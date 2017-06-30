Альпийский Тур. Этап 4. Третья победа «Астаны»: триумф Луиса Леона Санчеса в Лиенце





Что может быть лучше еще одной победы гонке? Сегодня, Луис Леон Санчес принес команде «Астана» третью победу на «Альпийском Туре», выиграв этап с финишем в Лиенце после сольной атаки.

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- Сегодня все прошло замечательно. У нас была сильная команда, и это был ключ к успеху. Парни проделали фантастическую работу, контролируя гонку и следуя за всеми атаками. Сначала, Давиде Виллелья уехал в отрыв, а позже, внимательно следили за атаками соперников Мигель Анхель Лопес, Пельо Бильбао и Никита Стальнов. Вчера мы также провели очень достойную гонку, но что-то пошло не так в финале, несмотря на колоссальные усилия моих товарищей по команде, особенно, Мигеля Анхеля. Сегодня, в финале я знал, что должен был атаковать для того, чтобы выиграть этап. Я атаковал несколько раз, на спуске, а потом на финальных двух километрах. Второй раз все получилось, мне удалось создать небольшой просвет, которого хватило для победы. Я очень рад этой победе, потому что она дарит мне мотивацию и подтверждает, что я нахожусь в правильном месте накануне «Джиро». Также, вся команда очень сильна и готова к «Джиро д’Италия», - рассказал Луис Леон Санчес.



Солнечным и теплым утром четвертый этап «Альпийского Тура» стартовал в Клаусене. Долгое время никому не удавалось отъехать в отрыв, но после прохождения первого подъема все же сформировалась группа лидеров из 9 гонщиков, в число которых вошел и представитель «Астаны» Давиде Виллелья, который провел очень хорошую гонку и продержался впереди практически до подножия заключительного подъема дистанции. На этом подъеме (Баннеберг) из группы фаворитов было несколько атак, среди атакующих были и гонщики «Астаны – Пельо Бильбао и Никита Стальнов. Однако, к вершине подъема группа вновь собралась. Несколько гонщиков пробовали отъехать на спуске, но в итоге, решающая атака получилась у Луиса Леона Санчеса, чей рывок за 2 км до финиша принес ему победу. Вторым финишировал Джордж Беннетт, а третьим стал Коэн Боувман. Капитан «Астаны» Мигель Анхель Лопес финишировал 7-м, а Пельо Бильбао стал 9-м.



Французский гонщик Тибо Пино продолжает лидировать в общем зачете. Мигель Анхель Лопес находится на 3-м месте, уступая лидеру 15 секунд. Луис Леон Санчес – 6-й (+1.06), а Ян Хирт – 10-й (+1.55).



Заключительный, 5-й этап многодневки пройдет завтра: 164,2 км от Раттенберга до Инсбрука. Часть дистанции этапа будет проложена по трассе будущего чемпионата мира на шоссе.







Пресс-релиз команды Astana Pro Team