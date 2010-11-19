Лэнс Армстронг отказался от участия в мероприятиях перед Туром Фландрии-2018

Лэнс Армстронг не примет участие в мероприятии Tour of Flanders Business Academy, посвящённом Туру Фландрии

Лэнс Армстронг не примет участие в мероприятии Tour of Flanders Business Academy, куда в качестве почётного гостя его пригласили организаторы Тура Фландрии-2018.

Напомним, что Tour of Flanders Business Academy организаторы Тура Фландрии намереваются провести в этом году в первый раз и планируют сделать это мероприятие, куда приглашаются общественных деятелей, представителей бизнеса и велоспорта, ежегодным.

Лэнс Армстронг должен был стать первым спискером Tour of Flanders Business Academy, и в декабре прошлого года он подтвердил, что согласен приехать. Давид Лаппартьен, президент Международного союза велосипедистов (UCI), узнав о приглашении Лэнса Армстронга, попросил организаторов отменить приглашение, на что они ответили отказом.

Лэнс Армстронг отказался от участия в мероприятии по личным причинам, а в качестве первого спикера его заменит тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес.

Как сообщается, мероприятие Tour of Flanders Business Academy должно собрать около 2000 человек, билет на него стоит 295 евро.

Лэнс Армстронг: «Я с большим нетерпением ждал, как приеду в Бельгию на Тур Фландрии в этом году, и сожалею, что личное, семейное дело не позволит мне быть там со всеми вами, чтобы насладиться, без сомнения, потрясающим днём гонки. Уверен, многие знают, что семья у меня на первом месте, неожиданно оказалось, что в это время я должен быть рядом с домом. Я буду следить за происходящим из Техаса как давний фанат этой исторической и всегда захватывающей гонки.

Хотел бы передать мою благодарность Ваутеру Ванденхауту (Wouter Vandenhaute) за то, что он пригласил меня отметить ещё один год этого настоящего Монумента велоспорта, а также благодарю Роберто Мартинеса за то, что заменит меня там, где я, к сожалению, не смогу быть с вами. Буду ждать возвращения во Фландрию в будущем».