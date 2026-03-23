Итан Вернон — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026

Итан Вернон использовал шанс для спринтеров на изменённом маршруте 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2026

 

 

Итан Вернон (Ethan Vernon) использовал неожиданный шанс, представившийся спринтерам после сокращения маршрута 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026, и одержал победу в спринте, опередив чемпиона Франции и обладателя майки лидера гонки Дориана Годона (INEOS Grenadiers) и Тома Пидкока (Pinarello Q36.5).

 

Итан Вернон — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026

Итан Вернон — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026

 

 

 25-летнему британскому гонщику команды NSN Cycling  удача улыбнулась с третьей попытки -  его шансы на 2-м этапе во вторник были подорваны несвоевременным проколом, на 3-м этапе ему совсем немного не хватило до победы - Вернон финишировал вторым после набравшего форму Дориана Годона. Теперь в списке побед Итана Вернона три выигранных за карьеру этапа Вуэльты Каталонии – первый он выиграл в 2022, второй – в прошлом году).

 

В отличие от 3-го этапа, 4-й этап Вуэльты Каталонии-2026 прошёл без неожиданностей, по привычному сценарию спринтерского этапа. Этому помогла работа нацеленных на общий спринт команд – INEOS Grenadiers, работавших на Дориана Годона, и NSN Cycling. Последних гонщиков отрыва дня догнали за 18 км до финиша.  

 

После того как Джордж Беннетт, Пьер-Андре Коте, Брэди Гилмор и Джейк Стюарт вывезли Вернона на идеальную позицию за 300 метров до финиша, британский спринтер эффектно завершил их работу, уверенно опередив Годона.

 

Итан Вернон: «Эта гонка для меня особенно важна. Здесь в 2022 году я одержал свою первую профессиональную победу, теперь их уже три, на этот раз с командой NSN. Для нашего спонсора это домашняя гонка, так что эта победа такая же особенная, как и две предыдущих.

 

 В первые три дня у нас всё шло не по плану, а затем прошлым вечером нам предоставили ещё одну возможность. Ребята действительно выложились по полной,  я им очень благодаре. И, думаю, эта победа значит ещё больше для всех, потому что изначально на этом этапе не могло быть спринта.

 

Мы тщательно изучали этот новый финиш вечером и  утром перед стартом разработали новый план. Нашей задачей было первыми зайти на кольцевую развязку. Развязка была расположена очень близко к финишу. И когда мы прошли развязку, все сохранили позиции. Весь день сложился в мою пользу.

 

Мы хотели контролировать гонку, чтобы этап завершился спринтом, и в итоге в отрыв ушла довольно небольшая группа. Поэтому плотон поехал медленнее обычного, и нам не пришлось так усердно догонять отрыв. День прошел гораздо спокойнее, и в финале это сыграло на руку быстрым гонщикам. Я рад, что максимально использовал эту возможность».

 

Оскар Герреро, спортивный директор команды NSN Cycling: «Итан выложился сегодня без остатка. Он знал, что это его день, и он был очень, очень хорош. Теперь он видит, что способен выигрывать много гонок, и второго места для него уже недостаточно. Также команда сегодня великолепно отработала.  Впервые мы доехали до финиша с довольно свежими ребятами, потому что отрыв было легко контролировать. Затем они идеально провели развоз, так что я очень доволен командой. Мы шли к победе, и они её добились».

 

Вуэльта Каталонии-2026. Этап 4. Результаты

Комментарии

  • SVS
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (42)
    SVS-Фото

    Курсы сценической (например) речи и русского языка стоят не так дорого, ИМХО, как позориться на каждом репортаже.

    Я говорю то, что должно быть очевидно каждому, знающему русский язык в объёме школьной программы. Я не придираюсь к комментаторам, которые оговариваются, ошибаются, и даже от напряжения и усталости заговариваются :).

    Но явные системные проблемы не должны быть игнорируемы и замалчиваться потому, что "он хороший мальчик, давайте дадим ему шанс". НЕТ. Он РАБОТАЕТ. И для комментатора нормальная речь, которую можно воспринять сразу, а не догадываться, что он хотел сказать - это ОБЯЗАННОСТЬ, а не опция.

    "Речь у Ильи довольно беглая" - беглая, в значении "сбежавшая", наверное :(. Он даже прочитать ничего толком не может.

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 4 ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Слабоватая горка на финише. Вингегор даже не стал участвовать в розыгрыше финиша. А Пидкок был третьим.

  • Геродот
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Геродот-Фото

    Кто сейчас комментит на Еврике 4 этап? Весьма неплохо.

  • sashaney
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    sashaney-Фото
    Ремко, кмк, пытается быть в тренде - уезжать за сотку до финиша, быть сильнее всех и пр... Выходит не очень. Будь сам собой, парень. Я знаю, что тебе это передадут.
  • Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.


    Завтра и послезавтра горные этапы и Монтжуик напоследок. Не стоят те бонификации того.
  • Starch27
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Starch27-Фото
    Цитата: Геродот
    Если так дело пойдет - победит Годон, главный соперник Ремки. Вот смеху-то будет)


    Не победит. Завтра и послезавтра слишком много гор. Тут надо тогда полностью этапы отменять и оставлять Монтжуик и то нет гарантии, что Годон выстоит.
  • Ser Gio
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    Ser Gio-Фото
    Не зря Ремко за бонификациями опу рвет.
  • MVDP
    Ремко Эвенепул о падении на 3- ... (7)
    MVDP-Фото
    Для такого кубка водокачки это норма. Как и кольцевая развязка на последнем километре.
  • MVDP
    Без финиша на вершине Вальтер ... (8)
    MVDP-Фото

    Парад усачей продолжится. 

  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (42)
    MVDP-Фото
    Плохая тенденция - говорить про профнепригодность 146% и ссаные тряпки. Велокомментаторов не так много, чтобы ими разбрасываться. Понимаю ваш праведный гнев, но они не дикторы центрального телевидения. Речь у Ильи довольно беглая, понимание велогонок присутствует, гонщиков знает. Где же ему развиваться, как не на таких второстепенных гонках? Того же Отар довольно сильно вырос со временем как комментатор.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

