Крис Юл-Йенсен – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2018

Кристофер Юл-Йенсен – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2018

Кристофер Юл-Йенсен (Christopher Juul-Jensen) стал победителем 4-го этапа Тура Швейцарии-2018. Свою первую победу на этапе гонки Мирового тура 28-летний датский гонщик команды Mitchelton-SCOTT одержал в красивом стиле, из отрыва, в сложных погодных условиях под проливным дождём, опередив спринтеров пелотона всего на две сотни метров. Крис Йул-Йенсен отобрался в отрыв дня, затем добрал на спуске атаковавшего ранее на подъёме французского гонщика команды AG2R Нанса Петерса, а за 3 км до финиша уехал от него в одиночку и удержал небольшое преимущество до финиша.

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Крис Юл-Йенсен: «Мы не ожидали удержаться в отрыве в такой день, как сегодня, но когда у подножия подъёма у нас всё ещё осталось 2 минуты, отрыв поверил, что успех возможен. Я на седьмом небе от счастья.

На вершине подъёма я немного отставал от Петерса, но спокойно ехал за ним, а потом переложился на спуске. Решил – сейчас или никогда.

Мне было видно, что он медленнее меня проходит повороты. Я закрыл просвет и решил взять из ситуации максимум, пока не стало слишком поздно.

Финальные три километра по взлётному полю были долгими. Обычно, когда еду в аэропорт, всегда опаздываю и волнуюсь. Впервые я нервничал на самом взлётном поле, это было довольно страшно. Я видел, что пелотон позади меня. Никогда ещё не был в такой ситуации. Я просто решил ехать так быстро, как только получится, подумал, что если поймают, то так тому и быть. Когда же пересёк финишную черту первым, испытал огромное облегчение.

Победа принесла потрясающие ощущения. Счастлив, что показал хороший результат».

Майкл Мэттьюс: «Я приехал на гонку после тренировочного лагеря на высоте. Последние два этапа не был доволен тем, как проводил спринт. Сегодня мы немного рискнули – не стали присоединяться к погоне за отрывом, потому что в прошлых двух спринтах выступили не слишком хорошо. Подъём оказался не настолько тяжёлым, как ожидали. Мы его прошли на скорости 30 км/ч, т.е. он не был слишком крутым, что давало шанс на спринт в финале.



Казалось, команды Quick-Step, Bora-hansgrohe и BMC всё держат под контролем, поэтому нашей команде не было необходимости подключаться. Жаль, что отрыв не догнали. Но в этой ситуации все рисковали, кто-то ещё мог атаковать, а потом стало слишком поздно. К сожалению, спринт получился за второе место, но всё равно результат даёт мне уверенность. Юл-Йенсен – очень сильный гонщик, если отдать ему дюйм, он заберёт милю. Я рад за него».