Винченцо Нибали: "Критериум Дофине отлично подходит для подготовки к Тур де Франс"

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:50
Винченцо Нибали стартует на Критериуме Дофине-2018
Винченцо Нибали ни разу не побеждал на Критериуме Дофине, но не пропускает эту французскую гонку в те сезоны, когда не участвует в Джиро д’Италия. За пять стартов на Критериуме Дофине лучшим результатом итальянского гонщика стало 7-е место в 2014 году. В тот год Нибали стал победителем Тур де Франс.
В начале мая Винченцо Нибали и его товарищи по команде Bahrain-Merida провели тренировку командной гонки на время, которая пройдёт на 3-м этапе Критериума Дофине-2018. Однако, победителя определят горные этапы, где Винченцо Нибали сможет проверить себя и своих соперников.
Перед тем как уехать из тренировочного лагеря на Тенерифе, Винченцо Нибали в интервью официальному сайту гонки рассказал, как провёл май, что ждёт от Критериума Дофине-2018.
Photo credits : A.S.O. / Kåre Dehlie Thorstad
- Винченцо, чем занимался в мае?
- Последние две недели провёл на вулкане Тейде, чтобы в тренировках в горах заложить основу к Тур де Франс. Перед тем как с удовольствием стартовать на Критериуме Дофине, съезжу в Италию.
- Почему ты решил вернуться на Критериум Дофине после двухлетнего отсутствия?
- Я убеждён, что Дофине отлично подходит для подготовки к Тур де Франс, которую ставлю главной целью этого года. Критериуме Дофине – гонка всегда трудная, с множеством подъёмов, с очень сильным составом.
- В этот раз будешь бороться за победу?
- Хочу хорошо проехать гонку, но победить на ней будет очень сложно. Мне бы хотелось показать высокий результат на нескольких этапах, но главной целью остаётся подготовка к Тур де Франс-2018.
- Как считаешь, важно ли провести разведку этапа до Розьера в преддверии Тур де Франс?
- Очень важно. В современном велоспорте нельзя упускать ни малейшей детали в подготовке к такой престижной гонке как Тур де Франс. В апреле я проехал этап с брусчаткой Рубэ, потому что это даст определённые преимущества в гонке.
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