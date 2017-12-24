Тур Страны Басков-2018. Обзор 2-го этапа

2-й этап Тура Страны Басков-2018 проходил по стандартной схеме, гонщики уехали в отрыв, команды лидеров преследовали. Хотя с самого старта было понятно – отрыву не суждено доехать до финиша, потому что отрыв долго не мог уехать, и на протяжении всего этапа гонщики отрыва не могли набрать более 2 минут преимущества.

Гонщики в лидирующей группе выглядели более или менее одинаково по силам, можно выделить только Давида Лопеса из Sky – не пропустил ни одной смены и выкручивал очень большие передачи, в итоге, он и сдался последним из этого отрыва, атаковав из него за 17 километров до финиша. Отрыв преследовали в основном три команды – Quick Step Floors, Astana и Lotto Nl-Jumbo. Понятно, что первая и третья из этих команд – защищали позиции лидеров, ну, а «Астана», судя по всему, была уверена, что Пельо Бильбао способен выстрелить на сегодняшнем этапе.

Photo © Team Sky/Getty Images Sport

Из гонщиков, преследовавших отрыв, выделялся Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narvaez) – 21-летний эквадорский гонщик Quick Step Floors, проводивший смены впереди и преследовавший отрыв на протяжении всей гонки, по его силовой манере педалирования можно сказать, что он в отличной форме, и, несмотря на молодость, готов к по-настоящему мужской работе.

Джонатан Нарваэс Photo © Quick-Step Floors Cycling Team

Атака австралийца из команды Sunweb Майкла Мэтьюса (Michael Matthews) на подъеме за девять с половиной километров до финиша была сюрпризом, хочется спросить: зачем? Гонщик, обладающий отличным финишем, на этапе Джиро д’Италия смог вытерпеть сложный 5 км подъем и выиграть, выбери он эту тактику и здесь, у него было бы больше шансов на победу, а так – атака захлебнулась, и он потерял контакт с лидерами.

Photo (c) Team Sunweb

После атаки Энрика Маса стало понятно, что Quick Step Floors снова нацелен выиграть этап, атака молодого испанца была нейтрализована, однако она стала лишь подготовкой к основному рывку лидирующего в гонке Жулиана Алафилиппа.

После того как за ним удержались Горка Исагирре (Bahrain-Merida), Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) и Микель Ланда (Movistar), стало понятно, что этот отрыв доедет до самого финиша. Роглич усвоил вчерашний урок, и использовал все моменты, лишь бы только сбросить попутчиков, чего стоит его атака на спуске за 3 км до финиша. Однако француз чувствовал себя еще более уверенно, чем вчера. Роглич первым начал спринт, но Алафилипп не оставил ему шансов и опередил его в финишном спурте. «Стая Волков» снова победила.

Усилия «Астаны» не были потрачены зря – Бильбао финишировал 6-м на этапе, так что, скорее всего, этот молодой испанец еще даст о себе знать на этом Туре Страны Басков-2018.

Дальше – только сложнее, интересно, удержатся ли Алафилипп, Роглич и Исагирре под натиском Романа Барде, Ригоберто Урана и Микеля Ланды на больших подъёмах, а также сможет ли Ильнур Закарин собраться и снова напомнить о себе, покажет гонка.

Глеб Терентьев.