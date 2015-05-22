Вуэльта Каталонии-2026. Этап 7. Результаты

Barcelona – Barcelona, 95,1 км
|
1
|
Gilmore Brady
|
NSN Cycling Team
|
2:06:44
|
2
|
Godon Dorian
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
3
|
Evenepoel Remco
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
,,
|
4
|
González David
|
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
5
|
L'Hote Antoine
|
Decathlon CMA CGM Team
|
,,
|
6
|
Remijn Senna
|
Alpecin-Premier Tech
|
,,
|
7
|
Vergallito Luca
|
Alpecin-Premier Tech
|
,,
|
8
|
Gualdi Simone
|
Lotto Intermarché
|
,,
|
9
|
Martinez Lenny
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
10
|
Mulubrhan Henok
|
XDS Astana Team
|
,,
|
11
|
Debruyne Ramses
|
Alpecin-Premier Tech
|
,,
|
12
|
Martin Guillaume
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
13
|
Gaudu David
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
14
|
Onley Oscar
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
15
|
Ciccone Giulio
|
Lidl - Trek
|
,,
|
16
|
Rolland Brieuc
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
17
|
Parra José Félix
|
Caja Rural - Seguros RGA
|
,,
|
18
|
Fortunato Lorenzo
|
XDS Astana Team
|
,,
|
19
|
Hindley Jai
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
,,
|
20
|
Paret-Peintre Valentin
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
21
|
Lipowitz Florian
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
,,
|
22
|
Berwick Sebastian
|
Caja Rural - Seguros RGA
|
,,
|
23
|
Carapaz Richard
|
EF Education - EasyPost
|
,,
|
24
|
Riccitello Matthew
|
Decathlon CMA CGM Team
|
,,
|
25
|
Buitrago Santiago
|
Bahrain - Victorious
|
,,
|
26
|
Skjelmose Mattias
|
Lidl - Trek
|
,,
|
27
|
O'Connor Ben
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
28
|
López Harold Martín
|
XDS Astana Team
|
,,
|
29
|
Decomble Maxime
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
30
|
Gall Felix
|
Decathlon CMA CGM Team
|
,,
|
31
|
Landa Mikel
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
32
|
Uijtdebroeks Cian
|
Movistar Team
|
,,
|
33
|
Vingegaard Jonas
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
34
|
Mas Enric
|
Movistar Team
|
,,
|
35
|
Svarre Tobias
|
Uno-X Mobility
|
0:22
|
36
|
Kench Josh
|
Groupama - FDJ United
|
0:33
|
37
|
Soler Marc
|
UAE Team Emirates - XRG
|
0:41
|
38
|
Svestad-Bårdseng Embret
|
INEOS Grenadiers
|
0:54
|
39
|
Wenzel Mats
|
Equipo Kern Pharma
|
1:33
|
40
|
Aparicio Mario
|
Burgos Burpellet BH
|
1:46
|
41
|
Rodríguez Cristián
|
XDS Astana Team
|
,,
|
42
|
Glivar Gal
|
Alpecin-Premier Tech
|
1:52
|
43
|
Uriarte Diego
|
Equipo Kern Pharma
|
,,
|
44
|
Nordhagen Jørgen
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
45
|
Bennett George
|
NSN Cycling Team
Итоговая генеральная классификация:
|
1
|
Vingegaard Jonas
|
Team Visma | Lease a Bike
|
25:56:36
|
2
|
Martinez Lenny
|
Bahrain - Victorious
|
1:22
|
3
|
Lipowitz Florian
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
1:30
|
4
|
Paret-Peintre Valentin
|
Soudal Quick-Step
|
1:43
|
5
|
Evenepoel Remco
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
2:13
|
6
|
Gall Felix
|
Decathlon CMA CGM Team
|
3:17
|
7
|
Skjelmose Mattias
|
Lidl - Trek
|
4:11
|
8
|
Uijtdebroeks Cian
|
Movistar Team
|
5:20
|
9
|
Riccitello Matthew
|
Decathlon CMA CGM Team
|
5:25
|
10
|
Carapaz Richard
|
EF Education - EasyPost
|
5:36
|
11
|
Buitrago Santiago
|
Bahrain - Victorious
|
6:15
|
12
|
Onley Oscar
|
INEOS Grenadiers
|
6:18
|
13
|
O'Connor Ben
|
Team Jayco AlUla
|
6:22
|
14
|
Fortunato Lorenzo
|
XDS Astana Team
|
6:32
|
15
|
Landa Mikel
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
16
|
Bennett George
|
NSN Cycling Team
|
8:36
|
17
|
Hindley Jai
|
Red Bull - BORA - hansgrohe
|
9:20
|
18
|
Vergallito Luca
|
Alpecin-Premier Tech
|
9:21
|
19
|
Berwick Sebastian
|
Caja Rural - Seguros RGA
|
9:23
|
20
|
Piganzoli Davide
|
Team Visma | Lease a Bike
|
10:32
