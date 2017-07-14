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Дубль Жулиана Алафилиппа на Туре Страны Басков-2018

Жулиан Алафилипп о 2-м этапе Тура Страны Басков-2018

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) выиграл второй подряд этап Тура Страны Басков-2018, удержав майку лидера общего зачёта, и второй этап подряд одержал победу в спринтерской борьбе со словенским гонщиком команды LottoNl-Jumbo Приможем Рогличем.

 

  25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors взорвал гонку на 3,3 км подъёме со средним градиентом 8,1% на финальных 10 км дистанции. За 500 м до вершины Алафилпп, чью атаку предваряла атака его товарища по команде Энрика Маса, поднявшись из седла, ускорился, увлекая за собой Приможа Роглича (LottoNl-Jumbo), Микеля Ланду (Movistar) и Горку Исагирре (Bahrain-Merida). Этот квартет уехал от преследователей, разыграв между собой финиш, где Жулиан Алафилипп опередил Приможа Роглича, став первым за 19 лет французским гонщиком, одержавшим две подряд победы на этапах Тура Страны Басков.

 

Дубль Жулиана Алафилиппа на Туре Страны Басков-2018

 

Дубль Жулиана Алафилиппа на Туре Страны Басков-2018

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © David Ramos / Getty Images - Photo credit: © David Ramos / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «С ума сойти! Я уже был счастлив, выиграв 1-й этап, надев жёлтую майку лидера. А взять ещё одну победу – это невероятно. У нас фантастическая череда успехов, мы выигрываем везде, а такое выступление нашей команды только добавляет нам уверенности. Две победы за два дня, три майки – большой урожай для нашей команды, но мы не хотим на этом останавливаться.

 

  С самого старта этап проходил под боковыми ветрами, что сделало его более жёстким, но, к счастью, со мной отличная команда, которая задавала невероятную скорость в голове пелотона, удерживая атаковавших на коротком поводке. Очень сильный Энрик сыграл важную роль в моей победе. В отличие от вчерашнего этапа, я не имел представления о финале, но не волновался, был уверен в своих ногах и в спринте. Несмотря на то, что взял несколько бонусных секунд и увеличил своё преимущество в общем зачёте,  моя цель не изменилась, мы продолжим ехать гонку день за днём».

 

 

Обзор 2 этапа Тура Страны Басков-2018

 

Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2018

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. velostar

    Сегодня, 06:08 | Регистрация: 14.07.2017

    Как всегда посидел на колесе и в конце спринтанул.

    Достали они уже.



    Последние несколько километров он вообще не работал



    Обычно так делают или французы или квики. А когда и то и другое вместе, то ...

    1. Имя: Сарвар

      Сарвар Хайдаров

      Сегодня, 07:10 | Регистрация: 1.08.2017

      ну Петя тоже этим грешит

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15 апреля 2018

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18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • Сарвар Хайдаров
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (21)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    среди прочих плюсов и минусов СК, есть такая особенность как держать контакт с семьями - мамами, сестрами, женами гонщиков.
  • Сарвар Хайдаров
    Дубль Жулиана Алафилиппа на Ту ... (2)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    ну Петя тоже этим грешит
  • ironharley
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (21)
    ironharley-Фото
    Насчет осени оно конечно так, но вот Ару не вывезет и в этом году тоже. Может только чемпионат Италии о5
  • velostar
    Дубль Жулиана Алафилиппа на Ту ... (2)
    velostar-Фото

    Как всегда посидел на колесе и в конце спринтанул.

    Достали они уже.



    Последние несколько километров он вообще не работал



    Обычно так делают или французы или квики. А когда и то и другое вместе, то ...

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (21)
    Адриен-Фото
    Ну вы одним махом списали - по результатам НАЧАЛА сезона - и Ланду, и Кинтану, и Ару... Так надо было и Урана в этот список запихнуть - тоже не блещет. А Порт вообще 121-й...Цыплят ПО ОСЕНИ считают. Не торопитесь раздавать окончательные оценки.
  • close2you
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (2)
    close2you-Фото
    большое спасибо за обзор, просто идеально!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Нуу порадовали,велолайв, очень приятно читать такие авторские комментарии , а Глебу Терентьеву отдельное спасибо, буду ждать следующих этапов.
  • aksbor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (21)
    aksbor-Фото

    С Сиваковым что-то напутали в генерале. Как он может проигрывать 2.09,если только сегодня проиграл 4.04? Исправьте

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (21)
    velodoctor-Фото
    Спасибо, я англоязычную версию смотрю там такое не услышать.
  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (21)
    Earl57-Фото

    Курдюков в эфире обратился к сестре Мамыкина с вопросом - что с ним. Она ответила, что Матвей все еще до конца не оправился от последствий той травмы на Вуэльте. Плюс нормально не тренировался, поэтому не в форме. Надеются, что к Вуэльте будет в норме.

    Еще она написала, что Матвей неделю просидел в Москве в ожидании визы. Той самой, которая по утверждению некоторых товарищей не требуется. Он же в Испании живет и имеет там разрешение на работу.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
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10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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