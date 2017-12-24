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Винченцо Нибали провёл разведку дистанции чемпионата мира-2018

Винченцо Нибали: «На дистанции чемпионата мира-2018 будет сложно распределить силы»

 

 

  На этой неделе, после победы в классике Милан-Сан-Ремо-2018, Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) вместе со своим товарищем по команде Bahrain-Merida Франко Пеллицотти и гонщиком команды BMC Алессандро Де Марки, а также с техническим комиссаром сборной Италии по велоспорту Давиде Кассани, провёл разведку дистанции предстоящего чемпионата мира по велоспорту-2018, который пройдёт в австрийском Инсбруке.

 

  Винченцо Нибали пришёл к выводу, что трасса ещё сложнее, чем казалось на бумаге, а Давиде Кассани считает, что у Нибали будет шанс на победу в групповой гонке.

 

Винченцо Нибали провёл разведку дистанции чемпионата мира-2018

Photo © @Federciclismo

 

  Винченцо Нибали: «Финальный подъём выглядит как гонка на выносливость в маунтин-байке, такая тяжёлая. На этой дистанции (259,4 км) будет сложно распределять всё, от сил, до того, как питаться, от выбора техники до выбора гонщиков в состав сборной. Когда увидел маршрут на бумаге, ожидал, что он будет тяжёлым, но проехать его лично – это совсем другое. Многие гонщики будут удивлены так же, как я».

 

  Давиде Кассани: «Винченцо сказал, что не припомнит такого выматывающего маршрута. Мои впечатления, после того, как проехал в машине, такие же. Труднейший маршрут для чистых горняков. 8-км подъём будет проходиться семь раз, плюс финальная стена, где максимальный градиент достигнет 28%, а общий перепад высот составит 5 км - это говорит всё о трудности гонки».

 

  Алессандро Де Марки: «Считаю, что это один из самых сложных маршрутов чемпионата мира. Хорошо, что мы решили приехать сюда сейчас, за несколько месяцев до гонки, поняли и посмотрели, что нас ждёт в сентябре».

 

  Франко Пеллицотти: «Этот чемпионат мира будет очень тяжёлым. Дистанция длинная и трудная. Чтобы хорошо здесь выступить, очень важно выйти после Вуэльты Испани в хорошей форме, как психологически, так и физически».

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali чемпионат мира по велоспорту World Championships UCI Road World Championships

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 22:50 | Регистрация: 24.12.2017

    Даа ребятам надо приехать на трассу чемпионата Украины в Буковеле. Если они проведут чемп там с этой же дистанцией то Инсбрук им покажется детским лепетом.

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
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