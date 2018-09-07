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Герант Томас и Крис Фрум могут не стартовать на чемпионате мира в Инсбруке

Герант Томас и Крис Фрум могут отказаться от участия в чемпионате мира в Инсбруке

 

 

  Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас и победитель Джиро д’Италия и призёр Тур де Франс-2018 Крис Фрум на пресс-конференции перед стартом Тура Британии-2018 поделились своими планами относительно участия в чемпионате мира в Инсбруке.

 

  Герант Томас, который после победы на французском Гран-туре уже проехал Тур Германии, не готов принять участие в чемпионате мира и не будет считать Тур Британии-2018 подготовкой.

 

  Крис Фрум сказал, что окончательное решение по поводу своего участия в чемпионате мира примет после Тур Британии-2018, который будет для него первой гонкой после Тур де Франс.

 

Герант Томас и Крис Фрум могут не стартовать на чемпионате мира в Инсбруке

Photo © ASO/Alex Broadway/Pauline Ballet

 

 

  Герант Томас: «Тур Британии не будет подготовкой к чемпионату мира. Победы на Критериуме Дофине и Тур де Франс случаются не каждый день. Я наслаждаюсь ими и сейчас не в той форме, чтобы снова бороться за победу.  Я к этому не готов. За прошлый месяц выступал не так много, потому что мне приходится посещать мероприятия то тут, то там, так как победителем Тура становишься не часто. Поэтому после Тур де Франс был так занят, что не смог нормально восстановиться и чувствую себя выжатым как лимон».

 

  Крис Фрум: «Думаю, должен попытаться, насколько могу, выйти за грань своих возможностей. После Тур де Франс я отдыхал, 10 дней вообще не садился на велосипед. Последние несколько недель хорошо потренировался. На Туре Британии проверю, как пойдёт нога. Фантастика, если в смысле перспективы чемпионата мира смогу достичь хорошей гоночной скорости к концу недели. Смогу понять, в какой форме нахожусь, только в конце Тура Британии.

 

  Мы проехали круги дистанции чемпионата мира. Могу  сказать, что гонка будет жестокой, двух мнений тут быть не может. Не думаю, что на гонке, где будет более 5000 м подъёмов, сможешь спрятаться и отсидеться на колесе, если не находишься в лучшей форме.

 

Сейчас же я точно не в той форме, в какой был на Тур де Франс-2018».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Крис Фрум Chris Froome Чемпионат мира по велоспорту

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: hodorik
    А не пора ли лидера Кати подменить . И сконцентрироваться на общем и на Паше.
    Кто такой Паша? Кочетков или Сиваков?)
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    vitali-Фото

    Полностью согласен по Алехандро в части того, что у него практически все сезоны победные, и это не по 1-2 победы, а чуть-ли не по десятке в среднем каждый год получается, что говорит о необычно высоком среднем уровне его готовности, о котором многие гонщики могут только помечтать даже как о своем максимуме. А когда он подводится к своим любимым или новым для себя гонкам, где хочет показать максимум, то мы и видим, что он просто "забивает гвозди".

    Мне кажется, нужно просто принять тот факт, что Вальверде в исключительной степени одарен от природы (побеждает на отдельных этапах, однодневках-классиках, недельках и ГТ), и если есть единицы других гонщиков, способных на аналогичные подвиги, то у них это получается только в течение нескольких лет, а чтобы как Алехандро,  в течение  полутора десятков - это они не могут, ну вот такая у них судьба.

    А ему просто дано, одному человеку из всего пелетона

  • Student
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    посильнее?
    то есть то что кроме фрума и тома тут весь цвет пелотона это не в счет?
    я не говорю про мотивацию и кто в какой форме
    а ну да Фрум наше все,и Том тоже)))
    Так и Астана наше все))) не? У каждого своё мнение, помимо вышеперечисленных нет Ланды, Барде. На спаде Порт и Моллема. Общая форма генеральщиков не какущая. Вопрос кто что может противопоставить Кинтане.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    Sezar-Фото

    Ну Вальв в этом году уже не выиграл ЛБЛ. Тур в общем прошел так себе, хоть и пытался. Я скорее соглашусь с Тимом 147, что в горах его объедут. Скорость этапов довольно высокая, пелотон много догоняет, выдает по равнине под 50 км/ч.  Как на Джиро. Отсюда вопрос когда появятся признаки усталости у Саймона. Интересно как будет себя вести свежий Бухманн? Ну и по идее Лопесу рано так атаковать, но вдруг. Вообще гонка выходит интереснейшая. Смотр претендентов на попадание в высшую лигу.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: rude_rider
    Вальверде так ездиит каждый год. какая форма жизни? У него форма жизни всю его карьеру.и становится все лучше и лучше не смотря на возраст
    каждый год наказывает Сагана  на практически равнинном финише  ? Этот пупырь даже на пригорок не тянул , чел именно в лучшей форме едет свой последний ГТ .

  • hodorik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    hodorik-Фото

    А не пора ли лидера Кати подменить . И сконцентрироваться на общем и на Паше.

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    rude_rider-Фото
    Вальверде так ездиит каждый год. какая форма жизни? У него форма жизни всю его карьеру.и становится все лучше и лучше не смотря на возраст
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: rude_rider
    почему это Саган был на своей территории?
    в такие пригорки он в любой форме способен проиграть таким панчерам как Вальверде и Грег.
    не забываем что Вальверде то же не на пике и то же как и Саган после тура.
    на таких пригоркак , ему равных нет , не просто так он трёх кратный , а Вальверде как раз и находится в форме жизни , когда он лучше ездил ? Разве что во время сотрудничества с известным дохторомм . 

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    rude_rider-Фото
    да нет ская на этой гонке.
    давно пора какой то команде брать инициативу
    правда никто не хочет таскать за собой пелотон до след недели.там в выходные будут разбираться по жесткому.там будут рулить чистые горняки невесомые
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21)
    rude_rider-Фото
    почему это Саган был на своей территории?
    в такие пригорки он в любой форме способен проиграть таким панчерам как Вальверде и Грег.
    не забываем что Вальверде то же не на пике и то же как и Саган после тура.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

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