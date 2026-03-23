Итан Вернон — победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026

Итан Вернон использовал шанс для спринтеров на изменённом маршруте 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2026

Итан Вернон (Ethan Vernon) использовал неожиданный шанс, представившийся спринтерам после сокращения маршрута 4 этапа Вуэльты Каталонии-2026, и одержал победу в спринте, опередив чемпиона Франции и обладателя майки лидера гонки Дориана Годона (INEOS Grenadiers) и Тома Пидкока (Pinarello Q36.5).

25-летнему британскому гонщику команды NSN Cycling удача улыбнулась с третьей попытки - его шансы на 2-м этапе во вторник были подорваны несвоевременным проколом, на 3-м этапе ему совсем немного не хватило до победы - Вернон финишировал вторым после набравшего форму Дориана Годона. Теперь в списке побед Итана Вернона три выигранных за карьеру этапа Вуэльты Каталонии – первый он выиграл в 2022, второй – в прошлом году).

В отличие от 3-го этапа, 4-й этап Вуэльты Каталонии-2026 прошёл без неожиданностей, по привычному сценарию спринтерского этапа. Этому помогла работа нацеленных на общий спринт команд – INEOS Grenadiers, работавших на Дориана Годона, и NSN Cycling. Последних гонщиков отрыва дня догнали за 18 км до финиша.

После того как Джордж Беннетт, Пьер-Андре Коте, Брэди Гилмор и Джейк Стюарт вывезли Вернона на идеальную позицию за 300 метров до финиша, британский спринтер эффектно завершил их работу, уверенно опередив Годона.

Итан Вернон: «Эта гонка для меня особенно важна. Здесь в 2022 году я одержал свою первую профессиональную победу, теперь их уже три, на этот раз с командой NSN. Для нашего спонсора это домашняя гонка, так что эта победа такая же особенная, как и две предыдущих.

В первые три дня у нас всё шло не по плану, а затем прошлым вечером нам предоставили ещё одну возможность. Ребята действительно выложились по полной, я им очень благодаре. И, думаю, эта победа значит ещё больше для всех, потому что изначально на этом этапе не могло быть спринта.

Мы тщательно изучали этот новый финиш вечером и утром перед стартом разработали новый план. Нашей задачей было первыми зайти на кольцевую развязку. Развязка была расположена очень близко к финишу. И когда мы прошли развязку, все сохранили позиции. Весь день сложился в мою пользу.

Мы хотели контролировать гонку, чтобы этап завершился спринтом, и в итоге в отрыв ушла довольно небольшая группа. Поэтому плотон поехал медленнее обычного, и нам не пришлось так усердно догонять отрыв. День прошел гораздо спокойнее, и в финале это сыграло на руку быстрым гонщикам. Я рад, что максимально использовал эту возможность».

Оскар Герреро, спортивный директор команды NSN Cycling: «Итан выложился сегодня без остатка. Он знал, что это его день, и он был очень, очень хорош. Теперь он видит, что способен выигрывать много гонок, и второго места для него уже недостаточно. Также команда сегодня великолепно отработала. Впервые мы доехали до финиша с довольно свежими ребятами, потому что отрыв было легко контролировать. Затем они идеально провели развоз, так что я очень доволен командой. Мы шли к победе, и они её добились».