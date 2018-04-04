Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2018

Жулиан Алафилипп, Энрик Мас, спортивный директор LottoNl-Jumbo, Пельо Бильбао о 1-м этапе Тура Страны Басков-2018

В прошлом году Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) на 1-м этапе Тура Страны Басков с разочарованием пересекал линию финиша, проколовшись на финальных 3 км, что остановило тогда его атаку и разрушило шансы борьбы за победу. Год спустя, на 1-м этапе Тура Страны Басков-2018 25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors атаковал на финальном подъёме Элькано вместе с Приможем Рогличем (LottoNL-Jumbo), они уехали от соперников и разыграли спринт на финише, где Жулиан Алафилипп на считанные сантиметры обошёл Приможа Роглича.

Photo © LottoNLJumbo Cycling @LottoJumbo_road

Photo © © Quick-Step Floors Cycling Team - © David Ramos / Getty Images - Photo credit: © David Ramos / Getty Image

Жулиан Алафилипп: «Я очень счастлив, особенно потому, что после Милан-Сан-Ремо я заболел, пришлось отдыхать, а уже потом возвращаться к тренировкам. После такого небольшого регресса мотивация стала ещё больше, я много работал, чтобы вернуться в форму. Мы планировали выиграть здесь этап, и хотя делали вчера разведку финальной горы, на бумаге она мне подходила, но я не знал, как отреагируют ноги после перерыва в работе. Я сконцентрировался на гонке, оценивал ситуацию, нога шла, вместе с Рогличем, который тоже очень силён, мы отлично сработались. В финале я немного выждал, прежде, чем включить максимальную скорость и поехать за победой. Огромное спасибо команде, которая защищала меня весь день, и этим потрясающим болельщикам, которые приветствовали нас перед стартом и на финише».

Впервые с 1999 года французский гонщик надел майку лидера на Туре Страны Басков. Но во время награждения внимание многих зрителей привлекла не только майка лидера, но и необычный внешний вид Жулиана Алафилиппа с его «мушкетёрскими» усами. Гонщик ответил на вопросы заинтересованных болельщиков и гонщиков: «Все в пелотоне меня стали спрашивать про мои усы. Сначала мои товарищи по команде, потом другие гонщики подходили ко мне и спрашивали, по какой причине у меня новый имидж. Если честно, никакой причины не было, я даже не задумывался об этом, но теперь, когда выиграл этап, оставлю их».

4-е место на 1-м этапе Тура Страны Басков-2018 занял товарищ Алафилиппа по команде Quick Step Floors Энрик Мас: «Пелотон нервничал по мере приближения финального подъёма. Все знали, что там начнётся фейерверк, борьба за хорошую позицию. Я всё время был внимателен, держался впереди вместе с Жулианом, потому что весь день чувствовал себя отлично. Я знал, как важно быть на первых позициях, потому что там был сильный боковой ветер. В конце концов, я финишировал вне подиума, но доволен тем, как отвечали ноги. Я лидирую в классификации лучшего молодого гонщика, уверен в своих силах, теперь поеду гонку день за днём».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Сегодня Примож доказал, что очень силён. Мы приехали сюда бороться за генеральную классификацию вместе с Приможем. Сегодня был очень тяжёлый этап с пятью подъёмами, но команда весь день отлично работала, они идеально вывезли Приможа к финальному подъёму. Планировалось, что Примож задаст высокую скорость в начале подъёма, чтобы увидеть, кто сможет усидеть на его колесе на вершине. Конечно, хотелось победы, но сегодня не получилось. Мы хорошо начали, что даёт уверенность на оставшуюся неделю».

Пельо Бильбао: «Честно говоря, я немного удивлен своим сегодняшним результатом. Я не ожидал, что окажусь впереди на последнем подъеме, готовясь лишь оказать поддержку Омару Фраиле. Но, на подъеме я смог удержаться вместе с лидерами, и ощущения в ногах были отличными. Мне чуть-чуть не хватило на вершине подъема, но затем, я сделал все возможное для того, чтобы вернуться. Я догнал группу впереди меня на последнем километре, после чего решил начать затяжной рывок, чтобы не допустить спринт. Я не знал, оставался ли впереди еще кто-то, поэтому выложился на 100% вплоть до самого финиша. В итоге, у меня третье место, и я очень рад этому. После трудной «Вуэльты Каталонии», на прошлой неделе я чувствовал себя не очень хорошо. Но, затем, за уик-энд мне удалось восстановиться, и сегодня все было просто отлично. Завтрашний этап пройдет по моим домашним дорогам, и я прекрасно знаю финальные километры. Это дает мне дополнительную мотивацию попробовать добиться высокого результата».

По материалам пресс-релизов команд Quick Step Floors, LottoNL-Jumbo, Astana Pro Team