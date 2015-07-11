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Тур Страны Басков-2018. Превью

Тур Страны Басков-2018. Маршрут и претенденты

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

 

 

  58-й выпуск Тура Страны Басков (Vuelta Ciclista al Pais Vasco), являющегося гонкой Мирового тура, пройдёт со 2 по 7 апреля 2018 года.  Из шести этапов лишь два, 3-й и 4-й, можно отнести к равнинным. В этом году организаторы решили переместить традиционную разделку с финального на 4-й этап, а завершать Тур Страны Басков будет горный финиш на Аррате на 6-м этапе. Общая протяжённость дистанции составит 806 км.

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

  Уже на 1-м этапе участников ждут пять подъёмов – четыре 3-й категории и один, финальный, Элькано (Elkano) 2-й категории – 2,4 км со средним градиентом 9%. После прохождения вершины Элькано гонщикам останется преодолеть 7 км спуска до финиша в центре города Сараус (Zarautz).

 

2-й этап короткий, пройдёт по прибрежным дорогам Бискайского залива, но за 70 км до финиша участников ждёт прохождение подъёма 1-й категории – 4,2 км со средним градиентом 9,3%. За 5 км до финиша участники преодолеют вершину подъёма 2-й категории, 3,4 км с 8,3%, после прохождения которой до финиша будет только спуск.

 

3-й этап, самый протяжённый на Туре Страны Басков, 184,8 км. На первой половине дистанции придётся пройти три подъёма, придётся постоянно преодолевать подъёмы, не получившие категории.

 

4-й этап – 19,4 км индивидуальная гонка на время. Главный сюрприз организаторов, что в этом году разделка проводится не в финальный день. Рельеф абсолютно плоский, но основной трудностью может стать постоянно присутствующий в этом регионе ветер.

 

Кульминация Тура Страны Басков-2018 – два горных финальных этапа.

 

На 5-м этапе все основные подъёмы сосредоточены на второй половине дистанции – два подъёма 2-й категории и один, финальный, 1-й категории – 5,5 км со средним градиентом 7,6%, после прохождения его вершины за 22 км до финиша останется пройти длинный спуск с полочкой-подъёмом, а к финишной черте дорога вновь пойдёт вверх, в тягун.

 

6-й этап, который определит победителя Тура Страны Басков-2018, 122,2 км этап с преодолением 8 категорийныйх подъёмов и горным финишем на Аррате  - 3,1 км со средним градиентом 12,7%.

 

 

Претенденты.

 

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

 

  Победитель Тура Страны Басков прошлого года Алехандро Вальверде (Movistar) не будет защищать свой титул, но команда Movistar поборется за победу с двумя капитанами – Микелем Ландой и Наиро Кинтаной.

 

  Также за победу будет бороться призёр 2015 и 2017 годов гонщик команды Bahrain-Merida Йон Исагирре, который в этом году  получит поддержку старшего брата Горки Исагирре, вместе с которым разделит капитанские полномочия. Этому дуэту поможет Винченцо Нибали, который на Туре Страны Басков выступит в роли звёздного грегари.

 

  Список претендентов на победу и высокие места включает в себя также Михала Квятковски и Давида де ла Крус (Sky), Романа Барде (AG2R), Жулиана Алафилиппа и Энрике Маса(Quick Step Floors), Приможа Роглича (LottoNl-Jumbo), Симона Шпилака и Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin),  Дамиано Карузо и Ричи Порта(BMC), Бауке Моллему (Trek-Segafredo), Ригоберто Урана (EF Education First), Карлоса Верону (Mitchelton-Scott), Пельо Бильбао и Оскар Фраиле (Astana) и других.

 

 

Внимание! К данной статье прикреплён опрос, в котором вы можете принять участие, указав одного из возможных победителей Тура Страны Басков-2018. Смотрим кнопку здесь  >>>

 

 

 

Этапы Тура Страны Басков-2018:

 

Этап 1. Zarautz – Zarautz, 162,1 км

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

Этап 2. Zarautz – Bermeo, 152,7 км

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

Этап 3. Bermeo – Valdegovía, 184,8 км

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

Этап 4. Lodosa – Lodosa, ITT, 19,4 км

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

Этап 5. Vitoria-Gasteiz – Eibar, 164,7 км

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

Этап 6. Eibar – Arrate, 122,2 км

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

 

Стартовый состав.

