Критериум Дофине-2018. Этап 6. Пельо Бильбао одерживает великолепную сольную победу

Критериум дю Дофине. Этап 6. Пельо Бильбао одерживает великолепную сольную победу





Гонщик команды «Астана» Пельо Бильбао одержал великолепную победу на 6-м этапе престижной французской многодневки «Критериум дю Дофине». Бильбао стал участником отрыва, образовавшемся на первом подъеме 110-километровой дистанции этапа, а на заключительном подъеме он предпринял сольную атаку, которая и принесла ему успех.



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- Я очень счастлив тому, что выиграл сегодня, это подарок моей команде, всем нашим болельщикам и, конечно, моей девушке. Это был очень тяжелый день, главной целью сегодня было оказать поддержку Дарио Катальдо в его борьбе за майку лучшего горного гонщика. Но, кроме этого, мои товарищи помогли и мне сохранить силы на финал этапа. В начале гонки я не думал о том, чтобы побороться за победу, потому что преимущество нашей группы было небольшим. Но, ближе к финишу оказалось, что я все еще впереди, поэтому я начал верить в то, что это возможно, - рассказал Пельо Бильбао.



За 7 километров до вершины финального подъема Ла-Розьер преимущество Бильбао над группой преследователей, в которой находился лидер общего зачета Герант Томас, а также, Дэн Мартин, Роман Барде и Адам Йейтс, составляло всего 15-20 секунд. Но, гонщик «Астаны» проявил характер и не сдался под натиском соперников, в итоге, одержав красивую сольную победу.



- Вчера у меня получился очень трудный день и, конечно, я был расстроен. Поэтому сегодня, мне хотелось выложиться максимально для того, чтобы оправдать все те усилия, которые моя команда предпринимала на протяжении всей этой недели. На финальном подъеме я сделал все, что мог, за 5 км до вершины я осознал, что сохраняю шансы на то, чтобы не подпустить преследователей, а за 3 км до финиша поверил в то, что выиграю. В этот момент я чувствовал себя полным сил. Для меня это особенный день и прекрасное завершение первой части моего гоночного сезона, - добавил после финиша Пельо Бильбао.



Шестой этап «Критериум дю Дофине» начался очень активно, и уже на первом подъеме дня Монте-де-Бизан образовался многочисленный отрыв, в котором оказались сразу четыре гонщика команды «Астана» (которая входит в состав Президентского клуба «Астана»): Пельо Бильбао, Бахтияр Кожатаев, Дарио Катальдо и Уго Уль.



Кожатаев и Уль оказали серьезную поддержку Катальдо, который выиграл сначала первую, а затем и вторую вершины, и Бильбао, который постарался сохранить максимум сил для финала этапа.



Для Дарио Катальдо день сложился очень успешно – при поддержке команды он выиграл первые два подъема высшей категории сложности, записав на свой счет еще 30 очков и увеличив преимущество в зачете лучшего горного гонщика до 53 очков.



- Для нас все прошло по плану: я и Пельо должны были отобраться в отрыв, и мы это сделали. Бахтияр Кожатаев помог мне переложиться в лидирующую группу, которая образовалась раньше и в которой уже были Уго и Пельо. Я выиграл очки на первых двух подъемах высшей категории что позволило мне успешно защитить свое лидерство в горной классификации. Сегодня, «Астана» продемонстрировала отличную командную работу, мы также помогли Пельо Бильбао сохранить силы для финальной атаки. Здорово, что он смог выиграть этап. Это был идеальный день, - сказал Дарио Катальдо.



Перед финальным этапом, который пройдет завтра, лидерство в генеральной классификации сохраняет британец Герант Томас. Пельо Бильбао занимает 16-е место. Дарио Катальдо уверенно лидирует в горном зачете.



Заключительный этап «Критериум дю Дофине» пройдет завтра: 129 км от Мутье до Сент-Жерве-Мон-Блан.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Результаты 6 этапа Критериум Дофине-2018