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Вилко Келдерман сошёл с Тиррено-Адриатико-2018 из-за перелома ключицы

Вилко Келдерман не сможет стартовать на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2018 из-за перелома ключицы

 

 

  Вилко Келдерман (Wilco Kelderman), оставшийся единственным капитаном команды Sunweb после схода Тома Дюмулина, вынужден также прекратить борьбу на Тиррено-Адриатико-2018. 26-летний нидерландский гонщик дважды упал на 5-м этапе, причём эти падения произошли одно за другим через несколько сотен метров. Несмотря на на сильную боль в плече Вилко Келдерман поднялся, вернулся в гонку и финишировал на этапе до Филоттрано через 20 минут после победителя. Медицинский осмотр и рентген показали, что у Вилко Келдермана перелом правой ключицы.

 

Photo: ©  Sunweb

 

  Представитель команды Sunweb рассказал в интервью Cyclingnews: «В первый раз он упал на спуске между двумя холмами. Сначала упали гонщик из Trek и из Vini Fantini, объехать их было невозможно. Потом на втором повороте через несколько сотен метров он снова упал, когда ехал на запасном велосипеде. Он терпел сильную боль и вернуться в пелотон не смог».

 

 

  Врач команды Sunweb Крис Янсен: «У Вилко перелом правой ключицы, что потребует операции. Так как у него уже был перелом и стоит пластина, новая травма стала более сложной. Поэтому теперь нужна консультация ортопеда. Вилко вернётся домой, в Нидерланды, где ему будет проведена операция».

 

  Вилко Келдерман: «Ужасно разочарован после такого хорошего старта сезона. Чувствовал себя отлично, шёл на высокой позиции в общем зачёте. Но сегодня я упал дважды и сломал ключицу. Похоже на прошлый год, снова придётся пропустить предстоящие гонки, но надеюсь, что операция пройдёт хорошо, и я скоро вернусь на велосипед».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Неудача снова постигла команду. Сначала заболел Сёрен Краг Андерсен, потом Симон Гешке сломал ключицу, вчера сошёл Том Дюмулин, а теперь и Вилко покидает гонку с переломом ключицы. Он упал на спуске, когда начали проходить круги. Теперь наш фокус перемещается на разделку».

 

 

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Sunweb Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    am14

    Сегодня, 09:10 | Регистрация: 9.09.2011

    Жёсткие удары по Санвебу. Команде нужно оперативно менять стратегию и программу на сезон. До Джиро недалеко, возможно, Тому стоит долечить свои болячки, дождаться полного восстановления Вилко, и дуэтом капитанов жахнуть по ТДФ.

  2. Pi-man

    Сегодня, 10:10 | Регистрация: 25.05.2017

    Быстрого выздоровления Вилко.

    Очень жаль.

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Адам Йейтс – победитель 5 этап ... (2)
    Zhanzhak-Фото
    Летом на ЭКСПО команда привозилась его семью в Астану. После смерти Микеле организовали сбор средств. Анна под Новый год дала интервью, где очень благодарила команду, которая ее все это время поддерживала на протяжении этого года. Так что тут действительно надо отдать должное команде в горе своих не бросают, всегда поддержат. Вот пример, Кивилев погиб уже как 15 лет, до сих пор и вдове с сыном помогают и день памяти устраивают. Дела с разговорами не расходятся. Респект!
  • Brodyazhnik
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (34)
    Brodyazhnik-Фото

    Цитата: Earl57
    Ради интереса погуглила. Тем это формулируется так: человек считается невиновным до тех пор, пока суд не признает его виновным или он не признается сам.
    Основополагающими принципами британского правосудия являются состязательность процесса и прецеденты. Доказывать должны обе стороны - и обвинение, и защита.
    То есть отобрать что-либо у Уиггинса, будь то награды, рекорды, титулы, можно только по решению суда / антидопингового трибунала UCI. А в суд никто подавать не собирается, ибо антидопинговое агенство признало, что действующие нормы и правила он не нарушал.

    А поскольку есть терапевтическое исключение, то препарат найденый в пробе незапрещенный. А запрещенных не найдено. Только разрешенные :) Главное подобрать правильные слова.

  • Pi-man
    Вилко Келдерман сошёл с Тиррен ... (2)
    Pi-man-Фото

    Быстрого выздоровления Вилко.

    Очень жаль.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Марк Солер – победитель Париж- ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец Солер . погода конечно сыграла, в таких условиях победа ещё дороже
  • am14
    Париж-Ницца-2018. Этап 8. Резу ... (31)
    am14-Фото
    Сорри, но обязан уточнить: Марк Солер - чистокровный испанец, к Колумбии он отношения никакого не имеет.
    Наверное, путаете с печально известным Маурисио Солером, который колумбиец...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Адам Йейтс – победитель 5 этап ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Только посмотрел тиррено, и интервью жены Микеле после этапа, сказала что в первую очередь благодарна Астане , всей команде , персоналу , что не дали почувствовать себя одинокой, за эти два дня которые они подарили детям катали их на автобусе.и во вторую очередь организаторам , и всему филотрано. Молодцы Астана.
  • am14
    Вилко Келдерман сошёл с Тиррен ... (2)
    am14-Фото
    Жёсткие удары по Санвебу. Команде нужно оперативно менять стратегию и программу на сезон. До Джиро недалеко, возможно, Тому стоит долечить свои болячки, дождаться полного восстановления Вилко, и дуэтом капитанов жахнуть по ТДФ.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 5 ... (15)
    RVL-Фото

    спасибо, для опытного болельщика, все и так достаточно очевидно! но я хотел, что бы парни сами разобрались))

  • sergejdriver
    Париж-Ницца-2018. Этап 8. Резу ... (31)
    sergejdriver-Фото
    На фото не гонщик Лотто. Это Израиль Академия. Похоже так финишировали многие?
  • Yuriy 17
    Марк Солер – победитель Париж- ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Практически вице-чемпион Вуэльты 17 И.Закарин пока показывает средние результаты.

    Вероятно, таков план подготовки к гран-туру.

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8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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