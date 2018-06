Тур Швейцарии-2018. Этап 4 Категория:

Вчера, 18:20 Gansingen – Gstaad, 189,2 км 1 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 4:35:56 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:08 3 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 4 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 5 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 6 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 7 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 8 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 9 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 10 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 11 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 12 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 13 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 14 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 15 Cyril Gautier (Fra) Ag2r La Mondiale 16 José Rojas (Esp) Movistar Team 17 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 18 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 19 Nans Peters (Fra) Ag2r La Mondiale 20 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 21 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 22 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 23 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 24 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 25 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 26 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 27 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 28 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 29 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 30 Enric Mas Nicolau (Esp) Quick Step Floors 31 Philippe Gilbert (Bel) Quick Step Floors 32 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 33 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 34 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 35 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 36 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 37 Sep Vanmarcke (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 38 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 39 Mikel Landa Meana (Esp) Movistar Team 40 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 41 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 42 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 43 François Bidard (Fra) Ag2r La Mondiale 44 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 45 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 46 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 47 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 48 Arthur Vichot (Fra) Groupama - FDJ 49 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 50 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 51 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 52 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 53 Mark Padun (Ukr) Bahrain - Merida 54 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 55 Tim Wellens (Bel) Lotto - Soudal 56 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 57 Steff Cras (Bel) Team Katusha - Alpecin 58 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 59 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 60 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 61 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 62 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 63 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 64 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 65 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 66 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 0:01:41 67 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:55 68 Nathan Brown (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:01:57 69 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 0:02:03 70 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 0:02:07 71 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 72 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 73 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 74 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 75 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 76 Michal Golas (Pol) Team Sky 77 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 78 Davide Cimolai (Ita) Groupama - FDJ 79 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 80 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 81 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 82 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick Step Floors 83 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 84 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:02:14 85 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:03:16 86 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton - Scott 87 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 88 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 89 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2r La Mondiale 90 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:03:34 91 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 0:04:56 92 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:05:22 93 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 94 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 95 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 96 Tim Declercq (Bel) Quick Step Floors 97 Adam Hansen (Aus) Lotto - Soudal 98 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 99 Diego Rosa (Ita) Team Sky 100 Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe 101 Kristijan Koren (Slo) Bahrain - Merida 102 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 103 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 0:05:29 104 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:06:14 105 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:06:15 106 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:06:41 107 Nathan Haas (Aus) Team Katusha - Alpecin 0:07:25 108 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 109 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 110 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 111 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 112 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 113 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 114 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 115 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 116 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 117 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 118 Perrig Quéméneur (Fra) Direct Energie 119 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 120 Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama - FDJ 121 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 122 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 123 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 124 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:09:59 125 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott 126 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 127 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott 128 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 129 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 130 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 131 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 132 Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data 133 Owain Doull (Gbr) Team Sky 134 Iljo Keisse (Bel) Quick Step Floors 135 Ito Masakazu (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 136 Taylor Phinney (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 137 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 138 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 139 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 140 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 141 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 142 Michael Schär (Sui) BMC Racing Team 143 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 144 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 0:12:46 145 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 146 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:19:35 147 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale Генеральная классификация после 4 этапа 1 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 13:26:19 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:03 3 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 4 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 5 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:16 6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:17 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:23 8 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 9 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:30 10 Enric Mas Nicolau (Esp) Quick Step Floors 11 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 12 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:32 13 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:33 14 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:36 15 Mikel Landa Meana (Esp) Movistar Team 16 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 17 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 0:00:39 18 Mark Padun (Ukr) Bahrain - Merida 19 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 20 Arthur Vichot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:48 21 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:00:49 22 Steff Cras (Bel) Team Katusha - Alpecin 23 José Rojas (Esp) Movistar Team 0:00:52 24 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:53 25 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 0:00:56 26 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 27 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 28 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 0:01:01 29 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 30 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 31 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 32 Tim Wellens (Bel) Lotto - Soudal 33 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:01:05 34 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 35 Sep Vanmarcke (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:01:08 36 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 37 Cyril Gautier (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:10 38 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 39 François Bidard (Fra) Ag2r La Mondiale 40 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 0:01:13 41 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:01:19 42 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:01:21 43 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 44 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 0:01:23 45 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 0:01:40 46 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 0:02:22 47 Philippe Gilbert (Bel) Quick Step Floors 0:02:32 48 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 0:02:34 49 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 0:02:44 50 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 0:02:52 51 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:02:55 52 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 0:03:08 53 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:03:18 54 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:03:23 55 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 0:03:24 56 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:03:30 57 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:03:32 58 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 0:03:36 59 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 0:03:39 60 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 0:03:48 61 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick Step Floors 0:04:11 62 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:04:35 63 Nans Peters (Fra) Ag2r La Mondiale 0:04:40 64 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:05:21 65 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 0:05:24 66 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:05:28 67 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 0:05:43 68 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton - Scott 0:05:47 69 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:06:11 70 Davide Cimolai (Ita) Groupama - FDJ 0:06:22 71 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 0:06:23 72 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 0:06:26 73 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:06:46 74 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:06:53 75 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:07:19 76 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 0:07:21 77 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:07:57 78 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:07:59 79 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 0:08:00 80 Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin 0:08:01 81 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:08:12 82 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:08:20 83 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2r La Mondiale 0:08:27 84 Nathan Haas (Aus) Team Katusha - Alpecin 0:08:29 85 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 86 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:08:32 87 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:08:42 88 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:09:30 89 Kristijan Koren (Slo) Bahrain - Merida 0:09:49 90 Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe 0:10:10 91 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 0:10:19 92 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:10:33 93 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 0:10:40 94 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:11:23 95 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:11:31 96 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:11:49 97 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:12:38 98 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 99 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 0:12:44 100 Nathan Brown (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:13:04 101 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 0:13:05 102 Grégory Rast (Sui) Trek - Segafredo 0:13:15 103 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:13:25 104 Benoît Vaugrenard (Fra) Groupama - FDJ 0:13:44 105 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:13:58 106 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:15:05 107 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:15:08 108 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 0:15:17 109 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 0:15:58 110 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:16:38 111 Adam Hansen (Aus) Lotto - Soudal 0:16:53 112 Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data 0:17:07 113 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:17:20 114 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:17:36 115 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 0:17:55 116 Iljo Keisse (Bel) Quick Step Floors 0:18:13 117 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:18:59 118 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 0:19:07 119 Michael Schär (Sui) BMC Racing Team 0:19:31 120 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:19:46 121 Ito Masakazu (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:19:48 122 Tim Declercq (Bel) Quick Step Floors 0:20:09 123 Perrig Quéméneur (Fra) Direct Energie 0:20:57 124 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 0:21:10 125 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:21:20 126 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:21:21 127 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 0:21:29 128 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:22:22 129 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:22:33 130 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:22:56 131 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:23:51 132 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:23:58 133 Taylor Phinney (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:24:17 134 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 0:24:19 135 Igor Anton Hernandez (Esp) Team Dimension Data 0:24:22 136 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 0:25:02 137 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:25:03 138 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 0:25:06 139 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott 0:25:32 140 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:25:52 141 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:26:39 142 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:27:03 143 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:27:04 144 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott 0:28:11 145 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:31:05 146 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:32:20 147 William Clarke (Aus) Team EF Education First - 