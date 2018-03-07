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Примож Роглич – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Примож Роглич, Адам Йейтс, Герант Томас о 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

 

 

  Примож Роглич (Primoz Roglic) стал первым словенским велогонщиком, выигравшим этап итальянской гонки Тиррено-Адриатико-2018. На 3-м этапе с финишем в подъём 28-летний гонщик команды LottoNL-Jumbo, потерявший шансы на победу за общий зачёт из-за завала на 2-м этапе,  атаковал на финальном подъёме за 1,2 км до финиша, создав небольшой просвет, и удержал преимущество до финиша.

 

  25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс (Adam Yates), пытавшийся переложиться к Рогличу, не сумел его добрать и финишировал вторым, тройку лучших на этапе замкнул недавний победитель Страде Бьянке, 23-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тьеш Бенот (Tiesj Benoot).

 

  Герант Томас (Sky), финишировавший 4-м, стал новым лидером общего зачёта «Гонки двух морей». Герант Томас стал четвёртым британским гонщиком, надевшим майку лидера Тиррено-Адриатико после Макса Шиандри (1995), Марка Кэвендиша (2013 и 2014) и Криса Фрума (2013).

 

В гонке не обошлось без падений. Симон Гешке (Sunweb) упал, ударившись об ограждение, и сломал левую ключицу.

 

Примож Роглич – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

 

Примож Роглич – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

 

Примож Роглич – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Примож Роглич: «Я приехал на Тиррено-Адриатико-2018, чтобы бороться за генеральную классификацию. Но мы проехали не лучшую командную гонку, а вчера мне не повезло, я  потерял время. На последних 10 км этапа меня задержал завал, велосипед был разбит, пришлось его менять, в итоге я остался позади. Шанс на хорошую позицию в общем зачёте пропал, но мне надо было сразу же найти новую большую цель, потому что я очень много работал ради этой гонки. Этой целью стала борьба за этап.

 

  После победы в разделке на Джиро д’Италия и на горном этапе Тур де Франс-2017 я рад, что смог выиграть здесь финиш в подъём. Я уже проиграл несколько спринтов в карьере, и понимал, что сегодня не могу  до последнего.  Поэтому мне надо было просто бороться, я атаковал рано, мне пришлось отдать все силы, но этого оказалось достаточно. Лучшее ощущение в велоспорте, когда ты никого не видишь перед собой и первым пересекаешь финиш».

 

 

 Адам Йейтс: «Роглич уехал очень рано, он показал, что очень силён. В такой ситуации мало что можно сделать, когда парень уезжает настолько мощно и держит просвет. Я считаю, что атаковал в нужный момент, на крутом секторе, но не смог его догнать. Чувствую себя отлично, но вчера проиграл минуту, принимая во внимание это и разделку на последнем этапе, честно скажу, что шансы на высокую позицию в генеральной классификации для меня испарились. У нас впереди ещё два сложных этапа с подъёмами, будем идти гонку день за днём».

 

Примож Роглич – победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Герант Томас: «Было трудно бороться в спринте с забившей ноги молочной кислотой. Это известный и тяжёлый финиш, но я доволен, как ответила нога! В прошлом году на Тиррено-Адриатико я проехал очень хорошо. Тогда нам не повезло в командной гонке, поэтому я хотел вернуться.

 

  Когда еду гонку в Италии, это напоминает мне времена, что провёл в команде Barloworld. Дороги здесь всегда делают гонку интересной. Я не ожидал, что сегодня окажусь на такой высокой позиции, но лидером гонки стать приятно.

 

  Наша команда приехала сюда, чтобы бороться за генеральную классификацию. Я сейчас на отличной позиции. Но завтра протяжённый финишный подъём. Надеюсь, один из нас сможет хорошо проехать. Если у меня не пойдёт нога, надеюсь, что Фруми вступит в борьбу. Приятно, что в этом году гонка проходит удачнее. Тиррено-Адриатико – значимая велогонка, которую мне хотелось бы выиграть».

 

 

Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2018

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic LottoNL-Jumbo Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Адриен
    Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16)
    Адриен-Фото
    Да сейчас почти все генеральщики на ГТ более-менее "сырые"... И Закарин, и Нибали, и Фрум, и Дюмулен, и Ару, и Фульсанг, и Лопес... Получше Уран с Ландой, но тоже далеко не пик. Вот как там Кинтана с Портом - вопрос.
  • 0x5F375A86
    Ваут Пулс сошёл с гонки Париж- ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Два очень хороших гонщика сегодня сломали ключицы. На пару месяцев профессиональный велоспорт станет хуже.

