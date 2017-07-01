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Том Дюмулин пропускает Вуэльту Испании-2017 ради чемпионата мира в Бергене

Том Дюмулин не примет участия в Вуэльте Испании-2017, сфокусировавшись на подготовке к чемпионату мира по велоспорту-2017

 

 

26-летний голландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин (Tom Dumoulin), в этом году выигравший первый в карьере Гран-тур  - Джиро д’Италия-2017, объявил, что не примет участия в Вуэльте Испании-2017. Именно на испанском Гран-туре Том Дюмулин впервые проявил себя как генеральщик в 2015 году, когда на протяжении шести этапов удерживал красную майку лидера, но в итоге финишировал 6-м в общем зачёте.

 

Сейчас главной целью Тома Дюмулина является чемпионат мира, который пройдёт в норвежском Бергене.

 

 

Том Дюмулин пропускает Вуэльту Испании-2017 ради чемпионата мира в Бергене

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Том Дюмулин: «Эти месяцы я хочу сфокусироваться преимущественно на чемпионате мира в Бергене, особенно на индивидуальной гонке на время, но надеюсь также хорошо проехать и командную гонку, а также групповую. И, как вы можете заметить, в моём календаре нет Вуэльты!

 

  Возможно, для кого-то это сюрприз, поэтому хотел бы коротко пояснить, почему.

 

  Я влюблён в эту гонку. В 2015 году именно там произошёл мой прорыв на Гран-туре, мне нравится спокойствие этой гонки и её страстные болельщики.

Я вместе с командой планировал поехать на Вуэльту Испании, чтобы помогать Вилко (Келдерману) бороться за генеральную классификацию, а самому охотиться за этапами, используя это как подготовку к чемпионату мира.

 

  Но когда пришла победа на Джиро д’Италия…Это было круто, но после гонки началось безумное время. В начале июля у меня были каникулы, после которых, у меня и команды возникли сомнения, смогу ли я физически и психологически пройти через очень напряжённую программу гонок и тренировок – второй Гран-тур, тренировочный лагерь на высоте, Классика Сан-Себастьяна, Энеко Тур, Вуэльта)  - и остаться после этого на пике формы к чемпионату.

 

Участие в Вуэльте Испании может привести к тому, что нагрузка окажется слишком сильной, что я не смогу быть достаточно хорош на Вуэльте, и окажусь в плохой форме на чемпионате мира, а потом подойду к зиме с плохими ощущениями, что было бы очень досадно после такого хорошего для меня и команды года!

 

Мы выбрали «безопасный» подход к чемпионату мира, в последней части сезона я проеду канадские однодневные гонки. Я участвовал в них в 2014, финишировал 2-м и 6-м, так что с нетерпением жду возвращения на эти отличные гонки!

 

В спорте высшего уровня нет ничего определённого, и на пик формы не всегда можешь выйти тогда, когда хочешь. И эта программа также не гарантирует, что в нужный момент нога пойдёт так, как никогда в жизни. Но я сделаю всё, что в моих силах, буду много работать, и посмотрим, что получится на чемпионате».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb чемпионат мира по велоспорту World Championships UCI Road World Championships Вуэльта Испании

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Комментарии

  • sergejdriver
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    sergejdriver-Фото
    Зато твой комент ну прям такой веселый!
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я повторюсь, что не за Фрума на этом Туре, но таки хочется чтобы желтая майка взяла этап и тогда много разговоров насчёт сами знаете чего сразу бы отпали автоматически. Конечно Крис воззжелает удержать майку нежели выиграть этап, хотя можно "усидеть и на 2-х стульях" ;-)
    Так что фавориты те самые (как по мне) что и в Дюссельдорфе: Тони, Вася, Примош, но можно и "нежданчика словить"

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Кстати, Вася вчера, вроде, не упахался, да и сегодня впереди его не было видно.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Самый протяженный и наверное самый скучный этап этого Тура. поСмотрел первых 25 км. и последних 25 км. Но ЭББ молоток, среагировал вовремя, так сказать
    Ну всё, теперь только остается в Париже взять свою долгожданную победу А.Грайпелю и спринтерская сказка на этом ТдФ закончится полным хэппи-ендом))

  • EL-Fenomeno
    Эдвальд Боассон Хаген - побед ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой же всё-таки умный этот Эдвальд, зе БОС. Честно заработал/наработал на свою победу этого Тура, очень рад за него.

    Кстати, AG2R сократили разрыв в командном зачёте от СКАЙа до 3 минут, но разделка явно не в пользу франсе-тим, так что британцы скорей всего останутся лучшей командой Тура, всё же AG2R дали хороший бой СКАЙу

  • MSG
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    MSG-Фото
    Вот кто точно почти весь Тур отдыхал(относительно, конечно)-это Джонатан Кастровьехо. Может вполне на победном уровне  проехать. Тони Мартин тоже вроде на третьей неделе не был особо заметен. Но та стенка может их запросто остановить. Но, как по-моему, победитель- кто-то из них. В Роглича не верю, все-таки сольные рейды в Альпах просто так не проходят. От Кириенко врятли что-либо ожидать можно: пару дней назад он пелотон в одни ноги на Круа де Фер затаскивал, потом и спускал вниз, да и сегодня он с Книисом больше всех пахал впереди.
    Фрум- главная загадка этапа. Он может рискнуть, пойдя разделку на победу(об этом он сам заявлял) и в итоге рисковать вылетом с трассы, может же заходить в повороты аккуратно и в итоге просто отстоять майку( и привезти меньше 30 секунд генеральщикам). Второй вариант все-таки более предпочтительный. Хотя вот невольно вспомнил Тур 2009, а ведь разделка вокруг озера Анси была  очень похожа по рельефу на Марсельскую, только что она подлиннее была, ну и подъем не такой крутой. И Конта смог на этом подъеме несколько десятков секунд Канчелларе бросить, и потом считанные секунды удержать на финише, тем самым выйграв в желтой майке. Почему бы Фруму по похожему рецепту не пойти?...
    Исход борьбы за второе масто не так однозначен, как кажется. Я уже писал пару дней назад, что Уран в этом сезоне очень сильно сбавил в разделке и при этом добавил в горном ходе(что мы и видим на нынешнем Туре). При этом и Барде все-таки не такой провальный раздельщик. Но есть одно но: Барде очень сильно надергался в Альпах, страстно желая сбросить Фрума с колеса. Было видно после финиша на Изоаре, чего это ему стоило. Уран также вымотан(как и все генералы, естественно), но он все-таки явно шел от обороны. В итоге считаю, что разрыв в генерале между ними больше 15 секунд не будет, но скорее всего в пользу колумбийца.


  • doctor46
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    doctor46-Фото
    Ставлю на Фрума, но хочется чтобы Вася взял этап или Кастровьехо
  • sashkool
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    sashkool-Фото

    Ланду - в тройку!!!

  • Гонщик
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: GTX
    Неа, Роглич
    Роглич тут в пролёте окажется , конец трёхнедельной гонки всётаки .

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Gorn9k-Фото
    Фрум-шоу не было , а так неплохой тур.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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