Тур Страны Басков-2018. Превью

Тур Страны Басков-2018. Маршрут и претенденты

58-й выпуск Тура Страны Басков (Vuelta Ciclista al Pais Vasco), являющегося гонкой Мирового тура, пройдёт со 2 по 7 апреля 2018 года. Из шести этапов лишь два, 3-й и 4-й, можно отнести к равнинным. В этом году организаторы решили переместить традиционную разделку с финального на 4-й этап, а завершать Тур Страны Басков будет горный финиш на Аррате на 6-м этапе. Общая протяжённость дистанции составит 806 км.

Уже на 1-м этапе участников ждут пять подъёмов – четыре 3-й категории и один, финальный, Элькано (Elkano) 2-й категории – 2,4 км со средним градиентом 9%. После прохождения вершины Элькано гонщикам останется преодолеть 7 км спуска до финиша в центре города Сараус (Zarautz).

2-й этап короткий, пройдёт по прибрежным дорогам Бискайского залива, но за 70 км до финиша участников ждёт прохождение подъёма 1-й категории – 4,2 км со средним градиентом 9,3%. За 5 км до финиша участники преодолеют вершину подъёма 2-й категории, 3,4 км с 8,3%, после прохождения которой до финиша будет только спуск.

3-й этап, самый протяжённый на Туре Страны Басков, 184,8 км. На первой половине дистанции придётся пройти три подъёма, придётся постоянно преодолевать подъёмы, не получившие категории.

4-й этап – 19,4 км индивидуальная гонка на время. Главный сюрприз организаторов, что в этом году разделка проводится не в финальный день. Рельеф абсолютно плоский, но основной трудностью может стать постоянно присутствующий в этом регионе ветер.

Кульминация Тура Страны Басков-2018 – два горных финальных этапа.

На 5-м этапе все основные подъёмы сосредоточены на второй половине дистанции – два подъёма 2-й категории и один, финальный, 1-й категории – 5,5 км со средним градиентом 7,6%, после прохождения его вершины за 22 км до финиша останется пройти длинный спуск с полочкой-подъёмом, а к финишной черте дорога вновь пойдёт вверх, в тягун.

6-й этап, который определит победителя Тура Страны Басков-2018, 122,2 км этап с преодолением 8 категорийныйх подъёмов и горным финишем на Аррате - 3,1 км со средним градиентом 12,7%.

Претенденты.

Победитель Тура Страны Басков прошлого года Алехандро Вальверде (Movistar) не будет защищать свой титул, но команда Movistar поборется за победу с двумя капитанами – Микелем Ландой и Наиро Кинтаной.

Также за победу будет бороться призёр 2015 и 2017 годов гонщик команды Bahrain-Merida Йон Исагирре, который в этом году получит поддержку старшего брата Горки Исагирре, вместе с которым разделит капитанские полномочия. Этому дуэту поможет Винченцо Нибали, который на Туре Страны Басков выступит в роли звёздного грегари.

Список претендентов на победу и высокие места включает в себя также Михала Квятковски и Давида де ла Крус (Sky), Романа Барде (AG2R), Жулиана Алафилиппа и Энрике Маса(Quick Step Floors), Приможа Роглича (LottoNl-Jumbo), Симона Шпилака и Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin), Дамиано Карузо и Ричи Порта(BMC), Бауке Моллему (Trek-Segafredo), Ригоберто Урана (EF Education First), Карлоса Верону (Mitchelton-Scott), Пельо Бильбао и Оскар Фраиле (Astana) и других.

Внимание! К данной статье прикреплён опрос, в котором вы можете принять участие, указав одного из возможных победителей Тура Страны Басков-2018. Смотрим кнопку здесь >>>

Этапы Тура Страны Басков-2018:

Этап 1. Zarautz – Zarautz, 162,1 км

Этап 2. Zarautz – Bermeo, 152,7 км

Этап 3. Bermeo – Valdegovía, 184,8 км

Этап 4. Lodosa – Lodosa, ITT, 19,4 км

Этап 5. Vitoria-Gasteiz – Eibar, 164,7 км

Этап 6. Eibar – Arrate, 122,2 км

Стартовый состав.