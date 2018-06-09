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Михал Квятковски – победитель пролога Критериума Дофине-2018

Михал Квятковски о победе в прологе Критериума Дофине-2018

 

 

  Михал Квятковский преподнёс себе отличный подарок на 28-летие, которое отметил 2 июня. Чемпион Польши в разделке, один из капитанов команды Sky,  стал победителем пролога Критериума Дофине-2018.  Это пятая победа Михала Квятковски в этом сезоне после победы на двух этапах и в общем зачёте Вольты Альгарве и первого места в генеральной классификации Тиррено-Адриатико-2018.

 

  Дистанцию 6,6 км он проехал за 7 минут 25 секунд, со средней скоростью 53,393 км/ч, опередив на 1 секунду нидерландского гонщика Йоса Ван Эмдена (LottoNL-Jumbo). Тройку лучших в прологе замкнул ещё один гонщик команды Sky, чемпион Италии в разделке Джанни Москон.  

 

Михал Квятковски – победитель пролога Критериума Дофине-2018

 

Михал Квятковски – победитель пролога Критериума Дофине-2018

Photo © A.S.O /Critérium du Dauphiné/Alex Broadway

 

  Михал Квятковски: «Я не выступал в гонках около 40 дней, поэтому победа сегодня была немного неожиданной, хотя я приехал сюда в очень хорошей форме, много готовился и к Критериуму Дофине и к Тур де Франс-2018. Когда стартуешь в гонке, всегда думаешь о победе, в противном случае не сможешь выступить хорошо. Маршрут сегодня был немного сложным технически, но в общем удобным. Мне хотелось понять, в какой форме нахожусь после двух недель тренировочного лагеря на Тенерифе, где мы работали на высоте. Возможно, это моя последняя победа в майке чемпиона Польши, хотя буду стараться защитить титул через несколько недель.

 

  Жёлто-синяя майка лидера общего зачёта Критериума Дофине – приятный подарок к моему дню рождения, который был вчера. Но меня не давит, что придётся защищать майку. Сегодня в тройке лучших заехал Джанни Москон. Герант Томас также проехал дистанцию хорошо, несмотря на падение. Так что команда может разыграть несколько карт. Мы сможем бороться за генеральную классификацию и в то же время понять, в какой форме находимся перед Тур де Франс. Конечно, я получил преимущество, выиграв пролог, но в конце гонки очень тяжёлые горные этапы с финишами в подъём, а также командная разделка. В этом году маршрут сложнее, чем в прошлом, выиграть гонку труднее. Не знаю, смогу ли хорошо выступить в высоких горах, особенно когда они будут идти четыре этапа подряд.    

 

   Этап с командной разделкой ключевой в гонке, мы привезли сюда сильный состав и приехали на день раньше, чтобы провести тренировку командной разделки.  Финальные четыре этапа с горными финишами тяжёлые, но мы понимаем, что командная гонка имеет огромное значение».

 

 

Результаты пролога Критериума Дофине-2018

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski Sky Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Criterium du Dauphine

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • Адриен
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (41)
    Адриен-Фото
    "Во-первых, советую Вам почитать про физиологию спорта - человеческий организм имеет очень много параметров которые постоянно меняются и именно поэтому попасть в нужную форму так сложно."
    Послушайте, здесь же не дети общаются. Я, как и многие здесь комментирующие, ПРОФЕССИОНАЛЬНО занимался спортом - МСМК по современному пятиборью. И ЗНАЮ О ЧЕМ ПИШУ. Какие-такие параметры могли поменяться у Фрума - в лучшую сторону - после СВЕРХИЗНУРИТЕЛЬНЫХ двух недель гонки, на которых он явно вынужден был ВЫЖИВАТЬ ? Чисто физиологически ? Ведь велоспорт - это спорт НА ВЫНОСЛИВОСТЬ. В нем не нужны (по большому счету) какие-то ОСОБЫЕ нарабатываемые технически навыки - как, не знаю, в фехтовании, теннисе, гимнастике и т.п. - в них далеко не все могут "играть", и как раз там спортсмен может выправить положение после нескольких дней неудач, "войти в форму"... А вы пишите про какие-то "огромные ресурсы" , пошедшие у Фрума на заживление ран... Так ведь сами себе противоречите,если он так потратился - откуда вдруг у него взялись силы для последних лихих восхождений ? У него что, этих "ресурсов" - бездонная бочка ?! У других - того же Дюмулена - падений то и ран НЕ БЫЛО. Куда подевались их "ресурсы" ?! То, что случилось с Пино или Йейтсом - как раз НОРМАЛЬНО, не хватило "топлива", которое они нерасчетливо растратили ранее. А откуда эта "жизненная сила" взялась у Фрума в конце Джиро, когда ее явно недоставало в самом начале гонки? Вот я в данный момент смотрю боксерские бои. И ВСЕ боксеры как-то заметно СНИКАЮТ к концу поединка, идут в захват, вяжут соперника, не так легко двигаются. Все понятно - элементарно УСТАЮТ. Так им надо взять в консультанты Фрума и К*. По их методе все будет наоборот - к концу боя появятся неведомые "ресурсы" и спортсмены буквально запорхают по рингу, как молодые козлики...
  • velodoctor
    Падение Геранта Томаса во врем ... (4)
    velodoctor-Фото

