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Итоги Тура Страны Басков-2018

Тур Страны Басков-2018. Итоги

 

 

 

  Финишировал финальный 6 этап Тура Страны Басков, а значит, и вся гонка подошла к концу. В первую очередь, конечно же, благодаря этой гонке мы узнали о новых именах, которые, будут блистать в ближайшем будущем. Мас, Рябушенко, Падун – вот они, будущие звезды классик и многодневок. Также можно поставить в этот ряд и Павла Сивакова, парень очень упорно сражался на 3 этапе, находясь в отрыве, скорее всего, если бы не смазанное начало сезона и не подобное стечение обстоятельств, он бы мог показать намного большее, и доехал бы эту гонку до конца. Этот гонщик уже занял 4 место в генеральной классификации Коппи и Бартали, поэтому, безусловно, у него очень большое будущее.

 

  Королевский горный этап внес свои коррективы в генеральной классификации, однако первая тройка, ожидаемо, осталась неизменной, но вот настало время поговорить о триумфаторе 6 этапа.

 

 

Итоги Тура Страны Басков-2018

Итоги Тура Страны Басков-2018

 Photo credit: ©David Ramos/ Getty Images

 

 

 

  Молодой испанец сделал праздник для всех зрителей велоспорта и стал безусловным героем для испанских болельщиков. В шансы отрыва доехать до финиша верилось с трудом, все-таки, этап был насыщен категорийными подъёмами, а финишная гора была очень крутой и протяженной. У подножия горы у отрыва было менее полуминуты преимущества, многие не соврут, что думали, что отрыв будет настигнут уже через 1 – 2 километра, но каков Мас! Благодаря своей атаке из отрыва, он увеличил свое преимущество, и выиграл 18 секунд у Микеля Ланды – серебряного призёра этапа, что говорит о его потенциале и уже сейчас об очень мощном горном ходе.

 

  Если честно, я больше верил в то, что Марк Падун заберет майку горного короля, все-таки, у Карлоса Вероны был очень тяжелый 5 этап, который он провёл  в отрыве и борьбе за горные очки, что, безусловно, должно было сказаться на сегодняшнем самочувствии. Однако испанец вопреки всему нашел в себе силы выиграть заветные очки и одержать верх в противостоянии за майку лучшего горного гонщика.

 

  Конечно, Ланда – сильнейший горняк на этой гонке. Он довольно-таки рано сбросил всех своих соперников, финишируя вторым на этапе и в общем зачете. Зная то, с какой скоростью этот гонщик восстанавливается, возможно, на будущем Тур де Франс мы увидим его в качестве одного из главных претендентов на высокое место, но все же его разделка может доставить ему массу проблем, однако его прогресс в этом виде дает надежду на хорошее выступление.

 

  Вообще, в старт-листе данного выпуска гонки было множество по-настоящему громких имен, ну а после финиша этой гонки таких имен стало намного больше.

Итоги Тура Страны Басков-2018

 

 

  Примож Роглич – вот она новая гроза всех гонщиков на многодневках, аналогичных Туру Страны Басков. Словенский гонщик и до старта на этой гонке был обладателем внушительного послужного списка, однако здесь все узнали о нем не только как о гонщике, способном выиграть один этап, а как о гонщике, представляющем опасность, практически на любых рельефах и этапах. Неизвестно, в какой мере на его сегодняшнее выступление повлияло падение в начале гонки, возможно, если бы не оно, то он мог бы компенсировать свой проигрыш на этом этапе. Роглич всю гонку провел «с чувством, с толком и расстановкой», создав мощный задел на разделке и уверенно завоевывая бонусные секунды на первых этапах, которые в итоге позволили ему проиграть чуть более минуты в финале без особого риска для его позиций в общем зачете.

