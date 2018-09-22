Memorial Marco Pantani-2018

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:11
Castrocaro Terme - Cesenatico, 199,8 км
1. Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec
2. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ
3. Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec
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