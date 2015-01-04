Примож Роглич – победитель Тура Романдии-2018

Примож Роглич о Туре Романдии-2018

28-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич одержал победу на Туре Романдии-2018. Он надел майку лидера на 1-м этапе и удержал её до конца гонки, опередив в итоге своего ближайшего соперника, 21-летнего колумбийского гонщика команды Sky Эгана Берналя на 8 секунд. Тройку лидеров общего зачёта Тура Романдии-2018 замкнул 33-летний австралийский гонщик команды BMC Рич Порт, уступивший Рогличу 25 секунд.

Благодаря успешному выступлению на Туре Романдии Примож Роглич занимает 4-ю строчку в текущем индивидуальном рейтинге Мирового Тура.

Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

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Примож Роглич: «У меня нет слов. И я, и команда счастливы, что взяли победу. Вся команда великолепно работала всю неделю. Победа принадлежит и моим товарищам. Ребята были сильны, я с удовольствием с ними работал, наградой за их веру в меня стала победа. Я был настроен оптимистично, знал, что нахожусь в хорошей форме, но ради победы всё равно пришлось постараться, было совсем не легко. Каждый день и каждый этап были решающими. На этой неделе мы, как команда, отработали фантастически. Не могу в полной мере выразить словами, как горжусь, что являюсь частью этой команды.

Конечно, я бы хотел попробовать себя на крупнейших гонках. Но всем понятно, что это дело не одного мгновения или сезона. Для этого необходимо время.

В прошлом году я увидел, что могу очень высоко финишировать на недельных гонках. В этом сезоне я полностью сконцентрировался на том, чтобы одержать на этих гонках победу. Конечно, и в будущем на таких гонках буду стараться.

Теперь у меня будут первые выходные, потом поеду Тур Словении и Тур де Франс. В этом сезоне я делаю, что мне хочется. Я достиг своей цели – выиграл Тур Страны Басков, а теперь и Тур Романдии, но, конечно, по-настоящему большие вызовы ещё впереди. Попробую теперь немного отдохнуть и не слишком погружаться в мысли о велоспорте, а потом сфокусируюсь на том, чтобы как можно лучше проехать Тур де Франс.

Я стал велогонщиком пять или шесть лет назад. До 23 лет не был частью велоспорта, а потом сразу попал в элиту. Мне пришлось набираться опыта по ходу гонок, учиться, что я продолжаю делать до сих пор, на каждой гонке, в которой принимаю участие.

Думаю, мне просто надо больше опыта езды в пелотоне и борьбы за позицию, подобного рода вещи. Всегда можно стать лучше, научиться не тратить энергию, когда в этом нет необходимости. Есть масса тонкостей, потому что этапы иногда длятся по пять часов, за это время многое происходит. Всегда надо стараться ехать, как можно больше экономя силы, чтобы в конце просто выполнить свою работу».

Мерейн Земан, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Примож уже большее двух лет в нашей команде, и его развитие из бывшего прыгуна на лыжах с трамплина в велогонщика феноменально. Наблюдать за его прогрессом как личности, как велогонщика и лидера команды – это мечта. Он фантастическая личность.

В этом году он уже одержал победу на двух самых престижных недельных гонках Мирового тура – Туре Страны Басков и Туре Романдии. То, как Стевен Крёйсвейк отодвинул в сторону свои амбиции ради Приможа – прекрасный пример того, насколько хорошая атмосфера внутри нашей команды.

Развитие LottoNL-Jumbo, которая была относительно маленькой командой Мирового тура, за последние два года показывает, что мы работаем очень хорошо. Наша сила – в развитии молодых талантливых гонщиков, мы помогаем им стать лучше. Политика команды, базирующаяся на принципе – работать изо дня в день - себя оправдала. От тренировок до питания и материалов – везде мы уделяем внимание деталям. Все в команде вносят свой вклад в работу. У всех одна цель».