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Крис Юл-Йенсен – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2018

Кристофер Юл-Йенсен – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2018

 

 

  Кристофер Юл-Йенсен (Christopher Juul-Jensen) стал победителем 4-го этапа Тура Швейцарии-2018. Свою первую победу на этапе гонки Мирового тура 28-летний датский гонщик команды Mitchelton-SCOTT одержал в красивом стиле, из отрыва, в сложных погодных условиях под проливным дождём, опередив спринтеров пелотона всего на две сотни метров. Крис Йул-Йенсен отобрался в отрыв дня, затем добрал на спуске атаковавшего ранее на подъёме французского гонщика команды AG2R Нанса Петерса, а за 3 км до финиша уехал от него в одиночку и удержал небольшое преимущество до финиша.

 

 

Photo © Mitchelton-SCOTT /@GettyImages

 

  Крис Юл-Йенсен: «Мы не ожидали удержаться в отрыве в такой день, как сегодня, но когда у подножия подъёма у нас всё ещё осталось 2 минуты, отрыв поверил, что успех возможен. Я на седьмом небе от счастья.

 

    На вершине подъёма я немного отставал от Петерса, но спокойно ехал за ним, а потом переложился на спуске. Решил – сейчас или никогда.

 Мне было видно, что он медленнее меня проходит повороты. Я закрыл просвет и решил взять из ситуации максимум, пока не стало слишком поздно.

 

  Финальные три километра по взлётному полю были долгими. Обычно, когда еду в аэропорт, всегда опаздываю и волнуюсь. Впервые я нервничал на самом взлётном поле, это было довольно страшно. Я видел, что пелотон позади меня. Никогда ещё не был в такой ситуации. Я просто решил ехать так быстро, как только получится, подумал, что если поймают, то так тому и быть. Когда же пересёк финишную черту первым, испытал огромное облегчение. 

 

Победа принесла потрясающие ощущения. Счастлив, что показал хороший результат».

 

  Майкл Мэттьюс: «Я приехал на гонку после тренировочного лагеря на высоте. Последние два этапа не был доволен тем, как проводил спринт. Сегодня мы немного рискнули – не стали присоединяться к погоне за отрывом, потому что в прошлых двух спринтах выступили не слишком хорошо. Подъём оказался не настолько тяжёлым, как ожидали. Мы его прошли на скорости 30 км/ч, т.е. он не был слишком крутым, что давало шанс на спринт в финале.


   Казалось, команды Quick-Step, Bora-hansgrohe и BMC всё держат под контролем, поэтому нашей команде не было необходимости подключаться. Жаль, что отрыв не догнали. Но в этой ситуации все рисковали, кто-то ещё мог атаковать, а потом стало слишком поздно. К сожалению, спринт получился за второе место, но всё равно результат даёт мне уверенность. Юл-Йенсен – очень сильный гонщик, если отдать ему дюйм, он заберёт милю. Я рад за него».

 

Результаты 4 этапа Тура Швейцарии-2018

 

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Теги к статье: Кристофер Юл-Йенсен Chris Juul-Jensen Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Предварительные составы команд ... (34)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Сегодня, 17:05 | Регистрация: 30.06.2017 Вот с этим составом Санвебу и надо было ехать помогать Дюмолону на Джиро отстаивать прошлогоднюю победу.

    Золотые слова!

     

  • MSG
    Предварительные составы команд ... (34)
    MSG-Фото
    А я говорю не про Киттеля, а про "доминирующего спринтера". Есть уж такая тенденция на гран-турах, что один лучше готовый спринтер почти всегда 4+ этапа заберет(если это конечно не супергорная Вуэльта). И мысль в том моя, что стоит ставить на спринтеров на этом Туре. И даже если этим героем будет не Марсель, есть чуйка, что без побед он с Тура не уедет(здесь соглашусь с Вами). А даже 2 победы на этапе будут куда ценнее для почти любой команды(для Катюши уж точно), чем место в районе пятерки сильнейших
  • старт-шоссе 82
    Предварительные составы команд ... (34)
    старт-шоссе 82-Фото
    Не только Закарин оказался в такой тяжолой и двоякой ситуации, в Боре Рафал Майка например ... или Боб Юнгельс в Квикстепе, ( наверняка к середине тура останется один ) ... и таких много ,если критично расматривать составы команд... Например чьи шансы выше в команде Санвеб? Тома или Вилко? ... или насколько эфективно смогут работать вместе Уран и Ролан в Эдикейшене? ... мне например будет очень интерестно взглянуть на полный состав Лотто Джамбо, если от кого и следует ждать сюрприза так это от них.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Не очень ещё там 48 килограмм вес но среди сборной есть кто то мне говорили кто хорошо едет , это из тех ,насколько я понял,кто вчера 1 и 2 были но кто ещё не знаю .Вроде вчерашний победитель стабильно ниже 10 не опускается на многодневках . а вот Муньос Камило я и по лавениру и джирам и европейским гонкам помню ,по-моему он сильный ,призер чемпионата был ,если я не ошибаюсь , но его всегда тянуть заставляют как лошадь ломовую ,и с берналем так же было . интересно каким составом они поедут лавенир ,Соза может ехать или он не андер уже.

    Этот Вильямс тоже сильный очень, все таки одну крутую многодневную гонку он выиграл , и команда одна из лучших в Европе, и номер 1 в Голландии после закрытия рабо. А так же есть люди которые могут тянуть и дырки закрывать,смущает что очередной британец только .
  • Mikael
    Предварительные составы команд ... (34)
    Mikael-Фото
    Посмотрим. Раньше он на пик к Джиро выходил. В этом году все по другому. Спецом тормозили. Может провалятся, а может всё по плану. Вот что команды нет совсем печаль. Босвела привозили для него, но что-то не убеждает.
  • RVL
    Предварительные составы команд ... (34)
    RVL-Фото

    Вернее нет даже того...того... Ильнура

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (34)
    RVL-Фото
    Я бы смотрел правде в глаза...нет той Кати- нет того Ильнура.
  • Mikael
    Предварительные составы команд ... (34)
    Mikael-Фото
    На Дофине у Зака поддержки совсем не было. Вроде пытались что-то сделать, но совсем днищенская форма у "помощников"
  • RVL
    Предварительные составы команд ... (34)
    RVL-Фото

    Для Ильнура рубикон. Хотя кмк и очевиден.  как бэ контракт не потерял

     Не знаю на сколько он там в Альпецине.

    А Юраю зачем побеждать? Я могу тоже все нажитое поставить , что Петер генерал не возьмёт. Ставки равновероятны. 

  • Eugeny1210
    Предварительные составы команд ... (34)
    Eugeny1210-Фото
    Ну, Питер мог бы ещё и папу с дедушкой пристроить, ему можно. Его заслуг на всех родственников хватит.

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