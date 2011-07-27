Винченцо Нибали: "Критериум Дофине отлично подходит для подготовки к Тур де Франс"

Винченцо Нибали стартует на Критериуме Дофине-2018

Винченцо Нибали ни разу не побеждал на Критериуме Дофине, но не пропускает эту французскую гонку в те сезоны, когда не участвует в Джиро д’Италия. За пять стартов на Критериуме Дофине лучшим результатом итальянского гонщика стало 7-е место в 2014 году. В тот год Нибали стал победителем Тур де Франс.

В начале мая Винченцо Нибали и его товарищи по команде Bahrain-Merida провели тренировку командной гонки на время, которая пройдёт на 3-м этапе Критериума Дофине-2018. Однако, победителя определят горные этапы, где Винченцо Нибали сможет проверить себя и своих соперников.

Перед тем как уехать из тренировочного лагеря на Тенерифе, Винченцо Нибали в интервью официальному сайту гонки рассказал, как провёл май, что ждёт от Критериума Дофине-2018.

Photo credits : A.S.O. / Kåre Dehlie Thorstad

- Винченцо, чем занимался в мае?

- Последние две недели провёл на вулкане Тейде, чтобы в тренировках в горах заложить основу к Тур де Франс. Перед тем как с удовольствием стартовать на Критериуме Дофине, съезжу в Италию.

- Почему ты решил вернуться на Критериум Дофине после двухлетнего отсутствия?

- Я убеждён, что Дофине отлично подходит для подготовки к Тур де Франс, которую ставлю главной целью этого года. Критериуме Дофине – гонка всегда трудная, с множеством подъёмов, с очень сильным составом.

- В этот раз будешь бороться за победу?

- Хочу хорошо проехать гонку, но победить на ней будет очень сложно. Мне бы хотелось показать высокий результат на нескольких этапах, но главной целью остаётся подготовка к Тур де Франс-2018.

- Как считаешь, важно ли провести разведку этапа до Розьера в преддверии Тур де Франс?

- Очень важно. В современном велоспорте нельзя упускать ни малейшей детали в подготовке к такой престижной гонке как Тур де Франс. В апреле я проехал этап с брусчаткой Рубэ, потому что это даст определённые преимущества в гонке.

Критериум Дофине-2018. Маршрут