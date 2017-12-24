VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тим Велленс – победитель Trofeo Serra de Tramuntana-2018

Тим Велленс, Алехандро Вальверде и Джанни Москон о Trofeo Serra de Tramuntana-2018

 

 

  Второй сезон подряд бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс становится победителем второй гонки серии Mallorca Challenge - Trofeo Serra de Tramuntana.

 

Атаковав на подъёме, Алехандро Вальверде (Movistar), Тим Велленс, Джанни Москон (Sky), Джанлука Брамбилла (Trek-Segafredo) и Грегор Мюльбергер (Bora-Hansgrohe) уехали в отрыв. В финале Тим Велленс обошёл Джанни Москона и Алехандро Вальверде.

 

 

 

  Тим Велленс: «Наша команда начала борьбу, мы ехали мощно, чтобы осложнить другим гонку. Вальверде атаковал в гору, когда Яспер де Бюст и Реми Мерц задавали скорость. Я ответил на его атаку, и мы уехали вперёд впятером. Первые десять минут мы держали очень высокую скорость и скоро набрали несколько минут преимущества. Было понятно, что кто-то из нас станет победителем гонки.

 

  Мы с Москоном прессинговали Вальверде на спуске, он потерял с нами контакт, ему пришлось приложить силы, чтобы к нам вернуться. Вальверде, у которого нога идёт лучше в подъём, попытался сбросить нас на последней горке, но его попытка не увенчалась успехом. На спуске мы с Москоном снова от него уехали и разыграли спринт. Нам было ясно, что надо первым войти в поворот за 200 м до финиша.

 

  Это был честный спринт, лицом к лицу. Приятно одержать победу так быстро в сезоне. Вчера у нашей команды уже был хороший результат с Яспером, который занял 3-е место. Завтра дистанция будет менее сложной, чем сегодня, поэтому возможно, что на финише спринт разыграет группа примерно из 20 человек. Но если погода будет плохой, то ключевым будет занять хорошую позицию».

 

 Picture (c): Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде: «Я бы сказал, что сегодняшний результат для меня очень хороший, даже отличный. Чувствовал, что нога идёт очень мощно. Тренировки проходили хорошо, но гонка стала настоящим тестом для того, чтобы понять, как восстановилось моё колено. И условия для проверки были  - лучше не придумаешь – холод, дождь, опасные дороги. Всё прошло гладко, лучше, чем я мог мечтать. Особенно на подъёмах, где чувствовал себя очень сильным. Хотя на спусках мне было труднее. Я немного беспокоился, не хотел рисковать, потому что дороги находились в опасном состоянии. Я увидел, как упали мои товарищи по команде, поэтому удержаться в седле велосипеда сегодня – это уже победа.

 

  Я понимал, что в финале отрыв расколется, если они будут рисковать больше, чем хотелось бы мне, так и получилось. Снимаю шляпу перед Велленсом и Москоном, они заслужили первое и второе места. Но для меня и третье место как победа. Я счастлив, что смог удерживать скорость этих ребят после всего, что со мной случилось».

 

 

  Джанни Москон: «Гонка была динамичной, очень быстрой, и только на финальных метрах Велленс обошёл меня благодаря своему опыту, тому, что он знал эту дистанцию лучше меня. Я начал спринт слишком поздно. В финале было два или три крутых поворота, я не смог его обойти. Не ожидал, что смогу бороться за победу, потому что начал тренироваться на месяц позже из-за перелома запястья. И эта гонка стала для меня первым тестом. Чувствую, что в хорошей форме. Теперь я должен старательно удерживать эту форму, тренироваться и много работать».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Велленс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 24.12.2017

    Супер гонка получилась!!!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

21 - 28 января 2018

Vuelta a San Juan

28 января 2018

Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 января - 4 февраля 2018

Herald Sun Tour

31 января - 4 февраля 2018

Volta a la Comunitat Valenciana

31 января - 4 февраля 2018

Etoile de Besseges

6 - 10 февраля 2018

Dubai Tour

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    motte-Фото

    Оль, не перестану говорить Спасибо!

    Это что то нечто!

    С уважением,

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    Earl57-Фото

    Ганна тоже говорит о своих габаритах:


    "I think that I was the only rider weighing more than 85kg to arrive in the top positions," Ganna said, according to his team. "More than that, I couldn't do. I made such a tough effort. It was not easy today racing up to more than 2500 meters. To breathe was very demanding."

     

    С таким весом и при росте 1,93 м заехать на гору высотой свыше 2500 метров и протяженностью подъема 19 км - это нечто. "Больше чем это, я сделать не мог" - молодец парень, сражается изо всех сил. А ведь ему всего 21 год.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тим Велленс – победитель Trofe ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Супер гонка получилась!!!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего выздоровления , и что бы инцидент был без последствий для здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.
    Может вы и правы.

    [quote=Сейтмеметов сейтхалил][quote=Earl57]Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.[/quote]Может вы и правы, я просто думал вы андеровский мир имели ввиду, до этого.
  • Earl57
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17)
    Earl57-Фото
    Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Ну как бы ,он не слабо последний этап лавенира выиграл, там ещё и горных финишей нахватал. И вале д 'аосту со спуска атаковал прежде чем выиграть. Очень разносторонний гонщик

    А в генерале л'Авенира Сиваков каким был в итоге? Ну выиграл Давид Году авенир в 2016 году, и что? Тоже талантливый и разносторонний молодой гонщик. В гонках виден, старается. А вот с победами не очень получается.
    А на Джиро бейби он в генерале какой был? А на валле д'аосте? А на рондэлизар?
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    Earl57-Фото
    Так там перерыв был в гонках почти 30 лет, они возобновились только в прошлом году.
    Местный сан-хуановский парень 24 лет от роду из одиночного отрыва победил, почти 2 минуты ближайшему преследователю привез. А этому ближайшему преследователю - та-дам - 41 год!
    Бенут и Ганна молодцы - сражались до конца. При их габаритах заехать на такую гору в десятке - это супер.
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    motte-Фото

    Спасибо!

    Зашел на офсайт этого тура, так с 1982 года и только одни местные, кроме Моллемы в прошлом году, брали генерал

  • Гонщик
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: DV
    Потом конечно могут забрать победы,но 2-му месту это не принесет полноценной радости от победы.


    Цитата: VeloVelo
    ЦИТАТА:
    "...пока дело Фрума рассматривается, пока его вина не доказана - он будет участвовать в соревнованиях..."

    Ваши бы слова да МОКу в уши.

    МОК выдвинула условия - Путин на них согласился. Вот МОК и отстраняет кого угодно,имея такое право.
    Путину далеко побоку  на мок и прочую лабуду , он гобальные задачи решает .



    Цитата: Серж
    допустим его оправдают...Но пацанам-то в пелотоне как он будет в глаза смотреть?
    Норвежские лыжники прекрасно себя чуствуют , почему Фрум должен кого-то стнсняться 



    Цитата: protur
    Никчемные велогонщики:
    1. Нибали.
    2.Барде.
    ... список длинной в весь пелотон!
    Они же не смогли выиграть Вуэльту даже у "уставшего" после ТДФ Фрума.
    по большому счёту так и есть , Фрум силён со всех сторон и растройством живота не страдает , как некоторые .

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 января

Peter Sagan (Bora-hansgrohe)

Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac)

Kilian Frankiny (BMC Racing Team)

27 января

Corentin Ermenault (Vital Concept)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 585
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
10 Геррейро Р. (Por) (TFS) 100

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2018 (99)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)