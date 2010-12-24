Перед стартом Тура Абу-Даби-2018. Цитаты участников

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:44
Руй Кошта, Том Дюмулин, Фабио Ару, Роан Деннис, Алехандро Вальверде, Марк Кэвендиш, Марсель Киттель, Элиа Вивиани о старте на Туре Абу-Даби-2018
Перед стартом Тура Абу-Даби-2018 победитель гонки прошлого года Руй Кошта, а также Фабио Ару (UAE Team Emirates), Роан Деннис (BMC), Том Дюмулин (Sunweb), Алехандро Вальверде (Movistar), победитель Тура Дубая-2018 Элиа Вивиани (Quick Step Floors), Марсель Киттель (Katusha-Alpecin), Марк Кэвендиш (Dimension Data) провели пресс-конференцию, где поделились своими планами на гонку.
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Руй Кошта: «Новый маршрут Тура Абу-Даби с включением разделки изменит тактику. Но сложность подъёма Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) не поменялась, это 25 минут горовосхождения. Защищать титул победителя будет нелегко, но для нашей команды это домашняя гонка, что мотивирует нас, моих товарищей по команде Фабио Ару, Александра Кристоффа и Диего Улисси».
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Марк Кэвендиш: «У меня всё в порядке с ногами после Омана, после победы в Дубае. Для меня честь вернуться в Абу-Даби. У нас здесь команда с прицелом на генеральную классификацию, мне будет не хватать ребят из моего развозящего поезда, которые травмированы или заболели, но я хочу, чтобы моё выступление здесь стало успешным».
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Роан Деннис: «Я недавно женился. Так что поездка в Абу-Даби для меня как медовый месяц. После свадьбы, которая прошла в Австралии, я провёл неделю в Жироне (Испания), поэтому попадаю из холода обратно в жару. Разделка всего 12 км, не думаю, что она сильно повлияет на финальный результат».
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Том Дюмулин: «Я только что увидел свою майку чемпиона мира в разделке. Она потрясающая, с нетерпением жду, когда её надену. Маршрут Тура Абу-Даби мне отлично подходит, так как здесь будет разделка и финиш в гору. Мы приехали сюда с сильным составом, включая Вилко Келдермана, который будет бороться за общий зачёт».
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Алехандро Вальверде: «Я полностью восстановился после прошлогоднего падения на Тур де Франс, а этот сезон я начал с победы в Валенсии. Тур Абу-Даби – великолепная гонка, я второй раз принимаю в нём участие, надеюсь, что смогу насладиться гонкой».
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Фабио Ару: «Конечно, я рад начать сезон в моей новой команде здесь, на Туре Абу-Даби-2018. Я в третий раз поеду эту гонку. На этот раз разделка делает её немного другой, это означает, что в борьбу за генеральную классификацию включится больше гонщиков».
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Марсель Киттель: «У меня с Туром Абу-Даби связаны хорошие воспоминания, я приехал сюда очень решительно настроенным. Мы хорошо стартовали в Дубае, хотим ещё лучше выступить здесь. Но мы будем фокусироваться не только на спринтах, но и на борьбе за общий зачёт с Ильнуром Закариным».
Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone
Элиа Вивиани: «У меня было потрясающее начало сезона в Австралии, которое продолжилось победой на Туре Дубая, но я хочу большего. После того, как долго был вдали от дома, мне удалось провести дома неделю. На Тур Абу-Даби мы приехали сильной командой. Жулиан Алафилипп будет бороться за генеральную классификацию. В гонке примут участие лучшие спринтеры, но то, что к соперникам добавятся Андре Грайпель и Калеб Юэн, не изменит динамику спринта, который был в Дубае. Мы ждём, что спринты здесь будут очень мощные».
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Сейтмеметов сейтхалил
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Earl57
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.
Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".
С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.
У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться
в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.
Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.
