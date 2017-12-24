Винченцо Нибали провёл разведку дистанции чемпионата мира-2018

Винченцо Нибали: «На дистанции чемпионата мира-2018 будет сложно распределить силы»

На этой неделе, после победы в классике Милан-Сан-Ремо-2018, Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) вместе со своим товарищем по команде Bahrain-Merida Франко Пеллицотти и гонщиком команды BMC Алессандро Де Марки, а также с техническим комиссаром сборной Италии по велоспорту Давиде Кассани, провёл разведку дистанции предстоящего чемпионата мира по велоспорту-2018, который пройдёт в австрийском Инсбруке.

Винченцо Нибали пришёл к выводу, что трасса ещё сложнее, чем казалось на бумаге, а Давиде Кассани считает, что у Нибали будет шанс на победу в групповой гонке.

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Винченцо Нибали: «Финальный подъём выглядит как гонка на выносливость в маунтин-байке, такая тяжёлая. На этой дистанции (259,4 км) будет сложно распределять всё, от сил, до того, как питаться, от выбора техники до выбора гонщиков в состав сборной. Когда увидел маршрут на бумаге, ожидал, что он будет тяжёлым, но проехать его лично – это совсем другое. Многие гонщики будут удивлены так же, как я».

Давиде Кассани: «Винченцо сказал, что не припомнит такого выматывающего маршрута. Мои впечатления, после того, как проехал в машине, такие же. Труднейший маршрут для чистых горняков. 8-км подъём будет проходиться семь раз, плюс финальная стена, где максимальный градиент достигнет 28%, а общий перепад высот составит 5 км - это говорит всё о трудности гонки».

Алессандро Де Марки: «Считаю, что это один из самых сложных маршрутов чемпионата мира. Хорошо, что мы решили приехать сюда сейчас, за несколько месяцев до гонки, поняли и посмотрели, что нас ждёт в сентябре».

Франко Пеллицотти: «Этот чемпионат мира будет очень тяжёлым. Дистанция длинная и трудная. Чтобы хорошо здесь выступить, очень важно выйти после Вуэльты Испани в хорошей форме, как психологически, так и физически».