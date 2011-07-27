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Критериум Дофине-2018. Этап 6. Пельо Бильбао одерживает великолепную сольную победу

Критериум дю Дофине. Этап 6. Пельо Бильбао одерживает великолепную сольную победу



  Гонщик команды «Астана» Пельо Бильбао одержал великолепную победу на 6-м этапе престижной французской многодневки «Критериум дю Дофине». Бильбао стал участником отрыва, образовавшемся на первом подъеме 110-километровой дистанции этапа, а на заключительном подъеме он предпринял сольную атаку, которая и принесла ему успех.

 

 


Photo credit: ©Bettiniphoto


- Я очень счастлив тому, что выиграл сегодня, это подарок моей команде, всем нашим болельщикам и, конечно, моей девушке. Это был очень тяжелый день, главной целью сегодня было оказать поддержку Дарио Катальдо в его борьбе за майку лучшего горного гонщика. Но, кроме этого, мои товарищи помогли и мне сохранить силы на финал этапа. В начале гонки я не думал о том, чтобы побороться за победу, потому что преимущество нашей группы было небольшим. Но, ближе к финишу оказалось, что я все еще впереди, поэтому я начал верить в то, что это возможно, - рассказал Пельо Бильбао.

За 7 километров до вершины финального подъема Ла-Розьер преимущество Бильбао над группой преследователей, в которой находился лидер общего зачета Герант Томас, а также, Дэн Мартин, Роман Барде и Адам Йейтс, составляло всего 15-20 секунд. Но, гонщик «Астаны» проявил характер и не сдался под натиском соперников, в итоге, одержав красивую сольную победу.

- Вчера у меня получился очень трудный день и, конечно, я был расстроен. Поэтому сегодня, мне хотелось выложиться максимально для того, чтобы оправдать все те усилия, которые моя команда предпринимала на протяжении всей этой недели. На финальном подъеме я сделал все, что мог, за 5 км до вершины я осознал, что сохраняю шансы на то, чтобы не подпустить преследователей, а за 3 км до финиша поверил в то, что выиграю. В этот момент я чувствовал себя полным сил. Для меня это особенный день и прекрасное завершение первой части моего гоночного сезона, - добавил после финиша Пельо Бильбао.

Шестой этап «Критериум дю Дофине» начался очень активно, и уже на первом подъеме дня Монте-де-Бизан образовался многочисленный отрыв, в котором оказались сразу четыре гонщика команды «Астана» (которая входит в состав Президентского клуба «Астана»): Пельо Бильбао, Бахтияр Кожатаев, Дарио Катальдо и Уго Уль.

Кожатаев и Уль оказали серьезную поддержку Катальдо, который выиграл сначала первую, а затем и вторую вершины, и Бильбао, который постарался сохранить максимум сил для финала этапа.

Для Дарио Катальдо день сложился очень успешно – при поддержке команды он выиграл первые два подъема высшей категории сложности, записав на свой счет еще 30 очков и увеличив преимущество в зачете лучшего горного гонщика до 53 очков.

- Для нас все прошло по плану: я и Пельо должны были отобраться в отрыв, и мы это сделали. Бахтияр Кожатаев помог мне переложиться в лидирующую группу, которая образовалась раньше и в которой уже были Уго и Пельо. Я выиграл очки на первых двух подъемах высшей категории что позволило мне успешно защитить свое лидерство в горной классификации. Сегодня, «Астана» продемонстрировала отличную командную работу, мы также помогли Пельо Бильбао сохранить силы для финальной атаки. Здорово, что он смог выиграть этап. Это был идеальный день, - сказал Дарио Катальдо.

Перед финальным этапом, который пройдет завтра, лидерство в генеральной классификации сохраняет британец Герант Томас. Пельо Бильбао занимает 16-е место. Дарио Катальдо уверенно лидирует в горном зачете.

