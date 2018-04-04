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Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2018

Жулиан Алафилипп, Энрик Мас, спортивный директор LottoNl-Jumbo, Пельо Бильбао о 1-м этапе Тура Страны Басков-2018

 

 

  В прошлом году Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) на 1-м этапе Тура Страны Басков с разочарованием пересекал линию финиша, проколовшись на финальных 3 км, что остановило тогда его атаку и разрушило шансы борьбы за победу. Год спустя, на 1-м этапе Тура Страны Басков-2018 25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors атаковал на финальном подъёме Элькано вместе с Приможем Рогличем (LottoNL-Jumbo), они уехали от соперников и разыграли спринт на финише, где Жулиан Алафилипп на считанные сантиметры обошёл Приможа Роглича.

 

Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2018

 

Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2018

Photo © LottoNLJumbo Cycling @LottoJumbo_road

 

Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2018

 

Жулиан Алафилипп - победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2018

 

Photo © © Quick-Step Floors Cycling Team - © David Ramos / Getty Images - Photo credit: © David Ramos / Getty Image

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Я очень счастлив, особенно потому, что после Милан-Сан-Ремо я заболел, пришлось отдыхать, а уже потом возвращаться к тренировкам. После такого небольшого регресса мотивация стала ещё больше, я много работал, чтобы вернуться в форму. Мы планировали выиграть здесь этап, и хотя делали вчера разведку финальной горы, на бумаге она мне подходила, но я не знал, как отреагируют ноги после перерыва в работе. Я сконцентрировался на гонке, оценивал ситуацию, нога шла, вместе с Рогличем, который тоже очень силён, мы отлично сработались. В финале я немного выждал, прежде, чем включить максимальную скорость и поехать за победой. Огромное спасибо команде, которая защищала меня весь день, и этим потрясающим болельщикам, которые приветствовали нас перед стартом и на финише».

 

  Впервые с 1999 года французский гонщик надел майку лидера на Туре Страны Басков. Но во время награждения внимание многих зрителей привлекла не только майка лидера, но и необычный внешний вид Жулиана Алафилиппа с его  «мушкетёрскими» усами. Гонщик ответил на вопросы заинтересованных болельщиков и гонщиков: «Все в пелотоне меня стали спрашивать про мои усы. Сначала мои товарищи по команде, потом другие гонщики подходили ко мне и спрашивали, по какой причине у меня новый имидж. Если честно, никакой причины не было, я даже не задумывался об этом, но теперь, когда выиграл этап, оставлю их».

 

  4-е место на 1-м этапе Тура Страны Басков-2018 занял товарищ Алафилиппа по команде Quick Step Floors Энрик Мас: «Пелотон нервничал по мере приближения финального подъёма. Все знали, что там начнётся фейерверк, борьба за хорошую позицию. Я всё время был внимателен, держался впереди вместе  с Жулианом, потому что весь день чувствовал себя отлично. Я знал, как важно быть на первых позициях, потому что там был сильный боковой ветер. В конце концов, я финишировал вне подиума, но доволен тем, как отвечали ноги. Я лидирую в классификации лучшего молодого гонщика, уверен в своих силах, теперь поеду гонку день за днём».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Сегодня Примож доказал, что очень силён. Мы приехали сюда бороться за генеральную классификацию вместе с Приможем. Сегодня был очень тяжёлый этап с пятью подъёмами, но команда весь день отлично работала, они идеально вывезли Приможа к финальному подъёму. Планировалось, что Примож задаст высокую скорость в начале подъёма, чтобы увидеть, кто сможет усидеть на его колесе на вершине. Конечно, хотелось победы, но сегодня не получилось. Мы хорошо начали, что даёт уверенность на оставшуюся неделю».

