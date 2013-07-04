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Ричи Порт не примет участие в чемпионате мира-2018

Ричи Порт отказался от участия в чемпионате мира по велоспорту-2018 из-за болезни

 

 

Ричи Порт не примет участие в чемпионате мира-2018  Ричи Порт  не примет участие в   чемпионате мира-2018. Он должен был стать лидером сборной Австралии в групповой гонке, которая пройдёт 30 сентября. В  пресс-релизе сборной Австралии, говорится, что Ричи Порт вынужден отказаться от участия в чемпионате из-за респираторной инфекции верхних дыхательных путей, которая начала развиваться у него ещё на последней неделе Вуэльты Испании-2018.

 

 Сборная Австралии, куда вошли Саймон Кларк, Роан Деннис, Джек Хейг, Крис Хэмильтон, Дэмьен Хаусон, Роберт Пауэр и Рори Сазерленд, обдумывает вариант замены Ричи Порта.

 

  Ричи Порт: «Очень разочарован, что вынужден пропустить групповую гонку чемпионата мира, которая была моей целью в конце сезона. Я тренировался и выступал, думая о чемпионате. Из-за того, что недавно я болел, моя подготовка была далека от идеальной. Но для маршруте с более чем 4600 м подъёмов необходимо готовиться как можно лучше. В интересах сборной команды Австралии лучше отдать моё место кому-то ещё. Я желаю всей команде успешного выступления, буду болеть за них дома».

 

  Макс Теста, врач команды BMC: «В конце Вуэльты Испании у Ричи развилась инфекция верхних дыхательных путей. Ему пришлось принимать антибиотики и остановить тренировки. Чтобы выздороветь полностью, ему необходимо провести ещё несколько дней без велосипеда. Поэтому не имеет смысла брать его в состав на чемпионат мира. Ричи возобновит тренировки на следующей неделе. В этом сезоне он ещё сможет принять участие в гонках».

 

  Саймон Джонс, главный спортивный директор сборной Австралии: «Ричи больше всех расстроен этим решением, он понимает, что его выступление не сможет соответствовать высоким ожиданиям. Команда очень много работала, составляя план на гонку. Теперь за неделю нам надо будет перегруппироваться».

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:35 | Регистрация: 4.07.2013

    Ох, Ричи...

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ричи Порт не примет участие в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ох, Ричи...

  • VeloVelo
    Чемпионат мира-2018 по шоссейн ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Да вроде всегда здесь публиковали Расписание ЧМ, в том числе, время старта.

  • VeloVelo
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    VeloVelo-Фото

    Датчане жгут последние годы. 

  • uran
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    uran-Фото

    В финале бельгийца Беноота операторский мотоцикл хорошо так тащил, хорошо хоть не выйграл. 

  • Vepr
    Чемпионат мира-2018 по шоссейн ... (2)
    Vepr-Фото

    Спасибо за расписание с указанием времени старта. Я, вобщем-то, для того и зарегестрировался, чтобы поблагодарить за указание времени и сказать, что этого всегда очень и очень не хватает.

  • Astanaforever
    Memorial Marco Pantani-2018 (2)
    Astanaforever-Фото
    Классное приобретение Астаны . Вино мастер селекции и отборов молодых талантов.
  • uran
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (18)
    uran-Фото

    Трасса сложна тактически и технически.

    Гора многое определяет. Ждать "тяжелых" тягунов, либо "убивать" до подъема и потом пробовать удержать темп "горняками". На бумаге Скай очень сильна, Квято Вася Кастровьехо Москон отличнейшие тягуны, Фрум зря не едет. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Memorial Marco Pantani-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавчик
  • Николай Н.
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    Николай Н.-Фото

    Весь интерес гонки был в последних 20км. Петерсен конечно силён, догнал отрыв и сколько раз пытался уехать. И всё же взял финиш. Молодец.

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