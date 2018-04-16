- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:30
Альпийский Тур. Этап 1. Пельо Бильбао выигрывает после сольной атаки
Отважная атака на спуске на заключительных трех километрах дистанции первого этапа «Альпийского Тура» (Тур Альп) принесла красивую победу Пельо Бильбао. Гонщик казахстанской команды «Астана» входил в группу лидеров, которая образовалась на финальной части последнего подъема дня Серрада. Когда группа начала спуск к финишу, первым попробовал атаковать Мигель Анхель Лопес, но позже мощный рывок предпринял Бильбао, которому удалось получить небольшое преимущество и удержать его до финиша в городке Фолгария.
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- Мы были настроены побороться за высокий результат сегодня, и в финале для нас сложилась хорошая ситуация – пять гонщиков из нашей команды оказались в группе лидеров. Отличная возможность для того, чтобы попробовать. Последние километры подъема были достаточно сложными из-за целого ряда атак и небольшого просвета между гонщикам на вершине. Но, позднее, мы смогли вернуться, группа воссоединилась. На спуске я увидел, что есть небольшой шанс отъехать вперед, поэтому атаковал. Сразу получилось набрать несколько секунд преимущества. Я не был уверен, что у меня получится удержаться впереди, потому что я знал, что перед финишем есть 500-метровый подъем. Но, мне удалось немного восстановиться на коротком спуске, после чего я выложился на 100% на финальном километре. Я очень счастлив, что победил сегодня, я долго ждал этого. Также, я очень рад тому, как провела этот этап вся наша команда – мы проехали сильную и умную гонку, - рассказал Пельо Бильбао.
Первый этап «Альпийского Тура» стартовал в Арко, а финишировал через 134,6 км в Фолгарии. На дистанции располагались два сложных подъема. Группе из 9-ти гонщиков удалось уехать в отрыв уже на первых километрах дистанции. Но, пелотон постоянно контролировал эту группу, не давая ей уехать слишком далеко.
Серия атак в пелотоне на подъеме Серрада произвела серьезную селекцию в группе, но пять гонщиков «Астаны» уверенно сохраняли свои позиции среди лидеров. Несмотря на новые атаки ближе к вершине подъема, никому из соперников не удавалось получить хоть какое-то серьезное преимущество, пока вперед не вышел Пельо Бильбао. Мощный рывок гонщика «Астаны» оказался успешным, принеся ему не только победу на этапе, но и майку лидера общего зачета.
- Ровно год назад Микеле Скарпони выиграл первый этап и завоевал эту лидерскую майку. Он все время остается в наших мыслях, и день за днем мы выступаем на гонках, вспоминая о нем. Я рад, что выиграл эту майку сегодня, и я хочу посвятить ее Микеле. И для меня, и для команды это прекрасная возможность сделать это, - добавил Пельо Бильбао.
Действительно, «Астана» провела очень хорошую гонку, делегировав сразу пять гонщиков в группу лидеров на заключительном и самом сложном отрезке дистанции первого этапа. В результате, Луис Леон Санчес смог занять второе призовое место, финишировав через 6 секунд после товарища по команде. Третьим на этапе стал Иван Рамиро Соуса.
По итогам первого этапа Пельо Бильбао лидирует в общем зачете с преимуществом в 10 секунд над Санчесом и 12 секунд над Соусой.
Второй этап «Альпийского Тура» пройдет завтра: 145,5 км от Лавароне до Альпе ди Пампьяго – Фиемме.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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