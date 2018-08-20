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Микель Ланда не примет участия в Вуэльте Испании-2018

  Микель Ланда вынужден отказаться от участия в Вуэльте Испании-2018

 

 

  28-летний испанский гонщик команды Movistar Микель Ланда вместе с командой принял трудное решение отказаться от участия в Вуэльте Испании-2018. На данный момент баскский гонщик не восстановился после травмы, полученной в результате падения на Классике Сан-Себастьяна-2018. Кроме того, Микель Ланда принимал участие в классике, ощущая последствия падения на 9-м этапе Тур де Франс-2018.

 

Микель Ланда не примет участия в Вуэльте Испании-2018

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Последние 15 дней мы упорно старались, чтобы Микель смог достаточно восстановиться для участия в Вуэльте Испании, но это невозможно. За эти две недели он прошёл через хорошие и плохие моменты, но в итоге пришлось принять решение и отказаться от старта.

 

  Состояние здоровья Микеля не даёт достаточных гарантий для успешного выступления. Он продолжает ощущать боль в поясничном отделе позвоночника после перелома, кроме того, положение осложняют два сломанных ребра. Он просто не в состоянии приехать на старт в Малаге.

 

  Сейчас мы сфокусируемся на том, чтобы он полностью восстановился, после чего, оценивая его самочувствие, будем решать, сможет ли он принять участие в Туре Британии (2 – 9 сентября). Тур Британии – 8-дневная и очень интенсивная гонка. Если он сможет проехать там, то, думаем, ему удастся набрать достаточную форму, чтобы поехать в составе сборной Испании на чемпионат мира».

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Krakk
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    Krakk-Фото

    Нибали, конечно, заслуженный №1, и изначально полноправный капитан "Бахрейна", но каманда наверняка держит в уме и готова претворить в гонку план, где Нибали переквалифицируется в помощника Падуна в борьбе за генерал и будет полностью в его распоряжении.

  • Cristal
    Предварительные составы команд ... (22)
    Cristal-Фото

    Цитата: Rokka
    Жаль что в составе Бургос БХ нет Матвея Мамыкина.

     

    Разве Матвей не расторг с ними контракт?

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (5)
    Серафим-Фото

    На моей памяти всегда Вуэльта была больше под горняков, чем универсалов - раздельщиков. Индурайн и не парился с Вуэльтой, будучи при том испанцем. 

      Хотя Фрум давеча... Но я бы Фрума недогорняком не назвал бы.



      Кстати, Индурайн. По моему, по памяти, не копаясь в протоколах, Вуэльта была первой и последней многодневкой Мигелона. Последнюю он точно не доехал, а на первой подерзал. Не выиграл,но был высоко в итоге. 

  • Rokka
    Предварительные составы команд ... (22)
    Rokka-Фото
    Жаль что в составе Бургос БХ нет Матвея Мамыкина. А вообще procyclingstats в его профиле указывает что он в этой команде до 01.08. Интересно почему. Да и его выступления удручают - 6 мелких гонок, ни разу не доехал до финиша. Что интересно творится с парнем

    И все гонки в апреле. После этого затишье
  • AlGalgalim
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (1)
    AlGalgalim-Фото
    А не могли бы капитаны Карапасу помочь? Очень может быть, что было бы результативнее.
  • Rokka
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    Rokka-Фото
    Состав лучше чем на Тур. Жаль Политта не взяли. Надеюсь Ильнур добьется успеха
  • ktilp-12
    Состав команды Astana на Вуэль ... (2)
    ktilp-12-Фото

      Гривко стал первым вице президентом федерации велоспорта Украины, видимо участвовал на выборах Башенко. Попович проиграл Башенко. К ГТ надо серьезно готовиться, свободного времени мало, а впереди чемпионат мира.



    Напечатано в  xsport.ua/cycling_s/news/yroslav-popovich

  • Kitsune-taichou
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    Kitsune-taichou-Фото

    это щас так модно стало, давать первый номер из соображений личной симпатии? 

    biggrin

  • explosiveua
    Состав команды Astana на Вуэль ... (2)
    explosiveua-Фото

    Ни на одном из ГТ нет Грифа.. решили слить?!

  • explosiveua
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    explosiveua-Фото
    Он и Джи на Британии будут.

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