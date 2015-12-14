Адам Йейтс – победитель 5 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Адам Йейтс, Петер Саган, Михал Квятковский о 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

Атака на финальном подъёме к Филоттрано за 4 км до финиша принесла 25-летнему британскому гонщику команды Mitchelton-Scott Адаму Йейтсу (Adam Yates) победу на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2018, в родном городе Микеле Скарпони, памяти которого был посвящён этап. Адам Йейтс в одиночку пересёк линию финиша, на 7 секунд опередив группу, спринт из которой выиграл чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), занявший на этапе 2-е место. Этот подиум стал для Петера Сагана 17-м на Тиррено-Адриатико – у него было 7 побед, 7 вторых мест и 3 третьих места.

Тройку лучших замкнул гонщик команды Sky Михал Квятковский, который стал новым лидером «Гонки двух морей», перехватив майку лидера у Дамиано Карузо (BMC). Впервые с 1989 года майка лидера Тиррено-Адриатико менялась пять раз на каждом из этапов – её надевали Карузо, Бевин, Томас, Карузо и Квятковский. Для Михала Квятковского это третья майка лидера «Гонки двух морей», первую на один день он надел в 2013 на этапе до Прати-ди-Тиво, в 2014, надев майку в Ареццо, носил её два этапа.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Адам Йейтс: «Я чувствовал себя отлично на таких крутых подъёмах, где надо идти так мощно, как только способен. Мои товарищи по команде вывезли меня на отличную позицию к подножию подъёма. Всё, что мне оставалось делать – атаковать, потому что я не могу в спринте опередить Сагана. Мне надо было уезжать заранее. Я знал, что если создам просвет, то у меня есть шансы его удержать.

Я не знал Микеле Скарпони лично, никогда с ним не разговаривал. Но для многих ребят в пелотоне сегодня очень эмоциональный день. Жаль, что он больше не с нами в пелотоне. Каждый день, когда выезжаешь на тренировку, не знаешь, сможешь ли вернуться. В гонках также многое может случиться. Нам лишь остаётся надеяться, что не произойдёт ничего плохого».

Петер Саган: «Сегодня на Тиррено-Адриатико был особый день. Нам хотелось посвятить победу Микеле Скарпони, его вдове и детям, но у меня не получилось. Сегодня нога у меня шла отлично, команда работала великолепно».

Михал Квятковский: «Мы, конечно, знали, что этап подходит таким гонщикам, как Петер Саган. И были на сто процентов уверены, что команда Bora-hansgrohe будет контролировать гонку. Йейтс уехал, я не смог победить Сагана, но три бонусных секунды оказались очень важными. Надеюсь, у нас больше не будет неудачных моментов как вчера с Герантом Томасом. Мы будем защищать майку на разделке. Я не ставил быть на Тиррено-Адриатико в лучшей форме. Моим приоритетом является подготовка к классикам, но такой шанс одержать победу в общем зачёте нельзя упускать».