 

  Следующий вызов его способностям и возможностям будет на Тур Де Франс, который он может поехать в качестве со-капитана со Стивеном Кройшвайком. На мой взгляд, его комплекция и антропометрические данные не позволят ему бороться за высокое место в общем зачете на протяжении 21 этапа. Кто знает, если бы кто-то всего 4 года назад сказал нам, что этот гонщик станет суперзвездой велоспорта, способным одержать победу на этапе гранд туров и в общем зачете многодневных гонок, думаю, никто бы в это не поверил. В любом случае, этот человек делает себя сам, без супермощной команды, на разделках и холмах, спусках и подъёмах.

 

  В заключении хочется отметить, что велоспорт неминуемо переходит в эру цифр и показателей. Все больше генеральщиков выкраивают свои победы на многодневках, создавая огромный задел на разделках и удерживая его в горах. Нам, как зрителям и болельщикам, хочется видеть зрелища и баталии, разворачивающиеся на легендарных вершинах, одержанных в стиле Альберто Контадора и Марко Пантани. Остается лишь верить, что такие гонщики, как Микель Ланда, Ильнур Закарин, Роман Барде, Наиро Кинтана и Ригоберто Уран смогут хоть на чуть-чуть вернуть нас в это время.

 

 

Глеб Терентьев

 

 

Результаты 6 этапа Тура Страны Басков-2018

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Теги к статье: Примож Роглич Энрик Мас Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура итоги

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото
    По вашему мнению, у некоторых здесь смешные коменты.
    Этим вы показываете ваше превосходство над другими.
    За это вам надо извинится.
    Хорошо, конечно, что не назвали бредом, глупостью и т.д. - некоторые здесь не сдерживаются и чужое мнение так и называют.
  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Ну и по поводу "желающих из африки" это расизм и вам нужно извинится.

    Я не работорговец.

    И мои предки ими не были.

    Я озвучил исторический факт.

    Извенений просите по другому адресу.

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото
    Я не писал про мировой рейтинг.
    Я сравнил как генеральщиков.
  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото


    В последнем очном противостоянии на гран туре (Джиро-17) Дюмулен победил Кинтану и Нибали.
    Поэтому Дюмулен выше их как генеральщик.
    Там же Кинтана оказался выше Нибали.

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Yuriy 17-Фото


    Сравнил как генеральщиков.
    А не мировой рейтинг.

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    Адриен-Фото

    Да ёлы-палы, ИСТИННАЯ готовность ВСЕХ генеральщиков к ГТ - Нибали, Фрума, Порта, Кинтаны, Закарина и пр. - на данный момент большая ЗАГАДКА. А отгадку мы узнаем относительно скоро... Неблагодарно переливать из пустого в порожнее, гадать, утверждать, доказывать - на основании только лишь результатов на НЕ САМЫХ ОСНОВНЫХ стартов начала сезона для всех вышеперечисленных ? Исключение - Нибали, он то уже вполне острые зубы успел показать. Не знаю как там у него сложится выступление на ТДФ, а вот что на ЧМ он будет РЕАЛЬНО претендовать на золото - это точно.

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    VeloVelo-Фото

    Значит я напутал. Спасибо.
    Стало быть у него всё в порядке? Раскатывается?

  • marketbk
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    marketbk-Фото
    С чего Вы взяли , что он на Джиро собирался? Давно заявлено- главные цели ТДФ и ЧМ
  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    VeloVelo-Фото

    А что с Заком? Отчего такая форма? Он ведь, кажется, на Джиро собирался,
    как-то вроде пора уже быть в форме. 
    И Сиваков, кто в курсе, по какой причине сошел?

  • SoulThief
    Тур Страны Басков-2018. Этап 6 (35)
    SoulThief-Фото
    Мы тут болельщики. У каждого свое видение. На мой взгляд - Нибали не сильнейший многодневщик на ГТ ни при Фруме, ни в его отсутствие. Это - мое мнение, на которое я имею право. Если оно оскорбляет Ваши чувства... мне все равно.

    Если Нибали победит на Джиро или Туре того же Кинтану или Фрума - тогда он будет очевидно сильнее. А пока мы все здесь можем только предполагать.

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