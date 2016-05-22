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Тур Страны Басков-2018. Обзор 4 этапа

Обзор 4 этапа Тура Страны Басков-2018

 

 

  Тур Страны Басков-2018 не перестает нас удивлять, на этой гонке мы увидели, что столообразную разделку могут хорошо проехать не только специалисты этой дисциплины. Взять того же Майкла Мэтьюса, думаю, все ожидали увидеть его в десятке сильнейших на первом и втором этапах, но не на разделке. Конечно, он уже выигрывал пролог на Париж-Ницце в 2016, но протяженность и рельеф чересчур отличаются от подобной разделки, поэтому его 6-е место и проигрыш чуть более полуминуты от лидера, является безусловным сюрпризом в том числе и для него самого.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 4 этапа

 

 

  Всеми ненавистная Team Sky продемонстрировала командный класс, Кастровьехо, Кириенко и Квятковски финишировали близко друг за другом. Если честно, я был уверен, что Кири способен отдать должок за вчерашнее второе место его соотечественника Александра Рябушенко. На протяжении всей дистанции мы наблюдали его феноменальную способность вращать тяжеленные передачи идеальным круговым педаляжем и без всяческих овальных шестеренок, его образцовую посадку на разделочном велосипеде, а также выкатанность и высушенность, не совсем свойственную ему в это время года. Казалось бы, сошлись все звезды, но снова он остановился в шаге от победы, заняв 3 место.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 4 этапа

Photo © Team Sky

 

  Все прекрасно знают, что в BMC учат ездить гонки на время, будь то разделка или командная гонка, и Патрик Бевин – лучший тому показатель, однако, остается открытым вопрос – наблюдаем ли мы столь быстрое становление конкурентоспособного раздельщика, или же «палка стреляет раз в год». Все же, результаты говорят все за нас, думаю, многие были уверены, что это его звездный час, но у словенского прыгуна были другие планы на гонку.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 4 этапа

 

  Увидев, как с самого старта Примож Роглич воткнул здоровенную передачу с частотой педалирования в районе 80 оборотов в минуту, меня начали терзать сомнения, а сможет ли он приобрести, нежели потерять? Может быть, стоило поберечь ногу, хотя бы на первой половине дистанции? Вот вам его ответ. Готовность и форма этого парня просто зашкаливает, сейчас он в нужное время, в нужном месте, он уже показал всем, что способен проходить небольшие резкие подъемы в стиле лучших классиков, что он способен выдать поражающую воображение скорость на разделке. Теперь остается главный тест на прочность в горах, и почему-то, этот парень внушает доверие.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 4 этапа

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 4 этапа

 

 

  Очень порадовали генеральщики в лице Бауке Моллемы и Микеля Ланды. Несмотря на новый велосипед и относительное начало сезона, Микель показал, что провел очень большой объём работы в межсезонье на разделочном велосипеде, и он готов бороться за место в тройке сильнейших.

 

  А вот выступление Романа Барде, на мой взгляд, звучит как приговор. Он в хорошей форме, что доказал своим 2 местом на Страде Бьянке, но, видимо, с плохой разделкой в его исполнении придется смириться, посмотрим, вероятно он сможет блеснуть в следующие дни.

 

  Все еще неясно, смогут ли горняки одержать верх над Рогличем и Алафилиппом, но одно понятно точно, в гонке нет доминирующего поезда Team Sky, поэтому Тур Страны Басков остается открытым.

 

Глеб Терентьев

 

Результаты 4 этапа Тура Страны Басков-2018

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Теги к статье: Примож Роглич разделка ITT Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:26 | Регистрация: 24.12.2017

    Короче , продолжайте писать и никого не слушайте.

  2. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 22.05.2016

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Короче , продолжайте писать и никого не слушайте.
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4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
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