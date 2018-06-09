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Петер Саган – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2018

Петер Саган и Фернандо Гавирия о 2-м этапе Тура Швейцарии-2018

 

  Действующий чемпион мира, 28-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган продолжает ставить рекорды, одержав 16-ю победу на этапе Тура Швейцарии. Последние 7 лет  он ни разу не уезжал с этой гонки без победы на этапе. На этот раз на 2-м этапе Петер Саган обошёл в спринте колумбийского гонщика команды Quick Step Floors Фернандо Гавирию и австралийского гонщика команды Katusha-Alpecin Нейтана Хааса.

Стефан Кюнг (BMC) сохранил майку лидера.

 

Петер Саган – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2018

 

 

 

  Петер Саган: «Я очень счастлив и должен поблагодарить всех моих товарищей по команде, потому что они провели блестящую работу. Мы четырежды проезжали круг, и во время первого и второго круга я начал обдумывать тактику, которую мы могли бы применить в финале. Я решил, что мы должны идти финальный подъём на максимальной скорости. Я хотел осложнить гонку не только для Гавирии, а для всех спринтеров. А потом за 1,5 км до финиша нам оставалось оценить ситуацию – пойдём ли мы и дальше на полной скорости.

 

  Потом начались многочисленные атаки, что было опасно. Но мои товарищи по команде всё отлично организовали, мы держались в первой группе. На каждом из кругов я думал, как выиграть этап. В небольшой группе не было настоящего развоза для спринтеров, нельзя было построить поезд. Мне оставалось лишь следить за двумя ребятами – Мэттьюсом и Гавирией. Перед Мэттьюсом было два гонщика, а Гавирия сидел за мной. Я попытался предугадать его спринт, Фернандо поехал метров за 350 – 400, то есть очень рано, и уже через два метра я понял .что поймать его будет трудно. Но мне повезло, там был встречный ветер, я смог обойти его в конце. Теперь поеду гонку более спокойно.

 

  Моя подготовка к Тур де Франс проходила хорошо, ноги пока не на сто процентов готовы, но мне ещё надо будет поработать перед Туром».

 

  Фернандо Гавирия: «Этап получился трудным и очень быстрым. Нам не повезло, мы потеряли Филиппа Жильбера, у которого возникли проблемы с велосипедом. Ив Лампарт потрясающе отработал, но в таком неистовом финале я ошибся, открыв спринт слишком рано. Но я доволен своей формой. Надо продолжать верить в себя, и появятся другие возможности».

 

  Стефан Кюнг: «Когда смотрел маршрут этапа два месяца назад, подумал, что особых сложностей не будет. Но когда по маленьким дорогам вверх-вниз едет гонка, а ты на сотой позиции, ребята, которые едут в голове группы, опережают тебя на 200 м. Думаю, поэтому пелотон порвался, плюс после промежуточного спринта удерживали высокую скорость. Нам же было выгодно ехать как можно быстрее, потому что мы смогли сбросить некоторых спринтеров. Завтра будет тяжёлый этап, маршрут которого я тоже изучал. Подъём более длинные, но не крутые».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2018

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Теги к статье: Петер Саган Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • ARC
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    ARC-Фото

    А Сиваков капитанит что ли?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Rund um Koln-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Раим тоже сильный гонщик
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Филипсен ,ещё в прошлом году, в ВМС когда был. Хорошо сезон провёл,да и этап выиграл сложный . Сегодняшний этап был похож. Отметился Аффини который сегодня проехал в отрыве больше 100 километров, в одиночку. Лонарди сегодня на финише замешкался. Москетти на фоне итальянских гонок бледненько выглядит ,человек с таким количеством побед, но Италия есть Италия, это не гонки в Греции и Турции надеюсь что то ещё покажет. Лидер падал вроде? Завтра супер этап посмотрим как себя проявит.
  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Снова Британия, снова СКАЙевский человек №1. Но пускай уж лучше так будет на Критериуме Дофине чем на ТдФ.

    Цитата: Андрон
    Скучная Дофине в этом году увенчалвсь самым обидным проигрышем для Наварро. Наверно вообще в карьере.

    Да уж, в прошлом году было намного интересней. Посмотрим чем "ответит" Тур Швейцарии (благо теннис РГ наконец то закончился)

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    Николай Н.-Фото

    Закарин пока выглядит не очень, до Тура осталось немного, а хода в горах у него нет.

  • Giovani
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    Giovani-Фото
    Жаль Наварро просто на последних метрах . Эхх он наверно уже думал как отпраздновать
  • ROSt
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    ROSt-Фото

    Падун - толи ещё будет ... МАgoodЛАДЕЦ )))

    ukr

  • Андрон
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    Андрон-Фото

    Цитата: garmincervelo
    garmincervelo Сегодня, 15:58 | Регистрация: 4.06.2018 вы все больны престарелый позер поехал не рассчитав силы и вот закономерный результат
     

      Я, кстати не говорил, что Йейтс намеренно должен был проиграть Наварро. Чтобы выигрывать, надо быть безжалостным. Как Надаль сегодня уничтожил Тима в финале РГ.

      Только вот насчет болезней - у господина доктора есть медицинский диплом и он определяет заболевания на расстоянии? Все больны одним или каждый своей болэзнью?

  • Den0595
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    Den0595-Фото
    Ну при всех глупостях Курдюкова, никто не сомневается в его профессионализме и 100% понимании того, что он говорит
    А что касается Елизаветы, в том году в ее защиту говорили, она не опытная, наберется ещё, за год не поднялось ровным счётом ничего, она не знает предмета, пытается выучить, пытается говорить штампами того же Курдюкова, но на выходе слушатель получает Штефана Кёнга и постоянно мечущуюся мысль.
    По мне она может быть и хороший комментатор, но велоспорт это не её предмет, можно просто и со вкусом комментировать
  • VeloCourier
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    VeloCourier-Фото

    Падун - позёр! И я его уже абсолютно обожаю!

    by the way - тихой сапой собрали очков почти как за весь прошлый год. Покойтесь с миром Коллс и ИСД.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
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