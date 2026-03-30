Брэди Гилмор — победитель 7 этапа Вуэльты Каталонии-2026

Две победы на этапах команды NSN Cycling на Вуэльте Каталонии-2026

Брэди Гилмор (Brady Gilmore), первый год выступающий в профессиональной команде NSN Cycling, одержал самую крупную победу в своей карьере, выиграв 7-й, заключительный этап Вуэльты Каталонии-2026. 24-летний австралийский нео-про не мог выбрать лучшего момента для своей первой победы на высшем уровне профессионального велоспорта, так как одержал её родном городе титульного спонсора команды, а соучредитель NSN Андрес Иньеста (Andrés Iniesta) наблюдал за гонкой всего в нескольких сотнях метров позади из командной технички.

Брэди Гилмор обеспечил своей команде вторую победу на Вуэльте Каталонии-2026, после триумфа Итана Вернона на 4-м этапе.

Традиционно гонка завершилась на Монжуике, где на последних 50 километрах пелотон семь раз проходил крутой подъём на Альт-дель-Кастель-де-Монжуик. Несмотря на шквал атак со стороны претендентов на генеральную классификацию в начале этапа, Гилмор удержался в группе из 34 человек, которая сформировалась на последних километрах. Австралийский гонщик NSN Cycling занял идеальную позицию на быстром спуске к финишу и, вырвавшись из слипстрима Дориана Годона (INEOS Grenadiers), за 25 метров до финиша вышел вперёд и первым пересёк финишную черту.

Брэди Гилмор: «Подъём очень сложный, но он больше подходит для панчеров, взрывных гонщиков. С самого старта я чувствовал себя отлично, боролся до конца, не сдавался. Подумал, что если на вершине соберётся небольшая группа, и я в ней окажусь, у меня появится шанс. Наблюдая за гонками прошлых лет, я точно знал, когда нужно начинать спринт. Я каждый день думал о победе здесь, потрясающе наконец одержать победу на гонке Мирового тура.

Наверное, мне больше подходил первый этап, но я впервые был лидером в команде Мирового тура, и, возможно, слишком разволновался, потратил много сил. Но сегодня применил всё, чему научился тогда. И здесь всё сделал идеально».

Оскар Герреро (Oscar Guerrero), спортивный директор NSN Cycling: «Даже если бы вы мечтали, всё не могло бы сложиться настолько хорошо. Мы знали, что сегодня у нас будет возможность, поэтому участвовали в погоне за отрывами. А дальше всё сводилось к выжиданию – мы ехали расчётливо, знали, как другие команды пытаются бороться, и я ни разу не видел шанса, что кто-то уедет в одиночку на подъёме и удержится до финиша. Единственное, что мы сказали Брэди перед финалом: «Садись на колесо Годона». И больше ничего. Мы сказали Брэди, ему надо держаться за ним до отметки 150 метров до финиша.

Эта неделя была невероятной. Во-первых, то, как мы ехали, брали на себя ответственность на пяти из семи этапов, верили, что у нас есть шанс на победу, и, конечно же, выиграли два этапа. Мы знаем, что наши всю неделю ребята старались изо всех сил, и мы не могли бы просить большего. Я никогда не мечтал, что мы выиграем здесь дважды.

Конечно, сегодняшний день был особенным, с нами был Андрес. Когда люди заметили, что он в машине с нами, реакция была сумасшедшей. Столько людей кричали ему вслед. В финале его захлёстывали эмоции, а я сказал, что ему нужно чаще ездить на гонках в командной машине!»