Перед стартом Тура Абу-Даби-2018. Цитаты участников

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Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (3) Под Дюмолина гонка

Astanaforever

Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (3) А генерал то возьмут совсем другие гонцы.

Сейтмеметов сейтхалил

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27) Цитата: Earl57 Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .

У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.

Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".

С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.

У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.

Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.

У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанетв поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика. Я не защищал Мартина , из него может получится отличный грегарь но не уверен что больше ,фульсганг ,порте , Родригес и тд и тп. Это гонщики которым не везёт всегда то вел ,то простыл, то упал , и тд и тп . их проблемы останавливают . упал не доехал , простыл не доехал , дизентерия не доехал. Характер это основная вещь которая отличает чемпионов от гонщиков. Всем выше перечисленным как раз этого и не хватает. Армстронг ,как бы он мне не нравился , характер имел. И Контадор . и Ару тоже имеет он вам может не нравится , вообще иметь очень негативное отношение к людям, но он такой, характер его такой. Поживем увидим у кого из пары ару Мартин характер сильнее, может я не прав, спортсмен может нам ответить только собственным результатом. По поводу моего коммента который вы истолковали не верно, я имел ввиду не надо ставить на Мартина, так как он хронический неудачник, и мне очень жаль что у вас такое субъективное мнение по поводу ару.

marketbk

Перед стартом Тура Абу-Даби-20 ... (3) Слова Киттеля - Закарину в уши))) Давай Ильнур, не подкачай!

marketbk

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27) Цитата: Earl57 В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде. Так было в Катюше. Не факт , что так будет в УАЕ. Тем более я думаю директора видели спринты Кристоффа последние два года в Катюше.

RVL

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27) Цитата: Zhanzhak Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.

"У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности." "У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности." У меня в свое время был директор. Миллионер долларовый. 24 года. Ногти жевал постоянно. Суть в чем? С миллиардерами сравнения? Или...!? Ребята о чем дискуссия? Он себя уже показал. А в переди тоже оч много

Earl57

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба . У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др. Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет". С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает. У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично. Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.

Сейтмеметов сейтхалил

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27) Цитата: Адриен Из интервью Дархана Калетаева от 10 сентября (!) 2017 - "Конечно, я бы хотел поблагодарить Фабио за все те годы, которые он провел в "Астане"... Его воля выбирать. Сейчас есть разная информация, в том числе, что он уже подписал контракт с другой командой.". Так что не надо про "втихаря" и "узнали только в октябре". И что Винокуров "надеялся", и упущенное время, и прозеванный контракт с Ураном - это проблемы самого Винокурова. Это - БИЗНЕС. И люди в нем - РАЗНЫЕ.Вот это в первую очередь должен твердо знать менеджер, а не "надеяться" на джентльменство. И Ланда ушел из Астаны не из-за Ару, а из-за того, что дали капитанить на Джиро Нибали в последний год его контракта, а не ему.А в результате и тот и другой покинули команду. Тогда Винокурова, видать, опять "надежды" подвели ... Полностью поддерживаю



Цитата: Earl57 Да ладно, просто парень не шибко умный. Если бы у него соображалка лучше работала, то не пошел бы в команду, где и без него тесно.

Во-первых, право выбора гонок всегда будет оставаться за Дэном Мартином, просто потому Мартин агрессивнее, безбашенней и не боится идти на конфликт. В споре с ним Ару всегда будет отступать в силу своего характера. Соответственно ему будут доставаться те гонки, от которых отказался Мартин.

Во-вторых, кто в UAE будет работать на Ару? Кошта? Улисси? Атапума? Даже у молодого Ганны прорезались собственные амбиции.

В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.

А Ару, в отличие от Мартина или того же Нибали, без поддержки команды работать не умеет. Хотя у него впереди три года, чтобы этому научиться.

Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .



Цитата: Zhanzhak Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.

Спасибо !



Цитата: Zhanzhak Даже спорить не берусь. Уверена, что это очень тяжело как физически так и эмоционально. Я не видела тех фото, хоть до сих пор являюсь большой поклонницей Нибали. Я слежу за его профилем только в Инстаграмм. Я писала не к тому, что хотела приуменьшить старания Винченсо, а в сравнении Ару и Нибали. Нибали психологически более устойчив, иначе не было бы той победы на Джиро. Меня саму накрывает до сих пор, как вспомню Последние два этапа. Особенно, когда на последних минутах зависло изображение , у меня чуть аневризма не произошла, здесь у нас истерика началась с домашними =). И то что он командный боец подтверждает тот случай, когда он на ТДФ впоследний год в Астане возил Ару. И бочки доставлял и работал как грегари. Все для победы. Вот именно этим он мне и нравится. И ушёл по человечески. У него есть чему поучиться молодому поколению. И в команде о нем хорошо отзываются, я спросила у некоторых ребят. Один из них мне и сказал, что перед этапом он абсолютно спокоен, не нервничает в отличае от Фабио. Ещё раз спасибо ! Полностью поддерживаюВы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .Спасибо !Ещё раз спасибо !

Earl57

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27) Ну, Атапума, честно сказать, удивил меня на Сан-Хуане. Формально являясь капитаном, он до предела заполнял свою майку бачками и отвозил их своим парням, работающим впереди пелотона. Был развозящим и в спринте, и в горах, изо всех сил защищая позиции Филиппа Ганны на подиуме. Раньше я за ним такого не наблюдала.

protur

Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27) Про «убийство» - это вы как-то жестковато, потому как карьеры Контодора и Нибали (и Розы и др.) говорят об обратном – они остались «живы», более того существенно «подорожали». А в Астане шел процесс «бюджетного омолаживания» состава, Нибали - ессено ушел, а Ару не справился с «давлением» цифры №1.