    Мощи в нём вагон конечно, как жаль раскрыться не может до конца. Если Фрума не допустят к туру,  будет любопытно посмотретьн а Берналя и Томаса. 

  • Shega
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (41)
    Shega-Фото
    Мы с Вами говорим о разных нюансах) И абсолют это ... фантастика или обычный рассчет, но Фрум накрепко вписал свои и командные достижения в историю велоспорта)
    Считать же что всё достигнуто, как пишут некоторые посетители, только благодаря допингу мне кажется несерьезным.
  • Александра
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (41)
    Александра-Фото
    Потому что учет всех нюансов возможен только при полном отсутствии человеческого фактора. Или же мы переходим в раздел "фантастические романы, абсолют".
  • Shega
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (41)
    Shega-Фото
    Именно это я и имею ввиду - ехали так, чтобы сначала дать ему восстановиться после падений, а затем - даже если он был готов ехать иначе - чтобы сумел показать свой максимум там, где лучше всего для него, но хуже для соперников. Но это, конечно, только моё мнение, а как на самом деле....
  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (41)
    Sergei76-Фото
    И все же, что Вас так удивило? Он ехал в горы на нереальных для него самого скоростях? А может все же относительно своих соперников так казалось ? А он на самом деле ехал в своем обычном темпе? Есть ли подтверждения рекордного прохождения гор Фрумом на 19 этапе ?
  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (41)
    Sergei76-Фото
    Вы знаете, с хорошим планированием в команде Sky трудно не согласиться. Но боюсь что щадящий подвоз в гору обернулся бы Фруму потерей минут 10 ти и больше. Я думаю что в гору они не намеренно экономились а он действительно кое - где не тянул... Другой вопрос что уровень соперников потом позволил разом все отыграть чего при относительно равных соперниках наверное было бы невозможно совершить.
  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (41)
    Sergei76-Фото

    Цитата: ЧОРНЫЙ
    И здесь конечно Расмуссену виднее, как профессионалу "высочайшего уровня"))) И Лэнсу и остальным "твердотопливным" виднее! Поэтому их комментарии мы принимаем во внимание в первую очередь...

    Есть способы выносить эти нагрузки вообще без препаратов? Попробуйте и останетесь кандидатом мастера спорта или мастером в самом лучшем случае... Весь вопрос в том чтобы подпитка у всех была примерно одинаковой. Не бывает на таких нагрузках чистеньких... Не верю ни разу



    Цитата: veloliveuser
    вопрос не про уровень соперников и уровень формы самого Фрума - это всегда и везде есть.
    вопрос в том, что на джиро на 19-м предстал совсем иной, принципиально иной, Фрум. если б я его не видел во все предыдущие годы, то удивился и порадовался его победе. но на фоне этих самых предыдущих сезонов нынешний Фрум вызвал недоумение - а такое вообще возможно, реально? есть в истории спорта подобные случаи?

    А Вам не показалось что на самом деле Фрум ехал как всегда мощно но не заоблочно? Просто соперники предстали совершенно немощными на этом этапе под нагрузкой третье недели? Есть ли данные что Фрум рекордно шел все три горы в одиночестве? Так шел как никогда ранее не шел в гору ? Если такие данные есть тогда я тоже соглашусь что это довольно странно

  • M-07
    Критериум Дофине-2018. Пролог (18)
    M-07-Фото
    Да в нац. проектах Катюше и Астане наши не выросли толком, только один Закарин вышел на высокий уровень, и это за 10 лет. Без этих нац. проектов куда лучше дела были у наших гонщиков, даже в наших командах в про-конти сомнительны перспективы наших гонщиков, яркий пример тому Русвело, где тоже никто толком не вырос.
  • Vadik22
    Критериум Дофине-2018. Пролог (18)
    Vadik22-Фото
    Euskaltel-Euskadi распадалась, но имела лицензию мирового тура.

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3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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