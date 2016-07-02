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Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3 этапа

 

 

  Каждый этап на Туре Страны Басков сам по себе необычен – абсолютное отсутствие равнины, холмы и подъёмы сменяются опасными резкими спусками, постоянные перекрестные ветра и переменчивая погода добавляют красок и без того удивительной гонке. На протяжении всего 3 этапа местами накрапывал дождь, но благодаря сильным ветрам и теплой погоде дороги оставались сухими. Также настроения гонщикам и болельщикам на испанских дорогах добавляло присутствие Хоакима Родригеса в одной из техничек команды Bahrain-Merida.

 

  На этот раз отрыв отпустили с самого начала, в него отобрались 8 гонщиков, среди них хочется выделить Павла Сивакова (Sky), Кристофера Юла-Йенсена (Mitchelton-Scott)  и, конечно же, Томаса Де Гендта (Lotto Soudal). Каждому известно, что если в отрыве оказывается Де Гендт, то у отрыва есть шанс дотянуть до самого финиша, а переменчивая погода и усилившийся дождь будут на руку гонщикам впереди.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

  Photo Tim Aerts @Tim_Aerts

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

 Павел Сиваков. Photo © Team Sky/Getty Images Sport

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

 

  Несмотря на то, что поначалу преимущество отрыва доходило практически до 7 минут над пелотоном, группа отрыва была настолько разношерстной, что на подъеме за 43 километра до финиша впереди остались лишь Павел Сиваков, Томас Де Гендт, Юл-Йенсен и Бенджамин Кинг. Наверное, остальные попутчики, ехавшие в отрыве, наработались во время розыгрыша горных очков.

 

  Преследование отрыва вели множество команд, но Sunweb находилась, практически, постоянно впереди, видимо, Майкл Мэтьюс чувствовал себя хорошо. Несмотря на серьезный просев группы после атаки Омара Фраиле, Михал Квятковски и Давиде Де Ла Круса, в группе оставалось множество гонщиков с хорошим финишным рывком.

 

  Судя по всему, Фраиле далек от своей идеальной формы, и выпал, фактически, через 500 метров после собственной атаки.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

 

  Двое скаевцев выбрали идеальный момент для атаки, в мгновении ока добрали остававшихся впереди Де Гендта и Юла-Йенсена, но в группе преследователей оставалось слишком много моторов, поэтому доехать до финиша первыми им не представлялось возможным. Если честно, то все надеялись увидеть впереди с Квятковским Томаса Де Гендта, однако он выпал вместе с Де Ла Крусом, а вот Юл-Йенсен сопротивлялся не хуже поляка.

Многие надеялись на победу из отрыва, все-таки рельеф этапа очень сильно ударил по ногам, но даже последняя атака за 2 километра до финиша Нельсона Сото (Caja Rural-Seguros RGA)  была обречена.

 

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 3-го этапа

 

  Как и говорил Сергей Курдюков, победу может одержать гонщик не с самым мощным финишным рывком. Так и случилось, Джей МакКарти стал победителем 3-го этапа, в подобном стиле также выигравший Cadel Evans Great Ocean Road Race.

 

  Можно сказать, что Квятковски в очень хорошей форме, потому что работал в отрыве более 10 километров и сумел найти силы финишировать 3-м на этапе.

 

  Как говорилось ранее, этот выпуск гонки будет полон новых открытий, таковым открытием может стать и призер этапа белорус Александр Рябушенко, как его называют болельщики: «Белорусский Жильбер».

 

  Завтра один из самых важных с точки зрения генеральной классификации этап – разделка со столообразным рельефом, может быть, поэтому многие гранды сегодня предпочли остаться в тени.

 

Ожидаемо завтрашняя разделка подходит специалистам подобного профиля. Шансы на успех есть у Василия Кириенко, Джонатана Кастровьехо, Михала Квятковски (все Team Sky), Стивена Каммингса (Dimension Data), и, вероятнее всего, лидерская майка перейдет Приможу Рогличу (Lotto Nl-Jumbo), так как его можно поставить в один ряд с фаворитами этапа.

 

Глеб Терентьев

 

Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2018

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саят

    Найман

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 8.01.2018

    Отличный обзор спасибо!

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:54 | Регистрация: 24.12.2017

    Да супер обзор , ещё раз спасибо. Кириенко хорошо ездит разделки около 50 км остальные видно противники свежее . по рогличу конечно очень вероятно ,тем более есть мотивация , Рябому удачи.он конечно интереснее Жильбера на много.

  3. kimi

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 2.07.2016

    что-то я не понял. такое ощущение что автор не смотрел гонку, а пересказал со слов не совсем внимательного человека. 

    во-первых, квято выпал вперед круса, а де гендт и того раньше. догоняли отрыв трое с астаны и двое с санвеба.

