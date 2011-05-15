Алехандро Вальверде – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2018

Алехандро Вальверде, Луис-Леон Санчес и Якоб Фульсанг о 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2018

Через 215 дней после падения на Тур де Франс-2017 и серьёзной травмы ноги Алехандро Вальверде одержал победу, выиграв 2-й этап Вуэльты Валенсии-2018.

На заключительном подъёме этапа команда Sky возглавляла пелотон и просеяла группу. 37-летний испанский гонщик команды Movistar отреагировал на атаку Якоба Фульсанга (Astana) за 34 км до финиша и за 2 км до вершины подъёма 1-й категории. Он быстро добрал датского гонщика, обошёл его, а затем они начали работать вместе. За 25 км до финиша к ним переложился ещё один гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес. Тройка лидеров создала просвет в 18 секунд и удержала его до финиша, где гонщики разыграли спринт, в котором Алехандро Вальверде обошёл своего соотечественника. Благодаря победе на этапе Вальверде также возглавил генеральную классификацию.

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Алехандро Вальверде: «На подъёме Гарби я почувствовал, что нога идёт хорошо, и решил атаковать, воспользовавшись тем, что Фульсанг ускорился. ЛуЛу переложился к нам на спуске, а затем мы отлично сработались. Благодаря такому сотрудничеству и тому, что мы все трое являемся сильными гонщиками, мы смогли удержаться до финиша, хотя Sky и другие команды продавливали изо всех сил.

Удивлён ли я? Ну, на тренировках перед первыми гонками я чувствовал себя великолепно, на прошлой неделе на Майорке убедился, что еду со скоростью сильнейших, и знал, что для меня возможно выиграть здесь этап. Я воспользовался шансом, не хотелось ждать другой возможности, чем скорее, тем лучше.

Я так счастлив, что одержал эту победу после всего, через что мне пришлось пройти за последние несколько месяцев. И секунды, которые мы выиграли сегодня, могут стать решающими. Для нас завтрашнюю командную разделку нельзя назвать неподходящей, но она опасная, так что мы должны не терять концентрацию, постараться не проиграть много времени, чтобы оставались шансы на субботний этап».

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Луис-Леон Санчес: «Наш основной план заключался в том, чтобы выиграть как можно больше секунд. В первую очередь, мы думали об общем зачете, и время было главным фактором, потому что завтра нас ждет очень трудная командная гонка. Конечно, было бы здорово выиграть этот этап, но Алехандро Вальверде очень быстрый гонщик, и сложно победить его в спринте. Тем не менее, этап получился хорошим. Теперь, все наши мысли о завтрашнем дне».

Якоб Фульсанг: «Мы выложились на все 100%, работали до самого финиша, и нам удалось выиграть важные секунды в общем зачете. Да, спринт остался не за нами, но победить, когда у тебя на колесе такой гонщик, как Вальверде, крайне сложно. На заключительном километре я вышел вперед и постарался сделать все, чтобы у Луиса Леона появился шанс обойти Вальверде в спринте. Что ж, не получилось, но, мы можем быть довольны сегодняшним этапом. В конце концов, это был хороший день для команды».

По материалам пресс-релизов команд Movistar Team и Astana Pro Team