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Тим Велленс – победитель Тура Гуанси-2017

Тим Велленс, Бауке Моллема и Николас Роч о Туре Гуанси-2017

 

 

  Тим Велленс (Tim Wellens) стал победителем первого в истории выпуска Тура Гуанси-2017. 26-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal надел майку лидера общего зачёта, выиграв 4-й этап с финишем в подъём, и удержал её на плечах до конца гонки. Это четвёртая по счёту победа Тима Велленса в общем зачёте недельной гонки в карьере (две победы на Энеко Туре в 2014 и 2015, победа на Туре Польши в 2016).

 

С победа на этапе и в общем зачёте Тура Гуанси-2017 Тима Велленса Lotto Soudal довела список побед команды в этом сезоне до 25.

 

  В генеральной классификации Тура Гуанси-2017 Тим Велленс опередил Бауке Моллему (Trek-Segafredo) на 6 секунд и Николаса Роча (BMC) на 11 секунд.

 

Тим Велленс – победитель Тура Гуанси-2017

 

  Тим Велленс: «Я завоевал майку лидера в воскресенье, но разрывы были небольшими. Поэтому поддержка команды на финальных двух этапах гонки была ключевой. Вчера отрыв долго не мог сформироваться, и мои товарищи по команде отлично контролировали гонку, все были очень сильны. Спасибо им за то, что я смог выиграть эту гонку Мирового тура. Эта победа много значит для меня. Хотя сейчас конец сезона, на Туре Гуанси-2017 было много сильных мотивированных соперников. Мне пришлось бороться за эту победу.

 

  Прекрасно завершить сезон так же, как и я его начал -  победой. Завтра едем домой. Сначала полетим в Гонконг, где следующего рейса придётся ждать 12 часов. Но там жил Адам Хансен, он проведёт нам экскурсию. С нетерпением жду этого. А потом начнутся каникулы. Проведу без велосипеда две недели. Затем начну заниматься бегом и плаванием, фитнесом, буду кататься на маунтинбайке. Но прежде всего, буду наслаждаться этой победой, а потом начнётся подготовка к сезону 2018 года».

 

Тим Велленс – победитель Тура Гуанси-2017

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

 

  Бауке Моллема: «Сегодня этап был не таким сложным, после вчерашнего этапа все понимали, что сегодня будет общий спринт. Отрыв легко отпустили. На подъёмах за 40-50 км до финиша ничего не случилось, никто не атаковал и не выпал. В общем, день получился спокойным. Думаю, все гонщики пелотона это оценили, все рады, что сезон окончен. Я тоже счастлив.

 

  Я рад завершить сезон, финишировав на подиуме. За несколько месяцев до старта этой гонки я знал, что буду в ней участвовать, что помогло мне сохранить настрой и продолжать тренироваться, чтобы бороться за победу.

 

  Сезон получился долгим, начался в Аргентине в январе победой, а завершися подиумом. Самыми лучшими моментами были эта победа в Аргентине и победа на этапе Тур де Франс.

 

  В этом сезоне я выступал в разных странах мира больше, чем обычно, от Аргентины до Абу-Даби, от Канады до Китая. Считаю, что в этом будущее велоспорта, наш спорт становится более международным. С этой точки зрения Тур Китая добавляет ценности календарю.

 

  Здесь потрясающие пейзажи, на этапе, где финишировали в подъём, было очень красиво. А также вся гонка великолепно организована, отели здесь очень хорошие. Лично для меня в маршруте было слишком много общих спринтов, но я всё равно наслаждался гонкой. Надеюсь, гонка поможет этому региону сделать велосипед более популярным. Если Тур Гуанси побудит жителей Китая, живущих здесь, начать ездить на велосипеде, это будет великолепно!»

 

  Ким Андерсен, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Уровень гонки довольно высокий. Я был приятно удивлён организацией – отличные дороги, безопасность гонщиков обеспечивалась на 300%, и хотя маршрут был не слишком сложным, гонщики боролись за победу так, будто это не финальная гонка сезона. Всю неделю вдоль дорог стояли зрители, будто на гонке уровня Тур де Франс, гонка была великолепна».

