Михал Квятковски – победитель пролога Критериума Дофине-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:46
Михал Квятковски о победе в прологе Критериума Дофине-2018
Михал Квятковский преподнёс себе отличный подарок на 28-летие, которое отметил 2 июня. Чемпион Польши в разделке, один из капитанов команды Sky, стал победителем пролога Критериума Дофине-2018. Это пятая победа Михала Квятковски в этом сезоне после победы на двух этапах и в общем зачёте Вольты Альгарве и первого места в генеральной классификации Тиррено-Адриатико-2018.
Дистанцию 6,6 км он проехал за 7 минут 25 секунд, со средней скоростью 53,393 км/ч, опередив на 1 секунду нидерландского гонщика Йоса Ван Эмдена (LottoNL-Jumbo). Тройку лучших в прологе замкнул ещё один гонщик команды Sky, чемпион Италии в разделке Джанни Москон.
Photo © A.S.O /Critérium du Dauphiné/Alex Broadway
Михал Квятковски: «Я не выступал в гонках около 40 дней, поэтому победа сегодня была немного неожиданной, хотя я приехал сюда в очень хорошей форме, много готовился и к Критериуму Дофине и к Тур де Франс-2018. Когда стартуешь в гонке, всегда думаешь о победе, в противном случае не сможешь выступить хорошо. Маршрут сегодня был немного сложным технически, но в общем удобным. Мне хотелось понять, в какой форме нахожусь после двух недель тренировочного лагеря на Тенерифе, где мы работали на высоте. Возможно, это моя последняя победа в майке чемпиона Польши, хотя буду стараться защитить титул через несколько недель.
Жёлто-синяя майка лидера общего зачёта Критериума Дофине – приятный подарок к моему дню рождения, который был вчера. Но меня не давит, что придётся защищать майку. Сегодня в тройке лучших заехал Джанни Москон. Герант Томас также проехал дистанцию хорошо, несмотря на падение. Так что команда может разыграть несколько карт. Мы сможем бороться за генеральную классификацию и в то же время понять, в какой форме находимся перед Тур де Франс. Конечно, я получил преимущество, выиграв пролог, но в конце гонки очень тяжёлые горные этапы с финишами в подъём, а также командная разделка. В этом году маршрут сложнее, чем в прошлом, выиграть гонку труднее. Не знаю, смогу ли хорошо выступить в высоких горах, особенно когда они будут идти четыре этапа подряд.
Этап с командной разделкой ключевой в гонке, мы привезли сюда сильный состав и приехали на день раньше, чтобы провести тренировку командной разделки. Финальные четыре этапа с горными финишами тяжёлые, но мы понимаем, что командная гонка имеет огромное значение».
Результаты пролога Критериума Дофине-2018
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (257)