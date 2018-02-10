Алехандро Вальверде – победитель 4 этапа Вуэльты Валенсии-2018

Алехандро Вальверде и Адам Йейтс о 4-м этапе Вуэльты Валенсии-2018

Атака на финальном подъёме за несколько сотен метров до финиша принесла Алехандро Вальверде вторую победу на этапе Вуэльте Валенсии-2018. 37-летний испанский гонщик команды Movistar за 150 м до финиша обошёл атаковавшего ранее 25-летнего британского гонщика команды Mitchelton-Scott Адама Йейтса. Третьим линию финиша пересёк испанский гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес.

Эта победа стала 110-й в карьере Алехандро Вальверде и позволила ему укрепить лидерство в общем зачёте, где теперь он на 14 секунд опережает Луиса-Леона Санчеса.

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Алехандро Вальверде: «Прежде всего хочу поблагодарить мою команду, весь день они работали потрясающе. Гонка стартовала очень и очень быстро, пошли многочисленные атаки, и не так много команд хотела, чтобы гонка протекала спокойно. Команда Sky попробовала сделать максимум на первом подъёме, потом атаковал Квятковски. Мы старались удерживать его на небольшом расстоянии, но потом поняли, что надо его отпустить, потому что если будем держать его на коротком поводке, то потеряем драгоценные силы. Потом они попытались вывести вперёд третьего гонщика, и тогда я сам начал их преследовать. Хорошо, что мои товарищи по команде смогли удержаться и продолжать контролировать гонку, так что мне не о чем было волноваться до конца. Я должен был отплатить им победой за их работу. Я сохранил жёлтую майку, взял вторую победу всего за семь гоночных дней. Честно, не знаю даже, был ли я сильнее до травмы. (Смеётся)».

Адам Йейтс: «Я бы не сказал, что сегодня было необходимо атаковать, но у меня отлично шла нога, учитывая, что сейчас начало сезона. Я очень хотел проверить себя. Команда, как всегда, была великолепна, весь день присматривала за мной, чтобы я мог выложить все силы на финальном подъёме.

Всегда сложно понять, в какой форме находишься после зимы. Но я рад, что вошёл в форму так рано, наслаждаюсь возвращением в гонки. Мы не выиграли сегодня, но на следующих гонках будет ещё больше возможностей это сделать».