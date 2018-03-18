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Томас Де Гендт – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Томас Де Гендт о победе на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

 

  31-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) вписал в свой список достижений ещё одну запоминающуюся победу, выиграв из одиночного отрыва 3-й этап Вуэльты Каталонии-2018. Организаторы сократили этап с 199 до 153 км, убрав горный финши на Вальтер 2000 и два промежуточных подъёма из-за снега и риска схода лавин и обвалов, таким образом участники преодолевали всего один подъём 1-й категории и подъём 2-й категории за 13 км до финиша.

 

  Томас Де Гендт отобрался в отрыв дня, а затем атаковал в одиночку за 28 км до финиша, на тот момент его преимущество над основной группой составляло 2:20. Команда Mitchelton-Scott начала погоню, а затем из пелотона атаковали Матиас Франк, Тибо Пино, Наиро Кинтана и Саймон Йейтс, сократив преимущество Де Гендта до полуминуты, но  бельгийский гонщик всё же удержался до конца этапа и опередил пелотон на 20 секунд, перехватив и майку лидера общего зачёта у Алехандро Вальверде (Movistar).

 

Томас Де Гендт – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2018

 

 

  Томас Де Гендт: «Несмотря на сильный встречный ветер, я выжил. Тактика генеральщиков была мне выгодна. Кинтана, например, перестал тянуть в лидировавшей группе. Мне лишь оставалось сильней нажимать на педали. Чем ближе я подходил к финишу, тем больше мне хотелось выиграть. Финальные 20 км были очень тяжёлыми.

 

  Только за 3 км до финиша я начал верить, что смогу выиграть. За километр до финиша дорога пошла вверх, и там был сильный встречный ветер. Я уже видел баннеры, но знал, что за мной едут очень сильные гонщики. Я оглянулся, но из-за солнца мне ничего не было видно. Я подумал, что кто-то меня догоняет. Это оказался мотоцикл, но я всё равно постарался спринтовать на финишной черте. Если бы кто-то атаковал из пелотона, он бы меня обошёл, потому что у меня не осталось сил. То, как я одержал эту победу, делает её одной из самых замечательных в моей карьере.

 

  Я взял майку лидера только потому, что финишировал в группе на первых двух этапах. Эта майка – бонус, но обычно на Ла-Молине, если этап пройдёт как обычно, мне будет слишком тяжело».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Каталонии-2018

 

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Lotto Soudal Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (2)
    Адриен-Фото

    Все эти уже порядком надоевшие "терки" насчет Фрума - результат пограничных, двояких, ДВУСМЫСЛЕННЫХ решений ВАДЫ насчет противоастматических средств. А подобное ВСЕГДА перерождается в ЛИЦЕМЕРИЕ и двойные стандарты. Кто знает, может ради этого и были внедрены в свое время "терапевтические исключения"? Всегда есть возможность попытки "отмазать" СВОЕГО и наказать НЕУГОДНОГО... Но фрумовское "дело" стало достоянием ГЛАСНОСТИ ( чем Фрум и руководство SKY были очень недовольны) и это помешало спустить его на плавных тормозах. Даю 80% за то, что Фрума оправдают или накажут НОМИНАЛЬНО-УСЛОВНО-ПОКАЗАТЕЛЬНО-СИМВОЛИЧЕСКИ. Только вот если в будущем превышение дозы не повторится - это будет ПРЯМЫМ доказательством того, что УМЫСЕЛ передоза без всяких антимоний имел место быть!

  • Rokka
    Давид Лаппартьен: «Мы не можем ... (2)
    Rokka-Фото
    Как интересно. А когда на банку садили Улисси из за того же сальбутамола они не думали о его правах? Права Фрума видать правее?
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: dendav
    Что там с Адамом, кто знает?

    Митчелтон Скотт пишет, что Адам оправлен в больницу для обследования. Боли в нижней части спины. Более подробная информация позже

  • dendav
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    dendav-Фото

    Что там с Адамом, кто знает?

  • Earl57
    Президент UCI не уверен, что в ... (57)
    Earl57-Фото

     

     

    Интересно, что первыми отреагировали фанаты Скай. Сразу пошла критика - да зачем это надо, все впустую, только бесполезная задержка гонщиков, работать не будет, бессмысленная трата средств, показуха и т.д.)))

  • flugegeheimen
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    flugegeheimen-Фото
    Боялась, не сдюжит, нагонят. Смелая и красивая победа
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    RVL-Фото

    вот у него нюх (заточен) на этапы, когда никому ничего не нужно.

    ну и здоровья вагон!

    сила воли +характер. молодец!

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Николай Н.-Фото

    Думал, не дотянет и как всегда перед финишем съедят. Но молодец, выстоял. Заслуженная победа.

  • Ярослав124
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Ярослав124-Фото
    Топ
  • Gottliche_Recht
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3 (9)
    Gottliche_Recht-Фото

    Де Гендт, конечно, феноменальный человек

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