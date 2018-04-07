Джей МакКарти – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2018

EL-Fenomeno

Scheldeprijs-2018 (3) Квики этой весной берут всё на однодневках: от монументалок до класик и полуклассик - вот бездонный "резерв" в команде, которых хватает на любые гонки)

EL-Fenomeno

Дисквалификация гонщиков и пос ... (5) Список дисквалифицированных гонщиков: 15 человек, да тут в два раза больше: DSQ Florian Vachon, TEAM FORTUNEO – SAMSIC

DSQ Sjoerd Van Ginneken, ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ

DSQ Mathias De Witte, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN

DSQ Jordi Warlop, SPORT VLAANDEREN – BALOISE

DSQ Amaury Capiot, SPORT VLAANDEREN – BALOISE

DSQ Dries De Bondt, VERANDA’S WILLEMS – CRELAN

DSQ Kris Boeckmans, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB

DSQ Conor Dunne, AQUA BLUE SPORT

DSQ Roy Curvers, TEAM SUNWEB

DSQ Lennard Hofstede, TEAM SUNWEB

DSQ Ian Stannard, TEAM SKY

DSQ Christian Knees, TEAM SKY

DSQ Arnaud Demare, GROUPAMA – FDJ

DSQ Amund Grøndahl Jansen, TEAM LOTTO NL – JUMBO

DSQ Timo Roosen, TEAM LOTTO NL – JUMBO

DSQ Dylan Groenewegen, TEAM LOTTO NL – JUMBO

DSQ Riccardo Minali, ASTANA PRO TEAM

DSQ Lars Bak Ytting, LOTTO SOUDAL

DSQ Hugo Houle, ASTANA PRO TEAM

DSQ Adrian Kurek, CCC SPRANDI POLKOWICE

DSQ Rüdiger Selig, BORA – HANSGROHE

DSQ Steven Lammertink, VITAL CONCEPT CYCLING CLUB

DSQ Tony Martin, TEAM KATUSHA ALPECIN

DSQ Michaël Van Staeyen, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

DSQ Tanner Putt, UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM

DSQ Patryk Stosz, CCC SPRANDI POLKOWICE

DSQ Davide Martinelli, QUICK – STEP FLOORS

DSQ Jonas Koch, CCC SPRANDI POLKOWICE

DSQ Michal Paluta, CCC SPRANDI POLKOWICE

DSQ Jimmy Duquennoy, WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC

DSQ Kevin Van Melsen, WANTY – GROUPE GOBERT

DSQ Jimmy Turgis, COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

DSQ Wesley Kreder, WANTY – GROUPE GOBERT

DSQ Michael Carbel Svendgaard, TEAM FORTUNEO – SAMSIC

DSQ Kim Magnusson, TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE Цитата: tiuteamd В очередной раз ))) поезда лотеряя ))

они едут по расписанию, а вот гонка нет )))

и случается треш

А во Франции сейчас массовавя забастовка работников ж/д говорят что на 3 месяца...как раз к ТдФ должны разойтись) А во Франции сейчас массовавя забастовка работников ж/д говорят что на 3 месяца...как раз к ТдФ должны разойтись)

kimi

Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3) что-то я не понял. такое ощущение что автор не смотрел гонку, а пересказал со слов не совсем внимательного человека. во-первых, квято выпал вперед круса, а де гендт и того раньше. догоняли отрыв трое с астаны и двое с санвеба. ляпы не жутко важные, но тем не менее

AzaKonta

Scheldeprijs-2018 (3) Меня одного раздражает постоянная победа квиков? Интерес пропадает уже к гонкам

flugegeheimen

Тур Страны Басков-2018. Этап 3 (13) Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО парень с чубчиком на аватаре-вставай) хватит дрыхнуть)))

забавный этап получился)

Скай пыжился пыжился и не выпыжился.

однако последний год мы видим эту команду.

а квики Схелдерпрейс выиграли сегодня. Так что пускай дальше спит)) а квики Схелдерпрейс выиграли сегодня. Так что пускай дальше спит))

uran

Дисквалификация гонщиков и пос ... (5) Смысл рисковать если временные гандикапы соханяют? Вон на ТДФ сделано все красиво, стоят полисмены и закрывают дорогу.

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Страны Басков-2018. Обзор ... (3) Да супер обзор , ещё раз спасибо. Кириенко хорошо ездит разделки около 50 км остальные видно противники свежее . по рогличу конечно очень вероятно ,тем более есть мотивация , Рябому удачи.он конечно интереснее Жильбера на много.

Сейтмеметов сейтхалил

Дисквалификация гонщиков и пос ... (5) Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО двоякое чувство.вроде бы орги и правы.а с другой стороны-не можете ГАРАНТИРОВАТЬ безопасность гонки-не проводите ее.или вы не знали,что пойдет поезд?)

а крайние как всегда-гонцы.

рискующие жизнями.





не выдумывайте . не выдумывайте .

Сейтмеметов сейтхалил

Shimano Ultegra RX с поддержко ... (1) Пурга конечно полная очень жаль что шимано последние двадцать лет не может придумать ничего нового. После шестеренки 11 для абду и шифтеров в итоге за новое выдаётся хорошо забытое старое . перкидка с доп держателем для фиксации наклона и удержания была ещё в 78 сделана в цктб и в 90-х пензенскую видел . но с тех пор колёса крутятся хуже , цепи ходят меньше, Тормоза не тормозят , вот такой вот прогресс регрес. Лучше бы шимано занялось своими системами пресфит а то механики все рассказывают что ещё должно разработаться назад крутишь свободно полтора оборота и встаёт , а берешь хвз с велосупера и семь оборотов даёт. И во вторых что он чешет тренер что они просили такую перекидку ,в 16 на туре уже ездили в джианте на таких и дюрейс с 16 конца с 17 в базе идёт .



Лучшебы о роторе написали там гидравлику выпустили , в прошлом году к оманда контадора уже ехала на нем , там решение кардинально другое механизм не в ручках как у всех а на перекидках.

Сейтмеметов сейтхалил

Дубль Жулиана Алафилиппа на Ту ... (8) Цитата: RVL парни, зачем так примитивно рассуждать. у Роглича есть тактический ход против Жулиана. почему он не стал в сюрпляс, тем самым пропустив соперника вперед, а потом с его колеса не взял этап?

спринтерские игры никто не отменял.

и как показывает результат-Алифилип с этим соперником играет лучше. позиционно, тактически и физически.

тем более отрыв 2 раза организовывал Алафилип-выходит Роглич просто его пас, доезжая до финиша?))

ну конечно же нет. все гораздо сложнее и интереснее.

Правильно Правильно