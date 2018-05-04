VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Джиро д’Италия-2018. Этап 5. Падение Лопеса в финале, Бильбао участвует в спринте

Джиро д’Италия-2018. Этап 5. Падение Лопеса в финале, Бильбао участвует в спринте

 

 

Иначе, как невезением нельзя назвать падение лидера «Астаны» Мигеля Анхеля Лопеса на спуске всего за 5,6 км до финиша пятого этапа «Джиро д’Италия». К счастью, ему удалось избежать серьезных травм, но, к сожалению, на финише в Санта Нинфа капитан казахстанской команды потерял 43 секунды по отношению к остальным фаворитам общего зачета.

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

 

Команда «Астана» сделала все возможное для того, чтобы вернуть Лопеса в общую группу, Андрей Зейц и Луис Леон Санчес приложили максимальные усилия для этого, но на заключительных километрах гонки скорость пелотона было слишком высокой.

 

- В финале был очень скоростной спуск, и на левом вираже Лопесу не удалось избежать падения. Весь день команда была рядом с ним, но в финале нам просто не повезло. Мы сделали все, что могли, чтобы закрыть просвет, но за 5 км до финиша это было уже невозможно. Конечно, не самый приятный момент для нас, но, к счастью, хотя бы обошлось без травм. Завтра нас ждет первый серьезный горный тест на Этне, посмотрим, что мы сможем показать на этом подъеме, - рассказал спортивный директор Дмитрий Седун.

 

Пельо Бильбао стал лучшим из состава команды «Астана» на сегодняшнем этапе, заняв 11-е место. Пельо провел хороший спринт, но в финале ему не хватило совсем немного для того, чтобы финишировать гораздо выше.

 

- Весь день я находился рядом с Мигелем Анхелем, все шло хорошо. На финальном спуске он был прямо передо мной, что-то случилось, и он упал на траву. Очень жаль, что это падение произошло всего за 5 км до финиша. Финальный спринт был неплохой возможностью для меня показать хороший результат. На заключительном километре я сел на колесо вчерашнего победителя Тима Велленса, мне показалось, что это правильное решение. Но, я ошибся. В итоге, не получилось выйти на хорошую позицию в самом финале, но, тем не менее, я постарался выжать максимум из этой ситуации, - поделился впечатлениями от гонки Пельо Бильбао.

 

Пятый этап «Джиро д’Италия» стартовал в Агридженто и финишировал в Санта Нинфа через 153 км. Несколько подъемов на финальной части дистанции предполагали большое количество атак, однако, вновь все решил спринт на финише. Победителем этапа стал итальянец Энрико Баттальин, опередивший Джованни Висконти и Жозе Гонсалвеша.

 

По итогам этапа изменений в верхней части общего зачета не произошло: Роан Деннис по-прежнему в розовой майке лидера, Пельо Бильбао все еще на 5-й позиции, уступая лидеру 25 секунд.

 

Первый большой горный этап нынешней «Джиро» пройдет завтра: гонщиков ждут 164 км от Кальтаниссетты до восхождения на вулкан Этна.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Завтра, наконец, оформится список претендентов на генерал. 

  • Адриен
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    Адриен-Фото
    Да, надеюсь. Перед гонкой многие отмечали состав Астаны - мол, сильна именно горовосходителями - Хирт, Бильбао, Лопес, Кангерт, Зейц, Виллелла... Может завтра решаться "протянуть" пелетон, тем более надо сокращать отставание Лопеса и подтягивать Бильбао. Тогда и повторения прошлогоднего "колхоза" не будет.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Schachmann - правильно произносить Шахман.
    Тема закрыта. Источник - Forvo.
    Не еврей, поскольку две "n" на конце. 
    Шахман - немец. И, судя по всему, талантливый парень. Удачи Максу!

