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Альпийский Тур. Этап 1. Пельо Бильбао выигрывает после сольной атаки

  Альпийский Тур. Этап 1. Пельо Бильбао выигрывает после сольной атаки

 



Отважная атака на спуске на заключительных трех километрах дистанции первого этапа «Альпийского Тура» (Тур Альп) принесла красивую победу Пельо Бильбао. Гонщик казахстанской команды «Астана» входил в группу лидеров, которая образовалась на финальной части последнего подъема дня Серрада. Когда группа начала спуск к финишу, первым попробовал атаковать Мигель Анхель Лопес, но позже мощный рывок предпринял Бильбао, которому удалось получить небольшое преимущество и удержать его до финиша в городке Фолгария.

 

Альпийский Тур. Этап 1. Пельо Бильбао выигрывает после сольной атаки

Photo credit: ©Bettiniphoto

 



- Мы были настроены побороться за высокий результат сегодня, и в финале для нас сложилась хорошая ситуация – пять гонщиков из нашей команды оказались в группе лидеров. Отличная возможность для того, чтобы попробовать. Последние километры подъема были достаточно сложными из-за целого ряда атак и небольшого просвета между гонщикам на вершине. Но, позднее, мы смогли вернуться, группа воссоединилась. На спуске я увидел, что есть небольшой шанс отъехать вперед, поэтому атаковал. Сразу получилось набрать несколько секунд преимущества. Я не был уверен, что у меня получится удержаться впереди, потому что я знал, что перед финишем есть 500-метровый подъем. Но, мне удалось немного восстановиться на коротком спуске, после чего я выложился на 100% на финальном километре. Я очень счастлив, что победил сегодня, я долго ждал этого. Также, я очень рад тому, как провела этот этап вся наша команда – мы проехали сильную и умную гонку, - рассказал Пельо Бильбао.

Первый этап «Альпийского Тура» стартовал в Арко, а финишировал через 134,6 км в Фолгарии. На дистанции располагались два сложных подъема. Группе из 9-ти гонщиков удалось уехать в отрыв уже на первых километрах дистанции. Но, пелотон постоянно контролировал эту группу, не давая ей уехать слишком далеко.

Серия атак в пелотоне на подъеме Серрада произвела серьезную селекцию в группе, но пять гонщиков «Астаны» уверенно сохраняли свои позиции среди лидеров. Несмотря на новые атаки ближе к вершине подъема, никому из соперников не удавалось получить хоть какое-то серьезное преимущество, пока вперед не вышел Пельо Бильбао. Мощный рывок гонщика «Астаны» оказался успешным, принеся ему не только победу на этапе, но и майку лидера общего зачета.

- Ровно год назад Микеле Скарпони выиграл первый этап и завоевал эту лидерскую майку. Он все время остается в наших мыслях, и день за днем мы выступаем на гонках, вспоминая о нем. Я рад, что выиграл эту майку сегодня, и я хочу посвятить ее Микеле. И для меня, и для команды это прекрасная возможность сделать это, - добавил Пельо Бильбао.

Действительно, «Астана» провела очень хорошую гонку, делегировав сразу пять гонщиков в группу лидеров на заключительном и самом сложном отрезке дистанции первого этапа. В результате, Луис Леон Санчес смог занять второе призовое место, финишировав через 6 секунд после товарища по команде. Третьим на этапе стал Иван Рамиро Соуса.

По итогам первого этапа Пельо Бильбао лидирует в общем зачете с преимуществом в 10 секунд над Санчесом и 12 секунд над Соусой.

Второй этап «Альпийского Тура» пройдет завтра: 145,5 км от Лавароне до Альпе ди Пампьяго – Фиемме.


Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Пельо Бильбао Astana

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20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Флеш Валлонь-2018?

Комментарии

  • M-07
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (4)
    M-07-Фото

    После хороший результатов на этой гонке и Джиро 2 года назад Русвело катится не пойми куда, результаты удручают всё больше и больше, Фолифоров после той Джиро так ничего и не показал, хотя горную разделку просто так не выигрывают. Считаю, что всем, кто хочет развиваться валить надо в зарубежные команды, ибо ни  Катюше (раньше, второй год - это уже не российская команда), ни в Русвело за много лет развития у наших гонщиков нет, хотя парни способные бывают,т хоть и нечасто. Кроме Закарина никто толком не смог реализовать свой потенциал и это печально.

  • Rokka
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2)
    Rokka-Фото
    Вальверде/Алафилип, если снова не отпустят кого то
  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2018. Маршрут и п ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Евроспорт 1 начнёт трансляцию в 14:30 СЕТ (+1 час у нас)

     

    В превью Амстела многие говорили что это чуть ли не скучнейшая классика (признаюсь тоже так думал, но в этом году АМГ показала себя из лучшей стороны), а вот какая весення однодневка точно заставляет на себя смотреть ЖЕЛЕЗНО только последние 20 км., так это Флэш-Валонь. Так пускай в этом году она тоже опровергнет наши пред_угадания и покажет что не Муром единым славна ФВ...да будет так)))

     

    и Если не Вальверде №1 (и в пятый раз подряд) тогда кто? Велленс, Гаспаротто, пускай таким и будет ПОДИУМная тройка

  • EL-Fenomeno
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: ararat
    2й день это просто праздник какой-то)

    Можно сказать только одно Астанинский праздник вело-жизни продолжается!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!
    Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада?Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума.
    в смысле всего шестеро?Главное не перейти черту и не на делать глупостей. Вилела аж поехал, сейчас и джиру выиграет. Ну ну.
  • Velolive-Team
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Velolive-Team-Фото
    Пересмотрите заключительный подъем этапа.
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
    Всего шестеро.Хаааааааааааааааааааааа!
    Кстати а где Де ла круз, хваленный и вся скаевская армада? Правильно сказал кто-то, что он не будет работать на Фрума.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Не сорьтесь меня пугает что в первой двадцатке их из Астаны много . что то аж страшновато стало .
  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    как Ару мешал Вальгрену?
    Да никак.Хватит . Проехали, успокойтесь все. Один провокатор начал, другие повелись. Все красавчики..все пахари.Всем респект и уважуха. Самый тяжелый вид спорта. Просто есть лидеры и есть грегари. У одних персональная задача, у других командная. Одни пашут для себя, другие на лидера-капитана. Вспомните Джиро 2016? Скарпони летел в отрыве в горах на этап, мог взять его без проблем. Но его тормознули по связи , он в прямом смысле встал, слез с велика и ждал Нибали. Помните эти кадры? Вот это и есть командная тактика. Пожертвовали этапом ради общей победы капитана, что они и сделали, взяв грантур...Этот этап и стал переломным на Джиро. Вот про это и речь. Все ..харош.устал я спорить. У каждого своя судьба и разные возможности и задачи.
  • RVL
    Тур Альп-2018. Этап 1 (38)
    RVL-Фото
    да, парень высоко. Наша молодежь с зубами. что радует.
    кстати Рябушенко на Амстеле заехал в группе с Ураном, Гривко и еще кучей маститых!

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

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