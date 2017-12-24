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Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

 

  2-й этап Тура Страны Басков-2018 проходил по стандартной схеме, гонщики уехали в отрыв,  команды лидеров преследовали. Хотя с самого старта было понятно – отрыву не суждено доехать до финиша, потому что отрыв долго не мог уехать, и на протяжении всего этапа гонщики отрыва не могли набрать более 2 минут преимущества.

 

  Гонщики в лидирующей группе выглядели более или менее одинаково по силам, можно выделить только Давида Лопеса из Sky – не пропустил ни одной смены и выкручивал очень большие передачи, в итоге, он и сдался последним из этого отрыва, атаковав из него за 17 километров до финиша. Отрыв преследовали в основном три команды – Quick Step Floors, Astana и Lotto Nl-Jumbo. Понятно, что первая и третья из этих команд – защищали позиции лидеров, ну, а «Астана», судя по всему, была уверена, что Пельо Бильбао способен выстрелить на сегодняшнем этапе.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

 Photo © Team Sky/Getty Images Sport

 

  Из гонщиков, преследовавших отрыв, выделялся Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narvaez)  – 21-летний эквадорский гонщик Quick Step Floors, проводивший смены впереди и преследовавший отрыв на протяжении всей гонки, по его силовой манере педалирования можно сказать, что он в отличной форме, и, несмотря на молодость, готов к по-настоящему мужской работе.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

 Джонатан Нарваэс Photo © Quick-Step Floors Cycling Team

 

  Атака австралийца из команды Sunweb Майкла Мэтьюса (Michael Matthews) на подъеме за девять с половиной километров до финиша была сюрпризом, хочется спросить: зачем? Гонщик, обладающий отличным финишем, на этапе Джиро д’Италия смог вытерпеть сложный 5 км подъем и выиграть, выбери он эту тактику и здесь, у него было бы больше шансов на победу, а так – атака захлебнулась, и он потерял контакт с лидерами.

 

 Photo (c) Team Sunweb

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

 

  После атаки Энрика Маса стало понятно, что Quick Step Floors снова нацелен выиграть этап, атака молодого испанца была нейтрализована, однако она стала лишь подготовкой к основному рывку лидирующего в гонке Жулиана Алафилиппа.

 

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

 

  После того как за ним удержались Горка Исагирре (Bahrain-Merida), Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) и Микель Ланда (Movistar), стало понятно, что этот отрыв доедет до самого финиша. Роглич усвоил вчерашний урок, и использовал все моменты, лишь бы только сбросить попутчиков, чего стоит его атака на спуске за 3 км до финиша. Однако француз чувствовал себя еще более уверенно, чем вчера. Роглич первым начал спринт, но Алафилипп не оставил ему шансов и опередил его в финишном спурте. «Стая Волков» снова победила.

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

 

Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

 

  Усилия «Астаны» не были потрачены зря – Бильбао финишировал 6-м на этапе, так что, скорее всего, этот молодой испанец еще даст о себе знать на этом Туре Страны Басков-2018.

 

  Дальше – только сложнее, интересно, удержатся ли Алафилипп, Роглич и Исагирре под натиском Романа Барде, Ригоберто Урана и Микеля Ланды на больших подъёмах, а также сможет ли Ильнур Закарин собраться и снова напомнить о себе, покажет гонка.

 

Глеб Терентьев.

 

 

Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2018

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 22:32 | Регистрация: 24.12.2017

    Нуу порадовали,велолайв, очень приятно читать такие авторские комментарии , а Глебу Терентьеву отдельное спасибо, буду ждать следующих этапов.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Нуу порадовали,велолайв, очень приятно читать такие авторские комментарии , а Глебу Терентьеву отдельное спасибо, буду ждать следующих этапов.
  • aksbor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    aksbor-Фото

    С Сиваковым что-то напутали в генерале. Как он может проигрывать 2.09,если только сегодня проиграл 4.04? Исправьте

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    velodoctor-Фото
    Спасибо, я англоязычную версию смотрю там такое не услышать.
  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Earl57-Фото

    Курдюков в эфире обратился к сестре Мамыкина с вопросом - что с ним. Она ответила, что Матвей все еще до конца не оправился от последствий той травмы на Вуэльте. Плюс нормально не тренировался, поэтому не в форме. Надеются, что к Вуэльте будет в норме.

    Еще она написала, что Матвей неделю просидел в Москве в ожидании визы. Той самой, которая по утверждению некоторых товарищей не требуется. Он же в Испании живет и имеет там разрешение на работу.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    velodoctor-Фото

    Мамыкин не доехал, что с ним? Если его ставили на гонку, значит он был здоров. 

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Earl57-Фото
    Ланда финишером из группы никогда не был. Для того, чтобы победить, ему надо остаться одному.
    Ну нет у него финишного рывка. И нет никакого убийства карьеры.
  • error
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    error-Фото
    Столько спорного написали, а вроде я со всем согласен. Плюсану.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Точно выиграет , хоть в отрывы начал ездить , раньше палкой не выгонишь, главное что бы дождей не было , тогда много шансов к концу гонки. Удачи ему.
  • Earl57
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Earl57-Фото

    Марк Падун майку горного короля надел. В таком солидном отрыве не потерялся и взял гору первой категории.

  • Ярослав124
    Тур Страны Басков-2018. Этап 2 (18)
    Ярослав124-Фото
    Квики остановитесь! Дайте другим выиграть!

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
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