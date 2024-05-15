Аксель Лоранс — победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2024

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:58
Первая победа Акселя Лоранса в гонке Мирового тура
Чемпион мира среди андеров в групповой гонке, 22-летний французский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Аксель Лоранс (Axel Laurance) одержал первую в карьере победу в гонке Мирового тура, выиграв 5-й этап Вуэльты Каталонии-2024.
Несмотря на то, что финальный подъём 2-й категории проходили за 30 км до финиша, этап завершился общим спринтом, в котором Аксель Лоранс обошёл победителя прошлого этапа Вуэльты Каталонии 24-летнего нидерландского гонщика команды EF Education EasyPost Марейна ван ден Берга. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера перед двумя финальными решающими этапами гонки.
Аксель Лоранс: «Конечно, я очень, очень счастлив. Не ожидал выиграть. Приятно одержать первую победу на гонке Мирового тура. Мы не знали, удержится ли отрыв дня. Два часа шла борьба за отъезд в этот отрыв, поэтому ещё до финального подъёма на всех влияла скорость. Но я всё время держался хорошо, команда меня поддерживала. Я весь подъём просидел на колесе Погачара, даже не выпал. Поэтому подумал, что я в хорошей форме, чтобы побороться за победу».
Результаты 5 этапа Вуэльты Каталонии-2024
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