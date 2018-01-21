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Райан Маллен – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Райан Маллен, Филиппо Ганна и Рафал Майка о 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 

 

  Чемпион Ирландии в разделке Райан Маллен (Ryan Mullen) одержал первую победу на международной гонке, выиграв индивидуальную гонку на время на 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018. 23-летний гонщик команды Trek-Segafredo показал лучшее время, проехав дистанцию в 14,4 км за 17 минут 43 секунды. Он на 25 секунд опередил своего ближайшего соперника, итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Филиппо Ганну (Fillipo Ganna) и на 30 секунд польского гонщика команды Bora-Hansgrohe Рафала Майку (Rafal Majka).

 

  Филиппо Ганна возглавил генеральную классификацию, где после 3-го этапа опережает своего ближайшего преследователя Рафала Майку на 5 секунд. Тройку лучших в общем зачёте замыкает 41-летний испанский гонщик континентальной команды Medellin – Inder Оскар Севилья (Oscar Sevilla).

 

Райан Маллен – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 Райан Маллен – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

 

  Райан Маллен: «Я очень счастлив, и все счастливы, приятно взять победу на первой гонке. Я всегда финишировал то вторым, то третьим, то пятым, это моя первая международная победа.

 

  Дистанция мне отлично подходила, хотя, может, я бы предпочёл, чтобы она была чуть длиннее, но, в общем, она была для меня почти идеальной. Хотя я немного неправильно распределил скорость – начал слишком быстро, а на последних четырёх километрах оказался сильный встречный ветер, там я немного потерял скорость. Кроме того, последние четыре или пять минут мне было ужасно жарко, оставалось только стараться удерживать ритм и скорость, чтобы не потерять слишком много времени. К счастью, мне это удалось!

 

  Я приехал на эту гонку не для того, чтобы быть вторым. Но сейчас январь. Когда сезон в разгаре, я могу оценить свою форму, но сейчас я ехал первую разделку в в году, и не был уверен, как справлюсь с жарой и остальным. Когда смотрел на измеритель мощности, крутились мысли, что это провал, и чувствовал себя ужасно. Но в жару мощность снижается у всех.

 

 Наши велосипеды невероятно быстрые, возможно, быстрее, чем мой прошлый разделочный велосипед. Я знаю, что у нас одно из лучших оборудований из всех команд в гонке, что давало мне дополнительную мотивацию. У нас лучшие велосипеды, великолепные колёса. Единственное, чего мне сегодня не хватало, это ТТ-насадки (рогатки). В прошлом году ребятам удалось их поставить, и мы думали, что в этот раз будет так же, но только два дня назад мы обнаружили, что использовать насадки не сможем.

 

  Проблема в том, что я очень крупный парень, у меня большая рама. Мне повезло, что когда сажусь на велосипед во время разделки, могу согнуться так, что для своего роста становлюсь очень компактным, удерживаю очень хорошую аэродинамическую позицию. Это один из факторов, который делает меня хорошим раздельщиком. Я способен согнуться так, как, кажется, не должен. Но на шоссейном велосипеде (Прим. – участники Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 ехали разделку на шоссейных велосипедах) мне некуда растягиваться, потому что нет насадки. А обычно я вытягиваюсь довольно далеко. Впервые я ехал разделку на шоссейном велосипеде, поэтому намотал несколько дополнительных слоёв на ручки. Мне было немного сложно удерживать мощность, как это обычно получается на разделочном велосипеде, но всё удалось очень хорошо. Я подумал, что в итоге все ехали в одних условиях.

 

  Держал в голове, что мне надо приближаться к скорости в 52 км/ч, это получилось, так что я понимал, что проехал быстро. Но также я знал, что Ганна, возможно, находится в лучшей форме, чем я, потому что он собирается на чемпионат мира на треке через 2-3 недели, а вчера на этапе с тяжёлым финалом он финишировал 4-м. Я нервничал, потому что он может развивать очень большую мощность. На первой отсечке он опережал меня на 8 секунд, и подумал, что вот она, история моей жизни - сижу на месте победителя уже два часа, а меня сдвинет с него парень, который стартовал одним из последних».

 

Райан Маллен – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 

  Филиппо Ганна: «Я хотел выиграть, но знал, что Маллена опередить сложно. Успокаиваю себя тем, что надел майку лидера. Утром, когда мы говорили, команда хотела, чтобы я взял майку лидера. Теперь с помощью команды буду защищать её так долго, как смогу».

 

Райан Маллен – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Рафал Майка: «Приятный сюрприз, что на первой гонке в январе я показываю хороший результат. Теперь я иду на высокой позиции в генеральной классификации, но, конечно, впереди ещё много этапов, включая длинные и трудные подъёмы. Так что в ближайшие дни общий зачёт может сильно измениться. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах, контролировать гонку, бороться».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

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Теги к статье: Райан Маллен Ryan Mullen Trek-Segafredo ITT разделка индивидуальная гонка на время Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная гонка Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

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Комментарии

  • Сергей Александрович
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (36)
    Сергей Александрович-Фото

    Цитата: Adriano
    Величайший спортсмен современности с феноминальной харизмой. Незгибаем,жесток и дерзок-жаль таких сейчас нет в велоспорте. Теперь радужные настроения,безграничная толерантнойсть и сюси-пуси правят миром,заставляя надевать маски всем героям. 
     