    ляпы не жутко важные, но тем не менее

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22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2018 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Квики этой весной берут всё на однодневках: от монументалок до класик и полуклассик - вот бездонный "резерв" в команде, которых хватает на любые гонки)

  • EL-Fenomeno
    Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Список дисквалифицированных гонщиков:

    15 человек, да тут в два раза больше:

    DSQ Florian Vachon, TEAM FORTUNEO – SAMSIC
    DSQ Sjoerd Van Ginneken, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ
    DSQ Mathias De Witte, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN
    DSQ Jordi Warlop, SPORT VLAANDEREN – BALOISE
    DSQ Amaury Capiot, SPORT VLAANDEREN – BALOISE
    DSQ Dries De Bondt, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN
    DSQ Kris Boeckmans, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB
    DSQ Conor Dunne, AQUA BLUE SPORT
    DSQ Roy Curvers, TEAM SUNWEB
    DSQ Lennard Hofstede, TEAM SUNWEB
    DSQ Ian Stannard, TEAM SKY
    DSQ Christian Knees, TEAM SKY
    DSQ Arnaud Demare, GROUPAMA – FDJ
    DSQ Amund Grøndahl Jansen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
    DSQ Timo Roosen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
    DSQ Dylan Groenewegen, TEAM LOTTO NL – JUMBO
    DSQ Riccardo Minali, ASTANA PRO TEAM
    DSQ Lars Bak Ytting, LOTTO SOUDAL
    DSQ Hugo Houle, ASTANA PRO TEAM
    DSQ Adrian Kurek, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Rüdiger Selig, BORA – HANSGROHE
    DSQ Steven Lammertink, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB
    DSQ Tony Martin, TEAM KATUSHA ALPECIN
    DSQ Michaël Van Staeyen, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
    DSQ Tanner Putt, UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM
    DSQ Patryk Stosz, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Davide Martinelli, QUICK – STEP FLOORS
    DSQ Jonas Koch, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Michal Paluta, CCC SPRANDI POLKOWICE
    DSQ Jimmy Duquennoy, WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC
    DSQ Kevin Van Melsen, WANTY – GROUPE GOBERT
    DSQ Jimmy Turgis, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
    DSQ Wesley Kreder, WANTY – GROUPE GOBERT
    DSQ Michael Carbel Svendgaard, TEAM FORTUNEO – SAMSIC
    DSQ Kim Magnusson, TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE

    Цитата: tiuteamd
    В очередной раз ))) поезда лотеряя ))
    они едут по расписанию, а вот гонка нет ))) 
    и случается треш

    А во Франции сейчас массовавя забастовка работников ж/д говорят что на 3 месяца...как раз к ТдФ должны разойтись)

  • kimi
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3)
    kimi-Фото

    что-то я не понял. такое ощущение что автор не смотрел гонку, а пересказал со слов не совсем внимательного человека. 

    во-первых, квято выпал вперед круса, а де гендт и того раньше. догоняли отрыв трое с астаны и двое с санвеба.

    ляпы не жутко важные, но тем не менее

  • AzaKonta
    Scheldeprijs-2018 (3)
    AzaKonta-Фото
    Меня одного раздражает постоянная победа квиков? Интерес пропадает уже к гонкам
  • flugegeheimen
    Тур Страны Басков-2018. Этап 3 (13)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    парень с чубчиком на аватаре-вставай) хватит дрыхнуть)))
    забавный этап получился) 
    Скай пыжился пыжился и не выпыжился.
    однако последний год мы видим эту команду.
    а квики Схелдерпрейс выиграли сегодня. Так что пускай дальше спит))
  • uran
    Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
    uran-Фото

    Смысл рисковать если временные гандикапы соханяют? Вон на ТДФ сделано все красиво, стоят полисмены и закрывают дорогу. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да супер обзор , ещё раз спасибо. Кириенко хорошо ездит разделки около 50 км остальные видно противники свежее . по рогличу конечно очень вероятно ,тем более есть мотивация , Рябому удачи.он конечно интереснее Жильбера на много.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дисквалификация гонщиков и пос ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    двоякое чувство.вроде бы орги и правы.а с другой стороны-не можете ГАРАНТИРОВАТЬ безопасность гонки-не проводите ее.или вы не знали,что пойдет поезд?)
    а крайние как всегда-гонцы.
    рискующие жизнями.
     
     
    не выдумывайте .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Shimano Ultegra RX с поддержко ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Пурга конечно полная очень жаль что шимано последние двадцать лет не может придумать ничего нового. После шестеренки 11 для абду и шифтеров в итоге за новое выдаётся хорошо забытое старое . перкидка с доп держателем для фиксации наклона и удержания была ещё в 78 сделана в цктб и в 90-х пензенскую видел . но с тех пор колёса крутятся хуже , цепи ходят меньше, Тормоза не тормозят , вот такой вот прогресс регрес. Лучше бы шимано занялось своими системами пресфит а то механики все рассказывают что ещё должно разработаться назад крутишь свободно полтора оборота и встаёт , а берешь хвз с велосупера и семь оборотов даёт. И во вторых что он чешет тренер что они просили такую перекидку ,в 16 на туре уже ездили в джианте на таких и дюрейс с 16 конца с 17 в базе идёт .

    Лучшебы о роторе написали там гидравлику выпустили , в прошлом году к оманда контадора уже ехала на нем , там решение кардинально другое механизм не в ручках как у всех а на перекидках.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дубль Жулиана Алафилиппа на Ту ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: RVL
    парни, зачем так примитивно рассуждать. у Роглича есть тактический ход против Жулиана. почему он не стал в сюрпляс, тем самым пропустив соперника вперед, а потом с его колеса не взял этап?
    спринтерские игры никто не отменял.
    и  как показывает результат-Алифилип с этим соперником играет лучше. позиционно, тактически и физически.
    тем более отрыв 2 раза организовывал Алафилип-выходит Роглич просто его пас, доезжая до финиша?))
    ну конечно же нет. все гораздо сложнее и интереснее.
    Правильно

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
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