Я не защищал Мартина , из него может получится отличный грегарь но не уверен что больше ,фульсганг ,порте , Родригес и тд и тп. Это гонщики которым не везёт всегда то вел ,то простыл, то упал , и тд и тп . их проблемы останавливают . упал не доехал , простыл не доехал , дизентерия не доехал. Характер это основная вещь которая отличает чемпионов от гонщиков. Всем выше перечисленным как раз этого и не хватает. Армстронг ,как бы он мне не нравился , характер имел. И Контадор . и Ару тоже имеет он вам может не нравится , вообще иметь очень негативное отношение к людям, но он такой, характер его такой. Поживем увидим у кого из пары ару Мартин характер сильнее, может я не прав, спортсмен может нам ответить только собственным результатом. По поводу моего коммента который вы истолковали не верно, я имел ввиду не надо ставить на Мартина, так как он хронический неудачник, и мне очень жаль что у вас такое субъективное мнение по поводу ару.
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marketbk
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Earl57
В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.
Так было в Катюше. Не факт , что так будет в УАЕ. Тем более я думаю директора видели спринты Кристоффа последние два года в Катюше.
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RVL
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Zhanzhak
Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.
"У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности."
У меня в свое время был директор. Миллионер долларовый. 24 года. Ногти жевал постоянно.
Суть в чем? С миллиардерами сравнения? Или...!?
Ребята о чем дискуссия? Он себя уже показал. А в переди тоже оч много
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Earl57
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
У каждого человека есть сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. У всех, у Мартина, у Ару, у Нибали, у Фрума, у Вальверде, Порта и др.
Я всего лишь выступаю против идеализации кого-то ни было. Розовые очки и благодушие - это хорошо, но как говорит восточная поговорка "сколько не повторяй халва, халва, халва, во рту слаще не станет".
С чего вы решили, что я не уважаю Мартина? Напротив, меня восхищает сила его характера. Если он что-то делает, то отдается этому целиком, без оглядки на последствия. Он, кстати, сам об этом говорит в своих интервью. Где-то это ему помогает, где-то мешает.
У Ару этой целостности нет, при всех его достоинствах. Уж извините, но в споре между Мартином и Ару я поставлю на Дэна. Как личность он сильнее. И если Ару перестанет метаться в поисках лучшего и примет себя таким как он есть, он станет только сильнее. Я искренне желаю Фабио всего лучшего и считаю, что у него громадный потенциал, но на данный момент самый большой враг Ару - это он сам. И в этой конкретной команде реализоваться ему будет крайне проблематично.
Я считаю, что истинный фанат любит своего кумира с открытыми глазами, со всеми его слабостями и недостатками, независимо от того побеждает он или проигрывает. Именно этим фанат и отличается от фанатика.
-
Сейтмеметов сейтхалил
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Цитата: Адриен
Из интервью Дархана Калетаева от 10 сентября (!) 2017 - "Конечно, я бы хотел поблагодарить Фабио за все те годы, которые он провел в "Астане"... Его воля выбирать. Сейчас есть разная информация, в том числе, что он уже подписал контракт с другой командой.". Так что не надо про "втихаря" и "узнали только в октябре". И что Винокуров "надеялся", и упущенное время, и прозеванный контракт с Ураном - это проблемы самого Винокурова. Это - БИЗНЕС. И люди в нем - РАЗНЫЕ.Вот это в первую очередь должен твердо знать менеджер, а не "надеяться" на джентльменство. И Ланда ушел из Астаны не из-за Ару, а из-за того, что дали капитанить на Джиро Нибали в последний год его контракта, а не ему.А в результате и тот и другой покинули команду. Тогда Винокурова, видать, опять "надежды" подвели ...
Полностью поддерживаю
Цитата: Earl57
Да ладно, просто парень не шибко умный. Если бы у него соображалка лучше работала, то не пошел бы в команду, где и без него тесно.
Во-первых, право выбора гонок всегда будет оставаться за Дэном Мартином, просто потому Мартин агрессивнее, безбашенней и не боится идти на конфликт. В споре с ним Ару всегда будет отступать в силу своего характера. Соответственно ему будут доставаться те гонки, от которых отказался Мартин.
Во-вторых, кто в UAE будет работать на Ару? Кошта? Улисси? Атапума? Даже у молодого Ганны прорезались собственные амбиции.
