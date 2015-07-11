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Грег Ван Авермат – победитель 3 этапа Тура Омана-2018

Грег Ван Авермат, Руй Кошта, Алексей Луценко о 3-м этапе Тура Омана-2018

 

 

  32-летний бельгийский велогонщик команды BMC Грег Ван Авермат одержал победу на 3-м этапе Тура Омана-2018, а также возглавил генеральную классификацию. За 5 км до финиша на финальном подъёме от пелотона осталась группа в 50 человек, за 3 км до финиша команда BMC взяла на себя контроль над гонкой, работая на своего капитана. Грег Ван Авермат атаковал на финальном километре и взял победу, опередив Руя Кошту (UAE Team Emirates) и Алексея Луценко (Astana).

 

Грег Ван Авермат – победитель 3 этапа Тура Омана-2018

 

Photo ©Muscat Municipality / A.S.O. / K.D. Thorstad

 

 

  Грег Ван Авермат: «Я всегда счастлив, когда побеждаю, и особенно здесь, в Омане, после стольких лет. Команда идеально отработала. Мы в нужный момент вышли вперёд на спуске за 3 км до финиша, они ребята вывезли меня на идеальную позицию, мне лишь оставалось выбрать момент. На самом крутом отрезке подъёма я дал полный газ, надеясь, что никто не сможет за мной поехать. Так и получилось. Я счастлив, что первым пересёк финишную черту.

  Я ждал, что команда Astana осложнит гонку, работая на Алексея Луценко на таком финише как сегодня, но мне это было выгодно, потому что позволял избавиться от спринтеров. Я смог усидеть, а наша команда терпеливо дождалась нужного момента, чтобы возглавить гонку, это было важно для финального подъёма.

 

  Финиш был трудным, но я помнил его по 2013 году, когда финишировал вторым. На этот раз у меня лучше шла нога, я дождался правильного момента и поехал. Рад, что я смог завершить работу команды.

  Майка лидера стала приятным бонусом, на данный момент я просто радуюсь победе на этапе, посмотрим, что будем делать дальше. Я не жду, что выиграю Тур Омана, но теперь у меня красная майка, и я постараюсь её защитить.

 

  Я очень доволен своей формой перед классиками. Что касается общего зачёта, думаю, Зелёная гора для меня слишком тяжёлая. Кто-то из горняков сможет привезти мне на таком подъёме минуты две».

 

 

  Руй Кошта: «Сегодня я хорошо чувствовал себя в финале, поэтому на спуске перед подъёмом сел на колесо гонщиков BMC, работавших на Ван Авермата, чтобы его контролировать. К сожалению для меня, Грег выстрелил мощно, мгновенно набрал преимущество, которое не позволяло его догнать. Он был очень силён.

  Сегодняшнее моё выступление важно для моего морального настроя, помогает смело смотреть на следующие гонки. Фактически, второе место – это хороший результат, учитывая, что последние две недели я не мог тренироваться в полную силу из-за простуды. Чувствую, что моя форма на подъёме».

 

Грег Ван Авермат – победитель 3 этапа Тура Омана-2018

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

  Алексей Луценко: «Финал получился очень трудным и быстрым. Благодаря команде, на последнем километре я находился впереди на хорошей позиции. Позже, за 500 метров до финиша атаковал Ван Авермат, я попробовал последовать за ним, и мне не хватило совсем немного для того, чтобы сесть ему на колесо. В любом случае, мне удалось финишировать третьим, и это совсем неплохо. После вчерашнего сложного дня мне удалось хорошо восстановиться, но сегодня снова был трудный этап из-за жары и всех этих подъемов. Команда в очередной раз проделала фантастическую работу для меня. Очень здорово находиться здесь, в Омане, вместе с этими ребятами».

 

 По материалам пресс-релизов команд  BMC, UAE Team Emirates, Astana Pro Team

Результаты 3 этапа Тура Омана-2018

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Тур Омана Tour of Oman Asia Tour

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Леха в раж пошел после взятого этапа на Вуэльте. Почувствовал себя настоящим топовым гонцом. Че сказать, ветер ему в спину.

