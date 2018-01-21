 Райан Маллен – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Райан Маллен, Филиппо Ганна и Рафал Майка о 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Чемпион Ирландии в разделке Райан Маллен (Ryan Mullen) одержал первую победу на международной гонке, выиграв индивидуальную гонку на время на 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018. 23-летний гонщик команды Trek-Segafredo показал лучшее время, проехав дистанцию в 14,4 км за 17 минут 43 секунды. Он на 25 секунд опередил своего ближайшего соперника, итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Филиппо Ганну (Fillipo Ganna) и на 30 секунд польского гонщика команды Bora-Hansgrohe Рафала Майку (Rafal Majka).

Филиппо Ганна возглавил генеральную классификацию, где после 3-го этапа опережает своего ближайшего преследователя Рафала Майку на 5 секунд. Тройку лучших в общем зачёте замыкает 41-летний испанский гонщик континентальной команды Medellin – Inder Оскар Севилья (Oscar Sevilla).

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Райан Маллен: «Я очень счастлив, и все счастливы, приятно взять победу на первой гонке. Я всегда финишировал то вторым, то третьим, то пятым, это моя первая международная победа.

Дистанция мне отлично подходила, хотя, может, я бы предпочёл, чтобы она была чуть длиннее, но, в общем, она была для меня почти идеальной. Хотя я немного неправильно распределил скорость – начал слишком быстро, а на последних четырёх километрах оказался сильный встречный ветер, там я немного потерял скорость. Кроме того, последние четыре или пять минут мне было ужасно жарко, оставалось только стараться удерживать ритм и скорость, чтобы не потерять слишком много времени. К счастью, мне это удалось!

Я приехал на эту гонку не для того, чтобы быть вторым. Но сейчас январь. Когда сезон в разгаре, я могу оценить свою форму, но сейчас я ехал первую разделку в в году, и не был уверен, как справлюсь с жарой и остальным. Когда смотрел на измеритель мощности, крутились мысли, что это провал, и чувствовал себя ужасно. Но в жару мощность снижается у всех.

Наши велосипеды невероятно быстрые, возможно, быстрее, чем мой прошлый разделочный велосипед. Я знаю, что у нас одно из лучших оборудований из всех команд в гонке, что давало мне дополнительную мотивацию. У нас лучшие велосипеды, великолепные колёса. Единственное, чего мне сегодня не хватало, это ТТ-насадки (рогатки). В прошлом году ребятам удалось их поставить, и мы думали, что в этот раз будет так же, но только два дня назад мы обнаружили, что использовать насадки не сможем.

Проблема в том, что я очень крупный парень, у меня большая рама. Мне повезло, что когда сажусь на велосипед во время разделки, могу согнуться так, что для своего роста становлюсь очень компактным, удерживаю очень хорошую аэродинамическую позицию. Это один из факторов, который делает меня хорошим раздельщиком. Я способен согнуться так, как, кажется, не должен. Но на шоссейном велосипеде (Прим. – участники Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 ехали разделку на шоссейных велосипедах) мне некуда растягиваться, потому что нет насадки. А обычно я вытягиваюсь довольно далеко. Впервые я ехал разделку на шоссейном велосипеде, поэтому намотал несколько дополнительных слоёв на ручки. Мне было немного сложно удерживать мощность, как это обычно получается на разделочном велосипеде, но всё удалось очень хорошо. Я подумал, что в итоге все ехали в одних условиях.

Держал в голове, что мне надо приближаться к скорости в 52 км/ч, это получилось, так что я понимал, что проехал быстро. Но также я знал, что Ганна, возможно, находится в лучшей форме, чем я, потому что он собирается на чемпионат мира на треке через 2-3 недели, а вчера на этапе с тяжёлым финалом он финишировал 4-м. Я нервничал, потому что он может развивать очень большую мощность. На первой отсечке он опережал меня на 8 секунд, и подумал, что вот она, история моей жизни - сижу на месте победителя уже два часа, а меня сдвинет с него парень, который стартовал одним из последних».

Филиппо Ганна: «Я хотел выиграть, но знал, что Маллена опередить сложно. Успокаиваю себя тем, что надел майку лидера. Утром, когда мы говорили, команда хотела, чтобы я взял майку лидера. Теперь с помощью команды буду защищать её так долго, как смогу».

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Рафал Майка: «Приятный сюрприз, что на первой гонке в январе я показываю хороший результат. Теперь я иду на высокой позиции в генеральной классификации, но, конечно, впереди ещё много этапов, включая длинные и трудные подъёмы. Так что в ближайшие дни общий зачёт может сильно измениться. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах, контролировать гонку, бороться».