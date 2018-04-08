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Примож Роглич, Микель Ланда и Йон Исагирре о Туре Страны Басков-2018

Примож Роглич, Микель Ланда и Йон Исагирре о Туре Страны Басков-2018

 

 

  28-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) стал победителем Тура Страны Басков-2018. Он перехватил майку лидера после победы в разделке на 4-м этапе и защитил её на королевских горных этапах, одержав четвёртую в карьере победу на многодневной гонке (после выигранных им Тура Азербайджана, Тура Словении, Вольты Альгарве), но первую  - на многодневной гонке Мирового тура.

 

  Ровесник Роглича, испанский гонщик команды Movistar Микель Ланда не сумел отобрать у словенского гонщика майку лидера и финишировал 2-м в общем зачёте, а 29-летний испанский гонщик команды Bahrain-Merida Йон Исагирре замкнул тройку призёров Тура Страны Басков-2018.

 

 

Примож Роглич, Микель Ланда и Йон Исагирре о Туре Страны Басков-2018

 

Photo  © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

 

 

  Примож Роглич: «Это оказалось тяжелее, чем я ожидал. К сожалению, я сильно упал сразу после нейтральной зоны. У меня ссадины, но, в общем, всё не так плохо. С того момента другие команды дали полный газ, и гонка началась. Было нелегко вернуться вперёд. Команда великолепно отработала, я очень этим горжусь и благодарен им. В конце пошла «игра в покер», я старался не показывать им, как чувствую себя после падения. На финальном подъёме я уже знал, что удержал победу в общем зачёте, потому что гора была не слишком длинной. Я добился главной цели. В будущем надеюсь одержать больше побед на таких великолепных многодневных гонках, и, кто знает, возможно, однажды смогу хорошо выступить на Гран-туре».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Это был волнительный и напряжённый этап. Я рад, что он закончен, что мы выиграли с Приможом общий зачёт. Горжусь командой, тем, как они работали день за днём в течение недели, но особенно Приможем, тем, как он остался спокойным несмотря на тяжёлое падение. Команда отработала на сто процентов, чтобы вернуть его вперёд, но в результате Приможу пришлось самому бороться в финале, и он хладнокровно и точно всё сделал. Мои комплименты команде, результат достигнут командными усилиями».

 

  Микель Ланда: «Мы очень старались, делали всё возможное, стараясь сбросить лидера до самого последнего дня, и думаю, можем быть довольным вторым местом. На этом этапе было множество битв. Мы не обратили большого внимания на падение Роглича в начале, потому что уже в тот момент было сложно удерживать скорость в голове группы. Ни одна команда не брала гонку под свой контроль, было много атак. Мы не знали, вернулся ли он назад, но как только он приехал в группу, все успокоились.

 

  Нашей первой целью было постараться отправить нашего гонщика в отрыв, и мы сделали это, хотя было печально наблюдать, как часть стратегии была разрушена, когда команда Trek-Segafredo начала сильно тянуть на подъёме Элгета, и пелотон подъехал к отрыву слишком близко. Потом мы опасались натягивать группу на подъёме Ишуа (Ixua), потому что хотели, чтобы в случае, если бы мы смогли оставить Роглича позади,  Рохас и Бетанкур сыграли свои роли после подъёма.

 

  На Ишуа мы всё ещё пытались атаковать Роглича, но он смог быстро отвечать на наши ускорения. Мы не смогли его сбросить и поняли, что шансов на победу в гонке у нас мало. Я даже попытался выпрыгнуть из пелотона на спуске перед Сан-Мигелем, где были довольно опасные сектора извилистой дороги.

 

А после стал думать о победе на этапе. Ужасно подойти так близко и не выиграть. Энрик Мас сумел отлично распределить силы при таком небольшом преимуществе, а самая тяжёлая часть подъёма, возможно, была для меня слишком короткой. Но в остальном мы можем быть довольны, учитывая великолепную работу всех в команде, особенно за последние два дня.

 

Роглич не терял самообладания, правильно атаковал, выиграл в великолепной манере.

