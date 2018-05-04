Джиро д’Италия-2018. Этап 5. Падение Лопеса в финале, Бильбао участвует в спринте

Иначе, как невезением нельзя назвать падение лидера «Астаны» Мигеля Анхеля Лопеса на спуске всего за 5,6 км до финиша пятого этапа «Джиро д’Италия». К счастью, ему удалось избежать серьезных травм, но, к сожалению, на финише в Санта Нинфа капитан казахстанской команды потерял 43 секунды по отношению к остальным фаворитам общего зачета.

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Команда «Астана» сделала все возможное для того, чтобы вернуть Лопеса в общую группу, Андрей Зейц и Луис Леон Санчес приложили максимальные усилия для этого, но на заключительных километрах гонки скорость пелотона было слишком высокой.

- В финале был очень скоростной спуск, и на левом вираже Лопесу не удалось избежать падения. Весь день команда была рядом с ним, но в финале нам просто не повезло. Мы сделали все, что могли, чтобы закрыть просвет, но за 5 км до финиша это было уже невозможно. Конечно, не самый приятный момент для нас, но, к счастью, хотя бы обошлось без травм. Завтра нас ждет первый серьезный горный тест на Этне, посмотрим, что мы сможем показать на этом подъеме, - рассказал спортивный директор Дмитрий Седун.

Пельо Бильбао стал лучшим из состава команды «Астана» на сегодняшнем этапе, заняв 11-е место. Пельо провел хороший спринт, но в финале ему не хватило совсем немного для того, чтобы финишировать гораздо выше.

- Весь день я находился рядом с Мигелем Анхелем, все шло хорошо. На финальном спуске он был прямо передо мной, что-то случилось, и он упал на траву. Очень жаль, что это падение произошло всего за 5 км до финиша. Финальный спринт был неплохой возможностью для меня показать хороший результат. На заключительном километре я сел на колесо вчерашнего победителя Тима Велленса, мне показалось, что это правильное решение. Но, я ошибся. В итоге, не получилось выйти на хорошую позицию в самом финале, но, тем не менее, я постарался выжать максимум из этой ситуации, - поделился впечатлениями от гонки Пельо Бильбао.

Пятый этап «Джиро д’Италия» стартовал в Агридженто и финишировал в Санта Нинфа через 153 км. Несколько подъемов на финальной части дистанции предполагали большое количество атак, однако, вновь все решил спринт на финише. Победителем этапа стал итальянец Энрико Баттальин, опередивший Джованни Висконти и Жозе Гонсалвеша.

По итогам этапа изменений в верхней части общего зачета не произошло: Роан Деннис по-прежнему в розовой майке лидера, Пельо Бильбао все еще на 5-й позиции, уступая лидеру 25 секунд.

Первый большой горный этап нынешней «Джиро» пройдет завтра: гонщиков ждут 164 км от Кальтаниссетты до восхождения на вулкан Этна.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team