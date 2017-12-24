Тим Велленс – победитель Trofeo Serra de Tramuntana-2018

Тим Велленс, Алехандро Вальверде и Джанни Москон о Trofeo Serra de Tramuntana-2018

Второй сезон подряд бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс становится победителем второй гонки серии Mallorca Challenge - Trofeo Serra de Tramuntana.

Атаковав на подъёме, Алехандро Вальверде (Movistar), Тим Велленс, Джанни Москон (Sky), Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo) и Грегор Мюльбергер (Bora-Hansgrohe) уехали в отрыв. В финале Тим Велленс обошёл Джанни Москона и Алехандро Вальверде.

Тим Велленс: «Наша команда начала борьбу, мы ехали мощно, чтобы осложнить другим гонку. Вальверде атаковал в гору, когда Яспер де Бюст и Реми Мерц задавали скорость. Я ответил на его атаку, и мы уехали вперёд впятером. Первые десять минут мы держали очень высокую скорость и скоро набрали несколько минут преимущества. Было понятно, что кто-то из нас станет победителем гонки.

Мы с Москоном прессинговали Вальверде на спуске, он потерял с нами контакт, ему пришлось приложить силы, чтобы к нам вернуться. Вальверде, у которого нога идёт лучше в подъём, попытался сбросить нас на последней горке, но его попытка не увенчалась успехом. На спуске мы с Москоном снова от него уехали и разыграли спринт. Нам было ясно, что надо первым войти в поворот за 200 м до финиша.

Это был честный спринт, лицом к лицу. Приятно одержать победу так быстро в сезоне. Вчера у нашей команды уже был хороший результат с Яспером, который занял 3-е место. Завтра дистанция будет менее сложной, чем сегодня, поэтому возможно, что на финише спринт разыграет группа примерно из 20 человек. Но если погода будет плохой, то ключевым будет занять хорошую позицию».

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Алехандро Вальверде: «Я бы сказал, что сегодняшний результат для меня очень хороший, даже отличный. Чувствовал, что нога идёт очень мощно. Тренировки проходили хорошо, но гонка стала настоящим тестом для того, чтобы понять, как восстановилось моё колено. И условия для проверки были - лучше не придумаешь – холод, дождь, опасные дороги. Всё прошло гладко, лучше, чем я мог мечтать. Особенно на подъёмах, где чувствовал себя очень сильным. Хотя на спусках мне было труднее. Я немного беспокоился, не хотел рисковать, потому что дороги находились в опасном состоянии. Я увидел, как упали мои товарищи по команде, поэтому удержаться в седле велосипеда сегодня – это уже победа.

Я понимал, что в финале отрыв расколется, если они будут рисковать больше, чем хотелось бы мне, так и получилось. Снимаю шляпу перед Велленсом и Москоном, они заслужили первое и второе места. Но для меня и третье место как победа. Я счастлив, что смог удерживать скорость этих ребят после всего, что со мной случилось».

Джанни Москон: «Гонка была динамичной, очень быстрой, и только на финальных метрах Велленс обошёл меня благодаря своему опыту, тому, что он знал эту дистанцию лучше меня. Я начал спринт слишком поздно. В финале было два или три крутых поворота, я не смог его обойти. Не ожидал, что смогу бороться за победу, потому что начал тренироваться на месяц позже из-за перелома запястья. И эта гонка стала для меня первым тестом. Чувствую, что в хорошей форме. Теперь я должен старательно удерживать эту форму, тренироваться и много работать».