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 03:59 | Регистрация: 11.07.2015

    то шо доктор прописал))

    Грег в полном порядке) 

    зеленая гора фигня,не горбатая же)

    лукавит помоему))

    хотя попу там рвать не имеет смысла.тут он прав-не ОИ же)

    но усидеть может вполне.

    кто на этой гонке горняк экстра класа?

    только Нибали и Кэв)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Dwars door West-Vlaanderen

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Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    Адриен-Фото
    А что значит - "предельно допустимая доза"? Насколько я знаю - поправьте если не прав - применение сальбутамола вообще ЗАПРЕЩЕНО. А разрешена определенная доза только астматикам и только по особому терапевтическому исключению. ТАК ФРУМ И ЕЕ ПРЕВЫСИЛ ВДВОЕ ! Вроде как с почками неполадки... Допустим, это так и есть, тогда получается интересная штука - если Фрума оправдают - к чему все и идет - фактически ему будет РАЗРЕШЕНО увеличивать эту пресловутую допустимую дозу - почки ведь не поменяешь, где гарантия что они опять не зашалят ? А если обвинят и накажут, то как быть потом ? Астма неизлечима, применение сальбутамола обязательно, значит повторение инцидента - с такими почками - практически неизбежно. Что тогда делать?.. Со всеми этими "терапевтическими" и иными исключениями и федерация и антидопинговые службы загонят сами себя и вообще весь профессиональный спорт в такой тупик, из которого потом без позорных разоблачений не выбраться.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Грег Ван Авермат – победитель ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    то шо доктор прописал))

    Грег в полном порядке) 

    зеленая гора фигня,не горбатая же)

    лукавит помоему))

    хотя попу там рвать не имеет смысла.тут он прав-не ОИ же)

    но усидеть может вполне.

    кто на этой гонке горняк экстра класа?

  • Адриен
    Ричи Порт о возможном поиске н ... (8)
    Адриен-Фото
    Да он уже ПЕРЕЗРЕЛ. Для побед...
  • сервело
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    сервело-Фото
    Я видел это своими глазами. Разложение и распад СНГ велокомьюнити. Nil permanent sub sole
  • VeloVelo
    Ричи Порт о возможном поиске н ... (8)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ричи Порт: «Я определил для себя срок до конца мая, потом мне нужна определённость. Кто-то сказал, что, возможно, Герант Томас собирается перейти в команду Trek-Segafredo, потому что у неё есть потенциал сильной команды. Если команда BMC закроется, хотелось бы выступать в такой команде...."

    Неужели опять появилась возможность стать 2-м номером? 
    Ричи, не упускай! Это Твоё! )



    А по БМС еще в прошлом сезоне было понятно. К Сожалению... 
    Даже если спасут команду, то, ненадолго (КМК)



    Порт уже давно созрел. Компот. Простите меня все, кто его любят. 
    Хороший парень? - возможно, не мне судить )



    Но, не Чемпион.

  • Astanaforever
    Грег Ван Авермат – победитель ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Леха в раж пошел после взятого этапа на Вуэльте. Почувствовал себя настоящим топовым гонцом. Че сказать, ветер ему в спину.
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото

    Толстый вернулся )
    Ильич, с Возвращением тебя! )

  • Astanaforever
    Ваут Пулс – победитель 2 этапа ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Лулу красачик! Раскрылся парняга после некрасивого побега Ару в ОАЭ. Парень без никаких излишних амбиций пропахал несколько сезонов на Нибали и Ару.Теперь пора и о себе заявить.А заявить есть чего! С такими гонцами как Лулу сезон попрет на ура! Настроение в команде бодрое. Задачи и без явного лидера решаемые. Джиро и Вуэльту по зубам взять команде .Супермен уже способен брать грантуры. Если не в этом сезоне, то на следующий обьязан.. Начало сезона обнадеживает.
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото
    Берите Выше! )
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото

    красава! )
    Типичный задний защитник )

    ЗЫ: было когда-то в футболе такое понятие - "либеро" ;)

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
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10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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