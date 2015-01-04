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Примож Роглич – победитель Тура Романдии-2018

Примож Роглич о Туре Романдии-2018

 

 

  28-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич одержал победу на Туре Романдии-2018. Он надел майку лидера на 1-м этапе и удержал её до конца гонки, опередив в итоге своего ближайшего соперника, 21-летнего колумбийского гонщика команды Sky Эгана Берналя на 8 секунд. Тройку лидеров общего зачёта Тура Романдии-2018 замкнул 33-летний австралийский гонщик команды BMC Рич Порт, уступивший Рогличу 25 секунд.

 

Благодаря успешному выступлению на Туре Романдии Примож Роглич занимает 4-ю строчку в текущем индивидуальном рейтинге Мирового Тура.

 

Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

 

 

Примож Роглич – победитель Тура Романдии-2018

 

Photo © LottoNL-Jumbo

 

 Примож Роглич: «У меня нет слов. И я, и команда счастливы, что взяли победу. Вся команда великолепно работала всю неделю. Победа принадлежит и моим товарищам. Ребята были сильны, я с удовольствием с ними работал, наградой за их веру в меня стала победа. Я был настроен оптимистично, знал, что нахожусь в хорошей форме, но ради победы всё равно пришлось постараться, было совсем не легко. Каждый день и каждый этап были решающими. На этой неделе мы, как команда, отработали фантастически. Не могу в полной мере выразить словами, как горжусь, что являюсь частью этой команды.

 

Конечно, я бы хотел попробовать себя на крупнейших гонках. Но всем понятно, что это дело не одного мгновения или сезона. Для этого необходимо время.

 

В прошлом году я увидел, что могу очень высоко финишировать на недельных гонках. В этом сезоне я полностью сконцентрировался на том, чтобы одержать на этих гонках победу. Конечно, и в будущем на таких гонках буду стараться.

 

Теперь у меня будут первые выходные, потом поеду Тур Словении и Тур де Франс. В этом сезоне я делаю, что мне хочется. Я достиг своей цели – выиграл Тур Страны Басков, а теперь и Тур Романдии, но, конечно, по-настоящему большие вызовы ещё впереди. Попробую теперь немного отдохнуть и не слишком погружаться в мысли о велоспорте, а потом сфокусируюсь на том, чтобы как можно лучше проехать Тур де Франс.

 

Я стал велогонщиком пять или шесть лет назад. До 23 лет не был частью велоспорта, а потом сразу попал в элиту. Мне пришлось набираться опыта по ходу гонок, учиться, что я продолжаю делать до сих пор, на каждой гонке, в которой принимаю участие.

 

Думаю, мне просто надо больше опыта езды в пелотоне и борьбы за позицию, подобного рода вещи. Всегда можно стать лучше, научиться не тратить энергию, когда в этом нет необходимости. Есть масса тонкостей, потому что этапы иногда длятся по пять часов, за это время многое происходит. Всегда надо стараться ехать, как можно больше экономя силы, чтобы в конце просто выполнить свою работу».

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Примож уже большее двух лет в нашей команде, и его развитие из бывшего прыгуна на лыжах с трамплина в велогонщика феноменально. Наблюдать за его прогрессом как личности, как велогонщика и лидера команды – это мечта. Он фантастическая личность.

 

  В этом году он уже одержал победу на двух самых престижных недельных гонках Мирового тура – Туре Страны Басков и Туре Романдии. То, как Стевен Крёйсвейк отодвинул в сторону свои амбиции ради Приможа – прекрасный пример того, насколько хорошая атмосфера внутри нашей команды.

 

 

  Развитие  LottoNL-Jumbo, которая была относительно маленькой командой Мирового тура,  за последние два года показывает, что мы работаем очень хорошо. Наша сила – в развитии молодых талантливых гонщиков, мы помогаем им стать лучше. Политика команды, базирующаяся на принципе – работать изо дня в день -  себя оправдала. От тренировок до питания и материалов – везде мы уделяем внимание деталям. Все в команде вносят свой вклад в работу. У всех одна цель».

 

Результаты 5 этапа Тура Романдии-2018

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic LottoNL-Jumbo Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 4.01.2015

    Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

    Это просто великолепно! Причём обставил добротных горняков в итоге (Ланду на ТСБ) и Берналя с Портом (на ТР) good

    Вижу в нём будущего генеральщика на гранд-туры, причём по потенциалу и возможностях пойдёт ещё далее чем его комрад по команде Крюйсвик (он же Кройшвайк).

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Адриен
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Адриен-Фото

    Некоторые комментаторы как будто читать не умеют. Дело ведь не в Астане, а во ВСЕОБЩИХ  негласных "законах", которые царят в современном велоспорте. Вот о чем рассказывает Вестра.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ладно ,лишь бы не зацепило гонщиков ,персонал, спонсоров.В любых командах. Надо было во время своего активного периода признания давать. А то как завязали все молодцы. Если деньги потребуют и возьмут будут правы.

    Деньги возьмёт ,команда от гонщика.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Второй тираж книги "Джро вокр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Джиро вокруг меня ,опечатка))))
  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото

    А «минимальное преимущество» команды Sky?

     

    "Marginal gains" в данном контексте - "победа по крупицам" или "выигрыш в мелочах".

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Вот как раз поэтому превышение дозы сальбутамола не так безобидно, т.к. может быть косвенным свидетельством использования не спрея, а таблеток или инъекций.
  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

    Это просто великолепно! Причём обставил добротных горняков в итоге (Ланду на ТСБ) и Берналя с Портом (на ТР) good

    Вижу в нём будущего генеральщика на гранд-туры, причём по потенциалу и возможностях пойдёт ещё далее чем его комрад по команде Крюйсвик (он же Кройшвайк).

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Это такая философия. Астаноцентризм называется :)
  • velodoctor
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    velodoctor-Фото

    Да тут не про астану, а  про терапевтические исключения и контроль над этим. 

  • RVL
    Тур Романдии-2018. Этап 5 (6)
    RVL-Фото

    Где Саган, а где Бора без него.

    Как и Роглич, сам себе чемпион!

  • RVL
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    RVL-Фото

    Шокированная команда....

    Да смешно. Так и вижу шок...

    Скарпони не шок. слова Вестры растреморили Вино и ко... 

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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