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Arciv-Фото
    Да,Гессинку не повезло в карьере,а сейчас такое чувство, что всё по низходячей идёт. Всё хуже и хуже. Надеюсь хоть этап выдернет
  • Адриен
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Адриен-Фото

    Соглашусь... Насчет Лопеса уже писал - не хватает стабильности, но ОПЯТЬ приходит на ум Джиро 2016, и ее великолепный итог - отыгрывание Нибали нескольких МИНУТ буквально за пару этапов до окончания гонки. Так что , как говорится, ПОКА болезненно, но - не смертельно... Что касается "приговоров" Фруму и Ару - будем надеяться , что это ТАКТИКА(или стратегия), сбережение и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ сил на самые трудные последующие ВСЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ этапы. Окончательные выводы делать рано, впереди еще целых две с половиной недели. И как бы не оказались в хвосте те, кто сейчас рвет и мечет - сегодня Судьба подставила ножку Лопесу, а завтра кому ?.. Да, кстати, глядя на Бильбао, невольно возникает аналогия с другим баском - Ландой и ситуацией на Джиро - 2015... Интересно будет посмотреть - когда начнутся королевские этапы - на его истинные возможности, пока он - лучший по результатам в генерале в Астане и судя по разделке - в отличной форме... Будет ли РАСПРЕДЕЛЕНИЕ капитанства или все же останется ставка на Лопеса? Ланде тогда - в 2015 - не доверили...

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Гонщик
    Проверка паспортов состотся несомненно...

    Надеюсь это будет настоящая "проверка паспортов"

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Этна продувается ,кто то прогноз смотрел? Осадки если будут ,то тяжко придётся?

    Вот именно встречного ветера не хочется, а то он испортит всю малину и нам, и велогонщикам. И тогда точно будет колхоз.

    Цитата: Yuriy 17
    За 3-е место - широкая группа товарищей.

    там шесть таких крЭпких товарищей и 3 "в запасе" (Мейнтьес, Вудс и Беннет)

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Velolive-Team-Фото
    еще один остался
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Единственный израильский велогонщик сегодня сошёл, ну а чё, показал себя на старте Джиро можно и домой возвращаться.

    А Лопезу да уж, не повезло больше всех и как не старался Луис Леон (да и сам колумбиец) минус, т.е. плюс 42 секунды в пассиве уже в М.А. есть. Теперь главное восстановление, а то Этна не проканает если биги пойдут на полную ,а Мигелю аукнется то падение.
    Висконти жаль, так дома старался, хотел взять сицилийский этап, но увы, не хватили мощи.

    Цитата: GTX
    Цитата: Александра
    А мне Шацман понравился. Упрямый парнишка, как раз в стиле Квиков.
    Что еще за Шацман, он же не еврей, ШаШман

    По букавх так вообще читается Щачман какой то))

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    А какой смысл Денису завтра держаться за розовую майку? Добить себя и команду и покончить с какими либо надеждами? Я думаю что программу максимум он уже перевыполнил. Завтра он полюбому проиграет ,такие гонщики как Simon Yates,Tim Wellens, Pello Bilbao,  Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot  30 секунд с него снимут.



    Скорее всего Денис проиграет завтра минуты 4-5, и это легко. Я надеюсь что падение Лопеса сегодня было не серьездным и завтра он сможет дать бой ,если будет = при ноге = как говорит Сережа. Трудно делать прогноз на завтра, но отсев будет большой. Думаю что из 40 гонщиков которые идут сейчас в пределах 2 минут останеться человек 15.

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (44)
    Zhanzhak-Фото
    Сожалею, но хороших новостей не дождёмся. 48летний водитель мотоцикла, скончался в госпитале спустя несколько часов. Кровавая Джира, какая то... Ну, а пелотону желаю «терпеть»! P/S: Берегите себя.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 мая

Svein Tuft (Mitchelton-Scott)

10 мая

Mauro Finetto (Delko - Marseille-Provence)

Tim Wellens (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (52)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)