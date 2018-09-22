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Memorial Marco Pantani-2018

 

Castrocaro Terme - Cesenatico, 199,8 км

1. Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec

2. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ
3. Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec

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Теги к статье: Memorial Marco Pantani гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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