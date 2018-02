Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:29 Sevilla - Alcala de los Gazules (Cadiz), 194,7 км 1 Tim Wellens (Bel) Lotto - Soudal 4:36:23 2 Mikel Landa Meana (Esp) Movistar Team 0:00:05 3 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:12 4 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:13 5 Floris De Tier (Bel) Team LottoNL - Jumbo 6 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:00:17 7 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:20 8 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 9 Simon Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:21 10 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:24 11 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 12 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:27 13 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:30 14 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:00:33 15 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 16 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 0:00:35 17 José Mendes (Por) Burgos - BH 18 Nans Peters (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:37 19 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:38 20 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 21 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:42 22 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:00:51 23 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 0:00:55 24 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:56 25 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:00:57 26 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 27 Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:05 28 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:01:06 29 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:08 30 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 0:01:11 31 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 32 Jordi Simon Casulleras (Esp) Burgos - BH 33 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:01:13 34 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 35 Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:15 36 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:01:19 37 Stef Clement (Ned) Team LottoNL - Jumbo 38 Chris Froome (Gbr) Team Sky 39 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 40 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 0:01:24 41 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:01:26 42 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 0:01:32 43 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 0:01:35 44 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:39 45 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:41 46 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:01:43 47 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:01:44 48 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Team Euskadi 0:01:51 49 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - BH 50 Gotzon Martin Sanz (Esp) Team Euskadi 0:01:54 51 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:01:55 52 Pablo Torres Muiño (Esp) Burgos - BH 0:01:56 53 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:01:59 54 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:02:03 55 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:02:17 57 Sep Vanmarcke (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:02:30 58 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:02:32 59 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 0:02:34 60 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:36 61 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 0:02:37 62 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 0:02:42 63 Lars Bak Ytting (Den) Lotto - Soudal 0:02:55 64 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:03:39 65 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:03:43 66 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:04:52 67 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:05:35 68 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:05:00 69 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:07:00 70 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:07:03 71 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 72 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:07:05 73 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 0:07:31 74 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:10:34 75 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:10:36 76 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:12:40 77 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 0:14:08 78 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 0:14:13 79 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 80 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 81 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 82 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos - BH 83 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 84 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 85 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 86 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 87 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:14:17 88 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2r La Mondiale 0:14:22 89 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 90 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:24 91 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 92 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 93 Sebastian Langeveld (Ned) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 94 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:27 95 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 96 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:14:29 97 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:14:31 98 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 99 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Israel Cycling Academy 0:14:32 100 Sergio Samitier Samitier (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 101 Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 102 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:14:34 103 Brenton Jones (Aus) Delko - Marseille Provence KTM 104 Enrique Sanz Unzue (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 105 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Team Euskadi 106 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:14:38 107 Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:14:39 108 Christian Knees (Ger) Team Sky 109 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 110 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 111 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:14:41 112 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 113 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 114 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 115 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 116 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 117 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 118 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 119 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 120 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan 121 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 122 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 123 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 124 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 125 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 126 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:14:50 127 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 128 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:53 129 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:14:56 130 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Esp) Team Euskadi 0:15:02 131 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 0:15:07 132 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Team Euskadi 0:15:15 133 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:15:23 134 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:15:43 135 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko - Marseille Provence KTM 0:16:17 136 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 137 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:16:19 138 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:16:22 138 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:28:38 Генеральная классификация после 4 этапа 1 Tim Wellens (Bel) Lotto - Soudal 17:24:25 2 Mikel Landa Meana (Esp) Movistar Team 0:00:07 3 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:11 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:14 5 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:20 6 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:00:32 7 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:58 