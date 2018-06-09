Петер Саган – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2018

Петер Саган и Фернандо Гавирия о 2-м этапе Тура Швейцарии-2018

Действующий чемпион мира, 28-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган продолжает ставить рекорды, одержав 16-ю победу на этапе Тура Швейцарии. Последние 7 лет он ни разу не уезжал с этой гонки без победы на этапе. На этот раз на 2-м этапе Петер Саган обошёл в спринте колумбийского гонщика команды Quick Step Floors Фернандо Гавирию и австралийского гонщика команды Katusha-Alpecin Нейтана Хааса.

Стефан Кюнг (BMC) сохранил майку лидера.

Петер Саган: «Я очень счастлив и должен поблагодарить всех моих товарищей по команде, потому что они провели блестящую работу. Мы четырежды проезжали круг, и во время первого и второго круга я начал обдумывать тактику, которую мы могли бы применить в финале. Я решил, что мы должны идти финальный подъём на максимальной скорости. Я хотел осложнить гонку не только для Гавирии, а для всех спринтеров. А потом за 1,5 км до финиша нам оставалось оценить ситуацию – пойдём ли мы и дальше на полной скорости.

Потом начались многочисленные атаки, что было опасно. Но мои товарищи по команде всё отлично организовали, мы держались в первой группе. На каждом из кругов я думал, как выиграть этап. В небольшой группе не было настоящего развоза для спринтеров, нельзя было построить поезд. Мне оставалось лишь следить за двумя ребятами – Мэттьюсом и Гавирией. Перед Мэттьюсом было два гонщика, а Гавирия сидел за мной. Я попытался предугадать его спринт, Фернандо поехал метров за 350 – 400, то есть очень рано, и уже через два метра я понял .что поймать его будет трудно. Но мне повезло, там был встречный ветер, я смог обойти его в конце. Теперь поеду гонку более спокойно.

Моя подготовка к Тур де Франс проходила хорошо, ноги пока не на сто процентов готовы, но мне ещё надо будет поработать перед Туром».

Фернандо Гавирия: «Этап получился трудным и очень быстрым. Нам не повезло, мы потеряли Филиппа Жильбера, у которого возникли проблемы с велосипедом. Ив Лампарт потрясающе отработал, но в таком неистовом финале я ошибся, открыв спринт слишком рано. Но я доволен своей формой. Надо продолжать верить в себя, и появятся другие возможности».

Стефан Кюнг: «Когда смотрел маршрут этапа два месяца назад, подумал, что особых сложностей не будет. Но когда по маленьким дорогам вверх-вниз едет гонка, а ты на сотой позиции, ребята, которые едут в голове группы, опережают тебя на 200 м. Думаю, поэтому пелотон порвался, плюс после промежуточного спринта удерживали высокую скорость. Нам же было выгодно ехать как можно быстрее, потому что мы смогли сбросить некоторых спринтеров. Завтра будет тяжёлый этап, маршрут которого я тоже изучал. Подъём более длинные, но не крутые».