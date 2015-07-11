Грег Ван Авермат – победитель 3 этапа Тура Омана-2018

Грег Ван Авермат, Руй Кошта, Алексей Луценко о 3-м этапе Тура Омана-2018

32-летний бельгийский велогонщик команды BMC Грег Ван Авермат одержал победу на 3-м этапе Тура Омана-2018, а также возглавил генеральную классификацию. За 5 км до финиша на финальном подъёме от пелотона осталась группа в 50 человек, за 3 км до финиша команда BMC взяла на себя контроль над гонкой, работая на своего капитана. Грег Ван Авермат атаковал на финальном километре и взял победу, опередив Руя Кошту (UAE Team Emirates) и Алексея Луценко (Astana).

Photo ©Muscat Municipality / A.S.O. / K.D. Thorstad

Грег Ван Авермат: «Я всегда счастлив, когда побеждаю, и особенно здесь, в Омане, после стольких лет. Команда идеально отработала. Мы в нужный момент вышли вперёд на спуске за 3 км до финиша, они ребята вывезли меня на идеальную позицию, мне лишь оставалось выбрать момент. На самом крутом отрезке подъёма я дал полный газ, надеясь, что никто не сможет за мной поехать. Так и получилось. Я счастлив, что первым пересёк финишную черту.

Я ждал, что команда Astana осложнит гонку, работая на Алексея Луценко на таком финише как сегодня, но мне это было выгодно, потому что позволял избавиться от спринтеров. Я смог усидеть, а наша команда терпеливо дождалась нужного момента, чтобы возглавить гонку, это было важно для финального подъёма.

Финиш был трудным, но я помнил его по 2013 году, когда финишировал вторым. На этот раз у меня лучше шла нога, я дождался правильного момента и поехал. Рад, что я смог завершить работу команды.

Майка лидера стала приятным бонусом, на данный момент я просто радуюсь победе на этапе, посмотрим, что будем делать дальше. Я не жду, что выиграю Тур Омана, но теперь у меня красная майка, и я постараюсь её защитить.

Я очень доволен своей формой перед классиками. Что касается общего зачёта, думаю, Зелёная гора для меня слишком тяжёлая. Кто-то из горняков сможет привезти мне на таком подъёме минуты две».

Руй Кошта: «Сегодня я хорошо чувствовал себя в финале, поэтому на спуске перед подъёмом сел на колесо гонщиков BMC, работавших на Ван Авермата, чтобы его контролировать. К сожалению для меня, Грег выстрелил мощно, мгновенно набрал преимущество, которое не позволяло его догнать. Он был очень силён.

Сегодняшнее моё выступление важно для моего морального настроя, помогает смело смотреть на следующие гонки. Фактически, второе место – это хороший результат, учитывая, что последние две недели я не мог тренироваться в полную силу из-за простуды. Чувствую, что моя форма на подъёме».

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Алексей Луценко: «Финал получился очень трудным и быстрым. Благодаря команде, на последнем километре я находился впереди на хорошей позиции. Позже, за 500 метров до финиша атаковал Ван Авермат, я попробовал последовать за ним, и мне не хватило совсем немного для того, чтобы сесть ему на колесо. В любом случае, мне удалось финишировать третьим, и это совсем неплохо. После вчерашнего сложного дня мне удалось хорошо восстановиться, но сегодня снова был трудный этап из-за жары и всех этих подъемов. Команда в очередной раз проделала фантастическую работу для меня. Очень здорово находиться здесь, в Омане, вместе с этими ребятами».

По материалам пресс-релизов команд BMC, UAE Team Emirates, Astana Pro Team