 

  Возможно, мне не хватило полминуты, которые были потеряны на финише 1-го этапа, когда мне надо было держаться с Рогличем и Алафилиппом, тогда в финале все шли бы плотнее. Однако, не могу просить большего, если подумать, то на разделке против такого специалиста, как он, я наверняка бы потерял время. Я не жалею ни об одной из атак, которые мы предприняли на последних двух этапах.

 

Я очень рад тому, как относится ко мне команда, уровнем, который мои товарищи по команде показали на этой неделе. Маршрут не подходил мне на 100%, но я сумел финишировать на 2-м месте, боролся за победу на финальном этапе, так что я доволен этой неделей.

 

Теперь буду готовиться к Арденнским классикам, возможно,  поеду Флеш и Льеж, хочу ими наслаждаться и поддерживать Вальверде, который находится в фантастической форме. После этих гонок можно будет отдохнуть».

 

 

  Йон Исагирре: «Я хотел выиграть этап, но возвращаюсь домой с третьим местом в общем зачёте, что для меня равнозначно победе. После того, как на первом этапе я потерял 50 секунд, фактически, я никогда не думал, что поднимусь в генеральной классификации так высоко. На Париж-Ницца-2018 я занял 4-е место, это мой первый подиум в сезоне. На следующей неделе полечу в Бельгию на Арденнские классики, а после Льеж-Бастонь-Льеж стартую на Туре Романдии, где ставлю целью борьбу за генеральную классификацию».

 

Результаты 6 этапа Тура Страны Басков-2018

 

Итоги Тура Страны Басков-2018

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Теги к статье: Примож Роглич Микель Ланда Йон Исагирре Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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La Fleche Wallonne

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Vuelta a Castilla y Leon

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Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото
    По вашему мнению, у некоторых здесь смешные коменты.
    Этим вы показываете ваше превосходство над другими.
    За это вам надо извинится.
    Хорошо, конечно, что не назвали бредом, глупостью и т.д. - некоторые здесь не сдерживаются и чужое мнение так и называют.
  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Ну и по поводу "желающих из африки" это расизм и вам нужно извинится.

    Я не работорговец.

    И мои предки ими не были.

    Я озвучил исторический факт.

    Извенений просите по другому адресу.

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото
    Я не писал про мировой рейтинг.
    Я сравнил как генеральщиков.
  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото


    В последнем очном противостоянии на гран туре (Джиро-17) Дюмулен победил Кинтану и Нибали.
    Поэтому Дюмулен выше их как генеральщик.
    Там же Кинтана оказался выше Нибали.

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото


    Сравнил как генеральщиков.
    А не мировой рейтинг.

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Адриен-Фото

    Да ёлы-палы, ИСТИННАЯ готовность ВСЕХ генеральщиков к ГТ - Нибали, Фрума, Порта, Кинтаны, Закарина и пр. - на данный момент большая ЗАГАДКА. А отгадку мы узнаем относительно скоро... Неблагодарно переливать из пустого в порожнее, гадать, утверждать, доказывать - на основании только лишь результатов на НЕ САМЫХ ОСНОВНЫХ стартов начала сезона для всех вышеперечисленных ? Исключение - Нибали, он то уже вполне острые зубы успел показать. Не знаю как там у него сложится выступление на ТДФ, а вот что на ЧМ он будет РЕАЛЬНО претендовать на золото - это точно.

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    VeloVelo-Фото

    Значит я напутал. Спасибо.
    Стало быть у него всё в порядке? Раскатывается?

  • marketbk
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    marketbk-Фото
    С чего Вы взяли , что он на Джиро собирался? Давно заявлено- главные цели ТДФ и ЧМ
  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    VeloVelo-Фото

    А что с Заком? Отчего такая форма? Он ведь, кажется, на Джиро собирался,
    как-то вроде пора уже быть в форме. 
    И Сиваков, кто в курсе, по какой причине сошел?

  • SoulThief
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    SoulThief-Фото
    Мы тут болельщики. У каждого свое видение. На мой взгляд - Нибали не сильнейший многодневщик на ГТ ни при Фруме, ни в его отсутствие. Это - мое мнение, на которое я имею право. Если оно оскорбляет Ваши чувства... мне все равно.

    Если Нибали победит на Джиро или Туре того же Кинтану или Фрума - тогда он будет очевидно сильнее. А пока мы все здесь можем только предполагать.

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