 

  Николас Роч: «Думаю, первый выпуск Тура Гуанси получился отличным. Всё было прекрасно организовано, думаю, можно назвать это успехом. Как команда, мы наслаждались выступлением здесь. Мы были конкурентоспособны, проехали хорошую гонку. Я очень рад финишировать на подиуме недельной гонки Мирового тура».

 

 

Результаты Тура Гуанси-2017

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Тур Гуанси GREE-Tour Of Guangxi гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Cha
    Четвёртая победа Фернандо Гави ... (1)
    Cha-Фото
    Наштамповал себе и в команду итак на победы в сезоне богатую. Молодец! А почем на велолайве по ЧМ трек никаких материалов? Есть же что обсудить. Так за итальянок болела в командной гонке преследования! Хрупкая молодость против здоровячек.
  • rude_rider
    Бауке Моллема в 2018 году скон ... (1)
    rude_rider-Фото

    толку то

     

    хотя что еще делать в команде где нет генеральщика.пока не пришел условный Контадор можно и на тур пытаться

  • rude_rider
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (8)
    rude_rider-Фото

     о каком самосохранении идет речь интересно?

    то есть вы будите знать что конкретно этот юзер не здоров и что он вам сделает тут? заминусит ,?

     

    помнится сами попросили администрацию поставить такую опцию как + -

    можно попросить убрать и жить спокойно

     

    мне конечно до лампочки кто кому минусит но честное слово последнее сообщение просто не в тему

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (27)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Гуанси-2017 у России 0 очков

  • Виктор Сироткин
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото
    ну это уже ни в какие ворота не лезет - проехать скутером по ногам переломанного лежащего на носилках. Итальянцы там на совсем чтоли солнцем перегретые? Пора уже организовывать специальную группу сопровождения пелотона, где все прошли соответствующие экзамены и тесты на адекватность, и пусть она обслуживает гонки.
  • EL-Fenomeno
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думаю, могу сказать, что мне ещё повезло, что со мной не случилось ничего серьёзного уже после падения, потому что когда меня, наконец, вытащили на дорогу, через мои ноги переехал скутер. Водитель не проверил, подумал, что поставил на тормоз, но тот поехал. В голове не укладывается, что подобное может случиться на гонке Мирового тура. Передо мной никто не извинился. Меня также удивило, что не было вертолётов, меня эвакуировали на машине скорой помощи. Я был в шоке, чувствовал сильную боль, но мне пришлось терпеть, пока машина долго проходила спуск.

    Ну это вообще, особенно когда ещё битого скутер переехал.

    Здоровья спортсмену, травмы очень серьезные, даже можно сказать, что человеку крупно повезло и он остался жив после такого падение (не дай Бог ударился бы с такой высоты в камень головой - пиши пропало)

  • Earl57
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Мою репутацию эти минусы точно не испортят. С этим нет проблем.
    Но, когда ты понимаешь, что кто-то, не читая, за один заход ставит минусы во всех твоих комментариях подряд, это, как минимум, вызывает любопытство )

    Я извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но тоже хотела бы знвть, кто это. Потому что когда человек минусует даже совершенно нейтральные сообщения, не содержащие никакой оценки, в том числе сообщение просто со временем телевизионной трансляции, как это было в моем случае, то он явно нездоров. А больного человека хотелось бы знать из элементарного чувства самохранения.

     

     

  • faiter
    Яну Бакелантсу предстоит долго ... (3)
    faiter-Фото

    если есть какие-то изменения в спинном мозге в рез. перелома,то с возвращением в спорт будет туго совсем.Если даже ноги двигаются ,ощущения и моторика совсем другие относительно здорового парня.Удачи и насточивости в реабилитации пожелаем ему.

  • VeloVelo
    Хет-трик Фернандо Гавирии на Т ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Мою репутацию эти минусы точно не испортят. С этим нет проблем.
    Но, когда ты понимаешь, что кто-то, не читая, за один заход ставит минусы во всех твоих комментариях подряд, это, как минимум, вызывает любопытство )
  • VeloVelo
    Беньят Инчаусти остаётся в ком ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Зачет Скаю. Инчаусти Здоровья.

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