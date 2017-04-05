Альберто Контадор не потерял время после падения на 1-м этапе Тура Страны Басков-2017

Падение Альберто Контадора за 700 м до финиша 1-го этапа Тура Страны Басков-2017 обошлось без последствий

Альберто Контадор (Alberto Contador), который должен защищать свой титул победителя прошлого года на Туре Страны Басков-2017, на 1-м этапе гонки финишировал через 58 секунд после победителя этапа, австралийца Майкла Мэттьюса (Sunweb).

34-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo получил одно время с победителем, так как упал за 700 м до финиша, где действует правило нейтрализации. Альберто Контадор пытался сократить просвет, возникший, когда пелотон начал разгоняться в хаотичном спринте, но упал вместе с двумя другими гонщиками.

Альберто Контадор: «Это случилось на финальных 700 метрах. Два гонщика поехали прямо, и мне не оставалось ничего другого, как продолжать двигаться вместе с ними (за пределы дороги). К счастью, мы упали на траву, поэтому никаких проблем нет. Случись завал на дороге, падение получилось бы тяжёлым.

Я не волнуюсь о генеральной классификации, потому что всё случилось на последнем километре, поэтому я спокойно доехал до финиша. К счастью, этап закончился хорошо, мы избежали серьёзной катастрофы».