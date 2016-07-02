Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3 этапа

Каждый этап на Туре Страны Басков сам по себе необычен – абсолютное отсутствие равнины, холмы и подъёмы сменяются опасными резкими спусками, постоянные перекрестные ветра и переменчивая погода добавляют красок и без того удивительной гонке. На протяжении всего 3 этапа местами накрапывал дождь, но благодаря сильным ветрам и теплой погоде дороги оставались сухими. Также настроения гонщикам и болельщикам на испанских дорогах добавляло присутствие Хоакима Родригеса в одной из техничек команды Bahrain-Merida.

На этот раз отрыв отпустили с самого начала, в него отобрались 8 гонщиков, среди них хочется выделить Павла Сивакова (Sky), Кристофера Юла-Йенсена (Mitchelton-Scott) и, конечно же, Томаса Де Гендта (Lotto Soudal). Каждому известно, что если в отрыве оказывается Де Гендт, то у отрыва есть шанс дотянуть до самого финиша, а переменчивая погода и усилившийся дождь будут на руку гонщикам впереди.

Photo Tim Aerts @Tim_Aerts

Павел Сиваков. Photo © Team Sky/Getty Images Sport

Несмотря на то, что поначалу преимущество отрыва доходило практически до 7 минут над пелотоном, группа отрыва была настолько разношерстной, что на подъеме за 43 километра до финиша впереди остались лишь Павел Сиваков, Томас Де Гендт, Юл-Йенсен и Бенджамин Кинг. Наверное, остальные попутчики, ехавшие в отрыве, наработались во время розыгрыша горных очков.

Преследование отрыва вели множество команд, но Sunweb находилась, практически, постоянно впереди, видимо, Майкл Мэтьюс чувствовал себя хорошо. Несмотря на серьезный просев группы после атаки Омара Фраиле, Михал Квятковски и Давиде Де Ла Круса, в группе оставалось множество гонщиков с хорошим финишным рывком.

Судя по всему, Фраиле далек от своей идеальной формы, и выпал, фактически, через 500 метров после собственной атаки.

Двое скаевцев выбрали идеальный момент для атаки, в мгновении ока добрали остававшихся впереди Де Гендта и Юла-Йенсена, но в группе преследователей оставалось слишком много моторов, поэтому доехать до финиша первыми им не представлялось возможным. Если честно, то все надеялись увидеть впереди с Квятковским Томаса Де Гендта, однако он выпал вместе с Де Ла Крусом, а вот Юл-Йенсен сопротивлялся не хуже поляка.

Многие надеялись на победу из отрыва, все-таки рельеф этапа очень сильно ударил по ногам, но даже последняя атака за 2 километра до финиша Нельсона Сото (Caja Rural-Seguros RGA) была обречена.

Как и говорил Сергей Курдюков, победу может одержать гонщик не с самым мощным финишным рывком. Так и случилось, Джей МакКарти стал победителем 3-го этапа, в подобном стиле также выигравший Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Можно сказать, что Квятковски в очень хорошей форме, потому что работал в отрыве более 10 километров и сумел найти силы финишировать 3-м на этапе.

Как говорилось ранее, этот выпуск гонки будет полон новых открытий, таковым открытием может стать и призер этапа белорус Александр Рябушенко, как его называют болельщики: «Белорусский Жильбер».

Завтра один из самых важных с точки зрения генеральной классификации этап – разделка со столообразным рельефом, может быть, поэтому многие гранды сегодня предпочли остаться в тени.

Ожидаемо завтрашняя разделка подходит специалистам подобного профиля. Шансы на успех есть у Василия Кириенко, Джонатана Кастровьехо, Михала Квятковски (все Team Sky), Стивена Каммингса (Dimension Data), и, вероятнее всего, лидерская майка перейдет Приможу Рогличу (Lotto Nl-Jumbo), так как его можно поставить в один ряд с фаворитами этапа.

Глеб Терентьев