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

Тур Страны Басков-2018. Превью

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура маршрут

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Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?


  1. Имя: Сарвар

    Сарвар Хайдаров

    Сегодня, 11:10 | Регистрация: 1.08.2017

    Вперед Ланда, вперед Наиро, Вперед Мувики!

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 17.08.2015

    На официальном сайте гонки Павла почему-то сделали французом

  3. Имя: Роман Черняев

    svenfischer

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 21.05.2017

    Примус Рогаты4 победит

  4. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 12:17 | Регистрация: 11.07.2015

    буду за Моллему болеть)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Paris-Roubaix

11 апреля 2018

De Brabantse Pijl

15 апреля 2018

Amstel Gold Race

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • tiuteamd
    Ники Терпстра – победитель Тур ... (5)
    tiuteamd-Фото
    Да я пример привет )) что доминирование Скай на гранд Турах такое же как у Квип Стек на класиках __ и это обычное , нормальное дело )) меня лично не напрягает )) а наоборот ) всегда интереснее смотреть когда пытаются завалить большего зверя ))

    просто смешна истерия, против Сагана работали , Терпстре дали доехать. и так далее

    хотя по факту когда они пару км работали вертушкой даже 5 сек не отыграли. и все бросили так как знали что не догонят ))
    ведь победит это не только сила, а совокупность факторов.
  • veloster
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (16)
    veloster-Фото

    Мне кажется, давать такие интервью - позорище для больших чемпионов.

    Еще вчера он утверждал. что у него сильная команда, которая позволит быть впереди и контролировать гонку. А сегодня оказывается, виновата Скай, что взяли капитаном Квята и отправили вперед ВанБаарле "так рано". Еще и Квики гады, едут и выигрывают все гонки, а другие команды позволяют им это делать. В общем всё против Сагана, не дают ему выиграть, бедолаге. Удивительно, что еще про Авермата ничего не сказал )))

    Спорт.директор Боры вообще какой-то бред несет...

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Страны Басков-2018. Превью (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    буду за Моллему болеть)

  • svenfischer
    Тур Страны Басков-2018. Превью (4)
    svenfischer-Фото

    Примус Рогаты4 победит

  • 0x5F375A86
    Тур Страны Басков-2018. Превью (4)
    0x5F375A86-Фото

    На официальном сайте гонки Павла почему-то сделали французом

  • Berdok
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (22)
    Berdok-Фото

    щитаю, что коллеги по пелотону Фрума зауважали еще больше

  • Berdok
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (22)
    Berdok-Фото
    тут поговорка "бьют не по паспорту, а по роже" работает с точностью до наоборот
  • Berdok
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (22)
    Berdok-Фото
    батончик
  • Николай Степаныч
    Дебютант Тура Фландрии-2018 Ма ... (1)
    Николай Степаныч-Фото

    Стэйвен правильно сказал: соперники ничего не ожидали от парня, но теперь будут следить, и так просто уже не будет. Но уверен, у Педерсена большое будущее на классиках.

  • ezhachok
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (16)
    ezhachok-Фото

    Петер в этом году не торт так сказать, ГВ достаточно простая по рельефу (как для северной классики) гонка под "него". Что бы выиграть Фландрию надо быть в форме 2016-го года...а в этом году хоть и поехал в свой любимый Патерберг, но дальше по равнинке просто не хватило сил, и дело тут уже не в взаимодействии команд, а в том состоянии, в котором он сейчас находится.

     

    Что бы все получилось Петеру сейчас, увы, нужен доезд в небольшой группе, что никто ему сделать просто так нынче не позволит. Еще мне кажется что сама команда Бора...ну такое себе. Подписать сильных гонщиков - одно дело, вывести их на пик формы в нужное время - другое. 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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