Вуэльта Каталонии-2026. Этап 7. Результаты

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6. Результаты

 

Barcelona – Barcelona, 95,1 км

 

1

 Gilmore Brady

NSN Cycling Team

    

2:06:44

2

 Godon Dorian

INEOS Grenadiers

    

,,

3

 Evenepoel Remco

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

,,

4

 González David

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

,,

5

 L'Hote Antoine

Decathlon CMA CGM Team

  

,,

6

 Remijn Senna

Alpecin-Premier Tech

  

,,

7

 Vergallito Luca

Alpecin-Premier Tech

  

,,

8

 Gualdi Simone

Lotto Intermarché

    

,,

9

 Martinez Lenny

Bahrain - Victorious

    

,,

10

 Mulubrhan Henok

XDS Astana Team

    

,,

11

 Debruyne Ramses

Alpecin-Premier Tech

  

,,

12

 Martin Guillaume

Groupama - FDJ United

  

,,

13

 Gaudu David

Groupama - FDJ United

  

,,

14

 Onley Oscar

INEOS Grenadiers

    

,,

15

 Ciccone Giulio

Lidl - Trek

      

,,

16

 Rolland Brieuc

Groupama - FDJ United

  

,,

17

 Parra José Félix

Caja Rural - Seguros RGA

  

,,

18

 Fortunato Lorenzo

XDS Astana Team

    

,,

19

 Hindley Jai

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

,,

20

 Paret-Peintre Valentin

Soudal Quick-Step

    

,,

21

 Lipowitz Florian

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

,,

22

 Berwick Sebastian

Caja Rural - Seguros RGA

  

,,

23

 Carapaz Richard

EF Education - EasyPost

  

,,

24

 Riccitello Matthew

Decathlon CMA CGM Team

  

,,

25

 Buitrago Santiago

Bahrain - Victorious

    

,,

26

 Skjelmose Mattias

Lidl - Trek

      

,,

27

 O'Connor Ben

Team Jayco AlUla

    

,,

28

 López Harold Martín

XDS Astana Team

    

,,

29

 Decomble Maxime

Groupama - FDJ United

  

,,

30

 Gall Felix

Decathlon CMA CGM Team

  

,,

31

 Landa Mikel

Soudal Quick-Step

    

,,

32

 Uijtdebroeks Cian

Movistar Team

    

,,

33

 Vingegaard Jonas

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

34

 Mas Enric

Movistar Team

    

,,

35

 Svarre Tobias

Uno-X Mobility

    

0:22

36

 Kench Josh

Groupama - FDJ United

  

0:33

37

 Soler Marc

UAE Team Emirates - XRG

  

0:41

38

 Svestad-Bårdseng Embret

INEOS Grenadiers

    

0:54

39

 Wenzel Mats

Equipo Kern Pharma

    

1:33

40

 Aparicio Mario

Burgos Burpellet BH

    

1:46

41

 Rodríguez Cristián

XDS Astana Team

    

,,

42

 Glivar Gal

Alpecin-Premier Tech

  

1:52

43

 Uriarte Diego

Equipo Kern Pharma

    

,,

44

 Nordhagen Jørgen

Team Visma | Lease a Bike

  

,,

45

 Bennett George

NSN Cycling Team

      

 

 

 

Итоговая генеральная классификация:

 

1

 Vingegaard Jonas

Team Visma | Lease a Bike

  

25:56:36

2

 Martinez Lenny

Bahrain - Victorious

    

1:22

3

 Lipowitz Florian

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

1:30

4

 Paret-Peintre Valentin

Soudal Quick-Step

    

1:43

5

 Evenepoel Remco

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

2:13

6

 Gall Felix

Decathlon CMA CGM Team

  

3:17

7

 Skjelmose Mattias

Lidl - Trek

      

4:11

8

 Uijtdebroeks Cian

Movistar Team

    

5:20

9

 Riccitello Matthew

Decathlon CMA CGM Team

  

5:25

10

 Carapaz Richard

EF Education - EasyPost

  

5:36

11

 Buitrago Santiago

Bahrain - Victorious

    

6:15

12

 Onley Oscar

INEOS Grenadiers

    

6:18

13

 O'Connor Ben

Team Jayco AlUla

    

6:22

14

 Fortunato Lorenzo

XDS Astana Team

    

6:32

15

 Landa Mikel

Soudal Quick-Step

    

,,

16

 Bennett George

NSN Cycling Team

    

8:36

17

 Hindley Jai

Red Bull - BORA - hansgrohe

  

9:20

18

 Vergallito Luca

Alpecin-Premier Tech

  

9:21

19

 Berwick Sebastian

Caja Rural - Seguros RGA

  

9:23

20

 Piganzoli Davide

Team Visma | Lease a Bike

  

10:32
             

 

  1. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 15:25 | Регистрация: 22.05.2015

    7-й этап. По буквам - С Е Д Ь М О Й...

  2. Гонщик

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 28.05.2017

    Да уж , рэд булям ничего не светит , разве что Рогла тряхнёт стариной , как забрал эту гонку на опыте в прошлом году .

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