8 Simon Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:01:05 9 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:14 10 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:24 11 Floris De Tier (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:01:25 12 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:27 13 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:33 14 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:01:35 15 Nans Peters (Fra) Ag2r La Mondiale 0:01:43 16 Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:01:44 17 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 0:01:47 18 José Mendes (Por) Burgos - BH 19 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:01:59 20 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:02:15 21 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:21 22 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:02:29 23 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:02:32 24 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:47 25 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:52 26 Silvan Dillier (Sui) Ag2r La Mondiale 0:02:59 27 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:03:37 28 Jordi Simon Casulleras (Esp) Burgos - BH 0:03:39 29 Stef Clement (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:03:41 30 Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:03:43 31 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 0:03:52 32 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Esp) Team Euskadi 0:03:57 33 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:35 34 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:05:05 35 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 0:05:29 36 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:05:30 37 Gotzon Martin Sanz (Esp) Team Euskadi 0:05:35 38 Sep Vanmarcke (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:06:01 39 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:06:10 40 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:06:24 41 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 42 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 0:06:43 43 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 0:07:08 44 David De La Cruz Melgarejo (Esp) Team Sky 0:07:46 45 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:07:47 46 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:08:09 47 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL - Jumbo 0:08:32 48 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:08:36 49 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:08:39 50 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 0:09:37 51 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:09:44 52 Pablo Torres Muiño (Esp) Burgos - BH 0:09:53 53 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 0:10:09 54 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:10:21 55 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 0:10:34 56 Lars Bak Ytting (Den) Lotto - Soudal 0:10:52 57 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:11:36 58 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 0:12:05 59 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:13:15 60 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:14:54 61 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 0:16:07 62 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:16:41 63 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Israel Cycling Academy 0:16:43 64 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - BH 0:16:45 65 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:16:52 66 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:17:12 67 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 0:17:26 68 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:17:50 69 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:18:21 70 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:18:53 71 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:19:04 72 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:19:46 73 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:19:47 74 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:19:57 75 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 0:20:13 76 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:20:42 77 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:20:47 78 Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:20:55 79 Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:21:43 80 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos - BH 0:22:10 81 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:22:11 82 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 0:22:28 83 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:25:00 84 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:26:03 85 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 0:26:27 86 Sebastian Langeveld (Ned) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:29:35 87 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2r La Mondiale 0:30:03 88 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 0:30:08 89 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Team Euskadi 0:30:09 90 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 0:31:01 91 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko - Marseille Provence KTM 0:31:11 92 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:32:12 93 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Team Euskadi 0:32:46 94 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:32:52 95 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:33:08 96 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 0:33:09 97 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:34:02 98 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:34:14 99 Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:34:47 100 Enrique Sanz Unzue (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:35:25 101 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:35:32 102 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:36:06 103 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:38:37 104 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:38:55 105 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:39:01 106 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:39:36 107 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:39:42 108 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:39:43 109 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:39:44 110 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:39:47 111 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:40:05 112 Brenton Jones (Aus) Delko - Marseille Provence KTM 0:40:10 113 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:40:17 114 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 115 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 0:40:18 116 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 0:40:32 117 Julien Trarieux (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:40:34 118 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan 0:40:36 119 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo 0:40:57 120 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:41:08 121 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:41:19 122 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:41:25 123 Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:41:42 124 Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:41:43 125 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 0:41:46 126 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - RusVelo 0:41:50 127 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:42:49 128 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:43:07 129 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:44:00 130 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:44:16 131 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:44:30 132 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:46:12 133 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:46:25 134 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:46:35 135 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Esp) Team Euskadi 0:51:03 136 Sergio Samitier Samitier (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:51:23 137 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:52:38 138 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:28:38 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Тим Велленс Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(9)

Просмотров

(883)

В тему: Вуэльта Андалусии-2018. Этап 3

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 2

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1

Mallorca Challenge-2018. Trofeo Serra de Tramuntana

Вуэльта Астурии-2017. Этап 3

Вуэльта Астурии-2017. Этап 2

Вуэльта Астурии-2017. Этап 1

Вуэльта Андалусии-2017. Этап 5

Вуэльта Андалусии-2017. Этап 4

Вуэльта Андалусии-2017. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.