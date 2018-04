Тур Романдии-2018. Этап 5 Категория:

Вчера, 16:06 Mont-sur-Rolle – Geneve, 181,8 км 1 Pascal Ackermann (Ger) - Hansgrohe 4:09:51 2 Michael Mørkøv (Den) Quick Step Floors 0:00:00 3 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 4 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 5 Rüdiger Selig (Ger) - Hansgrohe 6 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 7 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 8 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 9 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 10 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale 11 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 12 Tom Bohli (Sui) BMC Racing Team 13 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 14 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - Alpecin 15 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 16 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 17 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 18 Pierre-Roger Latour (Fra) Ag2r La Mondiale 19 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 20 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 21 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 22 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 23 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 24 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 25 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 26 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 27 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 28 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 29 Nathan Brown (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 30 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 31 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 32 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 33 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 34 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 35 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 36 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 37 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 38 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 39 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Trek - Segafredo 40 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 41 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 42 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 43 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Groupe Gobert 44 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 45 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Team Emirates 46 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 47 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 48 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 49 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 50 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 51 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 52 Pierre Rolland (Fra) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 53 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 54 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 55 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 56 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 57 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 58 Nico Denz (Ger) Ag2r La Mondiale 59 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 60 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 61 Eros Capecchi (Ita) Quick Step Floors 62 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 63 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 64 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 65 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 66 Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott 67 Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ 68 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 69 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Dimension Data 70 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 71 Brendan Canty (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 72 Stef Clement (Ned) Team LottoNL - Jumbo 73 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 74 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 75 Andrei Grivko (Ukr) Astana Pro Team 76 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 77 John Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Team Emirates 78 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 79 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 80 Rob Power (Aus) Mitchelton - Scott 81 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 82 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 83 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 84 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 85 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha - Alpecin 86 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 87 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 88 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 89 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 90 Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo 91 Kristijan Koren (Slo) Bahrain - Merida 92 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 93 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 94 Thomas De Gendt (Bel) Lotto - Soudal 95 Carlos Verona (Esp) Mitchelton - Scott 96 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 97 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 98 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:18 99 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:00:22 100 Peter Kennaugh (Gbr) Bora - Hansgrohe 0:00:24 101 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 102 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:00:29 103 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:00:38 DNF David Lopez Garcia (Esp) Team Sky DNS Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert Итоговая генеральная классификация 1 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 17:09:00 2 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:08 3 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:35 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:16 5 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:23 6 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:02:32 7 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:02:49 8 Pierre-Roger Latour (Fra) Ag2r La Mondiale 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:03:09 10 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:03:12 11 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 0:03:22 12 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:03:34 13 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 0:03:37 14 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 0:04:05 15 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:04:06 16 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 0:04:07 17 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:04:11 18 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 0:04:15 19 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:04:18 20 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 0:04:36 21 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:04:37 22 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 0:04:47 23 Mathias Frank (Sui) Ag2r La Mondiale 0:04:50 24 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Trek - Segafredo 0:04:54 25 Pierre Rolland (Fra) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:05:20 26 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 0:05:21 27 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:05:53 28 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 0:06:04 29 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:06:06 30 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:06:48 31 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 0:06:53 32 Rob Power (Aus) Mitchelton - Scott 0:07:21 33 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:07:22 34 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 0:07:43 35 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 0:07:51 36 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:11:03 37 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:11:14 38 John Darwin Atapuma Hurtado (Col) UAE Team Emirates 0:11:15 39 Nathan Brown (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:11:47 40 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:11:57 41 