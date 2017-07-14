Дубль Жулиана Алафилиппа на Туре Страны Басков-2018

Жулиан Алафилипп о 2-м этапе Тура Страны Басков-2018

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) выиграл второй подряд этап Тура Страны Басков-2018, удержав майку лидера общего зачёта, и второй этап подряд одержал победу в спринтерской борьбе со словенским гонщиком команды LottoNl-Jumbo Приможем Рогличем.

25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors взорвал гонку на 3,3 км подъёме со средним градиентом 8,1% на финальных 10 км дистанции. За 500 м до вершины Алафилпп, чью атаку предваряла атака его товарища по команде Энрика Маса, поднявшись из седла, ускорился, увлекая за собой Приможа Роглича (LottoNl-Jumbo), Микеля Ланду (Movistar) и Горку Исагирре (Bahrain-Merida). Этот квартет уехал от преследователей, разыграв между собой финиш, где Жулиан Алафилипп опередил Приможа Роглича, став первым за 19 лет французским гонщиком, одержавшим две подряд победы на этапах Тура Страны Басков.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © David Ramos / Getty Images - Photo credit: © David Ramos / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «С ума сойти! Я уже был счастлив, выиграв 1-й этап, надев жёлтую майку лидера. А взять ещё одну победу – это невероятно. У нас фантастическая череда успехов, мы выигрываем везде, а такое выступление нашей команды только добавляет нам уверенности. Две победы за два дня, три майки – большой урожай для нашей команды, но мы не хотим на этом останавливаться.

С самого старта этап проходил под боковыми ветрами, что сделало его более жёстким, но, к счастью, со мной отличная команда, которая задавала невероятную скорость в голове пелотона, удерживая атаковавших на коротком поводке. Очень сильный Энрик сыграл важную роль в моей победе. В отличие от вчерашнего этапа, я не имел представления о финале, но не волновался, был уверен в своих ногах и в спринте. Несмотря на то, что взял несколько бонусных секунд и увеличил своё преимущество в общем зачёте, моя цель не изменилась, мы продолжим ехать гонку день за днём».