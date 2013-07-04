Ричи Порт отказался от участия в чемпионате мира по велоспорту-2018 из-за болезни

Ричи Порт не примет участие в чемпионате мира-2018. Он должен был стать лидером сборной Австралии в групповой гонке, которая пройдёт 30 сентября. В пресс-релизе сборной Австралии, говорится, что Ричи Порт вынужден отказаться от участия в чемпионате из-за респираторной инфекции верхних дыхательных путей, которая начала развиваться у него ещё на последней неделе Вуэльты Испании-2018.

Сборная Австралии, куда вошли Саймон Кларк, Роан Деннис, Джек Хейг, Крис Хэмильтон, Дэмьен Хаусон, Роберт Пауэр и Рори Сазерленд, обдумывает вариант замены Ричи Порта.

Ричи Порт: «Очень разочарован, что вынужден пропустить групповую гонку чемпионата мира, которая была моей целью в конце сезона. Я тренировался и выступал, думая о чемпионате. Из-за того, что недавно я болел, моя подготовка была далека от идеальной. Но для маршруте с более чем 4600 м подъёмов необходимо готовиться как можно лучше. В интересах сборной команды Австралии лучше отдать моё место кому-то ещё. Я желаю всей команде успешного выступления, буду болеть за них дома».

Макс Теста, врач команды BMC: «В конце Вуэльты Испании у Ричи развилась инфекция верхних дыхательных путей. Ему пришлось принимать антибиотики и остановить тренировки. Чтобы выздороветь полностью, ему необходимо провести ещё несколько дней без велосипеда. Поэтому не имеет смысла брать его в состав на чемпионат мира. Ричи возобновит тренировки на следующей неделе. В этом сезоне он ещё сможет принять участие в гонках».

Саймон Джонс, главный спортивный директор сборной Австралии: «Ричи больше всех расстроен этим решением, он понимает, что его выступление не сможет соответствовать высоким ожиданиям. Команда очень много работала, составляя план на гонку. Теперь за неделю нам надо будет перегруппироваться».