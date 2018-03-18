Томас Де Гендт – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Томас Де Гендт о победе на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

31-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) вписал в свой список достижений ещё одну запоминающуюся победу, выиграв из одиночного отрыва 3-й этап Вуэльты Каталонии-2018. Организаторы сократили этап с 199 до 153 км, убрав горный финши на Вальтер 2000 и два промежуточных подъёма из-за снега и риска схода лавин и обвалов, таким образом участники преодолевали всего один подъём 1-й категории и подъём 2-й категории за 13 км до финиша.

Томас Де Гендт отобрался в отрыв дня, а затем атаковал в одиночку за 28 км до финиша, на тот момент его преимущество над основной группой составляло 2:20. Команда Mitchelton-Scott начала погоню, а затем из пелотона атаковали Матиас Франк, Тибо Пино, Наиро Кинтана и Саймон Йейтс, сократив преимущество Де Гендта до полуминуты, но бельгийский гонщик всё же удержался до конца этапа и опередил пелотон на 20 секунд, перехватив и майку лидера общего зачёта у Алехандро Вальверде (Movistar).

Томас Де Гендт: «Несмотря на сильный встречный ветер, я выжил. Тактика генеральщиков была мне выгодна. Кинтана, например, перестал тянуть в лидировавшей группе. Мне лишь оставалось сильней нажимать на педали. Чем ближе я подходил к финишу, тем больше мне хотелось выиграть. Финальные 20 км были очень тяжёлыми.

Только за 3 км до финиша я начал верить, что смогу выиграть. За километр до финиша дорога пошла вверх, и там был сильный встречный ветер. Я уже видел баннеры, но знал, что за мной едут очень сильные гонщики. Я оглянулся, но из-за солнца мне ничего не было видно. Я подумал, что кто-то меня догоняет. Это оказался мотоцикл, но я всё равно постарался спринтовать на финишной черте. Если бы кто-то атаковал из пелотона, он бы меня обошёл, потому что у меня не осталось сил. То, как я одержал эту победу, делает её одной из самых замечательных в моей карьере.

Я взял майку лидера только потому, что финишировал в группе на первых двух этапах. Эта майка – бонус, но обычно на Ла-Молине, если этап пройдёт как обычно, мне будет слишком тяжело».