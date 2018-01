Вуэльта провинции Сан-Хуан-2018. Этап 3

Там уже даже Пулс заговорил, что и для команды и для самого Криса будет лучше чтобы все закончилось как можно быстрее. Пулс сказал, что из-за этой неопределенности и он, и другие члены команды не знают, какой у них будет календарь, какой грантур поедут (и в каком качестве). Если с классиками все ясно, то с ГТ полный туман.

Беспокойство Пулса можно понять. Фрум наслаждается красотами природы Южной Африки и никакими фармако-кинетическими исследованиями там и близко не пахнет. А тем временем призовые Вуэльты, например, повисли в воздухе. Пока не будет ясно, кто на каком месте в итоге, никто ничего не получит. А у Пулса эти денежки надо полагать совсем не лишние.

Комментарий болельщика с сайклинг ньюс:

@Christopffffeer Froome... in all fairness to your team mates especially G and Wouter who have ridden their socks off for you in the Tour so you can podium. Now, do the right thing and admit you took Salbutamol more than you should have.

The question everyone would like to know, did you INJECT or went for the tablets option?

The reason you are afraid of undergoing a full pharmacokinetic testing ~ because you know too well, INHALING salbutamol at the correct permitted amount using an inhaler only will not produce 2000ng/ml in the post analysis results. You are doomed Mr. Froome!

C'mon, there's no shame in admitting. Admit you either took the injection or oral tablets of Salbutamol and be done with it. Sit it out for 2 years in sunny south of France. Come back when you are age 35 and see if you can still ride like a hamster to drop Doumalan, Nairo, Bernal, Valverde, Chaves, Bardet, Pinot et al

Здравое и вполне адекватное размышление... Если коротко, то Фрума призывают просто честно признать, что он принял сальбутамола больше нормы, причем не ингаляциями, а таблетками или иньекциями. Принять заслуженные 2 года дисквалификации, потом вернуться и показать как он может рвать Дюмулана, Найро, Берналя, Вальверде, Чавеса, Барде, Пино и т.д.