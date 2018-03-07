Примож Роглич – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Адриен

Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16) Да сейчас почти все генеральщики на ГТ более-менее "сырые"... И Закарин, и Нибали, и Фрум, и Дюмулен, и Ару, и Фульсанг, и Лопес... Получше Уран с Ландой, но тоже далеко не пик. Вот как там Кинтана с Портом - вопрос.

0x5F375A86

Ваут Пулс сошёл с гонки Париж- ... (1) Два очень хороших гонщика сегодня сломали ключицы. На пару месяцев профессиональный велоспорт станет хуже. Очень надеюсь, что Энао завтра сможет.

Николай Н.

Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16) А вот Закарин явно сыроват. Горы не едет. На каждом этапе проигрывает.

Николай Н.

Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20) Смелая атака и достойная победа!

Сейтмеметов сейтхалил

Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20) Цитата: Earl57 У вас какие-то затейливые ассоциации, понятные только вам. Допинг был, есть, будет и от национальности и гражданства не зависит. Должен ли Ван Гардерен отвечать за Армстронга, Грайпель за Ульриха, Нибали за Ди Луку?

А бывает, что человек оступился, по полной отбыл дисквалификацию, но теперь у СМИ любой страны он "исчадие ада", недостойное ходить по этой земле. Почему одного спортсмена, пойманного на допинге, надо понять и простить, а другого клеймить, клеймить и клеймить?

Я, например, восхищаюсь Оскаром Севильей и горько сожалею, что для него закрыты мало-мальски значимые европейские гонки. Какой талантище у человека!!! И все больше думаю, что как раз из-за огромного таланта его и выпихнули на задворки велоспорта. Конкуренцию ведь никто не любит, а деньгами и связями бедолага не обзавелся. Я вас поддерживаю , вы правы , не только Оскар, а мансебо или ребелин? Не мало таких. Вот именно поэтому и расстраивает что так много Не настоящего в биониках как их в Италии называют . Я вас поддерживаю , вы правы , не только Оскар, а мансебо или ребелин? Не мало таких. Вот именно поэтому и расстраивает что так много Не настоящего в биониках как их в Италии называют .

Earl57

Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20) У вас какие-то затейливые ассоциации, понятные только вам. Допинг был, есть, будет и от национальности и гражданства не зависит. Должен ли Ван Гардерен отвечать за Армстронга, Грайпель за Ульриха, Нибали за Ди Луку?

А бывает, что человек оступился, по полной отбыл дисквалификацию, но теперь у СМИ любой страны он "исчадие ада", недостойное ходить по этой земле. Почему одного спортсмена, пойманного на допинге, надо понять и простить, а другого клеймить, клеймить и клеймить?

Я, например, восхищаюсь Оскаром Севильей и горько сожалею, что для него закрыты мало-мальски значимые европейские гонки. Какой талантище у человека!!! И все больше думаю, что как раз из-за огромного таланта его и выпихнули на задворки велоспорта. Конкуренцию ведь никто не любит, а деньгами и связями бедолага не обзавелся.

velodoctor

Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20) В том году Шпилак говорил, что когда так плохо проезжают командную гонку сложно за 10ку цепляться, в этом хорошо проехали, но он минуту поймал на 3ем этапе. Зря его с ПН убрали, там он хорошо ехал, Тирено не его гонка.

Сейтмеметов сейтхалил

Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16) Цитата: AzaKonta Цитата: error ЛуЛу выдал отличный этап. Дальше будут горы круче и ему не усидеть но тут была воля и командная работа. Зачет Астане

За кем не усидеть?Кто из генеральщиков топовый горняк здесь? Пульс вне игры Можно Санчесу побороться до конца За кем не усидеть?Кто из генеральщиков топовый горняк здесь? Пульс вне игры Можно Санчесу побороться до конца



Что то я за Астану переживаю , удачи им .характер есть и мотивация а это важно СолерЧто то я за Астану переживаю , удачи им .характер есть и мотивация а это важно

Сейтмеметов сейтхалил

Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20) Цитата: Earl57 А Симпсон здесь с какого бока? О покойниках либо хорошо, либо никак. А потому как ну не бывает на треке в молодежи ловиш по 15 сек ( круууг!!!) а потом вдруг становиться многократным олимпийским чемпионом и рассказывать о том что он посол чистого велоспорта за год до победы на туре ( посол!) , ну не он а англосаксонские медиа и такая помпа велась что прям с четвёртого места полюбасу теперь все через год тур будут выигрывать. Не верю , кроме кава не верю никому , один мир в Фиренце вспомнить позор . а тут не только шоссе все супермены стали и трек и кросс уже , и женщины ну пулей ладно феномен ну Кук а все остальное не смешите ездят как дождь так лица раздутые как сантамброджо на своей джире . я к тому что средне статистически большие чемпионы могут быть один на определённое количество , а у них куда не плюнь один уйдёт второй тут же на его место , в общем с тех пор ничего нового не появилось. Вы же наверное за кулисами с менеджерами команды общаетесь? Спросите ну не верит никто ни в Казахстане ни в Италии ни в о Франции , все ждут когда этот бордель закончится , ну о мертвом я не хотел плохо , я в целом о английском вело. А потому как ну не бывает на треке в молодежи ловиш по 15 сек ( круууг!!!) а потом вдруг становиться многократным олимпийским чемпионом и рассказывать о том что он посол чистого велоспорта за год до победы на туре ( посол!) , ну не он а англосаксонские медиа и такая помпа велась что прям с четвёртого места полюбасу теперь все через год тур будут выигрывать. Не верю , кроме кава не верю никому , один мир в Фиренце вспомнить позор . а тут не только шоссе все супермены стали и трек и кросс уже , и женщины ну пулей ладно феномен ну Кук а все остальное не смешите ездят как дождь так лица раздутые как сантамброджо на своей джире . я к тому что средне статистически большие чемпионы могут быть один на определённое количество , а у них куда не плюнь один уйдёт второй тут же на его место , в общем с тех пор ничего нового не появилось. Вы же наверное за кулисами с менеджерами команды общаетесь? Спросите ну не верит никто ни в Казахстане ни в Италии ни в о Франции , все ждут когда этот бордель закончится , ну о мертвом я не хотел плохо , я в целом о английском вело.

Гонщик

Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20) Цитата: Earl57 Последовала совету Сейтмеметова и почитала итальянцев. Ару вместе с Дюмуланом отстали от Роглича на 24 сек, "стареющий" Нибали на 16 сек.

Итальянские болельщики в комментариях восхищаются Рогличем и ругают Кузана)))

нам то какое дело до итальянских болельщиков и что они там пишут , хотя лубители перевода с компом безусловно есть .



нам то какое дело до итальянских болельщиков и что они там пишут , хотя лубители перевода с компом безусловно есть . Цитата: ROSt



ХРУМ 3-Й в генерале...ноу комментс ! ((( а вы реально считаете ,что Фрум слабый гонщик на самом деле и быть третим не может ?