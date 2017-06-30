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Тур Романдии. Этап 1. Омар Фраиле одерживает победу в спринте

   Тур Романдии. Этап 1. Омар Фраиле одерживает победу в спринте



 Омар Фраиле одержал красивую победу на 1-м этапе многодневной гонки «Тур Романдии» с финишем в городе Делемон. Гонщик «Астаны» выиграл финальный спринт из группы фаворитов, опередив итальянца Сонни Кольбрелли и португальца Руи Кошту.

 

Тур Романдии. Этап 1. Омар Фраиле одерживает победу в спринте

Photo credit: ©Bettiniphoto

 


- Я очень рад этой победе. После «классик» я чувствовал себя не слишком хорошо, но сегодня все сошлось и мне удалось провести отличный этап. В целом, вся наша команда была сегодня на высоте, мы были сильны. После всех этих подъемов, в группе лидеров оставалось много гонщиков из нашей команды, и ребята проделали потрясающую работу для меня. В финальной части гонки я понял, что все идет к спринту, так что Дарио Катальдо и Якоб Фульсанг очень поддержали меня, закрывая все атаки и вывозя меня вперед. Я знал, что в спринте моим главным соперником будет Сонни Кольбрелли, потому что он очень быстрый гонщик. Поэтому я старался контролировать его колесо, а за 300 метров до финиша я начал свой рывок. Это была хорошая идея, потому что на финальных 100 метрах был небольшой подъем. Так или иначе, эта победа подарит мне и, я думаю, всей команде хорошее настроение и мотивацию перед следующими этапами. Как я заметил, Якоб находится в хорошей форме, и мы постараемся помочь ему добиться здесь высокого результата, - рассказал после финиша Омар Фраиле.

После вчерашнего пролога, сегодня, пелотон проехал первый полноценный этап протяженностью 166,6 км от Фрайбурга до Делемона. На дистанции гонщикам пришлось преодолеть 4 категорийных и несколько некатегорийных подъемов.

Француз Алексис Гужар стал последним гонщиком из раннего отрыва, которого группа фаворитов настигла всего за 4 км до финиша. На заключительных километрах было много атак, но, в итоге, все решилось в спринте, где сильнейшим оказался гонщик «Астаны».

Для Омара Фраиле это уже вторая победа в сезоне после успеха на 5-м этапе «Тура Страны Басков».

Помимо Фраиле, в группе фаворитов финишировали Танел Кангерт, Якоб Фульсанг, Йеспер Хансен и Дарио Катальдо.

По итогам пролога и 1-го этапа новым лидером общего зачета стал словенец Примож Роглич. Омар Фраиле занимает 22-е место, уступая 19 секунд.

Завтра, на старт второго этапа «Тура Романдии» (173,9 км. Делемон – Ивердон-ле-Бен) Фраиле выйдет в зеленой майке лидера очковой классификации.




Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Омар Фраиле Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура Astana

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 30.06.2017

    И почему его на Джиро не взяли? Он в прошлом году брал этап. Видимо на тур де Франс готовится.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
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