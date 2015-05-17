VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

 

  3-й выпуск Тура Абу-Даби собрал сильнейших гонщиков пелотона, как спринтеров, так и горняков. В немалой степени этому способствовало повышения статуса гонки, которая в этом году вошла в календарь Мирового тура. Перед стартом Тура Абу-Даби-2017 капитаны команд-участников провели пресс-конференцию, на которой обозначили свои цели на предстоящие четыре этапа соревнования.

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 Photo Credit: ANSA - Peri / Bazzi

 

  Танел Кангерт (Astana), победитель Тура Абу-Даби-2016: «Я знаю свои границы, понимаю, что в этот раз не выиграю Тур Абу-Даби. Я по-настоящему не готовился, потому что мои гонки начнутся позже в сезоне. Буду помогать лидеру нашей команды – Фабио Ару, надеюсь, с ним команда покажет хороший результат».

 

  Фабио Ару (Astana): «Я очень рад встретить здесь Винченцо Нибали. Мы несколько месяцев не виделись, и впервые поедем гонку как соперники. Но следить придётся не только за ним, уровень участников очень высок, соперниками будут многие гонщики. Я уже участвовал в этой гонке, и она мне понравилась. Хочу попытаться выступить как можно лучше, выложусь на 100%».

 

  Руй Кошта (UAE Team Emirates): «Это наша домашняя гонка, очень важно проехать здесь хорошо. У нас сильная команда с хорошими спринтерами, мы привезли лучших горняков. Я уже взял победу с этой командой. Теперь мы с гордостью наденем майки с логотипом Emirates».

 

  Винченцо Нибали (Bahrain - Merida): «Для нашей команды эта гонка очень важна, постараемся проехать её как можно лучше. На спринтерские этапы у нас есть Никколо Бонифацио, а я с нетерпением жду финиша в гору. Я только что закончил тренировочные сборы, где был вместе с другими ребятами команды, поэтому хорошо проверить в гонке, насколько слаженно мы сможем отработать, и какова моя форма по сравнению с другими сильными гонщиками».

 

  Альберто Контадор (Trek - Segafredo): «Главная причина, по которой здесь так много чемпионов, то, что это гонка Мирового тура, очень важная для всех команд. Плюс она идеальна для подготовки к другим крупным гонкам сезона. Наша команда здесь с двумя лидерами – мной и Бауке Моллемой. Я хорошо тренировался зимой, готов к гонке и фокусируюсь на 3-м этапе».

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Третий этап идеален для меня, мы приехали сюда с составом, который хорошо сможет поддержать меня на финише в подъём. Нам необходимо посмотреть, как я выступлю, как поедут гонку многие сильные соперники».

 

  Стевен Крёйсвейк (Lotto NL - Jumbo): «Думаю, для меня эта гонка станет хорошей подготовкой на старте сезона. Здесь много голландских гонщиков, что приятно, и уровень участников очень высок. Моя главная цель сезона, конечно, Джиро д’Италия».

 

  Тиджей Ван Гардерен (BMC): «Я ничего не менял в подготовке во время межсезонья,  провёл зиму с семьёй в Калифорнии, много и плодотворно тренировался. Сезон 2016 года у меня не был отличным, надеюсь, что в этом году сезон получится лучше».

 

  Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Эта гонка идеальна для старта сезона. Здесь отличная погода, сильные гонщики, трудный маршрут. Надеюсь, смогу выступить так хорошо, насколько способен, и показать высокий результат».

 

  Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Старт в Дубае был великолепен. Хочу продолжать удерживать хорошую форму. Гонка здесь будет другой – больше спринтеров мирового класса, так что это вызов. Мне интересно, насколько хорошо я выступлю».

 

  Калеб Юэн (Orica-Scott): «Думаю, здесь один из сильнейших спринтерских составов участников из всех, с которыми я когда-либо боролся за свою карьеру с тех пор, как стал профессионалом. Мне очень хочется проверить, как я смогу выступить с такими соперниками, особенно при том, что я не выступал с Тура Даун Андер».

 

  Элиа Вивиани (Sky): «Конечно, каждый из спринтов даёт мне шанс взять первую в сезоне победу. У меня уже было несколько вторых мест, надеюсь, что не буду продолжать этот ряд. Прежде на Туре Абу-Даби я выигрывал дважды, может, это хороший знак. Особенно зрелищным будет этап на гоночной трассе Яс-Марина. Однако, здесь очень высок уровень участников».

 

  Андре Грайпель (Lotto Soudal): «Мне очень понравилась ночная тренировка вместе с любителями. Сейчас сфокусируюсь на гонке. Надеюсь, что моя форма будет в порядке. Здесь присутствуют одни их лучших спринтеров мира, с нетерпением жду, когда смогу побороться с ними».

 

  Марк Кэвендиш (Dimension Data): «Невероятно видеть, как за несколько лет вырос уровень гонки. Я пропустил первый выпуск из-за травмы плеча, но сейчас чувствую себя на этой гонке так, будто стартую на Гран-туре. Совет по спорту Абу-Даби и RCS Sport провели невероятную работу, чтобы поднять эту гонку до такого уровня. В следующие несколько дней хочу выиграть. Моя команда здесь с тем же развозящим поездом, что и на Гран-турах, потому что я хочу провести свой лучший спринт».

 

Photo Credit: ANSA - Peri / Bazzi

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

Пресс-конференция участников Тура Абу-Даби-2017

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    HastaManana

    Сегодня, 00:35 | Регистрация: 9.07.2015

    А где же Саганятко?

  2. Адриен

    Сегодня, 02:57 | Регистрация: 17.05.2015

    Да и Фрума явно не хватает - для полного комплекта.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

23 - 26 февраля 2017

Abu Dhabi Tour

25 февраля 2017

Omloop Het Nieuwsblad

26 февраля 2017

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 февраля

Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2017 (119)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)
Сентябрь 2016 (174)