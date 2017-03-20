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- Дата:
- Сегодня, 15:30
Дварс Дор Фландерен-2017. Маршрут
Классика Дварс дор Фландерен (Dwars door Vlaanderen) 22 марта открывает фламандскую неделю весенних классик, которую продолжат гонки «Е3 Харельбеке», Гент-Вевельгем, «Три дня де Панне», Тур Фландрии. Дварс дор Фландерен традиционно проводится по средам, через четыре дня после Милан-Сан-Ремо и за полторы недели до Тура Фландрии. В этом году Дварс дор Фландерен пройдёт в 72-й раз. С этого года классика впервые получила статус гонки Мирового тура.
Гонка стартует в бельгийском городе Руселаре (Roeselaar), находящемся в центре провинции Западная Фландрия, а финиширует в Варегеме (Waregem), городе округа Кортрейк Западной Фландрии. Протяжённость дистанции составит 203.3 км. Главные препятствия в виде подъёмов с брусчаткой ждут участников на второй половине гонки, через 83.2 км после старта.
Первый подъём дня – Ниуве Кваремонт, 2 км протяжённостью со средним градиентом 4,2% и максимальным 8%, станет разминкой перед следующими 11 подъёмами. 8 подъёмов Дварс дор Фландерен без брусчатки, 4 – вымощены брусчаткой.
Легендарная связка фламандских подъёмов Тура Фландрии – Ауде Кваремонт и Патерберг расположены за 35,5 и 32 км до финиша.
Последний из подъёмов – Нокереберг, будет проходиться за 9,4 км до финиша. На Дварс дор Фландерен гонщиков ждут не только подъёмы с брусчаткой, но и 4 сектора брусчатки.
На классиках, как всегда, большое влияние на ход гонки оказывает погода. Прогноз на 22 марта не слишком благоприятен для участников – погода неустойчивая, есть вероятность дождя, температура около +12.
Победителем Дварс дор Фландерен прошлого года стал Йенс Дебюссер (Lotto Soudal).
Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Дварс Дор Фландерен-2017
300 очков получает победитель в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 300; 250; 215; 175; 120; 115; 95; 75; 60; 50
11-14 место: 40; 35; 30; 25
15-20 место: по 20 очков
21-30 место: по 12 очков
31-50 место: по 5 очков
51-55 место: по 2 очка
56-60 место: по 1 очку
Маршрут Дварс дор Фландерен-2017
Подъемы
|№.
|Название
|км +/км -
|Длина
|ср.гр.
|макс. гр.
|1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|Nieuwe Kwaremont
Kattenberg
Leberg
Berendries
Valkenberg
Eikenberg
Taaienberg
Oude-Kwaremont
Paterberg
Vossenhol
Holstraat
Nokereberg
|90.7/112.7
110.1/ 93.3
122.4/ 81
126.6/ 76.8
131.6/ 71.8
144.4/ 59
150.1/ 53.3
167.9/ 35.5
171.4/ 32
182.1/ 21.3
186.5/ 16.9
194/ 9.4
|2000 м
740 м
700 м
900 м
540 м
1250 м
530 м
1500 м
365 м
1400 м
1000 м
500 м
|4.2%
5.9%
6.1%
7.2%
8.1%
5.8%
6.6%
4%
12.9%
6.5%
5.2%
5.7%
|8%
8.2% (брусчатка)
14%
14%
12.8%
10%
15.8% (брусчатка)
11.6% (брусчатка)
20.3% (брусчатка)
9%
12%
6.7%
Секторы брусчатки
|№.
|Название
|км +/км -
|Длина
|1
2
3
4
|Holleweg
Haaghoek
Varent
Herlegemstraat
|110.8/92,6
119.5/83.9
177.2/26.2
196.7/ 6.7
|1500 м
1700 м
2000 м
800 м
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