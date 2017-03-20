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Дварс Дор Фландерен-2017. Маршрут

 Дварс Дор Фландерен-2017. Маршрут

 

 

  Классика Дварс дор Фландерен (Dwars door Vlaanderen) 22 марта открывает фламандскую неделю весенних классик, которую продолжат гонки «Е3 Харельбеке», Гент-Вевельгем, «Три дня де Панне», Тур Фландрии. Дварс дор Фландерен традиционно проводится по средам, через четыре дня после Милан-Сан-Ремо и за полторы недели до Тура Фландрии. В этом году Дварс дор Фландерен пройдёт в 72-й раз. С этого года классика впервые получила статус гонки Мирового тура.

 

  Гонка стартует в бельгийском городе Руселаре (Roeselaar), находящемся в центре провинции Западная Фландрия, а финиширует в Варегеме (Waregem), городе округа Кортрейк Западной Фландрии. Протяжённость дистанции составит 203.3 км. Главные препятствия в виде подъёмов с брусчаткой ждут участников на второй половине гонки, через 83.2 км после старта.

 

  Первый подъём дня – Ниуве Кваремонт, 2 км протяжённостью со средним градиентом 4,2% и максимальным 8%, станет разминкой перед следующими 11 подъёмами. 8 подъёмов Дварс дор Фландерен без брусчатки, 4 – вымощены брусчаткой.

 

 Легендарная связка фламандских подъёмов Тура Фландрии – Ауде Кваремонт и Патерберг расположены за 35,5 и 32 км до финиша.

 

  Последний из подъёмов – Нокереберг, будет проходиться за 9,4 км до финиша. На Дварс дор Фландерен гонщиков ждут не только подъёмы с брусчаткой, но и 4 сектора брусчатки.

 

  На классиках, как всегда, большое влияние на ход гонки оказывает погода. Прогноз на 22 марта не слишком благоприятен для участников – погода неустойчивая, есть вероятность дождя, температура около +12.

 

 

Победителем Дварс дор Фландерен прошлого года стал Йенс Дебюссер (Lotto Soudal).

 

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Дварс Дор Фландерен-2017


300 очков получает победитель в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 300; 250; 215; 175; 120; 115; 95; 75; 60; 50
11-14 место: 40; 35; 30; 25
15-20 место: по 20 очков
21-30 место: по 12 очков
31-50 место: по 5 очков
51-55 место: по 2 очка
56-60 место: по 1 очку

 

Маршрут Дварс дор Фландерен-2017

 

 

Дварс Дор Фландерен-2017. МаршрутДварс Дор Фландерен-2017. Маршрут

 

 

Подъемы

№. Название км +/км - Длина ср.гр. макс. гр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12		 Nieuwe Kwaremont
Kattenberg
Leberg
Berendries
Valkenberg
Eikenberg
Taaienberg
Oude-Kwaremont
Paterberg
Vossenhol
Holstraat
Nokereberg		 90.7/112.7
110.1/ 93.3
122.4/ 81
126.6/ 76.8
131.6/ 71.8
144.4/ 59
150.1/ 53.3
167.9/ 35.5
171.4/ 32
182.1/ 21.3
186.5/ 16.9
194/ 9.4		 2000 м
740 м
700 м
900 м
540 м
1250 м
530 м
1500 м
365 м
1400 м
1000 м
500 м		 4.2%
5.9%
6.1%
7.2%
8.1%
5.8%
6.6%
4%
12.9%
6.5%
5.2%
5.7%		 8%
8.2% (брусчатка)
14%
14%
12.8%
10%
15.8% (брусчатка)
11.6% (брусчатка)
20.3% (брусчатка)
9%
12%
6.7%

 

 

Секторы брусчатки 

№. Название км +/км - Длина
1
2
3
4		 Holleweg
Haaghoek
Varent
Herlegemstraat		 110.8/92,6
119.5/83.9
177.2/26.2
196.7/ 6.7		 1500 м
1700 м
2000 м
800 м

 

 

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Теги к статье: Dwars Door Vlaanderen Дварс доор Фландерен классика брусчатка однодневка Мировой Тур UCI маршрут велогонки

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Комментарии

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 1 (1)
    velodoctor-Фото

    Кочетков обозначил что будет за горные очки бороться. 

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (10)
    Brodyazhnik-Фото

    Я так понимаю гонка уже на второй день решится?

  • Brodyazhnik
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (44)
    Brodyazhnik-Фото

    Посмотрел повтор финиша. По поводу "неколесника" Квято. За 5км - 2 смены общей длительностью 14 секунд. Притом оба раза Петя сам вызад вперед, понимая, что скорость падает.

  • Danny
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (10)
    Danny-Фото

    Блин, а здешний Live будет работать? На офсайте все глючит. карты не грузятся, флэш в ауте. 

  • explosiveua
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (10)
    explosiveua-Фото

    Конта, Фруми, Вальверде.. черт, да тут и добавить нечего!
    ждужду :3

  • Danny
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (10)
    Danny-Фото
    В прошлом году Фрум провалил гонку. И в этом, похоже, не будет стараться форсировать форму.
  • Brodyazhnik
    Результаты Милан-Сан-Ремо-2017 (44)
    Brodyazhnik-Фото
    Саган сам в интервью после финиша сказал, что понимает что никто не будет работать с ним.
    https://www.instagram.com/p/BR1fsCCAE-V/
  • djick
    Вуэльта Каталонии-2017. Старто ... (10)
    djick-Фото

    заруба должна быть еще та, не смотря на командную гонку, которая отбросит многих на минуты, и оставит только самых-самых..кстати, маршрут ttt вполне горный, так что будет очень интересный этап. посмотрим, что там с Фрумом после всех этих скандалов со Скай (трамадол, витамины и прочее, что там еще, только Бог знает). недавно их бывший горняк Эдмондсон еще огню подбросил для размешлений. удачи молодым колумбийцам Агирре и Рейесу!

  • KUZMACHOK
    Михал Квятковски: "Я верю, чт ... (4)
    KUZMACHOK-Фото
    Одному по радио казал один,другому - другой. Отменить на таких гонках радио к чертям собачьим...
  • Danny
    Вуэльта Каталонии-2017. Превью (11)
    Danny-Фото

    В прошлом году Фрум провалил гонку. Похоже и в этом он вряд ли будет форсировать форму. Ктати, а почему Кинтана не приехал защищать  свою прошлогоднюю победу ? И Чавес куда-то пропал. 

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