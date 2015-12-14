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Адам Йейтс – победитель 5 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Адам Йейтс, Петер Саган, Михал Квятковский о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

 

 

  Атака на финальном подъёме к Филоттрано за 4 км до финиша принесла 25-летнему британскому гонщику команды Mitchelton-Scott Адаму Йейтсу (Adam Yates) победу на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2018, в родном городе Микеле Скарпони, памяти которого был посвящён этап.  Адам Йейтс в одиночку пересёк линию финиша, на 7 секунд опередив группу, спринт из которой выиграл чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), занявший на этапе 2-е место. Этот подиум стал для Петера Сагана 17-м на Тиррено-Адриатико – у него было 7 побед, 7 вторых мест и 3 третьих места.

 

  Тройку лучших замкнул гонщик команды Sky Михал Квятковский, который стал новым лидером «Гонки двух морей», перехватив майку лидера у Дамиано Карузо (BMC). Впервые с 1989 года майка лидера Тиррено-Адриатико менялась пять раз на каждом из этапов – её надевали Карузо, Бевин, Томас, Карузо и Квятковский. Для Михала Квятковского это третья майка лидера «Гонки двух морей», первую на один день он надел в 2013 на этапе до Прати-ди-Тиво, в 2014, надев майку в Ареццо, носил её два этапа.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Адам Йейтс: «Я чувствовал себя отлично на таких крутых подъёмах, где надо идти так мощно, как только способен. Мои товарищи по команде вывезли меня на отличную позицию к подножию подъёма. Всё, что мне оставалось делать – атаковать, потому что я не могу в спринте опередить Сагана. Мне надо было уезжать заранее. Я знал, что если создам просвет, то у меня есть шансы его удержать.

 

  Я не знал Микеле Скарпони лично, никогда с ним не разговаривал. Но для многих ребят в пелотоне сегодня очень эмоциональный день. Жаль, что он больше не с нами в пелотоне. Каждый день, когда выезжаешь на тренировку, не знаешь, сможешь ли вернуться. В гонках также многое может случиться. Нам лишь остаётся надеяться, что не произойдёт ничего плохого».

 

  Петер Саган: «Сегодня на Тиррено-Адриатико был особый день. Нам хотелось посвятить победу Микеле Скарпони, его вдове и детям, но у меня не получилось. Сегодня нога у меня шла отлично, команда работала великолепно».

 

  Михал Квятковский: «Мы, конечно, знали, что этап подходит таким гонщикам, как Петер Саган. И были на сто процентов уверены, что команда Bora-hansgrohe будет контролировать гонку. Йейтс уехал, я не смог победить Сагана, но три бонусных секунды оказались очень важными. Надеюсь, у нас больше не будет неудачных моментов как вчера с Герантом Томасом. Мы будем защищать майку на разделке. Я не ставил быть на Тиррено-Адриатико в лучшей форме. Моим приоритетом является подготовка к классикам, но такой шанс одержать победу в общем зачёте нельзя упускать».

 

 

Результаты 5 этапа Тиррено-Адриатико-2018

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Теги к статье: Адам Йейтс Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 09:16 | Регистрация: 24.12.2017

    Только посмотрел тиррено, и интервью жены Микеле после этапа, сказала что в первую очередь благодарна Астане , всей команде , персоналу , что не дали почувствовать себя одинокой, за эти два дня которые они подарили детям катали их на автобусе.и во вторую очередь организаторам , и всему филотрано. Молодцы Астана.

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 10:37 | Регистрация: 14.12.2015

      Летом на ЭКСПО команда привозилась его семью в Астану. После смерти Микеле организовали сбор средств. Анна под Новый год дала интервью, где очень благодарила команду, которая ее все это время поддерживала на протяжении этого года. Так что тут действительно надо отдать должное команде в горе своих не бросают, всегда поддержат. Вот пример, Кивилев погиб уже как 15 лет, до сих пор и вдове с сыном помогают и день памяти устраивают. Дела с разговорами не расходятся. Респект!

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Адам Йейтс – победитель 5 этап ... (2)
    Zhanzhak-Фото
    Летом на ЭКСПО команда привозилась его семью в Астану. После смерти Микеле организовали сбор средств. Анна под Новый год дала интервью, где очень благодарила команду, которая ее все это время поддерживала на протяжении этого года. Так что тут действительно надо отдать должное команде в горе своих не бросают, всегда поддержат. Вот пример, Кивилев погиб уже как 15 лет, до сих пор и вдове с сыном помогают и день памяти устраивают. Дела с разговорами не расходятся. Респект!
  • Brodyazhnik
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (34)
    Brodyazhnik-Фото

    Цитата: Earl57
    Ради интереса погуглила. Тем это формулируется так: человек считается невиновным до тех пор, пока суд не признает его виновным или он не признается сам.
    Основополагающими принципами британского правосудия являются состязательность процесса и прецеденты. Доказывать должны обе стороны - и обвинение, и защита.
    То есть отобрать что-либо у Уиггинса, будь то награды, рекорды, титулы, можно только по решению суда / антидопингового трибунала UCI. А в суд никто подавать не собирается, ибо антидопинговое агенство признало, что действующие нормы и правила он не нарушал.

    А поскольку есть терапевтическое исключение, то препарат найденый в пробе незапрещенный. А запрещенных не найдено. Только разрешенные :) Главное подобрать правильные слова.

  • Pi-man
    Вилко Келдерман сошёл с Тиррен ... (2)
    Pi-man-Фото

    Быстрого выздоровления Вилко.

    Очень жаль.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Марк Солер – победитель Париж- ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец Солер . погода конечно сыграла, в таких условиях победа ещё дороже
  • am14
    Париж-Ницца-2018. Этап 8. Резу ... (31)
    am14-Фото
    Сорри, но обязан уточнить: Марк Солер - чистокровный испанец, к Колумбии он отношения никакого не имеет.
    Наверное, путаете с печально известным Маурисио Солером, который колумбиец...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Адам Йейтс – победитель 5 этап ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Только посмотрел тиррено, и интервью жены Микеле после этапа, сказала что в первую очередь благодарна Астане , всей команде , персоналу , что не дали почувствовать себя одинокой, за эти два дня которые они подарили детям катали их на автобусе.и во вторую очередь организаторам , и всему филотрано. Молодцы Астана.
  • am14
    Вилко Келдерман сошёл с Тиррен ... (2)
    am14-Фото
    Жёсткие удары по Санвебу. Команде нужно оперативно менять стратегию и программу на сезон. До Джиро недалеко, возможно, Тому стоит долечить свои болячки, дождаться полного восстановления Вилко, и дуэтом капитанов жахнуть по ТДФ.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 5 ... (15)
    RVL-Фото

    спасибо, для опытного болельщика, все и так достаточно очевидно! но я хотел, что бы парни сами разобрались))

  • sergejdriver
    Париж-Ницца-2018. Этап 8. Резу ... (31)
    sergejdriver-Фото
    На фото не гонщик Лотто. Это Израиль Академия. Похоже так финишировали многие?
  • Yuriy 17
    Марк Солер – победитель Париж- ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Практически вице-чемпион Вуэльты 17 И.Закарин пока показывает средние результаты.

    Вероятно, таков план подготовки к гран-туру.

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
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5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
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7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
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10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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