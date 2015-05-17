Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

3-й выпуск Тура Абу-Даби собрал сильнейших гонщиков пелотона, как спринтеров, так и горняков. В немалой степени этому способствовало повышения статуса гонки, которая в этом году вошла в календарь Мирового тура. Перед стартом Тура Абу-Даби-2017 капитаны команд-участников провели пресс-конференцию, на которой обозначили свои цели на предстоящие четыре этапа соревнования.

Photo Credit: ANSA - Peri / Bazzi

Танел Кангерт (Astana), победитель Тура Абу-Даби-2016: «Я знаю свои границы, понимаю, что в этот раз не выиграю Тур Абу-Даби. Я по-настоящему не готовился, потому что мои гонки начнутся позже в сезоне. Буду помогать лидеру нашей команды – Фабио Ару, надеюсь, с ним команда покажет хороший результат».

Фабио Ару (Astana): «Я очень рад встретить здесь Винченцо Нибали. Мы несколько месяцев не виделись, и впервые поедем гонку как соперники. Но следить придётся не только за ним, уровень участников очень высок, соперниками будут многие гонщики. Я уже участвовал в этой гонке, и она мне понравилась. Хочу попытаться выступить как можно лучше, выложусь на 100%».

Руй Кошта (UAE Team Emirates): «Это наша домашняя гонка, очень важно проехать здесь хорошо. У нас сильная команда с хорошими спринтерами, мы привезли лучших горняков. Я уже взял победу с этой командой. Теперь мы с гордостью наденем майки с логотипом Emirates».

Винченцо Нибали (Bahrain - Merida): «Для нашей команды эта гонка очень важна, постараемся проехать её как можно лучше. На спринтерские этапы у нас есть Никколо Бонифацио, а я с нетерпением жду финиша в гору. Я только что закончил тренировочные сборы, где был вместе с другими ребятами команды, поэтому хорошо проверить в гонке, насколько слаженно мы сможем отработать, и какова моя форма по сравнению с другими сильными гонщиками».

Альберто Контадор (Trek - Segafredo): «Главная причина, по которой здесь так много чемпионов, то, что это гонка Мирового тура, очень важная для всех команд. Плюс она идеальна для подготовки к другим крупным гонкам сезона. Наша команда здесь с двумя лидерами – мной и Бауке Моллемой. Я хорошо тренировался зимой, готов к гонке и фокусируюсь на 3-м этапе».

Наиро Кинтана (Movistar): «Третий этап идеален для меня, мы приехали сюда с составом, который хорошо сможет поддержать меня на финише в подъём. Нам необходимо посмотреть, как я выступлю, как поедут гонку многие сильные соперники».

Стевен Крёйсвейк (Lotto NL - Jumbo): «Думаю, для меня эта гонка станет хорошей подготовкой на старте сезона. Здесь много голландских гонщиков, что приятно, и уровень участников очень высок. Моя главная цель сезона, конечно, Джиро д’Италия».

Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Я ничего не менял в подготовке во время межсезонья, провёл зиму с семьёй в Калифорнии, много и плодотворно тренировался. Сезон 2016 года у меня не был отличным, надеюсь, что в этом году сезон получится лучше».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Эта гонка идеальна для старта сезона. Здесь отличная погода, сильные гонщики, трудный маршрут. Надеюсь, смогу выступить так хорошо, насколько способен, и показать высокий результат».

Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Старт в Дубае был великолепен. Хочу продолжать удерживать хорошую форму. Гонка здесь будет другой – больше спринтеров мирового класса, так что это вызов. Мне интересно, насколько хорошо я выступлю».

Калеб Юэн (Orica-Scott): «Думаю, здесь один из сильнейших спринтерских составов участников из всех, с которыми я когда-либо боролся за свою карьеру с тех пор, как стал профессионалом. Мне очень хочется проверить, как я смогу выступить с такими соперниками, особенно при том, что я не выступал с Тура Даун Андер».

Элиа Вивиани (Sky): «Конечно, каждый из спринтов даёт мне шанс взять первую в сезоне победу. У меня уже было несколько вторых мест, надеюсь, что не буду продолжать этот ряд. Прежде на Туре Абу-Даби я выигрывал дважды, может, это хороший знак. Особенно зрелищным будет этап на гоночной трассе Яс-Марина. Однако, здесь очень высок уровень участников».

Андре Грайпель (Lotto Soudal): «Мне очень понравилась ночная тренировка вместе с любителями. Сейчас сфокусируюсь на гонке. Надеюсь, что моя форма будет в порядке. Здесь присутствуют одни их лучших спринтеров мира, с нетерпением жду, когда смогу побороться с ними».

Марк Кэвендиш (Dimension Data): «Невероятно видеть, как за несколько лет вырос уровень гонки. Я пропустил первый выпуск из-за травмы плеча, но сейчас чувствую себя на этой гонке так, будто стартую на Гран-туре. Совет по спорту Абу-Даби и RCS Sport провели невероятную работу, чтобы поднять эту гонку до такого уровня. В следующие несколько дней хочу выиграть. Моя команда здесь с тем же развозящим поездом, что и на Гран-турах, потому что я хочу провести свой лучший спринт».

Photo Credit: ANSA - Peri / Bazzi