Заключительный этап «Критериум дю Дофине» пройдет завтра: 129 км от Мутье до Сент-Жерве-Мон-Блан.

 Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Результаты 6 этапа Критериум Дофине-2018

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Теги к статье: Пельо Бильбао Astana Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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  1. ktilp-12

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 20.06.2015

      Поздравляю! Молодцы!Теперь выход Чернецского,  Вальгрена или Уля, Вперед!

  2. Бакеша

    Сегодня, 07:35 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: ktilp-12
      Поздравляю! Молодцы!Теперь выход Чернецского,  Вальгрена или Уля, Вперед!
    К сожалению, все они не горняки

    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 08:30 | Регистрация: 27.07.2011

      где то смеются Тони и Роджерс когда слышат слово горняки

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Ближайшие старты

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2018. Этап 1 (18)
    Earl57-Фото

    Еще "грантурщики" есть у Кожевниковой

  • f16
    Тур Швейцарии-2018. Этап 1 (18)
    f16-Фото
    Цитата: Андрон
      Заново открыл для себя названия команд - Алпэ'син, Санвёб. Вон оно значит как.
    Не говоря уже о двухголовых и трехголовых организациях
  • Zhanzhak
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Zhanzhak-Фото
    )))) ой, простите , ну правда! Ну вообще мимо.

    P/s: здесь столько болельщиков, которые пишут отличные комментарии, без слов вредителей ;), но, именно мой комментарий сподвигнул вас зарегистрироваться, что бы преподнести мне уроки филологии и лингвистики вместе взятыми. Не трудитесь, уже поздно.

    P/s 2: здесь люди регестрируются исключительно из любви к велоспорту (так навсякий..).

    Прекрасного вам дня! ;-)
  • Roscomsport
    Ричи Порт дебютирует на Туре Ш ... (5)
    Roscomsport-Фото

    Поставил на Ричи.  Если будет в десятке - выиграю $5К, если в тройке $25К, если проедет плохо, все равно буду за него болеть... 

  • Слава Е
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Слава Е-Фото
    Вам гугл в помощь. Хамство, зазнайство, и прочее.
  • Sezar
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Sezar-Фото

    Это к тому что Правила Сайта для всех, конечно, равны, но для некоторых особенно равны?

  • Zhanzhak
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Zhanzhak-Фото
    Ну так вы новичек здесь? А я здесь уже дано и знаю о чем пишу. Может вы не знакомы с этими словами и что они означают, тогда googl в помощь.
  • Слава Е
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Слава Е-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Вы знаете, это уже и вправду перебор. Я ярая болельщица Астаны. Я уважаю команду и каждого ее гонца в отдельности. Зачем здесь вы акцентируете внимание на неудачах команды, за которую, как вы утверждаете, что болеете? Для чего разводить лишний хайп? Здесь хватает хэйтеров , а вы ещё добавляете для них почву для стеба и троллинга! Есть претензии напишите Бахтияру в личку. Уверена он ответит. Тем более на просторах интернета найти его не проблема. За своих горой стоять надо и в радости и в поражениях! Как это делает Елена. И правильно. Я ее понимаю. Она блюдёт интересы мужа. Все нормальные жёны, коснись интересов их мужей встанут на их защиту. Да и не пристало настоящим мужчинам спорить так уничижительно с женщиной!
    Специально зарегистрировался для данного коментария: хайп, хейтер, стеб, троллинг. Вам самим не противно от этого набора слов? Или это подчеркивает какой-то определенный образ поведения и???
  • rude_rider
    Критериум Дофине-2018. Этап 6. ... (3)
    rude_rider-Фото
    где то смеются Тони и Роджерс когда слышат слово горняки
  • Бакеша
    Критериум Дофине-2018. Этап 6. ... (3)
    Бакеша-Фото
    Цитата: ktilp-12
      Поздравляю! Молодцы!Теперь выход Чернецского,  Вальгрена или Уля, Вперед!
    К сожалению, все они не горняки

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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