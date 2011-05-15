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Алехандро Вальверде – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2018

Алехандро Вальверде, Луис-Леон Санчес и Якоб Фульсанг о 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2018

 

 

  Через 215 дней после падения на Тур де Франс-2017 и серьёзной травмы ноги Алехандро Вальверде одержал победу, выиграв 2-й этап Вуэльты Валенсии-2018.

 

  На заключительном подъёме этапа команда Sky возглавляла пелотон и просеяла группу. 37-летний испанский гонщик команды Movistar отреагировал на атаку Якоба Фульсанга (Astana) за 34 км до финиша и за 2 км до вершины подъёма 1-й категории.  Он быстро добрал датского гонщика, обошёл его, а затем они начали работать вместе. За 25 км до финиша к ним переложился ещё один гонщик команды Astana Луис-Леон Санчес. Тройка лидеров создала просвет в 18 секунд и удержала его до финиша, где гонщики разыграли  спринт, в котором Алехандро Вальверде обошёл своего соотечественника. Благодаря победе на этапе Вальверде также возглавил генеральную классификацию.

 

Алехандро Вальверде – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2018

 

Алехандро Вальверде – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2018

 

Picture (c): Photo Gomez Sport

 

 

  Алехандро Вальверде: «На подъёме Гарби я почувствовал, что нога идёт хорошо, и решил атаковать, воспользовавшись тем, что Фульсанг ускорился. ЛуЛу переложился к нам на спуске, а затем мы отлично сработались. Благодаря такому сотрудничеству и тому, что мы все трое являемся сильными гонщиками, мы смогли удержаться до финиша, хотя Sky и другие команды продавливали изо всех сил.

 

  Удивлён ли я? Ну, на тренировках перед первыми гонками я чувствовал себя великолепно, на прошлой неделе на Майорке убедился, что еду со скоростью сильнейших, и знал, что для меня возможно выиграть здесь этап. Я воспользовался шансом, не хотелось ждать другой возможности, чем скорее, тем лучше.

 

  Я так счастлив, что одержал эту победу после всего, через что мне пришлось пройти за последние несколько месяцев. И секунды, которые мы выиграли сегодня, могут стать решающими. Для нас завтрашнюю командную разделку нельзя назвать неподходящей, но она опасная, так что мы должны не терять концентрацию, постараться не проиграть много времени, чтобы оставались шансы на субботний этап».

 

 

Алехандро Вальверде – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2018

 

Алехандро Вальверде – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2018

 

Photo © ASTANA PROTEAM/Bettini

 

 

  Луис-Леон Санчес: «Наш основной план заключался в том, чтобы выиграть как можно больше секунд. В первую очередь, мы думали об общем зачете, и время было главным фактором, потому что завтра нас ждет очень трудная командная гонка. Конечно, было бы здорово выиграть этот этап, но Алехандро Вальверде очень быстрый гонщик, и сложно победить его в спринте. Тем не менее, этап получился хорошим. Теперь, все наши мысли о завтрашнем дне».

 

  Якоб Фульсанг: «Мы выложились на все 100%, работали до самого финиша, и нам удалось выиграть важные секунды в общем зачете. Да, спринт остался не за нами, но победить, когда у тебя на колесе такой гонщик, как Вальверде, крайне сложно. На заключительном километре я вышел вперед и постарался сделать все, чтобы у Луиса Леона появился шанс обойти Вальверде в спринте. Что ж, не получилось, но, мы можем быть довольны сегодняшним этапом. В конце концов, это был хороший день для команды».

 

По материалам пресс-релизов команд Movistar Team и Astana Pro Team

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Валенсии-2018

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Александр

    zander_44

    Вчера, 23:33 | Регистрация: 15.05.2011

    Хорхе умеет сделать сразу двоих)

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Комментарии

  • levonardo
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    levonardo-Фото

    А ма мыкин что, в лимит не вложился?

  • zander_44
    Алехандро Вальверде – победите ... (1)
    zander_44-Фото
    Хорхе умеет сделать сразу двоих)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну фульсгангу ещё
  • kwwk
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    kwwk-Фото

    Красиво оторвались и добыли секунды у соперников. Вальверде красава.

    Но есть маленькое но: завтра разделка.

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    Astanaforever-Фото
    Я имел в виду связки Ару - Фульсанг....и его грегари.. А Фульсанг всегда был при нем. А тем временем...Фруми сдался и готов признать употребление сверх нормы сальбутамола, чтобы избежать сурового наказания., более мягким т.е. дисвалификации всего на 6-9 месяцев. ЗЫ. А Нибали хитрец.! Акула, че сказать! Знал заранее, что Фрум пропустит Тур и поэтому пропускает Джиро, чтобы попробовать взять Тур.

    Я имел ввиду связку Ару-Фульс и его грегари. Не надо переиначивать
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Astana сбалансировала состав в этом году равняя друг на друга.Теперь не будут пахать всей командой на Ару на всех гонках.Равнее равных, вот этот девиз и поможет завоевывать олимпы в этом году .Фульсанг все таки был подавлен был под Ару в прошлом .Ждем результатов и от Чернецкого,,...толковый парень.Бильбао тоже хорош.Хороший горняк.Ну а спринтерский рывок в конце концов не конек Астаны. Им нужен генерал и генеральщики..ну и канешна Грантуры.
    Не выдумывайте,Ару что так много гонок проехал??? Что на него все пахали? А те которые не ехал на кого пахали?
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    Astanaforever-Фото
    Astana сбалансировала состав в этом году равняя друг на друга. Теперь не будут пахать всей командой на Ару на всех гонках. Равнее равных, вот этот девиз и поможет завоевывать олимпы в этом году . Фульсанг все таки был подавлен был под Ару в прошлом . Ждем результатов и от Чернецкого,,...толковый парень. Бильбао тоже хорош.Хороший горняк. Ну а спринтерский рывок в конце концов не конек Астаны. Им нужен генерал и генеральщики..ну и канешна Грантуры.
  • DALMAT
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    DALMAT-Фото

    Вальв не стареет!

  • Walther
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    Walther-Фото
    В отрыв вроде Фульсанг первым поехал. Вальверде добрал.
  • Бакеша
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 2 (15)
    Бакеша-Фото
    Рад за Астану! Молодцы, сразу трое вошли в десятку, показав хорошую можно подготовку. Молодой Бильбао еще покажет себя в том году. Жаль, что Чернецкий не потянул?

    Цитата: kimi
    приветствую с началом тв-сезона.
    мое мнение, таково: надо было время выйграть, что и сделали, выиграть у вальверде неуставшего нереально. они сделали все что могли. отыграются, я надеюсь, в другой день.
    Полностью согласен!

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3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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