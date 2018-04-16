  Альпийский Тур. Этап 1. Пельо Бильбао выигрывает после сольной атаки

M-07

Gazprom — RusVelo выступит на ... (4) После хороший результатов на этой гонке и Джиро 2 года назад Русвело катится не пойми куда, результаты удручают всё больше и больше, Фолифоров после той Джиро так ничего и не показал, хотя горную разделку просто так не выигрывают. Считаю, что всем, кто хочет развиваться валить надо в зарубежные команды, ибо ни Катюше (раньше, второй год - это уже не российская команда), ни в Русвело за много лет развития у наших гонщиков нет, хотя парни способные бывают,т хоть и нечасто. Кроме Закарина никто толком не смог реализовать свой потенциал и это печально.

Rokka

Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2) Вальверде/Алафилип, если снова не отпустят кого то

EL-Fenomeno

Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2) Евроспорт 1 начнёт трансляцию в 14:30 СЕТ (+1 час у нас) В превью Амстела многие говорили что это чуть ли не скучнейшая классика (признаюсь тоже так думал, но в этом году АМГ показала себя из лучшей стороны), а вот какая весення однодневка точно заставляет на себя смотреть ЖЕЛЕЗНО только последние 20 км., так это Флэш-Валонь. Так пускай в этом году она тоже опровергнет наши пред_угадания и покажет что не Муром единым славна ФВ...да будет так))) и Если не Вальверде №1 (и в пятый раз подряд) тогда кто? Велленс, Гаспаротто, пускай таким и будет ПОДИУМная тройка

EL-Fenomeno

Тур Альп-2018. Этап 1 (38) Цитата: ararat 2й день это просто праздник какой-то) Можно сказать только одно Астанинский праздник вело-жизни продолжается!

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Альп-2018. Этап 1 (38) Цитата: Astanaforever Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало . Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!



Цитата: Astanaforever Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало . Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа! Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа! Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада?Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума. в смысле всего шестеро?Главное не перейти черту и не на делать глупостей. Вилела аж поехал, сейчас и джиру выиграет. Ну ну.

Velolive-Team

Тур Альп-2018. Этап 1 (38) Пересмотрите заключительный подъем этапа.

Astanaforever

Тур Альп-2018. Этап 1 (38) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало . Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!



Цитата: Astanaforever Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало . Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа! Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа! Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада? Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума.

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Альп-2018. Этап 1 (38) Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .

Astanaforever

Тур Альп-2018. Этап 1 (38) Цитата: RVL как Ару мешал Вальгрену? Да никак.Хватит . Проехали, успокойтесь все. Один провокатор начал, другие повелись. Все красавчики..все пахари.Всем респект и уважуха. Самый тяжелый вид спорта. Просто есть лидеры и есть грегари. У одних персональная задача, у других командная. Одни пашут для себя, другие на лидера-капитана. Вспомните Джиро 2016? Скарпони летел в отрыве в горах на этап, мог взять его без проблем. Но его тормознули по связи , он в прямом смысле встал, слез с велика и ждал Нибали. Помните эти кадры? Вот это и есть командная тактика. Пожертвовали этапом ради общей победы капитана, что они и сделали, взяв грантур...Этот этап и стал переломным на Джиро. Вот про это и речь. Все ..харош.устал я спорить. У каждого своя судьба и разные возможности и задачи. Да никак.Хватит . Проехали, успокойтесь все. Один провокатор начал, другие повелись. Все красавчики..все пахари.Всем респект и уважуха. Самый тяжелый вид спорта. Просто есть лидеры и есть грегари. У одних персональная задача, у других командная. Одни пашут для себя, другие на лидера-капитана. Вспомните Джиро 2016? Скарпони летел в отрыве в горах на этап, мог взять его без проблем. Но его тормознули по связи , он в прямом смысле встал, слез с велика и ждал Нибали. Помните эти кадры? Вот это и есть командная тактика. Пожертвовали этапом ради общей победы капитана, что они и сделали, взяв грантур...Этот этап и стал переломным на Джиро. Вот про это и речь. Все ..харош.устал я спорить. У каждого своя судьба и разные возможности и задачи.

RVL

Тур Альп-2018. Этап 1 (38) да, парень высоко. Наша молодежь с зубами. что радует.

кстати Рябушенко на Амстеле заехал в группе с Ураном, Гривко и еще кучей маститых!