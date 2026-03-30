Брэди Гилмор — победитель 7 этапа Вуэльты Каталонии-2026

Две победы на этапах команды NSN Cycling на Вуэльте Каталонии-2026

 

 

Брэди Гилмор (Brady Gilmore), первый год выступающий в профессиональной команде NSN Cycling, одержал самую крупную победу в своей карьере, выиграв 7-й, заключительный этап Вуэльты Каталонии-2026. 24-летний австралийский нео-про не мог выбрать лучшего момента для своей первой победы на высшем уровне профессионального велоспорта, так как одержал её родном городе титульного спонсора команды, а соучредитель NSN Андрес Иньеста (Andrés Iniesta) наблюдал за гонкой всего в нескольких сотнях метров позади из командной технички.

 

Брэди Гилмор обеспечил своей команде вторую победу на Вуэльте Каталонии-2026, после триумфа Итана Вернона на 4-м этапе.

 

Традиционно гонка завершилась на Монжуике, где на последних 50 километрах пелотон семь раз проходил крутой подъём на Альт-дель-Кастель-де-Монжуик. Несмотря на шквал атак со стороны претендентов на генеральную классификацию в начале этапа, Гилмор удержался в группе из 34 человек, которая сформировалась на последних километрах. Австралийский гонщик NSN Cycling занял идеальную позицию на быстром спуске к финишу и, вырвавшись из слипстрима Дориана Годона (INEOS Grenadiers), за 25 метров до финиша вышел вперёд и первым пересёк финишную черту.

 

Брэди Гилмор — победитель 7 этапа Вуэльты Каталонии-2026

 

 

Брэди Гилмор: «Подъём очень сложный, но он больше подходит для панчеров, взрывных гонщиков. С самого старта я чувствовал себя отлично, боролся до конца, не сдавался. Подумал, что если на вершине соберётся небольшая группа, и я в ней окажусь, у меня появится шанс. Наблюдая за гонками прошлых лет, я точно знал, когда нужно начинать спринт. Я каждый день думал о победе здесь, потрясающе наконец одержать победу на гонке Мирового тура.

 

Наверное, мне больше подходил первый этап, но я впервые был лидером в команде Мирового тура, и, возможно, слишком разволновался, потратил много сил. Но сегодня применил всё, чему научился тогда. И здесь всё сделал идеально».

 

Оскар Герреро (Oscar Guerrero), спортивный директор NSN Cycling: «Даже если бы вы мечтали, всё не могло бы сложиться настолько хорошо. Мы знали, что сегодня у нас будет возможность, поэтому участвовали в погоне за отрывами. А дальше всё сводилось к выжиданию – мы ехали расчётливо, знали, как другие команды пытаются бороться, и я ни разу не видел шанса, что кто-то   уедет в одиночку на подъёме и удержится до финиша. Единственное, что мы сказали Брэди перед финалом: «Садись на колесо Годона».  И больше ничего. Мы сказали Брэди, ему надо держаться за ним до отметки 150 метров до финиша.

 

Эта неделя была невероятной. Во-первых, то, как мы ехали,  брали на себя ответственность на пяти из семи этапов,  верили,  что у нас есть шанс на победу, и, конечно же, выиграли два этапа. Мы знаем, что наши всю неделю ребята старались изо всех сил, и мы не могли бы просить большего. Я никогда не мечтал, что мы выиграем здесь дважды.

 

Конечно, сегодняшний день был особенным, с нами был Андрес. Когда люди заметили, что он в машине с нами, реакция была сумасшедшей. Столько людей кричали ему вслед. В финале его захлёстывали эмоции, а я сказал, что ему нужно чаще ездить на гонках в командной машине!»

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 7. Результаты

Ближайшие старты

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • diplomat
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    diplomat-Фото
    Декатлон еще и Жаклена подписали.
    https://www.championat.com/biathlon/news-6412092-olimpijskij-chempion-po-biatlo
    nu-podpisal-kontrakt-s-velokomandoj.html
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул и Флориан Липов ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...В долине я смог поработать с кем-то из Bahrain..."

    Нормально так приложил.

  • Джамайка
    Ваут ван Арт возглавит Visma L ... (2)
    Джамайка-Фото

    Дварс остается для Ваута проблемным местом.

    это на ней 2 года назад падал, или только Йонас убился тогда?

    прошлогодний провал может остаться навсегда тяжелым комплексом.

    Захочет закрыть, чтобы не мучили воспоминания или забьет, как настоящий спортсмен и сосредосточится на большой Фландриии?

  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото
    не только оправдалки, но и победы. где еще-то?
  • Гонщик
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Джамайка
    щас так не принято писать про тёток, не Ваше дело. это Ваше оценочное суждение, к ней не относится, только Вас характеризует.
    А в чём проблема? Если слепой или пытаетесь таким казаться , можно конечно писать всякую чушь , только реальность от этого не изменится.



    Цитата: Геродот
    Ощущение, что Матье целенаправленно изматывает себя, чтобы иметь "вескую" причину своего проигрыша на Фландрии и Рубэ. Иначе никак не могу объяснить его нынешние действия. 
    А что ему остаётся, если биоробот захотел булыжник , а затем три гранд тура за скезон .

  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото

    гонка вышла показательная, чисто для болельщиков. у каждого Вана поклонники, их нужно уважить. некоторые приезжают специально, коллективами.

    у меня вообще впечатление, что оъезжать от пелотона могут многие, но не хотят, не должны, или у них другие роли. а в некоторых случаях, просто более умные, чем ВДП. 

    также, не могу не отметить - что за названия у гонок ???? Три гонки на фламандской неделе имеют Фландрию в названии, да и смысл один. Мало Dwar doors Vlanders, которая поневоле читается как Двери во ФЛандрию, так еще и Гент-Вевельгем "улучшили". 

    Дофине, Париж-Рубе во Франции - прям неуваженеи ко всем. неужели много людей не знают, что Париж, да и Рубе расположены во Франции?

  • Геродот
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Геродот-Фото

    Ощущение, что Матье целенаправленно изматывает себя, чтобы иметь "вескую" причину своего проигрыша на Фландрии и Рубэ. Иначе никак не могу объяснить его нынешние действия. 

  • RVL
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    RVL-Фото
    Соглашусь с последним предложением. Только с оговоркой , что и мвдп не смог. Он на фоне усталости, не в лучшей форме + в голове предстоящие старты- мотивации маловато, физухи тратить много надо. По началу, может что то им и светило. Но Их держали на 15 секундах как на поводке....это им говорило - не можете.
    А уж финишный расклад рулетка. Филипсен топ конечно , но не то что бы 100% вариант...
  • MVDP
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    MVDP-Фото
    Этот отрыв был обречен с самого начала (как, наверное, и любой другой, столь малочисленный). Никто из них не повезет другого на финиш в полную силу, тем более при наличии запасного варианта. В итоге, ВДП не захотел доезжать, ВВА может и хотел, но не смог.
  • Джамайка
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (25)
    Джамайка-Фото
    щас так не принято писать про тёток, не Ваше дело. это Ваше оценочное суждение, к ней не относится, только Вас характеризует.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