 

 

  Пельо Бильбао: «Честно говоря, я немного удивлен своим сегодняшним результатом. Я не ожидал, что окажусь впереди на последнем подъеме, готовясь лишь оказать поддержку Омару Фраиле. Но, на подъеме я смог удержаться вместе с лидерами, и ощущения в ногах были отличными. Мне чуть-чуть не хватило на вершине подъема, но затем, я сделал все возможное для того, чтобы вернуться. Я догнал группу впереди меня на последнем километре, после чего решил начать затяжной рывок, чтобы не допустить спринт. Я не знал, оставался ли впереди еще кто-то, поэтому выложился на 100% вплоть до самого финиша. В итоге, у меня третье место, и я очень рад этому. После трудной «Вуэльты Каталонии», на прошлой неделе я чувствовал себя не очень хорошо. Но, затем, за уик-энд мне удалось восстановиться, и сегодня все было просто отлично. Завтрашний этап пройдет по моим домашним дорогам, и я прекрасно знаю финальные километры. Это дает мне дополнительную мотивацию попробовать добиться высокого результата».

 

 

По материалам пресс-релизов команд Quick Step Floors, LottoNL-Jumbo, Astana Pro Team

 

 

Результаты 1 этапа Тура Страны Басков-2018

 

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • esq
    Мадс Педерсен продлил контракт ... (2)
    esq-Фото

    Понеслись авансы!

  • Rokka
    Мадс Педерсен продлил контракт ... (2)
    Rokka-Фото
    Подсуетились, не отходя от кассы решили продлить гонца пока кто нибудь другой не заинтересовался. А жаль, в Астане как раз датский конгломерат собирается
  • Student
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (22)
    Student-Фото
    Цитата: Meilleur
    Что значит не быть топовым классиком? Саган уже давно топовый классик, и безоговорочно лучший классик в гонках без серьезных подъемов. Потолок его возможностей выше, чем у Ван Авермата или Терпстры. Он продолжит считаться топ-фаворитом Рубе и Фландрии на будущие годы. Канчеллара, конечно, по совокупности был посильнее, раздельщик - значительно лучше, роллёр - значительно лучше, спринтер хуже, но Канчеллара и спринтовал очень прилично, как мы помним.
    У нас разное понимание значения слова топовый классик, а что это за типовая классика без серьезных подъёмов?
  • levonardo
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    levonardo-Фото

    Да он вроде на первой гонке сошёл после первого этапа, и тут всёплохо, может просто наката не хватает. Жалко парня, потенциал есть, в проконти после тяжелой травмы может подсесть основательно.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дебютант Тура Фландрии-2018 Ма ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    По 2020 вроде гуерчилена подписал
  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    velodoctor-Фото

    Есть еще беспокойство по Мамыкину, Матвей похоже последним приехал в одиночку,  пока все старты его очень слабые в этом году, последствия вуэльтовской травмы? Надеюсь сегодня просто была техническая проблема. 

  • дрокер
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    дрокер-Фото

    "Молодежная шпана" не удивила..., пока не удивила:)

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    velodoctor-Фото

    Бухман, Конрад, а у боры есть и на генерал ребята новые, не Майкой едины, я их доэтого не рассматривал как генеральщиков, но результаты у обоих есть,  возможно кто-то из них или оба окажутся в 10ке. 

  • error
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (22)
    error-Фото
    Думаю Петя понимает насколько командный велоспорт и не только современный. Он об этом и сказал в интервью. Лично я при своем имхо не представляю как бороться с квиками командам одного человека, кроме как обьединяться с другими как говорит Петя.
    Это примерно то же как вынсит всех Скай в ГТ. Только сила их гонцов подозрений не вызывает ибо сложившиеся как однодневщики давно. И именно поэтому в Квик попавшие. Как то так. Пете респект за прямоту. Другие фаворы такого не сказали.
  • error
    Тур Страны Басков-2018. Превью (19)
    error-Фото

    Шпиля опять вместе с Ильнуром. Думаю ревнив Шпиля, привык солировать на весенних недельках. 

    з. ы. тоже буду болеть за Моллему 

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