Итоги Тура Страны Басков-2018

Тур Страны Басков-2018. Итоги

Финишировал финальный 6 этап Тура Страны Басков, а значит, и вся гонка подошла к концу. В первую очередь, конечно же, благодаря этой гонке мы узнали о новых именах, которые, будут блистать в ближайшем будущем. Мас, Рябушенко, Падун – вот они, будущие звезды классик и многодневок. Также можно поставить в этот ряд и Павла Сивакова, парень очень упорно сражался на 3 этапе, находясь в отрыве, скорее всего, если бы не смазанное начало сезона и не подобное стечение обстоятельств, он бы мог показать намного большее, и доехал бы эту гонку до конца. Этот гонщик уже занял 4 место в генеральной классификации Коппи и Бартали, поэтому, безусловно, у него очень большое будущее.

Королевский горный этап внес свои коррективы в генеральной классификации, однако первая тройка, ожидаемо, осталась неизменной, но вот настало время поговорить о триумфаторе 6 этапа.

Photo credit: ©David Ramos/ Getty Images

Молодой испанец сделал праздник для всех зрителей велоспорта и стал безусловным героем для испанских болельщиков. В шансы отрыва доехать до финиша верилось с трудом, все-таки, этап был насыщен категорийными подъёмами, а финишная гора была очень крутой и протяженной. У подножия горы у отрыва было менее полуминуты преимущества, многие не соврут, что думали, что отрыв будет настигнут уже через 1 – 2 километра, но каков Мас! Благодаря своей атаке из отрыва, он увеличил свое преимущество, и выиграл 18 секунд у Микеля Ланды – серебряного призёра этапа, что говорит о его потенциале и уже сейчас об очень мощном горном ходе.

Если честно, я больше верил в то, что Марк Падун заберет майку горного короля, все-таки, у Карлоса Вероны был очень тяжелый 5 этап, который он провёл в отрыве и борьбе за горные очки, что, безусловно, должно было сказаться на сегодняшнем самочувствии. Однако испанец вопреки всему нашел в себе силы выиграть заветные очки и одержать верх в противостоянии за майку лучшего горного гонщика.

Конечно, Ланда – сильнейший горняк на этой гонке. Он довольно-таки рано сбросил всех своих соперников, финишируя вторым на этапе и в общем зачете. Зная то, с какой скоростью этот гонщик восстанавливается, возможно, на будущем Тур де Франс мы увидим его в качестве одного из главных претендентов на высокое место, но все же его разделка может доставить ему массу проблем, однако его прогресс в этом виде дает надежду на хорошее выступление.

Вообще, в старт-листе данного выпуска гонки было множество по-настоящему громких имен, ну а после финиша этой гонки таких имен стало намного больше.

Примож Роглич – вот она новая гроза всех гонщиков на многодневках, аналогичных Туру Страны Басков. Словенский гонщик и до старта на этой гонке был обладателем внушительного послужного списка, однако здесь все узнали о нем не только как о гонщике, способном выиграть один этап, а как о гонщике, представляющем опасность, практически на любых рельефах и этапах. Неизвестно, в какой мере на его сегодняшнее выступление повлияло падение в начале гонки, возможно, если бы не оно, то он мог бы компенсировать свой проигрыш на этом этапе. Роглич всю гонку провел «с чувством, с толком и расстановкой», создав мощный задел на разделке и уверенно завоевывая бонусные секунды на первых этапах, которые в итоге позволили ему проиграть чуть более минуты в финале без особого риска для его позиций в общем зачете.

Следующий вызов его способностям и возможностям будет на Тур Де Франс, который он может поехать в качестве со-капитана со Стивеном Кройшвайком. На мой взгляд, его комплекция и антропометрические данные не позволят ему бороться за высокое место в общем зачете на протяжении 21 этапа. Кто знает, если бы кто-то всего 4 года назад сказал нам, что этот гонщик станет суперзвездой велоспорта, способным одержать победу на этапе гранд туров и в общем зачете многодневных гонок, думаю, никто бы в это не поверил. В любом случае, этот человек делает себя сам, без супермощной команды, на разделках и холмах, спусках и подъёмах.

В заключении хочется отметить, что велоспорт неминуемо переходит в эру цифр и показателей. Все больше генеральщиков выкраивают свои победы на многодневках, создавая огромный задел на разделках и удерживая его в горах. Нам, как зрителям и болельщикам, хочется видеть зрелища и баталии, разворачивающиеся на легендарных вершинах, одержанных в стиле Альберто Контадора и Марко Пантани. Остается лишь верить, что такие гонщики, как Микель Ланда, Ильнур Закарин, Роман Барде, Наиро Кинтана и Ригоберто Уран смогут хоть на чуть-чуть вернуть нас в это время.

Глеб Терентьев