Вилко Келдерман сошёл с Тиррено-Адриатико-2018 из-за перелома ключицы

Вилко Келдерман не сможет стартовать на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2018 из-за перелома ключицы

Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), оставшийся единственным капитаном команды Sunweb после схода Тома Дюмулина, вынужден также прекратить борьбу на Тиррено-Адриатико-2018. 26-летний нидерландский гонщик дважды упал на 5-м этапе, причём эти падения произошли одно за другим через несколько сотен метров. Несмотря на на сильную боль в плече Вилко Келдерман поднялся, вернулся в гонку и финишировал на этапе до Филоттрано через 20 минут после победителя. Медицинский осмотр и рентген показали, что у Вилко Келдермана перелом правой ключицы.

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Представитель команды Sunweb рассказал в интервью Cyclingnews: «В первый раз он упал на спуске между двумя холмами. Сначала упали гонщик из Trek и из Vini Fantini, объехать их было невозможно. Потом на втором повороте через несколько сотен метров он снова упал, когда ехал на запасном велосипеде. Он терпел сильную боль и вернуться в пелотон не смог».

Врач команды Sunweb Крис Янсен: «У Вилко перелом правой ключицы, что потребует операции. Так как у него уже был перелом и стоит пластина, новая травма стала более сложной. Поэтому теперь нужна консультация ортопеда. Вилко вернётся домой, в Нидерланды, где ему будет проведена операция».

Вилко Келдерман: «Ужасно разочарован после такого хорошего старта сезона. Чувствовал себя отлично, шёл на высокой позиции в общем зачёте. Но сегодня я упал дважды и сломал ключицу. Похоже на прошлый год, снова придётся пропустить предстоящие гонки, но надеюсь, что операция пройдёт хорошо, и я скоро вернусь на велосипед».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Неудача снова постигла команду. Сначала заболел Сёрен Краг Андерсен, потом Симон Гешке сломал ключицу, вчера сошёл Том Дюмулин, а теперь и Вилко покидает гонку с переломом ключицы. Он упал на спуске, когда начали проходить круги. Теперь наш фокус перемещается на разделку».