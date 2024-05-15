Аксель Лоранс — победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2024

Ваут стал слишком много делать для команды... а не для себя. А удел всех капитанов - здоровый эгоизм. Он морально проиграл... Ваут.

Еще вариант потерял мотивацию.. отсюда попытка сменить амплуа..

Он ведь еще ниразу не сказал, чего сейчас хочет сам для себя... кроме как выиграть Рубэ и Фландрию..