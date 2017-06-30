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Альпийский Тур. Этап 4. Третья победа «Астаны»: триумф Луиса Леона Санчеса в Лиенце

Альпийский Тур. Этап 4. Третья победа «Астаны»: триумф Луиса Леона Санчеса в Лиенце



Что может быть лучше еще одной победы гонке? Сегодня, Луис Леон Санчес принес команде «Астана» третью победу на «Альпийском Туре», выиграв этап с финишем в Лиенце после сольной атаки.

 

 

Photo credit: ©Bettiniphoto


- Сегодня все прошло замечательно. У нас была сильная команда, и это был ключ к успеху. Парни проделали фантастическую работу, контролируя гонку и следуя за всеми атаками. Сначала, Давиде Виллелья уехал в отрыв, а позже, внимательно следили за атаками соперников Мигель Анхель Лопес, Пельо Бильбао и Никита Стальнов. Вчера мы также провели очень достойную гонку, но что-то пошло не так в финале, несмотря на колоссальные усилия моих товарищей по команде, особенно, Мигеля Анхеля. Сегодня, в финале я знал, что должен был атаковать для того, чтобы выиграть этап. Я атаковал несколько раз, на спуске, а потом на финальных двух километрах. Второй раз все получилось, мне удалось создать небольшой просвет, которого хватило для победы. Я очень рад этой победе, потому что она дарит мне мотивацию и подтверждает, что я нахожусь в правильном месте накануне «Джиро». Также, вся команда очень сильна и готова к «Джиро д’Италия», - рассказал Луис Леон Санчес.

Солнечным и теплым утром четвертый этап «Альпийского Тура» стартовал в Клаусене. Долгое время никому не удавалось отъехать в отрыв, но после прохождения первого подъема все же сформировалась группа лидеров из 9 гонщиков, в число которых вошел и представитель «Астаны» Давиде Виллелья, который провел очень хорошую гонку и продержался впереди практически до подножия заключительного подъема дистанции. На этом подъеме (Баннеберг) из группы фаворитов было несколько атак, среди атакующих были и гонщики «Астаны – Пельо Бильбао и Никита Стальнов. Однако, к вершине подъема группа вновь собралась. Несколько гонщиков пробовали отъехать на спуске, но в итоге, решающая атака получилась у Луиса Леона Санчеса, чей рывок за 2 км до финиша принес ему победу. Вторым финишировал Джордж Беннетт, а третьим стал Коэн Боувман. Капитан «Астаны» Мигель Анхель Лопес финишировал 7-м, а Пельо Бильбао стал 9-м.

Французский гонщик Тибо Пино продолжает лидировать в общем зачете. Мигель Анхель Лопес находится на 3-м месте, уступая лидеру 15 секунд. Луис Леон Санчес – 6-й (+1.06), а Ян Хирт – 10-й (+1.55).

Заключительный, 5-й этап многодневки пройдет завтра: 164,2 км от Раттенберга до Инсбрука. Часть дистанции этапа будет проложена по трассе будущего чемпионата мира на шоссе.


 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Луис-Леон Санчес Astana Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:04 | Регистрация: 30.06.2017

    Астананиада, прям какая-та!

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4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Комментарии

  • Yuriy 17
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: doctor46
    Да когда же это закончится?

    Понятно, что никогда.

    Если только всех гонцов отправить на трек.

  • Yuriy 17
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ

    Тогда победителя можно будет с 95% вероятностью назвать ещё до начала ГТ: это будет Кинтана или на него похожий. 

    И что тогда весёлого смотреть на гран-туре?

  • Адриен
    Константин Сивцов – победитель ... (2)
    Адриен-Фото

    Вот такие этапы должны определять победителей ГТ, а не предсказуемые скучные разделки...

  • LANCEer
    Крис Фрум: «Подготовка к Джиро ... (19)
    LANCEer-Фото
    бан
    начнут
    с
    сентабрuа2017
  • doctor46
    Марко Халлер сбит автомобилем ... (2)
    doctor46-Фото
    Да когда же это закончится? Чуть ли не каждую неделю гонцов сбивают. Здоровья Халлеру
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото

    Костя кросаучэг! ))

    А что, Нибали Джиро не едет? Что Косте капитанство пророчат..

  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    RVL-Фото
    БЕЛАРУСЬ!
  • FEL1X
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    FEL1X-Фото

    По сути горная разделка в исполнении Кости. Ни на кого не надеялся, шел по ощущениям. Из тех гонщиков кто обретает вторую молодость. С победой! 



    Гора тяжеленная и не типичные разрывы для недельки.

  • uran
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    uran-Фото

    Цитата: GTX
    Венинга жаль, всегда был бойцом до последного

    Глядя на Костю и Питера удивляло как голандец вообще мог отвечать на атаки, на финальных км закручивался узлом но усидел.

    Костя заслуженно победил, атаковал и много работал, чуть расчетливее ехал в гору и сохранил чуть больше сил.

    Красивая битва бывалых гонщиков, аплодисменты обоим.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (27)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Сивцов вообще то Костя...
    Я вам приношу свои извинения , за написаное мной несколько дней назад , по поводу евгения. Ооооочень удивил я думал он финишер судя по протоколам . Но нет это конечно очень радует , желаю гонщику не останавливаться на достигнутом , и по скорее за иметь победу в статусе гонщика уже про дивизиона. А вы мне чаще подсказывайте новые дарования , обсудим , поспорим, поделимся взглядами.

    Ныч порадовал

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