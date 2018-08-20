Микель Ланда не примет участия в Вуэльте Испании-2018

Микель Ланда вынужден отказаться от участия в Вуэльте Испании-2018

28-летний испанский гонщик команды Movistar Микель Ланда вместе с командой принял трудное решение отказаться от участия в Вуэльте Испании-2018. На данный момент баскский гонщик не восстановился после травмы, полученной в результате падения на Классике Сан-Себастьяна-2018. Кроме того, Микель Ланда принимал участие в классике, ощущая последствия падения на 9-м этапе Тур де Франс-2018.

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Последние 15 дней мы упорно старались, чтобы Микель смог достаточно восстановиться для участия в Вуэльте Испании, но это невозможно. За эти две недели он прошёл через хорошие и плохие моменты, но в итоге пришлось принять решение и отказаться от старта.

Состояние здоровья Микеля не даёт достаточных гарантий для успешного выступления. Он продолжает ощущать боль в поясничном отделе позвоночника после перелома, кроме того, положение осложняют два сломанных ребра. Он просто не в состоянии приехать на старт в Малаге.

Сейчас мы сфокусируемся на том, чтобы он полностью восстановился, после чего, оценивая его самочувствие, будем решать, сможет ли он принять участие в Туре Британии (2 – 9 сентября). Тур Британии – 8-дневная и очень интенсивная гонка. Если он сможет проехать там, то, думаем, ему удастся набрать достаточную форму, чтобы поехать в составе сборной Испании на чемпионат мира».