    Несмотря на все грехи которые были,ему есть что рассказать и его уверен будет интересно послушать.

     

    Фильм посмотрите. Он там много чего понарасказывал. 

    https://drive.google.com/file/d/13iVKiyYHuOAaydH1A5N1lSEpMvuUXyUU/view?usp=shar
    ing

     p.s. Кому трудно на английском воспринимать происходящее, ищите на русском языке в торрентах. " Ложь Армстронга"

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    motte-Фото

    Вот и первая разделка сезона!

    трек с победой!

    Рафа заберёт Аргентину?

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (36)
    RVL-Фото

    а с кем корректно? с синей бородой или соловьем-разбойником? ))

  • Roscomsport
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (29)
    Roscomsport-Фото

    Да не нужен Фруму сальбутамол, и от почему:

    - первые сообщения о полипептидах, комитирующих стволовые клетки в направлении миелопоэза появились в специальной литературе («Blood» 1975, «Human genetics 1976» ) в 1975-76 гг, а ловить ЭПО начали только через 15 лет, так и сейчас, кто в теме, тому не нужны препараты вчерашнего дня…  Современные препараты  - прогенироты капилляропоэза, но они не ловятся и не будут определяться лет 10-15.

  • Khan
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (36)
    Khan-Фото

    Да уж, доборолись до самого края.

     

    Он еще на пост главы UCI будет балотироваться такими темпами будет. Ну или на худой конец спортдиром пойдёт, благо организаторские способности у него на уровне, это все знают. Там и команду помощников можно подобрать из редискаов, благо в команде залитые были все. ЮэСПостал - второе пришествие.

  • Александра
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (36)
    Александра-Фото

    Цитата: RVL
    кто будет спорить, что Чикатило не легенда?
    давайте рукоплескать непогрешимому (смайлик лупящий себя в лоб кулаком)

    Сравнивать Чикатило и Ленса, как минимум, не корректно.)

  • ChipMonk
    И рекорд, как вишенка на торте ... (3)
    ChipMonk-Фото
    Класс, спасибо
  • DV
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (36)
    DV-Фото

    После тягомотины с Фрумом думая логично всех реабилитировать.

  • motte
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (29)
    motte-Фото

    Спасибо за подробную инфо, все туманно как и ясно, а ясно то, что он будет как и прежде в пелотоне, оправдан и со всеми регалиями...  Вот только одно, в пропасть не скинут, но транспортных средств на тренировках надо бояться ибо несчастный случай идёт за ним.

  • Earl57
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (29)
    Earl57-Фото

    Там уже даже Пулс заговорил, что и для команды и для самого Криса будет лучше чтобы все закончилось как можно быстрее. Пулс сказал, что из-за этой неопределенности и он, и другие члены команды не знают, какой у них будет календарь, какой грантур поедут (и в каком качестве). Если с классиками все ясно, то с ГТ полный туман.

    Беспокойство Пулса можно понять. Фрум наслаждается красотами природы Южной Африки и никакими фармако-кинетическими исследованиями там и близко не пахнет. А тем временем призовые Вуэльты, например, повисли в воздухе. Пока не будет ясно, кто на каком месте в итоге, никто ничего не получит. А у Пулса эти денежки надо полагать совсем не лишние.

    Комментарий болельщика с сайклинг ньюс:

    @Christopffffeer Froome... in all fairness to your team mates especially G and Wouter who have ridden their socks off for you in the Tour so you can podium. Now, do the right thing and admit you took Salbutamol more than you should have.

    The question everyone would like to know, did you INJECT or went for the tablets option? 
    The reason you are afraid of undergoing a full pharmacokinetic testing ~ because you know too well, INHALING salbutamol at the correct permitted amount using an inhaler only will not produce 2000ng/ml in the post analysis results. You are doomed Mr. Froome!

    C'mon, there's no shame in admitting. Admit you either took the injection or oral tablets of Salbutamol and be done with it. Sit it out for 2 years in sunny south of France. Come back when you are age 35 and see if you can still ride like a hamster to drop Doumalan, Nairo, Bernal, Valverde, Chaves, Bardet, Pinot et al

    Здравое и вполне адекватное размышление... Если коротко, то Фрума призывают просто честно признать, что он принял сальбутамола больше нормы, причем не ингаляциями, а таблетками или иньекциями. Принять заслуженные 2 года дисквалификации, потом вернуться и показать как он может рвать Дюмулана, Найро, Берналя, Вальверде, Чавеса, Барде, Пино и т.д.

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