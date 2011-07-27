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Винченцо Нибали: "Критериум Дофине отлично подходит для подготовки к Тур де Франс"

Винченцо Нибали стартует на Критериуме Дофине-2018

 

 

  Винченцо Нибали ни разу не побеждал на Критериуме Дофине, но не пропускает эту французскую гонку в те сезоны, когда не участвует в Джиро д’Италия. За пять стартов на Критериуме Дофине лучшим результатом итальянского гонщика  стало 7-е место в 2014 году. В тот год Нибали стал победителем Тур де Франс.

 

  В начале мая Винченцо Нибали и его товарищи по команде Bahrain-Merida провели тренировку командной гонки на время, которая пройдёт на 3-м этапе Критериума Дофине-2018. Однако, победителя определят горные этапы, где Винченцо Нибали сможет проверить себя и своих соперников.

 

  Перед тем как уехать из тренировочного лагеря на Тенерифе,  Винченцо Нибали в интервью официальному сайту гонки рассказал, как провёл май, что ждёт от Критериума Дофине-2018.

 

 Photo credits : A.S.O. / Kåre Dehlie Thorstad

 

 

- Винченцо, чем занимался в мае?

- Последние две недели провёл на вулкане Тейде, чтобы в тренировках в горах заложить основу к Тур де Франс. Перед тем как с удовольствием стартовать на Критериуме Дофине, съезжу в Италию.

 

- Почему ты решил вернуться на Критериум Дофине после двухлетнего отсутствия?

- Я убеждён, что Дофине отлично подходит для подготовки к Тур де Франс, которую ставлю главной целью этого года.  Критериуме Дофине – гонка всегда трудная, с множеством подъёмов, с очень сильным составом.

 

- В этот раз будешь бороться за победу?

- Хочу хорошо проехать гонку, но победить на ней будет очень сложно. Мне бы хотелось показать высокий результат на нескольких этапах, но главной целью остаётся подготовка к Тур де Франс-2018.

 

- Как считаешь, важно ли провести разведку этапа до Розьера в преддверии Тур де Франс?

- Очень важно. В современном велоспорте нельзя упускать ни малейшей детали в подготовке к такой престижной гонке как Тур де Франс. В апреле я проехал этап с брусчаткой Рубэ, потому что это даст определённые преимущества в гонке.

 

 

Критериум Дофине-2018. Маршрут

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018 Винченцо Нибали

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:09 | Регистрация: 27.07.2011

    Врятли Нибали поедет на победу..тактика та же..ехать в темпе лидеров и если темп ускоряется Нибали будет сливаться и ехать на эконом режиме

     

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Ближайшие старты

30 мая - 3 июня 2018

Skoda-Tour de Luxembourg

3 июня 2018

Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


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Комментарии

  • rude_rider
    Винченцо Нибали: "Критериум Д ... (1)
    rude_rider-Фото

    Врятли Нибали поедет на победу..тактика та же..ехать в темпе лидеров и если темп ускоряется Нибали будет сливаться и ехать на эконом режиме

     

  • Адриен
    Тибо Пино может пропустить Тур ... (6)
    Адриен-Фото

    Странная неопределенность ВРАЧА(!). Почти до середины июня антибиотики, без тренировок, а через десять дней - начало Тура ! Какое УЧАСТИЕ ?! Они что, окончательно его хотят добить ?

  • Адриен
    Критериум Дофине-2018. Маршрут (13)
    Адриен-Фото

    В Скай Томас едет , а вот Берналя вроде нет... Тяжело будет Бильбао - после такого-то Джиро. Хотелось бы на Гидича посмотреть, но...

  • Camel
    Карлос Бетанкур может перейти ... (5)
    Camel-Фото

    У ОАЭ трансферная политика похожа и на "спихнуть тех, кто не оправдал". Мохорич, например. Этот парень никак не может выйти из возраста андера - побеждать-то побеждает на ГТ по одному этапу, но только тогда, когда пелотон либо просто катит, либо спит после тяжелого этапа. Его сверстники давно уже на первых страницах газет, а этот всё в развлекательные отрывы ходит да на камеру сморкается.

  • Александра
    Карлос Бетанкур может перейти ... (5)
    Александра-Фото

    Опять Бетанкуру неудачная команда попалась!))

  • Camel
    Тибо Пино может пропустить Тур ... (6)
    Camel-Фото

    Ну перспективным он вряд ли был, поскольку, как вы правильно заметили, у него прогресса не было. Это разовый гонщик на те гонки, когда его прёт. В остальных случаях его бойцом назвать нельзя, поскольку он непредсказуем - тут он едет и приезжает на подиум, а тут он уже не едет, а просто сходит. Какая надежда на этого парня? Хотя он никогда не был колёсником. Одним словом - старается. ))

  • Astanaforever
    Критериум Дофине-2018. Маршрут (13)
    Astanaforever-Фото
    Бильбао едет критериум.Аппетит приходит во время еды.Ждем подиума.
  • Shalam s Urala
    Роан Деннис: «На Джиро д’Итали ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    хороший парень. дай бог!

  • Shalam s Urala
    Карлос Бетанкур может перейти ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    ну вот. обиделся, что любимым капитаном другой оказался.. надо срочно хозяина менять! и снова стать любимым!!

    Цитата: Крайний
    Подсушился.
    ну разве что на фоне того, до какого безобразия опускался.

    с удовольствием порадуюсь, если вдруг найдёт в себе силы вернуться и вспыхнуть

    но.. скорее это заход на пике с нисходящими требами по контрактам (

  • velodoctor
    Тибо Пино может пропустить Тур ... (6)
    velodoctor-Фото

    Прогресса у Пино нет уже много лет, а был ведь одним из самых перспективных французов. 

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