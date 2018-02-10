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Алехандро Вальверде – победитель Вуэльты Валенсии-2018

Алехандро Вальверде, Луис-Леон Санчес и Якоб Фульсанг о Вуэльте Валенсии-2018

 

 

  Алехандро Вальверде в третий раз в карьере стал победителем Вуэльты Валенсии, первая победа на этой гонке была им одержана 14 лет назад, в 2004 году, вторая – в 2007 году. На этот раз 37-летний испанский велогонщик команды Movistar завершил Вуэльту Валенсии с двумя выигранными этапами и преимуществом в 14 секунд в общем зачёте над своим соотечественником, гонщиком команды Astana Луисом-Леоном Санчесом. Тройку лучших в общем зачёте замкнул товарищ Санчеса по команде Astana Якоб Фульсанг.

  111-ю победу в карьере Алехандро Вальверде одержал через 7 месяцев после тяжёлой травмы, полученной на Тур де Франс-2017.

 

Алехандро Вальверде – победитель Вуэльты Валенсии-2018

 Picture (c): Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде: «Победа стала вознаграждением за огромную тяжёлую работу, которую мы сделали за последние несколько месяцев во время восстановления. Я так счастлив, потому что знаю, откуда начал своё возвращение, через что прошёл, чтобы вернуться после травмы. И то, что я чувствую после этой победы, отличается от ощущений, когда выиграл гонку в первый раз, 14 лет назад. На этот раз я вернулся после серьёзной травмы, проведя без гонок 7 месяцев. Меня очень ободрило, что я смог выступать так же, как раньше, и даже лучше. В 2004 мне надо было ещё многое доказывать, а теперь я добился в велоспорте всего, что мог, хотя степень моей любви и восторга от этого вида спорта осталась прежней.

 

  Эта победа принадлежит всем моим товарищам по команде. Хочу их поблагодарить, потому что они феноменально работали всю неделю. Также благодарю всех, кто помогал и поддерживал меня за прошедшие семь месяцев до возвращения.

 

  После выступления на Майорке я понял, что могу бороться за победу в генеральной классификации. Атаковав на 2-м этапе, я понял, что сделал верный шаг на пути к этой победе. Перед Майоркой я не был уверен в состоянии колена, не знал, сможет ли оно продолжать работать после нескольких дней гонок, которые проходили в трудных условиях , в дождь. Но колено отреагировало хорошо. И даже больше. Все пять дней в Валенсии шёл дождь, было холодно, были сложные подъёмы, но, к счастью, всё прошло отлично.

 

В следующие выходные проеду домашние гонки Вуэльта Мурсии и Классику Альмерии, потом будет Тур Абу-Даби».

 

Алехандро Вальверде – победитель Вуэльты Валенсии-2018

 Photo © ASTANA PROTEAM/Bettini

 

  Луис-Леон Санчес: «Думаю, что мы можем быть довольны этой гонкой. Мы продемонстрировали, что наша команда провела очень хорошую работу в межсезонье, и теперь мы готовы к большим целям! После «Тур Даун Андер» я чувствую, что моя форма улучшается, и, конечно, шаг за шагом, она продолжит расти дальше по ходу сезона. Главное, что наша команда на очень высоком уровне провела всю первую гоночную неделю».

 

  Якоб Фульсанг: «Два гонщика «Астаны» на подиуме в первой же гонке – это очень солидный результат. Я доволен своим выступлением и тем, как выглядела наша команда. Теперь мы уверены в том, что находимся именно там, где и должны на старте нового сезона. Мы покидаем Валенсии с хорошим настроением и большой мотивацией перед следующими гонками».

 

По материалам пресс-релизов команд Movistar, Astana Pro Team

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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