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 0:12:33 42 Carlos Verona (Esp) Mitchelton - Scott 0:12:56 43 Eros Capecchi (Ita) Quick Step Floors 0:13:07 44 Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott 0:13:26 45 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 0:14:18 46 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:14:24 47 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:14:39 48 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 0:14:46 49 Thomas De Gendt (Bel) Lotto - Soudal 0:15:32 50 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:15:39 51 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha - Alpecin 52 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 0:16:42 53 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:17:17 54 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:18:13 55 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 0:19:06 56 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 0:19:08 57 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:20:38 58 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:21:23 59 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:23:33 60 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 0:23:36 61 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain - Merida 0:24:30 62 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 0:24:50 63 Stef Clement (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:25:06 64 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 0:25:46 65 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 0:26:13 66 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:27:17 67 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:27:39 68 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 0:27:44 69 Andrei Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:27:48 70 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 0:29:41 71 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 0:31:09 72 Brendan Canty (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:31:56 73 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 0:32:23 74 Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ 0:33:13 75 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 0:35:55 76 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:37:39 77 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:38:19 78 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:38:44 79 Michael Mørkøv (Den) Quick Step Floors 0:40:08 80 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 0:40:46 81 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:41:02 82 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 0:41:07 83 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:41:35 84 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:43:04 85 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 0:44:19 86 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 0:45:29 87 Peter Kennaugh (Gbr) Bora - Hansgrohe 0:45:48 88 Bram Tankink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:46:23 89 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:47:45 90 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:49:06 91 Nico Denz (Ger) Ag2r La Mondiale 0:49:57 92 Kristijan Koren (Slo) Bahrain - Merida 0:54:26 93 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:55:07 94 Tom Bohli (Sui) BMC Racing Team 0:55:51 95 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Groupe Gobert 0:57:24 96 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Dimension Data 0:59:34 97 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale 98 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 1:01:45 99 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 1:07:15 100 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 1:07:27 101 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 1:07:28 102 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 1:07:50 103 Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo 1:08:40 Итоговая классификация по очкам 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto - Soudal 112 2 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 81 3 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 80 4 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 74 5 Pierre-Roger Latour (Fra) Ag2r La Mondiale 56 6 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Team Emirates 55 7 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 54 8 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 51 9 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 50 10 Michael Mørkøv (Den) Quick Step Floors 46 11 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 43 12 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 38 13 Tom Bohli (Sui) BMC Racing Team 30 14 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale 27 15 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 26 16 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 25 17 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 24 18 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 23 19 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 23 20 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 22 21 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 20 22 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 19 23 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 18 24 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 18 25 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 18 26 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 17 27 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 17 28 Nathan Brown (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 16 29 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 16 30 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 16 31 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 15 32 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 13 33 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 12 34 José Gonçalves (Por) Team Katusha - Alpecin 12 35 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 11 36 Ion Izagirre Insausti (Esp) Bahrain - Merida 11 37 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 8 38 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 7 39 Eros Capecchi (Ita) Quick Step Floors 7 40 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 6 41 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 6 42 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 6 43 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 6 44 Carlos Verona (Esp) Mitchelton - Scott 6 45 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 6 46 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 6 47 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 5 48 Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team 4 49 Andrei Grivko (Ukr) Astana Pro Team 4 50 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 3 51 Pierre Rolland (Fra) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 3 52 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 3 53 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha - Alpecin 3 54 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 2 Итоговая горная классификация 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto - Soudal 43 2 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 36 3 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 33 4 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 27 5 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 21 6 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 17 7 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 17 8 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 15 9 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 14 10 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) UAE Team Emirates 14 11 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - Merida 14 12 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 10 13 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 9 14 Nathan Brown (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 8 15 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 7 16 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 6 17 Carlos Verona (Esp) Mitchelton - Scott 4 18 Andrei Grivko (Ukr) Astana Pro Team 3 19 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 3 20 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 3 Тур Романдии-2018. Тур Романдии-2018. Маршрут Результаты пролога Тура Романдии-2018 Результаты 1 этапа Тура Романдии-2018 Результаты 2 этапа Тура Романдии-2018 Результаты 3 этапа Тура Романдии-2018 Результаты 4 этапа Тура Романдии-2018



