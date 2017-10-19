Тим Велленс – победитель Тура Гуанси-2017

Тим Велленс, Бауке Моллема и Николас Роч о Туре Гуанси-2017

Тим Велленс (Tim Wellens) стал победителем первого в истории выпуска Тура Гуанси-2017. 26-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal надел майку лидера общего зачёта, выиграв 4-й этап с финишем в подъём, и удержал её на плечах до конца гонки. Это четвёртая по счёту победа Тима Велленса в общем зачёте недельной гонки в карьере (две победы на Энеко Туре в 2014 и 2015, победа на Туре Польши в 2016).

С победа на этапе и в общем зачёте Тура Гуанси-2017 Тима Велленса Lotto Soudal довела список побед команды в этом сезоне до 25.

В генеральной классификации Тура Гуанси-2017 Тим Велленс опередил Бауке Моллему (Trek-Segafredo) на 6 секунд и Николаса Роча (BMC) на 11 секунд.

Тим Велленс: «Я завоевал майку лидера в воскресенье, но разрывы были небольшими. Поэтому поддержка команды на финальных двух этапах гонки была ключевой. Вчера отрыв долго не мог сформироваться, и мои товарищи по команде отлично контролировали гонку, все были очень сильны. Спасибо им за то, что я смог выиграть эту гонку Мирового тура. Эта победа много значит для меня. Хотя сейчас конец сезона, на Туре Гуанси-2017 было много сильных мотивированных соперников. Мне пришлось бороться за эту победу.

Прекрасно завершить сезон так же, как и я его начал - победой. Завтра едем домой. Сначала полетим в Гонконг, где следующего рейса придётся ждать 12 часов. Но там жил Адам Хансен, он проведёт нам экскурсию. С нетерпением жду этого. А потом начнутся каникулы. Проведу без велосипеда две недели. Затем начну заниматься бегом и плаванием, фитнесом, буду кататься на маунтинбайке. Но прежде всего, буду наслаждаться этой победой, а потом начнётся подготовка к сезону 2018 года».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Бауке Моллема: «Сегодня этап был не таким сложным, после вчерашнего этапа все понимали, что сегодня будет общий спринт. Отрыв легко отпустили. На подъёмах за 40-50 км до финиша ничего не случилось, никто не атаковал и не выпал. В общем, день получился спокойным. Думаю, все гонщики пелотона это оценили, все рады, что сезон окончен. Я тоже счастлив.

Я рад завершить сезон, финишировав на подиуме. За несколько месяцев до старта этой гонки я знал, что буду в ней участвовать, что помогло мне сохранить настрой и продолжать тренироваться, чтобы бороться за победу.

Сезон получился долгим, начался в Аргентине в январе победой, а завершися подиумом. Самыми лучшими моментами были эта победа в Аргентине и победа на этапе Тур де Франс.

В этом сезоне я выступал в разных странах мира больше, чем обычно, от Аргентины до Абу-Даби, от Канады до Китая. Считаю, что в этом будущее велоспорта, наш спорт становится более международным. С этой точки зрения Тур Китая добавляет ценности календарю.

Здесь потрясающие пейзажи, на этапе, где финишировали в подъём, было очень красиво. А также вся гонка великолепно организована, отели здесь очень хорошие. Лично для меня в маршруте было слишком много общих спринтов, но я всё равно наслаждался гонкой. Надеюсь, гонка поможет этому региону сделать велосипед более популярным. Если Тур Гуанси побудит жителей Китая, живущих здесь, начать ездить на велосипеде, это будет великолепно!»

Ким Андерсен, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Уровень гонки довольно высокий. Я был приятно удивлён организацией – отличные дороги, безопасность гонщиков обеспечивалась на 300%, и хотя маршрут был не слишком сложным, гонщики боролись за победу так, будто это не финальная гонка сезона. Всю неделю вдоль дорог стояли зрители, будто на гонке уровня Тур де Франс, гонка была великолепна».

Николас Роч: «Думаю, первый выпуск Тура Гуанси получился отличным. Всё было прекрасно организовано, думаю, можно назвать это успехом. Как команда, мы наслаждались выступлением здесь. Мы были конкурентоспособны, проехали хорошую гонку. Я очень рад финишировать на подиуме недельной гонки Мирового тура».