Герант Томас и Крис Фрум могут не стартовать на чемпионате мира в Инсбруке

Student

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14) Цитата: hodorik А не пора ли лидера Кати подменить . И сконцентрироваться на общем и на Паше.

Кто такой Паша? Кочетков или Сиваков?) Кто такой Паша? Кочетков или Сиваков?)

vitali

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) Полностью согласен по Алехандро в части того, что у него практически все сезоны победные, и это не по 1-2 победы, а чуть-ли не по десятке в среднем каждый год получается, что говорит о необычно высоком среднем уровне его готовности, о котором многие гонщики могут только помечтать даже как о своем максимуме. А когда он подводится к своим любимым или новым для себя гонкам, где хочет показать максимум, то мы и видим, что он просто "забивает гвозди". Мне кажется, нужно просто принять тот факт, что Вальверде в исключительной степени одарен от природы (побеждает на отдельных этапах, однодневках-классиках, недельках и ГТ), и если есть единицы других гонщиков, способных на аналогичные подвиги, то у них это получается только в течение нескольких лет, а чтобы как Алехандро, в течение полутора десятков - это они не могут, ну вот такая у них судьба. А ему просто дано, одному человеку из всего пелетона

Student

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) Цитата: rude_rider посильнее?

то есть то что кроме фрума и тома тут весь цвет пелотона это не в счет?

я не говорю про мотивацию и кто в какой форме

а ну да Фрум наше все,и Том тоже))) Так и Астана наше все))) не? У каждого своё мнение, помимо вышеперечисленных нет Ланды, Барде. На спаде Порт и Моллема. Общая форма генеральщиков не какущая. Вопрос кто что может противопоставить Кинтане. Так и Астана наше все))) не? У каждого своё мнение, помимо вышеперечисленных нет Ланды, Барде. На спаде Порт и Моллема. Общая форма генеральщиков не какущая. Вопрос кто что может противопоставить Кинтане.

Sezar

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) Ну Вальв в этом году уже не выиграл ЛБЛ. Тур в общем прошел так себе, хоть и пытался. Я скорее соглашусь с Тимом 147, что в горах его объедут. Скорость этапов довольно высокая, пелотон много догоняет, выдает по равнине под 50 км/ч. Как на Джиро. Отсюда вопрос когда появятся признаки усталости у Саймона. Интересно как будет себя вести свежий Бухманн? Ну и по идее Лопесу рано так атаковать, но вдруг. Вообще гонка выходит интереснейшая. Смотр претендентов на попадание в высшую лигу.

Гонщик

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) Цитата: rude_rider Вальверде так ездиит каждый год. какая форма жизни? У него форма жизни всю его карьеру.и становится все лучше и лучше не смотря на возраст каждый год наказывает Сагана на практически равнинном финише ? Этот пупырь даже на пригорок не тянул , чел именно в лучшей форме едет свой последний ГТ . каждый год наказывает Сагана на практически равнинном финише ? Этот пупырь даже на пригорок не тянул , чел именно в лучшей форме едет свой последний ГТ .

hodorik

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14) А не пора ли лидера Кати подменить . И сконцентрироваться на общем и на Паше.

rude_rider

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) Вальверде так ездиит каждый год. какая форма жизни? У него форма жизни всю его карьеру.и становится все лучше и лучше не смотря на возраст

Гонщик

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) Цитата: rude_rider почему это Саган был на своей территории?

в такие пригорки он в любой форме способен проиграть таким панчерам как Вальверде и Грег.

не забываем что Вальверде то же не на пике и то же как и Саган после тура. на таких пригоркак , ему равных нет , не просто так он трёх кратный , а Вальверде как раз и находится в форме жизни , когда он лучше ездил ? Разве что во время сотрудничества с известным дохторомм . на таких пригоркак , ему равных нет , не просто так он трёх кратный , а Вальверде как раз и находится в форме жизни , когда он лучше ездил ? Разве что во время сотрудничества с известным дохторомм .

rude_rider

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) да нет ская на этой гонке.

давно пора какой то команде брать инициативу

правда никто не хочет таскать за собой пелотон до след недели.там в выходные будут разбираться по жесткому.там будут рулить чистые горняки невесомые

rude_rider

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (21) почему это Саган был на своей территории?

в такие пригорки он в любой форме способен проиграть таким панчерам как Вальверде и Грег.

не забываем что Вальверде то же не на пике и то же как и Саган после тура.