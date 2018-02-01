 Элиа Вивиани – победитель Тура Дубая-2018

Элиа Вивиани и Магнус Корт Нильсен о Туре Дубая-2018

Четвёртый год подряд велогонщик бельгийской команды Quick Step Floors становится победителем Тура Дубая (Марк Кэвендиш выиграл гонку в 2015, Марсель Киттель в 2016 и 2017). На этот раз на высшую ступень подиума поднялся 29-летний Элиа Вивиани, ставший первым итальянским победителем гонки. Вивиани завершил Тур Дубая-2018 с двумя выигранными этапами и преимуществом в 12 секунд над ближайшим соперником, датским гонщиком команды Astana Магнусом Кортом Нильсеном и 14 секундами преимущества над своим соотечественником, гонщиком команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли.

На финальном этапе Тура Дубая-2018 Элиа Вивиани избежал завала, случившегося на последнем повороте перед финишем, благодаря помощи Фабио Сабатини он закрыл просвет до уехавших вперёд гонщиков и опередил на финише Марко Халлера (Katusha-Alpecin) и Адама Блайта (Aqua Blue Sport).

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Элиа Вивиани: «Этим утром я старался оставаться спокойным, но, должен признаться, что я очень нервничал, потому что моё преимущество в общем зачёте было минимальным. Наша тактика состояла в том, чтобы отпустить в отрыв не представляющих угрозу гонщиков, благодаря чему нам не пришлось догонять целый день. Мне была нужна помощь всех шести товарищей по команде на завершающей части этапа. На финальном километре Саба потрясающе отработал, избежал завала, закрыл просвет, вывез меня. Всё, что мне оставалось делать, терпеливо выжидать, потому что там был встречный ветер, было важно спуртовать как можно позже.

Когда я подписал контракт с Quick Step Floors, то поднялся на уровень вверх. Выигрывать спринты – моя работа. Но делать это с такой командой намного легче.

Я пришёл в эту команду, чтобы стать одним из лучших спринтеров мира, и 90% того, что я достиг на Туре Дубая – заслуга Quick Step Floors. Ребята были экстраординарны, постоянно находились рядом со мной, предлагали свою помощь, в то время как Брайан Хольм разрабатывал идеальную тактику. Нашей целью была победа в генеральной классификации, но в то же время мы решили идти гонку день за днём, смотря по обстоятельствам. Две победы на этапах и победа в общем зачёте – фантастическое завершение недели. Я очень рад тому, как начал сезон, в какой хорошей форме нахожусь. Я удивлён своей формой в это время года, потому что в межсезонье тренировался не больше, чем обычно.

Главная причина успеха – команда и планирование процесса. Теперь мы должны подтвердить наше хорошее начало сезона на крупных гонках, особенно на классиках и Гран-турах».

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Магнус Корт: «Завал в конце этапа заставил меня снизить скорость, гонщики упали прямо передо мной, поэтому у меня была не очень удачная позиция для финального спринта. Тем не менее, я очень рад итоговому второму месту в генеральной классификации, а также победе в номинации Лучшего молодого гонщика. Это хороший дебют для меня в команде «Астана».

По материалам пресс-релизов Quick Step Floors, Astana Pro Team, Dubai Tour