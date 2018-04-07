Джей МакКарти – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2018

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- Дата:
- Сегодня, 00:33
Джей МакКарти и Александр Рябушенко о 3-м этапе Тура Страны Басков-2018
25-летний австралийский гонщик команды BORA – hansgrohe Джей МакКарти (Jay McCarthy) одержал победу на 3-м этапе Тура Страны Басков-2018, самом протяжённом в этом выпуске гонки. Этап проходил по пересечённому рельефу, попытки уехать в отрыв и атака на финальных 2 км были нейтрализованы группой, разыгравшей спринт, где Джей МакКарти обошёл белорусского гонщика команды UAE Team Emirates Александра Рябушенко, а тройку лучших замкнул Михал Квятковски (Sky). Жулиан Алафилипп сохранил жёлтую майку лидера общего зачёта, финишировав 6-м.
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Джей МакКарти: «Команда блестяще сегодня отработала, весь день работали, чтобы поддержать наших генеральщиков и помочь мне в финале, когда группа собралась. Феликс (Гроссхартнер) и Чече (Чезаре Бенедетти) очень чётко контролировали гонку на финальных 30 км, потом вперёд вышел Грегор (Мюлбергер), работал на последних 5 километрах и развозил меня. Я рано начал спринт, выложился по полной. Я очень счастлив, что одержал эту победу, и благодарю товарищей по команде за поддержку».
Александр Рябушенко: «Я рад, но не скрою, что немного расстроен, потому что мог бы выиграть. Одержать первую победу в профессионалах на таком трудном этапе было бы великолепно. Во время спринта я отлично себя чувствовал, за 500 м до финиша находился на хорошей позиции. МакКарти спуртовал за 300 м, я находился за ним всё время».
Обзор 3 этапа Тура Страны Басков-2018
Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2018
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