Том Дюмулин пропускает Вуэльту Испании-2017 ради чемпионата мира в Бергене

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:46
Том Дюмулин не примет участия в Вуэльте Испании-2017, сфокусировавшись на подготовке к чемпионату мира по велоспорту-2017
26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin), в этом году выигравший первый в карьере Гран-тур - Джиро д’Италия-2017, объявил, что не примет участия в Вуэльте Испании-2017. Именно на испанском Гран-туре Том Дюмулин впервые проявил себя как генеральщик в 2015 году, когда на протяжении шести этапов удерживал красную майку лидера, но в итоге финишировал 6-м в общем зачёте.
Сейчас главной целью Тома Дюмулина является чемпионат мира, который пройдёт в норвежском Бергене.
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada
Том Дюмулин: «Эти месяцы я хочу сфокусироваться преимущественно на чемпионате мира в Бергене, особенно на индивидуальной гонке на время, но надеюсь также хорошо проехать и командную гонку, а также групповую. И, как вы можете заметить, в моём календаре нет Вуэльты!
Возможно, для кого-то это сюрприз, поэтому хотел бы коротко пояснить, почему.
Я влюблён в эту гонку. В 2015 году именно там произошёл мой прорыв на Гран-туре, мне нравится спокойствие этой гонки и её страстные болельщики.
Я вместе с командой планировал поехать на Вуэльту Испании, чтобы помогать Вилко (Келдерману) бороться за генеральную классификацию, а самому охотиться за этапами, используя это как подготовку к чемпионату мира.
Но когда пришла победа на Джиро д’Италия…Это было круто, но после гонки началось безумное время. В начале июля у меня были каникулы, после которых, у меня и команды возникли сомнения, смогу ли я физически и психологически пройти через очень напряжённую программу гонок и тренировок – второй Гран-тур, тренировочный лагерь на высоте, Классика Сан-Себастьяна, Энеко Тур, Вуэльта) - и остаться после этого на пике формы к чемпионату.
Участие в Вуэльте Испании может привести к тому, что нагрузка окажется слишком сильной, что я не смогу быть достаточно хорош на Вуэльте, и окажусь в плохой форме на чемпионате мира, а потом подойду к зиме с плохими ощущениями, что было бы очень досадно после такого хорошего для меня и команды года!
Мы выбрали «безопасный» подход к чемпионату мира, в последней части сезона я проеду канадские однодневные гонки. Я участвовал в них в 2014, финишировал 2-м и 6-м, так что с нетерпением жду возвращения на эти отличные гонки!
В спорте высшего уровня нет ничего определённого, и на пик формы не всегда можешь выйти тогда, когда хочешь. И эта программа также не гарантирует, что в нужный момент нога пойдёт так, как никогда в жизни. Но я сделаю всё, что в моих силах, буду много работать, и посмотрим, что получится на чемпионате».
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