    Очень надеюсь, что Энао завтра сможет.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16)
    Николай Н.-Фото

    А вот Закарин явно сыроват. Горы не едет. На каждом этапе проигрывает.

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Николай Н.-Фото

    Смелая атака и достойная победа!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    У вас какие-то затейливые ассоциации, понятные только вам. Допинг был, есть, будет и от национальности и гражданства не зависит. Должен ли Ван Гардерен отвечать за Армстронга, Грайпель за Ульриха, Нибали за Ди Луку?
    А бывает, что человек оступился, по полной отбыл дисквалификацию, но теперь у СМИ любой страны он "исчадие ада", недостойное ходить по этой земле. Почему одного спортсмена, пойманного на допинге, надо понять и простить, а другого клеймить, клеймить и клеймить?
    Я, например, восхищаюсь Оскаром Севильей и горько сожалею, что для него закрыты мало-мальски значимые европейские гонки. Какой талантище у человека!!! И все больше думаю, что как раз из-за огромного таланта его и выпихнули на задворки велоспорта. Конкуренцию ведь никто не любит, а деньгами и связями бедолага не обзавелся.
    Я вас поддерживаю , вы правы , не только Оскар, а мансебо или ребелин? Не мало таких. Вот именно поэтому и расстраивает что так много Не настоящего в биониках как их в Италии называют .
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Earl57-Фото
    У вас какие-то затейливые ассоциации, понятные только вам. Допинг был, есть, будет и от национальности и гражданства не зависит. Должен ли Ван Гардерен отвечать за Армстронга, Грайпель за Ульриха, Нибали за Ди Луку?
    А бывает, что человек оступился, по полной отбыл дисквалификацию, но теперь у СМИ любой страны он "исчадие ада", недостойное ходить по этой земле. Почему одного спортсмена, пойманного на допинге, надо понять и простить, а другого клеймить, клеймить и клеймить?
    Я, например, восхищаюсь Оскаром Севильей и горько сожалею, что для него закрыты мало-мальски значимые европейские гонки. Какой талантище у человека!!! И все больше думаю, что как раз из-за огромного таланта его и выпихнули на задворки велоспорта. Конкуренцию ведь никто не любит, а деньгами и связями бедолага не обзавелся.
  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    velodoctor-Фото

    В том году Шпилак говорил, что когда так плохо проезжают командную гонку сложно за 10ку цепляться, в этом хорошо проехали, но он минуту поймал на 3ем этапе. Зря его с ПН убрали, там он хорошо ехал, Тирено не его гонка. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Цитата: error
    ЛуЛу выдал отличный этап. Дальше будут горы круче и ему не усидеть но тут была воля и командная работа. Зачет Астане
    За кем не усидеть?Кто из генеральщиков топовый горняк здесь? Пульс вне игры Можно Санчесу побороться до конца
    Солер

    Что то я за Астану переживаю , удачи им .характер есть и мотивация а это важно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    А Симпсон здесь с какого бока? О покойниках либо хорошо, либо никак.
    А потому как ну не бывает на треке в молодежи ловиш по 15 сек ( круууг!!!) а потом вдруг становиться многократным олимпийским чемпионом и рассказывать о том что он посол чистого велоспорта за год до победы на туре ( посол!) , ну не он а англосаксонские медиа и такая помпа велась что прям с четвёртого места полюбасу теперь все через год тур будут выигрывать. Не верю , кроме кава не верю никому , один мир в Фиренце вспомнить позор . а тут не только шоссе все супермены стали и трек и кросс уже , и женщины ну пулей ладно феномен ну Кук а все остальное не смешите ездят как дождь так лица раздутые как сантамброджо на своей джире . я к тому что средне статистически большие чемпионы могут быть один на определённое количество , а у них куда не плюнь один уйдёт второй тут же на его место , в общем с тех пор ничего нового не появилось. Вы же наверное за кулисами с менеджерами команды общаетесь? Спросите ну не верит никто ни в Казахстане ни в Италии ни в о Франции , все ждут когда этот бордель закончится , ну о мертвом я не хотел плохо , я в целом о английском вело.
  • Гонщик
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Последовала совету Сейтмеметова и почитала итальянцев. Ару вместе с Дюмуланом отстали от Роглича на 24 сек, "стареющий" Нибали на 16 сек.
    Итальянские болельщики в комментариях восхищаются Рогличем и ругают Кузана)))
    нам то какое дело до итальянских болельщиков и что они там пишут , хотя лубители перевода с компом безусловно есть .



    Цитата: ROSt
    ХРУМ 3-Й в генерале...ноу комментс ! (((
    diablo
    а вы реально считаете ,что Фрум слабый гонщик на самом деле и быть третим не может ?

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