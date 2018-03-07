Примож Роглич – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:52
Примож Роглич, Адам Йейтс, Герант Томас о 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2018
Примож Роглич (Primoz Roglic) стал первым словенским велогонщиком, выигравшим этап итальянской гонки Тиррено-Адриатико-2018. На 3-м этапе с финишем в подъём 28-летний гонщик команды LottoNL-Jumbo, потерявший шансы на победу за общий зачёт из-за завала на 2-м этапе, атаковал на финальном подъёме за 1,2 км до финиша, создав небольшой просвет, и удержал преимущество до финиша.
25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс (Adam Yates), пытавшийся переложиться к Рогличу, не сумел его добрать и финишировал вторым, тройку лучших на этапе замкнул недавний победитель Страде Бьянке, 23-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тьеш Бенот (Tiesj Benoot).
Герант Томас (Sky), финишировавший 4-м, стал новым лидером общего зачёта «Гонки двух морей». Герант Томас стал четвёртым британским гонщиком, надевшим майку лидера Тиррено-Адриатико после Макса Шиандри (1995), Марка Кэвендиша (2013 и 2014) и Криса Фрума (2013).
В гонке не обошлось без падений. Симон Гешке (Sunweb) упал, ударившись об ограждение, и сломал левую ключицу.
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
Примож Роглич: «Я приехал на Тиррено-Адриатико-2018, чтобы бороться за генеральную классификацию. Но мы проехали не лучшую командную гонку, а вчера мне не повезло, я потерял время. На последних 10 км этапа меня задержал завал, велосипед был разбит, пришлось его менять, в итоге я остался позади. Шанс на хорошую позицию в общем зачёте пропал, но мне надо было сразу же найти новую большую цель, потому что я очень много работал ради этой гонки. Этой целью стала борьба за этап.
После победы в разделке на Джиро д’Италия и на горном этапе Тур де Франс-2017 я рад, что смог выиграть здесь финиш в подъём. Я уже проиграл несколько спринтов в карьере, и понимал, что сегодня не могу до последнего. Поэтому мне надо было просто бороться, я атаковал рано, мне пришлось отдать все силы, но этого оказалось достаточно. Лучшее ощущение в велоспорте, когда ты никого не видишь перед собой и первым пересекаешь финиш».
Адам Йейтс: «Роглич уехал очень рано, он показал, что очень силён. В такой ситуации мало что можно сделать, когда парень уезжает настолько мощно и держит просвет. Я считаю, что атаковал в нужный момент, на крутом секторе, но не смог его догнать. Чувствую себя отлично, но вчера проиграл минуту, принимая во внимание это и разделку на последнем этапе, честно скажу, что шансы на высокую позицию в генеральной классификации для меня испарились. У нас впереди ещё два сложных этапа с подъёмами, будем идти гонку день за днём».
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
Герант Томас: «Было трудно бороться в спринте с забившей ноги молочной кислотой. Это известный и тяжёлый финиш, но я доволен, как ответила нога! В прошлом году на Тиррено-Адриатико я проехал очень хорошо. Тогда нам не повезло в командной гонке, поэтому я хотел вернуться.
Когда еду гонку в Италии, это напоминает мне времена, что провёл в команде Barloworld. Дороги здесь всегда делают гонку интересной. Я не ожидал, что сегодня окажусь на такой высокой позиции, но лидером гонки стать приятно.
Наша команда приехала сюда, чтобы бороться за генеральную классификацию. Я сейчас на отличной позиции. Но завтра протяжённый финишный подъём. Надеюсь, один из нас сможет хорошо проехать. Если у меня не пойдёт нога, надеюсь, что Фруми вступит в борьбу. Приятно, что в этом году гонка проходит удачнее. Тиррено-Адриатико – значимая велогонка, которую мне хотелось бы выиграть».
Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018
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