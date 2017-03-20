Дварс Дор Фландерен-2017. Маршрут

Классика Дварс дор Фландерен (Dwars door Vlaanderen) 22 марта открывает фламандскую неделю весенних классик, которую продолжат гонки «Е3 Харельбеке», Гент-Вевельгем, «Три дня де Панне», Тур Фландрии. Дварс дор Фландерен традиционно проводится по средам, через четыре дня после Милан-Сан-Ремо и за полторы недели до Тура Фландрии. В этом году Дварс дор Фландерен пройдёт в 72-й раз. С этого года классика впервые получила статус гонки Мирового тура.

Гонка стартует в бельгийском городе Руселаре (Roeselaar), находящемся в центре провинции Западная Фландрия, а финиширует в Варегеме (Waregem), городе округа Кортрейк Западной Фландрии. Протяжённость дистанции составит 203.3 км. Главные препятствия в виде подъёмов с брусчаткой ждут участников на второй половине гонки, через 83.2 км после старта.

Первый подъём дня – Ниуве Кваремонт, 2 км протяжённостью со средним градиентом 4,2% и максимальным 8%, станет разминкой перед следующими 11 подъёмами. 8 подъёмов Дварс дор Фландерен без брусчатки, 4 – вымощены брусчаткой.

Легендарная связка фламандских подъёмов Тура Фландрии – Ауде Кваремонт и Патерберг расположены за 35,5 и 32 км до финиша.

Последний из подъёмов – Нокереберг, будет проходиться за 9,4 км до финиша. На Дварс дор Фландерен гонщиков ждут не только подъёмы с брусчаткой, но и 4 сектора брусчатки.

На классиках, как всегда, большое влияние на ход гонки оказывает погода. Прогноз на 22 марта не слишком благоприятен для участников – погода неустойчивая, есть вероятность дождя, температура около +12.

Победителем Дварс дор Фландерен прошлого года стал Йенс Дебюссер (Lotto Soudal).

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Дварс Дор Фландерен-2017



300 очков получает победитель в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

1-10 место: 300; 250; 215; 175; 120; 115; 95; 75; 60; 50

11-14 место: 40; 35; 30; 25

15-20 место: по 20 очков

21-30 место: по 12 очков

31-50 место: по 5 очков

51-55 место: по 2 очка

56-60 место: по 1 очку

Маршрут Дварс дор Фландерен-2017

Подъемы

№. Название км +/км - Длина ср.гр. макс. гр. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Nieuwe Kwaremont

Kattenberg

Leberg

Berendries

Valkenberg

Eikenberg

Taaienberg

Oude-Kwaremont

Paterberg

Vossenhol

Holstraat

Nokereberg 90.7/112.7

110.1/ 93.3

122.4/ 81

126.6/ 76.8

131.6/ 71.8

144.4/ 59

150.1/ 53.3

167.9/ 35.5

171.4/ 32

182.1/ 21.3

186.5/ 16.9

194/ 9.4 2000 м

740 м

700 м

900 м

540 м

1250 м

530 м

1500 м

365 м

1400 м

1000 м

500 м 4.2%

5.9%

6.1%

7.2%

8.1%

5.8%

6.6%

4%

12.9%

6.5%

5.2%

5.7% 8%

8.2% (брусчатка)

14%

14%

12.8%

10%

15.8% (брусчатка)

11.6% (брусчатка)

20.3% (брусчатка)

9%

12%

6.7%

Секторы брусчатки