В-третьих, если в гонке будет Кристофф, то он всегда перетягивать одеяло на себя и требовать большую часть гонщиков для себя. Так было в Катюше, так будет и в новой команде.
А Ару, в отличие от Мартина или того же Нибали, без поддержки команды работать не умеет. Хотя у него впереди три года, чтобы этому научиться.
Вы с чего так решили? Мартин гонщик которому не везло ,а это говорит о многом, жаль что у вас такое субъективное мнение, не будьте сильно самоуверенны!!! Большая просьба .
Цитата: Zhanzhak
Да ребята, отпустите его уже с миром! Ушёл и ради бога. Контракт свой честно отработал. Мы все устроены по-разному. У него есть потенциал, но эмоционально слабоват. Ногти грызёт. Что говорит о его неуверенности. Когда была Презентация в Астане в декабре, я с одним гонщиком пообщалась и спросила про Ару. Он мне ответил, что команда абсолютно спокойно отреагировали на его уход и да, сказал так же, что он (Ару) очень сильно переживает перед каждым стартом, в отличае от того же Нибали у которого просто железобетонная психика. Ну эмоциональный парень Фабио! Гнилой ни гнилой у меня так язык не повернётся его назвать. Может в новой команде он лучше раскроется. Да и вообще, все гонщики выполняют адовую работу, как можно на кого-то ярлык «нечитабельный» вешать? Не надо, пожелаем ему удачи. Тем более Астана, вон как раскрепостилась и зажигает! Вот точно: все что ни делается, все к лучшему! И я даже не сужу тех, кто за деньгами большими пошёл. Любой бы из нас выбрал контракт получше, тем более это легионер. Это травмоопасный вид спорта, так что надо подстраховаться. Да и с Фофоновым я успела перекинуться несколькими словами, он тоже сказал, что: «это стереотип, что мы остались без лидера и теперь обезглавлены. Это не так, ребята в этом году себя ещё покажут, ещё как покажут»! - примерно так он мне ответил на вопрос, о том что команда без капитанов осталась. Ну, что мы и наблюдаем! Предлагаю радоваться успехам команды и наслаждаться феерией не размешивая это неприятным послевкусием от ухода Ару.
Спасибо !
Цитата: Zhanzhak
Даже спорить не берусь. Уверена, что это очень тяжело как физически так и эмоционально. Я не видела тех фото, хоть до сих пор являюсь большой поклонницей Нибали. Я слежу за его профилем только в Инстаграмм. Я писала не к тому, что хотела приуменьшить старания Винченсо, а в сравнении Ару и Нибали. Нибали психологически более устойчив, иначе не было бы той победы на Джиро. Меня саму накрывает до сих пор, как вспомню Последние два этапа. Особенно, когда на последних минутах зависло изображение , у меня чуть аневризма не произошла, здесь у нас истерика началась с домашними =). И то что он командный боец подтверждает тот случай, когда он на ТДФ впоследний год в Астане возил Ару. И бочки доставлял и работал как грегари. Все для победы. Вот именно этим он мне и нравится. И ушёл по человечески. У него есть чему поучиться молодому поколению. И в команде о нем хорошо отзываются, я спросила у некоторых ребят. Один из них мне и сказал, что перед этапом он абсолютно спокоен, не нервничает в отличае от Фабио.
Ещё раз спасибо !
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Earl57
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Ну, Атапума, честно сказать, удивил меня на Сан-Хуане. Формально являясь капитаном, он до предела заполнял свою майку бачками и отвозил их своим парням, работающим впереди пелотона. Был развозящим и в спринте, и в горах, изо всех сил защищая позиции Филиппа Ганны на подиуме. Раньше я за ним такого не наблюдала.
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protur
Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (27)
Про «убийство» - это вы как-то жестковато, потому как карьеры Контодора и Нибали (и Розы и др.) говорят об обратном – они остались «живы», более того существенно «подорожали». А в Астане шел процесс «бюджетного омолаживания» состава, Нибали - ессено ушел, а Ару не справился с «давлением» цифры №1.
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