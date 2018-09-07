Герант Томас и Крис Фрум могут не стартовать на чемпионате мира в Инсбруке

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- Дата:
- Сегодня, 16:44
Герант Томас и Крис Фрум могут отказаться от участия в чемпионате мира в Инсбруке
Победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас и победитель Джиро д’Италия и призёр Тур де Франс-2018 Крис Фрум на пресс-конференции перед стартом Тура Британии-2018 поделились своими планами относительно участия в чемпионате мира в Инсбруке.
Герант Томас, который после победы на французском Гран-туре уже проехал Тур Германии, не готов принять участие в чемпионате мира и не будет считать Тур Британии-2018 подготовкой.
Крис Фрум сказал, что окончательное решение по поводу своего участия в чемпионате мира примет после Тур Британии-2018, который будет для него первой гонкой после Тур де Франс.
Photo © ASO/Alex Broadway/Pauline Ballet
Герант Томас: «Тур Британии не будет подготовкой к чемпионату мира. Победы на Критериуме Дофине и Тур де Франс случаются не каждый день. Я наслаждаюсь ими и сейчас не в той форме, чтобы снова бороться за победу. Я к этому не готов. За прошлый месяц выступал не так много, потому что мне приходится посещать мероприятия то тут, то там, так как победителем Тура становишься не часто. Поэтому после Тур де Франс был так занят, что не смог нормально восстановиться и чувствую себя выжатым как лимон».
Крис Фрум: «Думаю, должен попытаться, насколько могу, выйти за грань своих возможностей. После Тур де Франс я отдыхал, 10 дней вообще не садился на велосипед. Последние несколько недель хорошо потренировался. На Туре Британии проверю, как пойдёт нога. Фантастика, если в смысле перспективы чемпионата мира смогу достичь хорошей гоночной скорости к концу недели. Смогу понять, в какой форме нахожусь, только в конце Тура Британии.
Мы проехали круги дистанции чемпионата мира. Могу сказать, что гонка будет жестокой, двух мнений тут быть не может. Не думаю, что на гонке, где будет более 5000 м подъёмов, сможешь спрятаться и отсидеться на колесе, если не находишься в лучшей форме.
Сейчас же я точно не в той форме, в какой был на Тур де Франс-2018».
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